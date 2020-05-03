Расследованием вспышки заражения займётся специальная комиссия.

В закладки

Главный корпус ​Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко Фото Николая Богачева

Коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

По словам Беглова, заболевших коронавирусом пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова. Там на первом этапе развернут 70 коек, а затем еще около ста для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.

Беглов добавил, что расследованием причин заражения займётся специальная комиссия.

К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых. Covid-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Александр Беглов губернатор Петербурга

Психиатрическая больница имени Кащенко — одно из крупнейших российских специализированных стационаров по организации и оказанию психиатрической помощи населению. Там также проводится принудительное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Медучреждение находится в посёлке Никольское Гатчинского района Ленинградской области, оно может принять более 1,5 тысячи пациентов.

По данным на 3 мая, в Петербурге выявили 5029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди российских регионов после Москвы и Московской области.