Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
15 299

В России второй день подряд выявляют более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего — более 145 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.

За последние сутки в России официально зафиксировали 10581 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневном отчёте оперштаба.

  • За сутки в России от коронавируса умерли 76 человек. За весь период — 1356 человек;

  • За сутки выявили 10 581 случай коронавирусной инфекции в 82 регионах. Из них более половины — 5352 –выявили «активно у контактных лиц», которые не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране — 145 268 заболевших в 85 регионах;
  • В стране второй день подряд выявляют более 10 тысяч случаев заражения за сутки;
  • За сутки выздоровели 1456 человек, всего — 18095;
  • По данным Роспотребнадзора, на 4 мая в стране провели более 4,3 миллиона тестов на наличие коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 217 тысяч человек.

#новости #covid19

Сергей Звезда PLUS
+194 856
6
33
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 116, "likes": 33, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 165308, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 04 May 2020 10:58:34 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
116 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

scheissegal

82

Начиная с 9 мая будет резкий спад количества заражённых:
Примерно 1941-1945 человек в сутки.

Инсайд от таксиста, у которого собственный бизнес в сфере вирусологии, а он просто иногда из за бессонницы таксует. Только тссссс, никому за пределы тж не передавайте эту инфу!

Ответить

Роман Трусов

scheissegal
11

Надо только не бухтеть?

Ответить

scheissegal

Роман
38

надо только повторить...

Ответить

Артем Азимов

scheissegal
0

Надо только мясо переворачивать на майских праздниках.

Ответить

Иван Ташкинов

scheissegal
8

Про таксиста поржал. В Москве не осталось нормальных человеческих таксистов: все живут в ЦАО/ЗАО (минимум в трёшках), все, блять, полковники / капитаны / лётчики-истребители, поголовно бизнесмены, личному автопарку позавидует Портнягин, ну и таксуют все исключительно от скуки.

Ответить

Dmts

Иван
2

Хм, а у меня в основном таджики какие-то попадаются... Бизнесмена таксующего последний раз года полтора назад встречал.

Ответить

Stan Majors

Иван
0

На виладде было про десяток людей на поршах и геликах, кто таксует по фану, чтоб девочек клеить и понты кидать, так что и такое бывает

Ответить

Жуткий американец

scheissegal
1

из-за бессонницы

Ответить

Van Vash

64

((( как это говно уж достало!

Ответить

x mst

40

Ой бля нахуй ваши предсказуемые комментарии на тему вируса. Изо дня в день - одна хуйня.

Ответить

Jenny Smith

x
16

какой вирус - такие и комментарии. (

Ответить

Долгосрочный самолет

x
1

Епта бля.
Ну давай нах удиви нас, магистр словестности и риторики

Ответить

Eugene SOBI

x
3

Комментовирус

Ответить

Petr

Eugene
0

Он уже неизлечим

Ответить

alex twit

x
0

Других комментариев у меня для вас нет

Ответить

Pavel Zamyatin

14

Падажжи, а где Якутия с их тремя тысячами заболевших нефтяников?

Ответить

Evgenii Evgenii

Pavel
5

Да зачем этим вопросом задаваться? Лучше пошутить про шашлыки или гифку смешную запостить. Самое главное сейчас - не бухтеть.

Ответить

Ненужный дым

Pavel
–1

В Якутии нет нефти 

Ответить

Evgenii Evgenii

Ненужный
4

Я нашел
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/

Чаяндинское месторождение
Чаяндинское месторождение
www.gazprom.ru
Ответить

Pavel Zamyatin

Ненужный
3

А если найду?

Ответить

Ненужный дым

Pavel
–1

Попробуй

Ответить

Pavel Zamyatin

Ненужный
3
Ответить

Ненужный дым

Pavel
2

Ура, мы нашли нефть. 

Ответить

sahk.com

4

2й день та же цифра, что это если не плато?

Ответить

Повышенный историк

sahk.com
22

Россия сейчас на маленьком плату

Ответить

sahk.com

Повышенный
2

Я аж запел

Ответить

Ненужный дым

sahk.com
0

Как бари алибасов, или Валерий миладзе? 

Ответить

alex twit

Ненужный
4

Как Юрик Лоза

Ответить

Егор Музыка

3

Рвануть бы в горы сейчас

Ответить

Женя Ивлеев

Егор
20
Ответить

Недостаточный нос

Егор
2
Ответить

Хороший татарин

1

А вот и шашлычники подтянулись))

Ответить

Филипп Дориан

Хороший
7

Вот ты где, хуябида

Ответить

Хороший татарин

Филипп
6

Убрал минус быстра

Ответить

Хороший татарин

Филипп
–1

Вахт...

Ответить

Иван Касаткин

Хороший
6

Предлагаю оштрафовать автора этого видео за агитацию нарушить карантин

Ответить

Недостаточный нос

Иван
4

Бог оштрафует.

Ответить

Paster Nak

Недостаточный
8

он уже

Ответить

Paranoidal Dyslexia

Иван
2

Жесть, передних зубов нет

Ответить

Насущные Проблемы

Иван
1

Мы городские сидим тут в квартирах своих, а унтерки едят шашлычок возле городской свалки.

Ответить

Иван Касаткин

Насущные
2

У нашей, сука, свалки! Никак дразнятся, заразы

Ответить

Van Vash

Иван
0

красавчик!

Ответить

alex twit

Иван
0

здахова, бхатки!

Ответить

Поэтический теркин30см

3

И где это ебучее плато пандемии? 
Чот не пахнет 

Ответить

Просто Хэнк

Поэтический
14

Горизонт просто завален. Не под тем углом смотришь на это плато.

Ответить

Долгосрочный самолет

Поэтический
2

Вчера 10к, сегодня 10к.
Завтра тоже будет не больше 11.

Ответить

Skoi Skoi

Долгосрочный
0

А у них по выходным прирост , ближе к пятнице:))

Ответить

Химический лолипоп

Поэтический
2

Не плато, а Платов

Ответить

Spect

Поэтический
1

@check-it-out ты выучил разницу между показательной и степенной функциями, профессор?

Ответить

Mimir

Поэтический
0

Как у Райкина. Оптический обман

Ответить

Yuri Miller

Поэтический
0

Плато пандемии это новое городское кладбище. Как правило на ровной местности располагается.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Умирают, как я понял, не от него. Им просто заражаются и все

Ответить

alexferman

Арнольд
20

Им просто заражаются и все

Смеются и танцуют

Ответить

Corbeau Noir

alexferman
2

Нее, это от Индийского вируса. 

Ответить

Spect

Арнольд
2

Умирают от членов в ленте тж

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Spect
1

бля, писал то же самое, ты меня опередил

Ответить

alexferman

Арнольд
11

Вы синхронно думаете о членах. Это судьба, педики.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
3
Ответить

alexferman

Арнольд
1
Ответить

Долгосрочный самолет

Арнольд
2

Умирают от чипирования

Ответить

Насущные Проблемы

Долгосрочный
4
Ответить

Совершенный велосипед

Долгосрочный
1

От чипирования 5G вышками... в жопу.

Ответить

Владимир Климов

5

 более 10,5 тысяч

ужасно коряво звучит и совершенно не читаемо для зага

Ответить

Имя Фамилия

Владимир
2

Более 10 580

Ответить

Spect

Имя
8

Около 105,8 сотен

Ответить

Andre Macareno

Владимир
3

Просто если написать 10500, все начнут читать как 100500

Ответить

Spect

Владимир
2

Ещё и цифрами написал. На кого Никита нас оставил?

Ответить

Евгений Мартынов

Владимир
1

Маркетологами подмечено, что слово "тыс" приводит к шестидесятипроцентному падению переходов по ссылке, вместо броского и масштабного "тысяч". Так же подмечено, что ежедневное тиражирование и без того общеизвестной информации приводит к двухпроцентному росту плюсов к постам.

Ответить

Spect

0

Падлы русские, совковые православные, сельские шашлычники не соблюдают карантин, а умирают нормальные люди. Почему такие мягкие меры? Давно надо армию на улицу пустить, чтобы стреляли по всяким дрифтером (для начала можно резиновыми пулями)

Ответить

Евгений Мартынов

Spect
1

Себя застрели, клоун. Покажи пример остальным.

Ответить

Эмиль Сулейманов

3

Это не новый рекорд за сутки, у кого-то тяжеловато с числами...

Ответить

Ivan Popov

2
Ответить

Алина Горовик

2

А где же работники Чаяндинского месторождения?

Ответить

Недостаточный нос

Алина
3
Ответить

Kristofer Robin

2

Это нихуя не новый рекорд. Вчера по данным того же оперштаба было 10 633 инфицированный — получается, что сегодня заболевших уже меньше. 

https://polit.ru/news/2020/05/03/covidupdate/

Ответить

Алексей Логачев

Kristofer
2

Хорошие новости! 

Ответить

Мистер Блондин

Kristofer
0

фиксируем прибыль?

Ответить

Юра Касьянов

Мистер
0

Усредняемся

Ответить

Иван Касаткин

1

Самая лучшая реклама загородного домика в Карелии

Ответить

Роман Трусов

Иван
4

Ага, домик посреди леса без инфраструктуры. Вокруг одни болота и тучи комаров.

Ответить

Иван Касаткин

Роман
0

Почувствуй себя Петром Первым

Ответить

alexferman

Иван
3

Пётр Первый мог отдавать любые приказы типа "доставьте мне вон ту 14-летнюю тян, я её выебу и сделаю фрейлиной, а потом ещё раз выебу", без этой фичи любая симуляция Петра Первого - хуйня.

Ответить

Spect

alexferman
4

Чисто казахские понты

Ответить

alexferman

Spect
2

Так Пётр Первый был казахом? Я всегда подозревал

Ответить

Spect

alexfer…
0

Как Корнилов

Ответить

alexferman

Spect
0

Россия - провинция Казахстана

Ответить

Evgenii Evgenii

alexfer…
1

Кабинет министров новой "империи"(где россия провинция)

Ответить

alexferman

Evgenii
0

Это парламент, не путай

Ответить

Константин Золотов

2

А количество сделанных тестов, блять, когда публиковать нормально начнут?

Ответить

Антон Т

Константин
1

Так есть же инфа на worldometers. Было проведено 4,300,000 тестов:

Ответить

Константин Золотов

Антон
1

Еще б график, как меняется количество тестов был. А то общее количнство не сильно репрезентативно.

Ответить

Антон Т

Константин
0

web.archive кстати делает снимки страницы каждые полчаса, осталось найти погромиста который график нарисует.

Ответить

Andre Macareno

2

Сейчас еще 3-4 дня 10+ тысяч порисуют, а потом пойдёт вниз, и скажут, что всё, ограничения можно снимать

Ответить

Artem Puchkov

1

Шутка про 11

Ответить

Роман Васильев

1

Очередную ежедневную перепись декадентов объявляю открытой.

Ответить

alex twit

Роман
0

деградантов

Ответить

alexferman

–1

Плато?

Ответить

Недостаточный нос

alexferman
2

Плати.

Ответить

Laymor

Недостаточный
–1

На

Ответить

Евгений Долганов

Laymor
0

Ло

Ответить

Погибший Никита

Laymor
0

Логи

Ответить

alexferman

Погибший
0

journalctl -b

Ответить

Всякий калькулятор

Laymor
0

Ло

Ответить

adw

alexferman
0

Платина 

Ответить

Roman Nikulin

adw
1

Логи

Ответить

Беларусь, заставайся дома

0

В Беларуси пошло на спад. Пока так выглядит график

Ответить

Романелло Кивогенс

Беларусь,
1

Сводкам из Беларуси теперь доверия мало. Батька последние недели демонстративно разносил жёсткие меры по борьбе с коронавирусом в других странах (вроде самоизоляции/карантина и ношения масок). Если теперь вопреки его публичным заявлениям показатели и дальше будет ползти вверх, получится, что Лукашенко непродуманными действиями фактически убивает свой народ. Да и как проводить парад 9 мая в условия, когда показатели ухудшаются день ото дня? Так что слишком много поставил на кон Лукашенко, чтобы позволить статистике предательски бить его в спину.

Ответить

Spect

0
Ответить

funniest animal's videos and

0

Мы наконец-то вышли на плато! Ps наверное

Ответить

онотолей харизматыч

0

который раз вижу, что в моём регионе ежедневный прирост на 1-2 человека, но в местных новостных изданиях об этом не пишут.

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

По России как было так и осталось +-. А Москве же количество тестов удвоили с 30 апреля.

Ответить

Spect

0

@Сергей Звезда новый рекорд отменяется

Ответить

Artur Kutushev

0

Плато! Ура!!

Ответить

Yuri Miller

0

Самое время снимать ограничения. Мы уже достигли большого количества зараженных, можно снимать.

Ответить

web-watcher

0

Рывок на плато

Ответить

Михаил Зеленин

–1

Ну что плато? Или опять лишь уступ? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после обвинений в его оправдании и лишения рекламных контрактов
Она пообещала направить все средства от монетизации видео в фонды борьбы с домашним насилием.
293
Интернет
Этот сериал не надоест никогда
#сбербанк #сбербанконлайн
185
Новости
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за страха «чипирования» и 5G
Целое село осталось без связи.
133
Популярное за три дня
Новости
Дебаты Марии Захаровой и Алексея Навального сорвались
Захарова обвиняет в срыве дискуссии Навального, а он говорит, что всё ещё готов к диалогу в любом формате.
344
Своими руками
Леплю из самозастывающей глины
62
Наука
Учёные впервые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Они утверждают, что это может навсегда изменить космические полёты.
65
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Уютный Багажник

Запись в подсайте Интернет

bro mi

Вице-президент Amazon ушёл в…

Artem Puchkov

Запись в подсайте Интернет

Dead Horse

Пoмoгитe, пoжалyйcта

Игорь Янович

Ещё раз о подписках

bor_vn

Пoмoгитe, пoжалyйcта

check-it-out

Прошy о помощи. Помогитe…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Интернет

Evgenii Evgenii

Вице-президент Amazon ушёл в…

bro mi

Вице-президент Amazon ушёл в…

Artem Puchkov

Пoмoгитe, пoжалyйcта

Nikita Zubkov

Пoмoгитe, пoжалyйcта

Ешь Черри

Ещё раз о подписках

Надежда Воронцова

Экранизации "Маугли" Редьярда…

Андрей Рядькин

Прошy о помощи. Помогитe…

jname

Прошy о помощи. Помогитe…

Artem Puchkov

Прошy о помощи. Помогитe…