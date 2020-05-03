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Митрополит Иларион уточнил, что много храмов возводится «не потому, что кто-то дал такую команду».
Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что в России возводится в среднем «полтора-два храма в день». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», пишет РБК.
По его словам, озвученная в мае 2019 года патриархом Кириллом цифра «три храма в день» относится ко всей Русской православной церкви, в том числе и к её приходам за рубежом.
Митрополит Иларион, объяснил, что много храмов в стране строится не из-за того, что «кто-то дал такую команду» или заинтересован в увеличении числа храмов, а из-за того, «что этого требует необходимость». Чаще всего, уточнил он, храмы строятся там, где живут люди. Митрополит рассказал о желании людей иметь храм «в шаговой доступности» — «чтобы не надо было ехать час или полтора часа на метро или каких-то других видах транспорта до ближайшего храма».
А сколько больниц в день строится?
ля красиво как!
но золота маловато всё-таки...
Защитный кофе
Придется перестраивать
Какие это верующие, если ради своей веры они не могут потратить час-полтора на дорогу
Респект таким менеджерам. Несмотря на кризис, расширяют сеть как могут, стоит поучится.
А когда свободной земли в черте города не останется, то можно школы, сады и больницы под храмы переоборудовать будет.
Шаришь, но для начала нужно будет университетские и музейные здания до конца отжать.
Че разнылись то? Согласно указам Ладим Ладимыча, каждому россиянину обещан рай, вас туда Маск отправлять будет на своих ракетах?
Бабки с ближайших домов исправно туда пожертвования тянут, плюс отпевания всякие. Думаю каждый храм им неплохо приносит, иначе бы не строили так много
Чет обороты-то сбавляют! Нехорошо это, не по-хрестьянски
Часовня Феодора Ушакова при Институте береговой охраны ФСБ в Анапе
Это воинская часть, закрытая территория. Т.е часовня только для них. Есть ещё 1 часовня рядом со зданием администрации, а так же 3 полноценных храма (в самом городе). С пригородом думаю ещё больше