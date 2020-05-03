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Новости
Артём Мазанов
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В крупной психиатрической больнице под Петербургом 44 человека заразились коронавирусом Материал редакции

Расследованием вспышки заражения займётся специальная комиссия.

27 комментариев
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Главный корпус ​Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко Фото Николая Богачева

Коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

По словам Беглова, заболевших коронавирусом пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова. Там на первом этапе развернут 70 коек, а затем еще около ста для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.

Беглов добавил, что расследованием причин заражения займётся специальная комиссия.

К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых. Covid-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.

Александр Беглов
губернатор Петербурга

Психиатрическая больница имени Кащенко — одно из крупнейших российских специализированных стационаров по организации и оказанию психиатрической помощи населению. Там также проводится принудительное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Медучреждение находится в посёлке Никольское Гатчинского района Ленинградской области, оно может принять более 1,5 тысячи пациентов.

По данным на 3 мая, в Петербурге выявили 5029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди российских регионов после Москвы и Московской области.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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27 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

16

В самой крупной в мире психиатрической палате сегодня 10 633 заразились коронавирусом 

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Сознательный звук

Арнольд
3

я че тебе пациент??????

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Рыбий Глаз

Сознательный
0

На само деле это всего лишь 0.00000001 от всего населения, если не считать что каждый четвертый с диагнозом....

Ответить

Сознательный звук

Рыбий
1

Ты на врача голос не повышай, получиш по жопе

Ответить

Рыбий Глаз

Сознательный
1

ok

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Сознательный
0

Не тыкай мне 

Ответить

Сознательный звук

Арнольд
1

ну всё, готовь жопу

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Сознательный
0

Член. Поллюция 

Ответить

Сознательный

Арнольд
1

Очень жаль, но я попал в вену.

Ответить

Арнольд

Сознате…
2

Как? Границы же закрыты 

Ответить

Сознательный

Арнольд
2

для подсолнечного масла все пути ведут в поллюции

Ответить

Арнольд

Сознате…
2
Ответить

Сознательный

Арнольд
1

севодня на тж какой-то день фашизма, надо персонализированные пикчи кидать

Ответить

Арнольд

Сознате…
2

Там кто то уже накидывает в свежее 

Ответить

Сознательный

Арнольд
0

ЬБЯЫАЛВ

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Алексей Соколов

Арнольд
0

извинись

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Алексей
0

извени

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

6

Странно, я думал в психиатрических больницах сейчас никого нет. Все на митингах против 5G и чипов

Ответить

Евгений Клочков

3

санитары честных шизов заражают!

Ответить

Эмиль Рубанов

3

В крупной психиатрической больнице под Петербургом

Вот и выросло поколение, не понимающее сходу что такое КАЩЕНКО

Ответить

Andre Macareno

Эмиль
0

так ведь лурк в блоке был какое-то время, простительно

Ответить

Стеклянный Петя

2

Психиатрическая выглядит на порядок лучше достопримечательности Петербурга Боткинской больницы.

Ответить

Сознательный звук

Стеклянный
1

Это главный корпус, внутри с вероятностью миллион ад и израиль

Ответить

Алексей Логачев

1

Да это им кажется! 

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Лаванда

1

ШУЕ ППШ
САНИТАРУ ПО ЕБАЛУ
ШИЗ ПОМОГИ ШИЗУ

Ответить

Stan Majors

0

Эт не корона наступает, а люди не берегут себя и не самоизолируются и ответственности за окружающих не несут

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0

Как же охуенно, хочу там жить

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