По его словам, озвученная в мае 2019 года патриархом Кириллом цифра «три храма в день» относится ко всей Русской православной церкви, в том числе и к её приходам за рубежом.

Эта цифра — три храма в день — отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысяч храмов, а сейчас без малого 40 тысяч храмов.

Митрополит Иларион, объяснил, что много храмов в стране строится не из-за того, что «кто-то дал такую команду» или заинтересован в увеличении числа храмов, а из-за того, «что этого требует необходимость». Чаще всего, уточнил он, храмы строятся там, где живут люди. Митрополит рассказал о желании людей иметь храм «в шаговой доступности» — «чтобы не надо было ехать час или полтора часа на метро или каких-то других видах транспорта до ближайшего храма».