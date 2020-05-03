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Артём Мазанов
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Власти России заявили об отсутствии дефицита масок, Белоруссия не может отменить парад 9 мая. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 3 мая.

62 комментария
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 10633 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 134,6 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 1280 россиян, 16,6 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,4 миллиона человек.

В России:

  • Минздрав заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения считает, что если не создать популяционный иммунитет — есть риск возникновения второй волны заболевания;
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков. По его данным, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук;
  • Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал, что состояние премьер-министра «в целом нормальное»;
  • Патриарх Кирилл попросил состоятельных прихожан материально поддержать священников Русской православной церкви;
  • Правительство сняло запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты. Позже власти уточнили, что экспорт разрешили только в пределах стран ЕАЭС;
  • ФНС рассказала, что крупный бизнес из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получил отсрочку на 750 миллионов рублей;
  • В парках Москвы и Подмосковья за соблюдением самоизоляции начали следить беспилотники и вертолёт Росгвардии;
  • Глава Крыма заявил, что нелегальные мини-отели в регионе заполнены, несмотря на пандемию;
  • Крымские власти запланировали новое смягчение ограничений из-за коронавируса для бизнеса 6 мая, «при условии, что не будет никаких новых массовых очагов»;
  • Временный госпиталь в «Ленэкспо» в Петербурге принял первых пациентов с коронавирусом: 24 больных с легкой формой болезни;
  • В крупной психиатрической больнице под Петербургом 44 человека заразились коронавирусом;
  • «Газпром» передал Петербургу 200 тысяч защитных костюмов для врачей;
  • У трёх тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно диагностировали коронавирус;

В мире:

  • Папа римский объявил 14 мая всеобщим днём молитвы и поста за окончание пандемии;
  • The Daily Telegraph выяснила, что западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных по коронавирусу;
  • Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о «существенных доказательствах» распространения Covid-19 из лаборатории в Китае;
  • Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая. «Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало», — объяснил глава государства;
  • В Тбилиси отменили массовые мероприятия в День Победы. Власти навестят ветеранов и передадут им одноразовую материальную помощь: около 189 долларов получат ветераны, а по 250 долларов — семьи погибших военнослужащих.

Бонус — правильная техника тщательного мытья рук под песню «Чумачечая Весна»

#covid19 #covidtoday #дайджест

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62 комментария
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Alexandra Braverman

11

А так можно было? Раз обьявили, типо этого нет? Удобно устроились, теперь все остальное-фейковая информация))))
Вот лично в моих ближайших аптеках ничего нет.

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check-it-out

Alexandra
1

Не вижу противоречий, они на складах лежат тупо, по какой-то причине наверное неведомой нам (видимо невыгодно продавать), дефицита в стране нет)))

А в аптеках я ниразу не видел, чтобы масок вообще не было. Там просто они стоят 800+ р (ибо которые крутые), но их мало кто берёт логично. Так что думаю тут просто принципы торгашей. Если введут контроль, чтобы люди ходили в масках на улицах обязательно, то придётся брать по той цене что будут. Б-бизнес.

Ответить

Атлант поправил плечи

check-it-out
0

20 млн масок это не дефицит?

Ответить

Уютный Багажник

Атлант
1

Ну вообще это смешное количество. Учитывая население нашей страны и то что маски нужно менять каждые два часа вроде как. 

Ответить

Litnikov Danil

Уютный
1

Угу, все эти требования к маскам, тип ходить только в них, при их дефиците приведут только к тому, что люди будут ходить в одной по несколько дней, повышая шансы подхватить какую нить хрень

Ответить

Уютный Багажник

Litnikov
1

Тоже об этом сразу подумал, как только новость про штрафы вышла. Бабульки и им подобные прям зуб даю будут экономить.

Ответить

check-it-out

Атлант
0

*только в торговых сетях.

Ответить

Атлант поправил плечи

check-it-out
0

А где ещё есть маски?

Ответить

check-it-out

Атлант
0

Может есть какой-то гос резерв или тому подобное, склады для больниц. Я не ебу, я тут рассуждаю почему их в магазинах нет или почему продают только дорогие.

Ответить

Litnikov Danil

check-i…
0

продают только дорогие

Даже дорогих нет в аптеках рядом

Ответить

Уютный Багажник

Alexandra
1

Главное в вк не возмущайся по этому поводу сильно, а то дяди приедут) 

Ответить

ouxen

9

По его данным, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук;

только я их вам не отдам

Ответить

Антон Т

ouxen
0

Есть ли кстати какая-нибудь вменяемая инфа на тему отсутствия масок в аптеках?
Аптекари говорят что их просто не поставляют.

Ответить

ouxen

Антон
1

обсасывали же уже, маски есть, из-за спроса их хотят продавать за дохуя, но собянин и ко грозили наказывать, если за втригдорога втираешь, поэтому просто сняли с продажи, чтоб не продешевить)

Ответить

ouxen

8
Ответить

Мальмезон I

1

Опечатка, наверное

Ответить

Артём Мазанов

Мальмезон
3

Да, спасибо, не ту версию выгрузил(

Ответить

Shevtsov

Артём
14

Выгрузил версию одобренную кремлем?

Ответить

Артём Мазанов

Shevtsov
6

У нас нет выбора

Ответить

Андрей Рядькин

Артём
3

Пешка Кремля

Ответить

ouxen

Андрей
1

редакция скрывает правду!

Ответить

Kyler

Андрей
1

Кремлевские подстилки

Ответить

Андрей Рядькин

Kyler
0

Редактор TJ

Ответить

ouxen

Артём
0

get rich or die tryin'

Ответить

Ограниченный Мика

3

Власти России заявили об отсутствии дефицита масок

А вот эти объявления "масок нет" в четырёх ближайших к метро аптеках это перфоманс наверное?

Ответить

ouxen

Ограниченный
0

да похуй на маски, перчаток нет одноразовых, кончаются(

Ответить

Zero-zero-one

1

Чумачечая весна пришла ла-ла-ла!

Ответить

ouxen

Zero-zero-one
6
Ответить

Evgenii Evgenii

2

И говорить ничего не надо. Все правильно делают.

Ответить

Энергичный нос

Evgenii
0

Как ты это определил? В Беларуси пока стабильный рост, и да кста она вышла на первое место по регистрации новых заболевших на 1 млн, обошла Польшу и Украину по количеству заболевших, а там население в 4 раза больше. Все правильно делает

Ответить

Evgenii Evgenii

Энергичный
2

Так мы на второе в мире вышли, уже сколько на нем топчимся. Реально, кто-то думает, что экономика России или Беларуси может протянуть 3-4 месяца карантина?
Упущен момент уже, в россии надо снимать все, т.к. не помогает

Ответить

Профессиональный микрофон

Evgenii
2

Дело даже не в том, что не помогает, а в том, что "страшные ужасные цифры" типа 10000 человек в день не говорят вообще ничего о реальной эпидемологической обстановке, потому что это - выявленные случаи, а значит - отражают динамику с двухнедельным, если не больше, запозданием, а во-вторых - так или иначе зависят от того, сколько вообще проводят тестов в течение суток.
Однако, когда главам регионом припирает в очередной раз продлить ограничения с оглядкой на Москву - они каждый раз припоминают эти цифры.

Ответить

Evgenii Evgenii

Профессиональный
1

Согласен. 1.5 месяца, это уже 3 таких периода по 2 недели, а спада даже не видно. Сколько еще нужно таких периодов. В Европе смогли, мы не смогли, надо прекращать.

Ответить

Мировой шар

Evgenii
1

правильно, сегодня тебе еще хуев за косынку не напихивали

Ответить

Evgenii Evgenii

Мировой
1

Четырехугольник, да все тут на TJ топят за карантин, любой коммент против обычно в минуса уходит и защитники приходят

Ответить

Мировой шар

Evgenii
1

я ромб

Ответить

Evgenii Evgenii

Мировой
1

Все сон. ом

Ответить

Мировой шар

Evgenii
3

пизда тебе теомист ебаный. это ты что ли?

Ответить

Evgenii Evgenii

Мировой
1

не, в свежем натыкаюсь, но фраза в конце понравилась

Ответить

Мировой шар

Evgenii
1

ты и в несвежем натыкаешься) ладно

Ответить

Энергичный нос

Evgenii
0

Реально, кто-то думает, что экономика России или Беларуси может протянуть 3-4 месяца карантина?

Экономика Беларуси не протянет и месяца, российская волне протянет год, хуево будет, плохо, но протянет

Ответить

check-it-out

Evgenii
0

Ну спустя пару недель после 9 мая посмотрим график.

Ответить

Evgenii Evgenii

check-it-out
2

А по Швеции сколько ждать еще?

Ответить

x mst

1

Ого, коричневые цвета в оформлении. Это типа уже некие «премиум» достижения?

Ответить

Радикальный яд

x
0

Наняли дизайнера

Ответить

Немалый рак

0

У трёх тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно диагностировали коронавирус;

Это что за жесть такая 

Ответить

Уютный Багажник

Немалый
1

Предварительно же. Потом окажется, что три человека с "пневмонией внебольничной")

Ответить

Илья Политов

0

 Глава Крыма заявил, что нелегальные мини-отели в регионе заполнены, несмотря на пандемию

Схуяль они нелегальные? Делаешь ИП, переводишь землю в коммерческое использование, сдаешь меблированные комнаты. Все легально. Ограничения есть только для отелей, санаториев, пансионатов. Хату свою сдавать можно, это не санаторий

Ответить

ouxen

Илья
0

а нолог на туристов ежедневный платить

Ответить

Илья Политов

ouxen
1

меблированным комнатам не надо

Ответить

ouxen

Илья
0

схуяли, наоборот двойную мзду

Ответить

Илья Политов

ouxen
1

можно собирать с туристов, сверх стоимости проживания, как во всем мире. и к себе в карман класть. в любом случае, даже букинг пишет что туристический сбор не входит в стоимость проживания

Ответить

Илья Политов

ouxen
1
Туристы начали получать штрафы за неоплаченный…
Вернувшиеся с отдыха в Краснодарском крае туристы стали получать уведомления о штрафе в пять тысяч…
kubnews.ru
Ответить

Хозяин

Илья
0

 Глава Крыма заявил

Мнение гоблина всем очень важно.

Ответить

Профессиональный микрофон

Илья
0

Представления криминального авторитета о том, что легально, а что - нет, могут быть сколь угодно своеобразными

Ответить

Чувствительный лолипоп

0

Что за цифра 1073 ? Я аж прифигел

Ответить

infinity one

Чувствительный
0

Мб, это за вторую половину дня.

Ответить

Игорь Рачук

infinity
0

За час

Ответить

Уютный Багажник

0

Хорошо рядом смотрятся. Приятно оттеняют неадекватность усатого дядя. 

Ответить

Уверенный вентилятор

0

Пиздеж

Ответить

Alex Fielding

0

 состояние премьер-министра «в целом нормальное
Помер уже, значит.

Ответить

Arthur Petrosyan

0

У Гундяева закончились деньги?

Ответить
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