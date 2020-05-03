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Дайджест от 3 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 10633 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 134,6 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 1280 россиян, 16,6 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,4 миллиона человек.
А так можно было? Раз обьявили, типо этого нет? Удобно устроились, теперь все остальное-фейковая информация))))
Вот лично в моих ближайших аптеках ничего нет.
Не вижу противоречий, они на складах лежат тупо, по какой-то причине наверное неведомой нам (видимо невыгодно продавать), дефицита в стране нет)))
А в аптеках я ниразу не видел, чтобы масок вообще не было. Там просто они стоят 800+ р (ибо которые крутые), но их мало кто берёт логично. Так что думаю тут просто принципы торгашей. Если введут контроль, чтобы люди ходили в масках на улицах обязательно, то придётся брать по той цене что будут. Б-бизнес.
20 млн масок это не дефицит?
Ну вообще это смешное количество. Учитывая население нашей страны и то что маски нужно менять каждые два часа вроде как.
Угу, все эти требования к маскам, тип ходить только в них, при их дефиците приведут только к тому, что люди будут ходить в одной по несколько дней, повышая шансы подхватить какую нить хрень
Тоже об этом сразу подумал, как только новость про штрафы вышла. Бабульки и им подобные прям зуб даю будут экономить.
*только в торговых сетях.
А где ещё есть маски?
Может есть какой-то гос резерв или тому подобное, склады для больниц. Я не ебу, я тут рассуждаю почему их в магазинах нет или почему продают только дорогие.
Главное в вк не возмущайся по этому поводу сильно, а то дяди приедут)
По его данным, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук;
только я их вам не отдам
Опечатка, наверное
Чумачечая весна пришла ла-ла-ла!
И говорить ничего не надо. Все правильно делают.
Как ты это определил? В Беларуси пока стабильный рост, и да кста она вышла на первое место по регистрации новых заболевших на 1 млн, обошла Польшу и Украину по количеству заболевших, а там население в 4 раза больше. Все правильно делает
Так мы на второе в мире вышли, уже сколько на нем топчимся. Реально, кто-то думает, что экономика России или Беларуси может протянуть 3-4 месяца карантина?
Упущен момент уже, в россии надо снимать все, т.к. не помогает
Профессиональный микрофон
Дело даже не в том, что не помогает, а в том, что "страшные ужасные цифры" типа 10000 человек в день не говорят вообще ничего о реальной эпидемологической обстановке, потому что это - выявленные случаи, а значит - отражают динамику с двухнедельным, если не больше, запозданием, а во-вторых - так или иначе зависят от того, сколько вообще проводят тестов в течение суток.
Однако, когда главам регионом припирает в очередной раз продлить ограничения с оглядкой на Москву - они каждый раз припоминают эти цифры.
Согласен. 1.5 месяца, это уже 3 таких периода по 2 недели, а спада даже не видно. Сколько еще нужно таких периодов. В Европе смогли, мы не смогли, надо прекращать.
правильно, сегодня тебе еще хуев за косынку не напихивали
Четырехугольник, да все тут на TJ топят за карантин, любой коммент против обычно в минуса уходит и защитники приходят
я ромб
Все сон. ом
пизда тебе теомист ебаный. это ты что ли?
не, в свежем натыкаюсь, но фраза в конце понравилась
Реально, кто-то думает, что экономика России или Беларуси может протянуть 3-4 месяца карантина?
Экономика Беларуси не протянет и месяца, российская волне протянет год, хуево будет, плохо, но протянет
Ну спустя пару недель после 9 мая посмотрим график.
Ого, коричневые цвета в оформлении. Это типа уже некие «премиум» достижения?
Предварительно же. Потом окажется, что три человека с "пневмонией внебольничной")
Глава Крыма заявил, что нелегальные мини-отели в регионе заполнены, несмотря на пандемию
Схуяль они нелегальные? Делаешь ИП, переводишь землю в коммерческое использование, сдаешь меблированные комнаты. Все легально. Ограничения есть только для отелей, санаториев, пансионатов. Хату свою сдавать можно, это не санаторий
меблированным комнатам не надо
можно собирать с туристов, сверх стоимости проживания, как во всем мире. и к себе в карман класть. в любом случае, даже букинг пишет что туристический сбор не входит в стоимость проживания
Профессиональный микрофон
Представления криминального авторитета о том, что легально, а что - нет, могут быть сколь угодно своеобразными
Мб, это за вторую половину дня.