Прямой эфир
За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.
За последние сутки в России официально зафиксировали 10581 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневном отчёте оперштаба.
За сутки в России от коронавируса умерли 76 человек. За весь период — 1356 человек;
x mst
Ой бля нахуй ваши предсказуемые комментарии на тему вируса. Изо дня в день - одна хуйня.
Jenny Smithx
какой вирус - такие и комментарии. (
Eugene SOBIx
Комментовирус
PetrEugene
Он уже неизлечим
Долгосрочный самолет
Епта бля.
Ну давай нах удиви нас, магистр словестности и риторики
Van Vash
((( как это говно уж достало!
scheissegal
Начиная с 9 мая будет резкий спад количества заражённых:
Примерно 1941-1945 человек в сутки.
Инсайд от таксиста, у которого собственный бизнес в сфере вирусологии, а он просто иногда из за бессонницы таксует. Только тссссс, никому за пределы тж не передавайте эту инфу!
Роман Трусовscheissegal
Надо только не бухтеть?
scheissegalРоман
надо только повторить...
Хороший татарин
А вот и шашлычники подтянулись))
Филипп ДорианХороший
Вот ты где, хуябида
Хороший татарин
Убрал минус быстра
Хороший татарин
Вахт...
Иван КасаткинХороший
Предлагаю оштрафовать автора этого видео за агитацию нарушить карантин
Недостаточный нос
Бог оштрафует.
Paster NakНедостаточный
он уже
Van VashИван
красавчик!
Владимир Климов
более 10,5 тысяч
ужасно коряво звучит и совершенно не читаемо для зага
Имя ФамилияВладимир
Более 10 580
SpectИмя
Около 105,8 сотен
SpectВладимир
Ещё и цифрами написал. На кого Никита нас оставил?
Andre MacarenoВладимир
Просто если написать 10500, все начнут читать как 100500
Евгений МартыновВладимир
Маркетологами подмечено, что слово "тыс" приводит к шестидесятипроцентному падению переходов по ссылке, вместо броского и масштабного "тысяч". Так же подмечено, что ежедневное тиражирование и без того общеизвестной информации приводит к двухпроцентному росту плюсов к постам.
Поэтический теркин30см
И где это ебучее плато пандемии?
Чот не пахнет
Просто ХэнкПоэтический
Горизонт просто завален. Не под тем углом смотришь на это плато.
Долгосрочный самолет
Вчера 10к, сегодня 10к.
Завтра тоже будет не больше 11.
Skoi SkoiДолгосрочный
А у них по выходным прирост , ближе к пятнице:))
Химический лолипоп
Не плато, а Платов
MimirПоэтический
Как у Райкина. Оптический обман
SpectПоэтический
@check-it-out ты выучил разницу между показательной и степенной функциями, профессор?
sahk.com
2й день та же цифра, что это если не плато?
Повышенный историк
Россия сейчас на маленьком плату
Арнольд Герасимович Дыня
Умирают, как я понял, не от него. Им просто заражаются и все
alexfermanАрнольд
Им просто заражаются и все
Смеются и танцуют
Corbeau Noiralexferman
Нее, это от Индийского вируса.
SpectАрнольд
Умирают от членов в ленте тж
Арнольд Герасимович ДыняSpect
бля, писал то же самое, ты меня опередил
alexfermanАрнольд
Вы синхронно думаете о членах. Это судьба, педики.
Арнольд Герасимович Дыняalexferman
alexfermanАрнольд
Долгосрочный самолет
Умирают от чипирования
Совершенный велосипед
От чипирования 5G вышками... в жопу.
Егор Музыка
Рвануть бы в горы сейчас
Женя ИвлеевЕгор
Недостаточный нос
Константин Золотов
А количество сделанных тестов, блять, когда публиковать нормально начнут?
Эмиль Сулейманов
Это не новый рекорд за сутки, у кого-то тяжеловато с числами...
Pavel Zamyatin
Падажжи, а где Якутия с их тремя тысячами заболевших нефтяников?
Ivan Popov
Spect
Падлы русские, совковые православные, сельские шашлычники не соблюдают карантин, а умирают нормальные люди. Почему такие мягкие меры? Давно надо армию на улицу пустить, чтобы стреляли по всяким дрифтером (для начала можно резиновыми пулями)
Евгений МартыновSpect
Себя застрели, клоун. Покажи пример остальным.
Kristofer Robin
Это нихуя не новый рекорд. Вчера по данным того же оперштаба было 10 633 инфицированный — получается, что сегодня заболевших уже меньше.
https://polit.ru/news/2020/05/03/covidupdate/
Алексей ЛогачевKristofer
Хорошие новости!
Роман Васильев
Очередную ежедневную перепись декадентов объявляю открытой.
Иван Касаткин
Самая лучшая реклама загородного домика в Карелии
Роман ТрусовИван
Ага, домик посреди леса без инфраструктуры. Вокруг одни болота и тучи комаров.
Иван КасаткинРоман
Почувствуй себя Петром Первым
alexfermanИван
Пётр Первый мог отдавать любые приказы типа "доставьте мне вон ту 14-летнюю тян, я её выебу и сделаю фрейлиной, а потом ещё раз выебу", без этой фичи любая симуляция Петра Первого - хуйня.
Spectalexferman
Чисто казахские понты
alexfermanSpect
Так Пётр Первый был казахом? Я всегда подозревал
Spectalexfer…
Как Корнилов
alexfermanSpect
Россия - провинция Казахстана
Алина Горовик
А где же работники Чаяндинского месторождения?
Недостаточный нос
Spect
Artem Puchkov
Шутка про 11
funniest animal's videos and
Мы наконец-то вышли на плато! Ps наверное
онотолей харизматыч
который раз вижу, что в моём регионе ежедневный прирост на 1-2 человека, но в местных новостных изданиях об этом не пишут.
Evgeniy Smirnov
По России как было так и осталось +-. А Москве же количество тестов удвоили с 30 апреля.
Andre Macareno
Сейчас еще 3-4 дня 10+ тысяч порисуют, а потом пойдёт вниз, и скажут, что всё, ограничения можно снимать
Spect
@Сергей Звезда новый рекорд отменяется
Artur Kutushev
Плато! Ура!!
alexferman
Плато?
Недостаточный нос
Плати.
LaymorНедостаточный
На
Евгений ДолгановLaymor
Ло
Погибший Никита
Логи
alexfermanПогибший
journalctl -b
Всякий калькулятор
Ло
Михаил Зеленин
Ну что плато? Или опять лишь уступ?