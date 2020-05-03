Управление над дроном потеряли на высоте свыше 200 метров, власти не исключают, что он уже приземлился.

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Фото агентства гражданской авиации Латвии

В Латвии из-за неуправляемого дрона ограничили использование воздушного пространства на высоте до 5950 метров. Об этом сообщило агентство гражданской авиации страны.

Власти рассказали, что управление над беспилотником компания по производству дронов UAVFactory потеряла на высоте свыше 200 метров. Вес беспилотника — 26 килограммов, скорость полёта — около 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Из-за этого инцидента самолёт авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине: властям пришлось закрыть воздушное пространство международного аэропорта «Рига».

Власти попросили людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 на 3,5 метра, связаться с ними. Они объяснили, что беспилотник может летать кругами или по прямой. Не исключается, что дрон уже приземлился, но соседние страны предупредили, что беспилотник может пересечь границу.

Представитель Агентства гражданской авиации Айнис Винцевс сообщил, что в Латвии это первый подобный случай. Обычно жители используют аппараты небольшого размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.