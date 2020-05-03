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Новости
Артём Мазанов
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В Латвии из-за пропавшего неуправляемого дрона ограничили воздушное пространство Материал редакции

Управление над дроном потеряли на высоте свыше 200 метров, власти не исключают, что он уже приземлился.

16 комментариев
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Фото агентства гражданской авиации Латвии

В Латвии из-за неуправляемого дрона ограничили использование воздушного пространства на высоте до 5950 метров. Об этом сообщило агентство гражданской авиации страны.

Власти рассказали, что управление над беспилотником компания по производству дронов UAVFactory потеряла на высоте свыше 200 метров. Вес беспилотника — 26 килограммов, скорость полёта — около 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Из-за этого инцидента самолёт авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине: властям пришлось закрыть воздушное пространство международного аэропорта «Рига».

Civilās aviācijas aģentūra @LV_CAA
https://t.co/alXFsK7hWh

Власти попросили людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 на 3,5 метра, связаться с ними. Они объяснили, что беспилотник может летать кругами или по прямой. Не исключается, что дрон уже приземлился, но соседние страны предупредили, что беспилотник может пересечь границу.

Представитель Агентства гражданской авиации Айнис Винцевс сообщил, что в Латвии это первый подобный случай. Обычно жители используют аппараты небольшого размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.

#новости #латвия #беспилотники

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16 комментариев
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andorus

21
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Случайный череп

8

>Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

почему-то сразу вспомнился Бройлер-747

Ответить

Новый украинец

Случайный
2

Летает на шпротном масле

Ответить

Stan Majors

6

Полетел в германию или куда все латыши на работу едут

Ответить

Стеклянный Петя

3

Не исключается, что дрон уже приземлился, но соседние страны предупредили, что беспилотник может пересечь границу.

Почалось. Третью мировую начнут не Иран с США, а Латвия с Литвой

Ответить

Stanley H. Tweedle

Стеклянный
6

Никто не будет знать, кто первый начал, из-из того что их названия легко перепутать.

Ответить

Madsons

Stanley
1

Не хочу показаться душным, но на английском литва и латвия вообще не похожи

Ответить

Kir Kirsky

Madsons
0

Уговорил. Удар произведет Россия.

Ответить

Павел Белов

Стеклянный
1

У меня в hoi такое было

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Вячеслав Бодров

1

у него батарея сдохла пока эту статью печатали

Ответить

Andre Macareno

Вячеслав
5

Горючего ему хватит примерно на 90 часов

кажется, нет

Ответить

Вячеслав Бодров

Andre
0

виноват. каюсь

Ответить

Валенок

0

почему они не могут сбить его?

Ответить

kot_fedot_

Валенок
1

Ты и правда валенок, если его не видят и не знают где он, как его сбить? К тому же, это небезопасно и расточительно, использовать целую пво ракету на свой же дрон, который не представляет серьёзной угрозы

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Михаил Цвечковский

Валенок
0

Потому что они в душе не знают, где его искать

Ответить

Обухов Денис

0

"... Размер пропавшего аппарата составляет 5,5 метра на 3,5 метра, скорость достигает 70 километров в час. В момент отключения системы контроля он находился на высоте свыше 200 метров в окрестностях Бауски и Адажи ...."

Хе. У них радары не видят объекты на низкой высоте, судя по всему.

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