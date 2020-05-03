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Новости
Артём Мазанов
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В РПЦ рассказали о строительстве в России по «полтора-два храма в день». Это назвали «необходимостью» Материал редакции

Митрополит Иларион уточнил, что много храмов возводится «не потому, что кто-то дал такую команду».

25 комментариев
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Часовня Феодора Ушакова при Институте береговой охраны ФСБ в Анапе Фото TJ

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что в России возводится в среднем «полтора-два храма в день». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», пишет РБК.

По его словам, озвученная в мае 2019 года патриархом Кириллом цифра «три храма в день» относится ко всей Русской православной церкви, в том числе и к её приходам за рубежом.

Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысяч храмов, а сейчас без малого 40 тысяч храмов.

митрополит Волоколамский Иларион

Митрополит Иларион, объяснил, что много храмов в стране строится не из-за того, что «кто-то дал такую команду» или заинтересован в увеличении числа храмов, а из-за того, «что этого требует необходимость». Чаще всего, уточнил он, храмы строятся там, где живут люди. Митрополит рассказал о желании людей иметь храм «в шаговой доступности» — «чтобы не надо было ехать час или полтора часа на метро или каких-то других видах транспорта до ближайшего храма».

А вот в так называемых спальных районах до сих пор чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы её чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей, и иногда действительно они не вмещаются в храмы.

митрополит Волоколамский Иларион

#новости #рпц

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25 комментариев
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Vladislav Donets

16

А сколько больниц в день строится?

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Андрей Кривицкий

Vladislav
19

Минус 2-3

Ответить

Защитный кофе

14

Надо, чтоб было так

Ответить

Уютный Багажник

Защитный
5

ля красиво как! 
но золота маловато всё-таки...

Ответить

Защитный кофе

Уютный
5

Придется перестраивать 

Ответить

Уютный Багажник

Защитный
5

придётся вводить десятину

Ответить

Романтический файл

Защитный
0

Асгард? 

Ответить

ChuvakZeroOne

13

Какие это верующие, если ради своей веры они не могут потратить час-полтора на дорогу

Ответить

Сознательный звук

ChuvakZeroOne
2

Неуверенно верующие

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

7

Респект таким менеджерам. Несмотря на кризис, расширяют сеть как могут, стоит поучится.

Ответить

ユリー シャネ

6

А когда свободной земли в черте города не останется, то можно школы, сады и больницы под храмы переоборудовать будет. 

Ответить

Поменял Никнейм

ユリー
1

Шаришь, но для начала нужно будет университетские и музейные здания до конца отжать.

Ответить

Костя Васильев

ユリー
0

Сейчас разве не так? 

Ответить

alexferman

ユリー
0

Классные щёки

Ответить

Забавный каякер

6

 А вот в так называемых спальных районах до сих пор чувствуется острая нехватка храмов

Я живу в спальном районе и у меня в пешей доступности 4 храма, 4 школы, 1 парк, 0 стадионов.

Ответить

Поменял Никнейм

5

Пусть строят, всё-равно потом сносить

Ответить

Костя Васильев

2

Че разнылись то? Согласно указам Ладим Ладимыча, каждому россиянину обещан рай, вас туда Маск отправлять будет на своих ракетах? 

Ответить

Командный дебаркадер

2

Как проверить, что рпцшник пиздит? Достаточно посмотреть, открыт ли у него рот.

Все эти храмы в спальных районах стоят пустыми и нахуй никому не нужными, их единственным назначеним всегда был и остаётся захват земли.

Ответить

Костя Васильев

Командный
0

Бабки с ближайших домов исправно туда пожертвования тянут, плюс отпевания всякие. Думаю каждый храм им неплохо приносит, иначе бы не строили так много

Ответить

Максим Шпилёв

2
Ответить

Spect

1

Чет обороты-то сбавляют! Нехорошо это, не по-хрестьянски

Патриарх Кирилл: РПЦ строит в среднем три храма…
Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея…
tjournal.ru
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Костя Васильев

Spect
3

Кризис же. С 12 числа карантин снимем и выйдем на 8 храмов в день

Ответить

Илья Политов

0

 Часовня Феодора Ушакова при Институте береговой охраны ФСБ в Анапе

Это воинская часть, закрытая территория. Т.е часовня только для них. Есть ещё 1 часовня рядом со зданием администрации, а так же 3 полноценных храма (в самом городе). С пригородом думаю ещё больше

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Атлант поправил плечи

0

Под мак и старбакс потом переделают, пусть строят.

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Сергей Павлов

0

Почему до сих пор нету храмов на дом?

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