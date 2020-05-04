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Новости
Сергей Звезда
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В России второй день подряд выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего — более 145 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.

За последние сутки в России официально зафиксировали 10581 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневном отчёте оперштаба.

  • За сутки в России от коронавируса умерли 76 человек. За весь период — 1356 человек;

  • За сутки выявили 10 581 случай коронавирусной инфекции в 82 регионах. Из них более половины — 5352 –выявили «активно у контактных лиц», которые не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране — 145 268 заболевших в 85 регионах;
  • Это новый рекорд по числу заболевших за сутки в России. В стране также второй день подряд выявляют более 10 тысяч случаев заражения.
  • За сутки выздоровели 1456 человек, всего — 18095;
  • По данным Роспотребнадзора, на 4 мая в стране провели более 4,3 миллиона тестов на наличие коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 217 тысяч человек.

#новости #covid19

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80 комментариев
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x mst

26

Ой бля нахуй ваши предсказуемые комментарии на тему вируса. Изо дня в день - одна хуйня.

Ответить

Jenny Smith

x
11

какой вирус - такие и комментарии. (

Ответить

Eugene SOBI

x
2

Комментовирус

Ответить

Petr

Eugene
0

Он уже неизлечим

Ответить

Долгосрочный самолет

x
–3

Епта бля.
Ну давай нах удиви нас, магистр словестности и риторики

Ответить

Van Vash

25

((( как это говно уж достало!

Ответить

scheissegal

22

Начиная с 9 мая будет резкий спад количества заражённых:
Примерно 1941-1945 человек в сутки.

Инсайд от таксиста, у которого собственный бизнес в сфере вирусологии, а он просто иногда из за бессонницы таксует. Только тссссс, никому за пределы тж не передавайте эту инфу!

Ответить

Роман Трусов

scheissegal
3

Надо только не бухтеть?

Ответить

scheissegal

Роман
9

надо только повторить...

Ответить

Хороший татарин

1

А вот и шашлычники подтянулись))

Ответить

Филипп Дориан

Хороший
5

Вот ты где, хуябида

Ответить

Хороший татарин

Филипп
2

Убрал минус быстра

Ответить

Хороший татарин

Филипп
0

Вахт...

Ответить

Иван Касаткин

Хороший
2

Предлагаю оштрафовать автора этого видео за агитацию нарушить карантин

Ответить

Недостаточный нос

Иван
2

Бог оштрафует.

Ответить

Paster Nak

Недостаточный
2

он уже

Ответить

Van Vash

Иван
0

красавчик!

Ответить

Владимир Климов

4

 более 10,5 тысяч

ужасно коряво звучит и совершенно не читаемо для зага

Ответить

Имя Фамилия

Владимир
2

Более 10 580

Ответить

Spect

Имя
3

Около 105,8 сотен

Ответить

Spect

Владимир
1

Ещё и цифрами написал. На кого Никита нас оставил?

Ответить

Andre Macareno

Владимир
1

Просто если написать 10500, все начнут читать как 100500

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
0

Маркетологами подмечено, что слово "тыс" приводит к шестидесятипроцентному падению переходов по ссылке, вместо броского и масштабного "тысяч". Так же подмечено, что ежедневное тиражирование и без того общеизвестной информации приводит к двухпроцентному росту плюсов к постам.

Ответить

Поэтический теркин30см

2

И где это ебучее плато пандемии? 
Чот не пахнет 

Ответить

Просто Хэнк

Поэтический
7

Горизонт просто завален. Не под тем углом смотришь на это плато.

Ответить

Долгосрочный самолет

Поэтический
2

Вчера 10к, сегодня 10к.
Завтра тоже будет не больше 11.

Ответить

Skoi Skoi

Долгосрочный
0

А у них по выходным прирост , ближе к пятнице:))

Ответить

Химический лолипоп

Поэтический
1

Не плато, а Платов

Ответить

Mimir

Поэтический
0

Как у Райкина. Оптический обман

Ответить

Spect

Поэтический
0

@check-it-out ты выучил разницу между показательной и степенной функциями, профессор?

Ответить

sahk.com

2

2й день та же цифра, что это если не плато?

Ответить

Повышенный историк

sahk.com
6

Россия сейчас на маленьком плату

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Умирают, как я понял, не от него. Им просто заражаются и все

Ответить

alexferman

Арнольд
10

Им просто заражаются и все

Смеются и танцуют

Ответить

Corbeau Noir

alexferman
1

Нее, это от Индийского вируса. 

Ответить

Spect

Арнольд
1

Умирают от членов в ленте тж

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Spect
1

бля, писал то же самое, ты меня опередил

Ответить

alexferman

Арнольд
7

Вы синхронно думаете о членах. Это судьба, педики.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
0
Ответить

alexferman

Арнольд
0
Ответить

Долгосрочный самолет

Арнольд
0

Умирают от чипирования

Ответить

Совершенный велосипед

Долгосрочный
1

От чипирования 5G вышками... в жопу.

Ответить

Егор Музыка

2

Рвануть бы в горы сейчас

Ответить

Женя Ивлеев

Егор
4
Ответить

Недостаточный нос

Егор
1
Ответить

Константин Золотов

2

А количество сделанных тестов, блять, когда публиковать нормально начнут?

Ответить

Эмиль Сулейманов

2

Это не новый рекорд за сутки, у кого-то тяжеловато с числами...

Ответить

Pavel Zamyatin

2

Падажжи, а где Якутия с их тремя тысячами заболевших нефтяников?

Ответить

Ivan Popov

1
Ответить

Spect

–2

Падлы русские, совковые православные, сельские шашлычники не соблюдают карантин, а умирают нормальные люди. Почему такие мягкие меры? Давно надо армию на улицу пустить, чтобы стреляли по всяким дрифтером (для начала можно резиновыми пулями)

Ответить

Евгений Мартынов

Spect
1

Себя застрели, клоун. Покажи пример остальным.

Ответить

Kristofer Robin

1

Это нихуя не новый рекорд. Вчера по данным того же оперштаба было 10 633 инфицированный — получается, что сегодня заболевших уже меньше. 

https://polit.ru/news/2020/05/03/covidupdate/

Ответить

Алексей Логачев

Kristofer
1

Хорошие новости! 

Ответить

Роман Васильев

1

Очередную ежедневную перепись декадентов объявляю открытой.

Ответить

Иван Касаткин

0

Самая лучшая реклама загородного домика в Карелии

Ответить

Роман Трусов

Иван
1

Ага, домик посреди леса без инфраструктуры. Вокруг одни болота и тучи комаров.

Ответить

Иван Касаткин

Роман
0

Почувствуй себя Петром Первым

Ответить

alexferman

Иван
0

Пётр Первый мог отдавать любые приказы типа "доставьте мне вон ту 14-летнюю тян, я её выебу и сделаю фрейлиной, а потом ещё раз выебу", без этой фичи любая симуляция Петра Первого - хуйня.

Ответить

Spect

alexferman
2

Чисто казахские понты

Ответить

alexferman

Spect
0

Так Пётр Первый был казахом? Я всегда подозревал

Ответить

Spect

alexfer…
0

Как Корнилов

Ответить

alexferman

Spect
0

Россия - провинция Казахстана

Ответить

Алина Горовик

0

А где же работники Чаяндинского месторождения?

Ответить

Недостаточный нос

Алина
1
Ответить

Spect

0
Ответить

Artem Puchkov

0

Шутка про 11

Ответить

funniest animal's videos and

0

Мы наконец-то вышли на плато! Ps наверное

Ответить

онотолей харизматыч

0

который раз вижу, что в моём регионе ежедневный прирост на 1-2 человека, но в местных новостных изданиях об этом не пишут.

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

По России как было так и осталось +-. А Москве же количество тестов удвоили с 30 апреля.

Ответить

Andre Macareno

0

Сейчас еще 3-4 дня 10+ тысяч порисуют, а потом пойдёт вниз, и скажут, что всё, ограничения можно снимать

Ответить

Spect

0

@Сергей Звезда новый рекорд отменяется

Ответить

Artur Kutushev

0

Плато! Ура!!

Ответить

alexferman

–1

Плато?

Ответить

Недостаточный нос

alexferman
0

Плати.

Ответить

Laymor

Недостаточный
0

На

Ответить

Евгений Долганов

Laymor
0

Ло

Ответить

Погибший Никита

Laymor
0

Логи

Ответить

alexferman

Погибший
0

journalctl -b

Ответить

Всякий калькулятор

Laymor
0

Ло

Ответить

Михаил Зеленин

–1

Ну что плато? Или опять лишь уступ? 

Ответить
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