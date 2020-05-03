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Расследованием вспышки заражения займётся специальная комиссия.
Коронавирусную инфекцию Covid-19 обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.
По словам Беглова, заболевших коронавирусом пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова. Там на первом этапе развернут 70 коек, а затем еще около ста для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания.
Беглов добавил, что расследованием причин заражения займётся специальная комиссия.
Психиатрическая больница имени Кащенко — одно из крупнейших российских специализированных стационаров по организации и оказанию психиатрической помощи населению. Там также проводится принудительное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Медучреждение находится в посёлке Никольское Гатчинского района Ленинградской области, оно может принять более 1,5 тысячи пациентов.
По данным на 3 мая, в Петербурге выявили 5029 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди российских регионов после Москвы и Московской области.
В самой крупной в мире психиатрической палате сегодня 10 633 заразились коронавирусом
я че тебе пациент??????
На само деле это всего лишь 0.00000001 от всего населения, если не считать что каждый четвертый с диагнозом....
Сознательный звук
Ты на врача голос не повышай, получиш по жопе
Не тыкай мне
ну всё, готовь жопу
Член. Поллюция
Очень жаль, но я попал в вену.
для подсолнечного масла все пути ведут в поллюции
извинись
Странно, я думал в психиатрических больницах сейчас никого нет. Все на митингах против 5G и чипов
В крупной психиатрической больнице под Петербургом
Вот и выросло поколение, не понимающее сходу что такое КАЩЕНКО
Сознательный звук
Это главный корпус, внутри с вероятностью миллион ад и израиль
Эт не корона наступает, а люди не берегут себя и не самоизолируются и ответственности за окружающих не несут