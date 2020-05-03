Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 10633 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 134,6 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 1280 россиян, 16,6 тысячи — выздоровели.