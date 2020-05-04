Прямой эфир
что происходит в интернете
За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.
За последние сутки в России официально зафиксировали 10581 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в ежедневном отчёте оперштаба.
За сутки в России от коронавируса умерли 76 человек. За весь период — 1356 человек;
scheissegal
Начиная с 9 мая будет резкий спад количества заражённых:
Примерно 1941-1945 человек в сутки.
Инсайд от таксиста, у которого собственный бизнес в сфере вирусологии, а он просто иногда из за бессонницы таксует. Только тссссс, никому за пределы тж не передавайте эту инфу!
Роман Трусовscheissegal
Надо только не бухтеть?
scheissegalРоман
надо только повторить...
Артем Азимовscheissegal
Надо только мясо переворачивать на майских праздниках.
Иван Ташкиновscheissegal
Про таксиста поржал. В Москве не осталось нормальных человеческих таксистов: все живут в ЦАО/ЗАО (минимум в трёшках), все, блять, полковники / капитаны / лётчики-истребители, поголовно бизнесмены, личному автопарку позавидует Портнягин, ну и таксуют все исключительно от скуки.
DmtsИван
Хм, а у меня в основном таджики какие-то попадаются... Бизнесмена таксующего последний раз года полтора назад встречал.
Stan MajorsИван
На виладде было про десяток людей на поршах и геликах, кто таксует по фану, чтоб девочек клеить и понты кидать, так что и такое бывает
Жуткий американец
из-за бессонницы
Van Vash
((( как это говно уж достало!
x mst
Ой бля нахуй ваши предсказуемые комментарии на тему вируса. Изо дня в день - одна хуйня.
Jenny Smithx
какой вирус - такие и комментарии. (
Долгосрочный самолет
Епта бля.
Ну давай нах удиви нас, магистр словестности и риторики
Eugene SOBIx
Комментовирус
PetrEugene
Он уже неизлечим
alex twitx
Других комментариев у меня для вас нет
Pavel Zamyatin
Падажжи, а где Якутия с их тремя тысячами заболевших нефтяников?
Evgenii EvgeniiPavel
Да зачем этим вопросом задаваться? Лучше пошутить про шашлыки или гифку смешную запостить. Самое главное сейчас - не бухтеть.
Ненужный дым
В Якутии нет нефти
Evgenii EvgeniiНенужный
Я нашел
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
Pavel ZamyatinНенужный
А если найду?
Ненужный дым
Попробуй
Pavel ZamyatinНенужный
Ненужный дым
Ура, мы нашли нефть.
sahk.com
2й день та же цифра, что это если не плато?
Повышенный историк
Россия сейчас на маленьком плату
sahk.comПовышенный
Я аж запел
Ненужный дым
Как бари алибасов, или Валерий миладзе?
alex twitНенужный
Как Юрик Лоза
Егор Музыка
Рвануть бы в горы сейчас
Женя ИвлеевЕгор
Недостаточный нос
Хороший татарин
А вот и шашлычники подтянулись))
Филипп ДорианХороший
Вот ты где, хуябида
Хороший татарин
Убрал минус быстра
Хороший татарин
Вахт...
Иван КасаткинХороший
Предлагаю оштрафовать автора этого видео за агитацию нарушить карантин
Недостаточный нос
Бог оштрафует.
Paster NakНедостаточный
он уже
Paranoidal DyslexiaИван
Жесть, передних зубов нет
Насущные ПроблемыИван
Мы городские сидим тут в квартирах своих, а унтерки едят шашлычок возле городской свалки.
Иван КасаткинНасущные
У нашей, сука, свалки! Никак дразнятся, заразы
Van VashИван
красавчик!
alex twitИван
здахова, бхатки!
Поэтический теркин30см
И где это ебучее плато пандемии?
Чот не пахнет
Просто ХэнкПоэтический
Горизонт просто завален. Не под тем углом смотришь на это плато.
Долгосрочный самолет
Вчера 10к, сегодня 10к.
Завтра тоже будет не больше 11.
Skoi SkoiДолгосрочный
А у них по выходным прирост , ближе к пятнице:))
Химический лолипоп
Не плато, а Платов
SpectПоэтический
@check-it-out ты выучил разницу между показательной и степенной функциями, профессор?
MimirПоэтический
Как у Райкина. Оптический обман
Yuri MillerПоэтический
Плато пандемии это новое городское кладбище. Как правило на ровной местности располагается.
Арнольд Герасимович Дыня
Умирают, как я понял, не от него. Им просто заражаются и все
alexfermanАрнольд
Им просто заражаются и все
Смеются и танцуют
Corbeau Noiralexferman
Нее, это от Индийского вируса.
SpectАрнольд
Умирают от членов в ленте тж
Арнольд Герасимович ДыняSpect
бля, писал то же самое, ты меня опередил
alexfermanАрнольд
Вы синхронно думаете о членах. Это судьба, педики.
Арнольд Герасимович Дыняalexferman
alexfermanАрнольд
Долгосрочный самолет
Умирают от чипирования
Насущные ПроблемыДолгосрочный
Совершенный велосипед
От чипирования 5G вышками... в жопу.
Владимир Климов
более 10,5 тысяч
ужасно коряво звучит и совершенно не читаемо для зага
Имя ФамилияВладимир
Более 10 580
SpectИмя
Около 105,8 сотен
Andre MacarenoВладимир
Просто если написать 10500, все начнут читать как 100500
SpectВладимир
Ещё и цифрами написал. На кого Никита нас оставил?
Евгений МартыновВладимир
Маркетологами подмечено, что слово "тыс" приводит к шестидесятипроцентному падению переходов по ссылке, вместо броского и масштабного "тысяч". Так же подмечено, что ежедневное тиражирование и без того общеизвестной информации приводит к двухпроцентному росту плюсов к постам.
Spect
Падлы русские, совковые православные, сельские шашлычники не соблюдают карантин, а умирают нормальные люди. Почему такие мягкие меры? Давно надо армию на улицу пустить, чтобы стреляли по всяким дрифтером (для начала можно резиновыми пулями)
Евгений МартыновSpect
Себя застрели, клоун. Покажи пример остальным.
Эмиль Сулейманов
Это не новый рекорд за сутки, у кого-то тяжеловато с числами...
Ivan Popov
Алина Горовик
А где же работники Чаяндинского месторождения?
Недостаточный нос
Kristofer Robin
Это нихуя не новый рекорд. Вчера по данным того же оперштаба было 10 633 инфицированный — получается, что сегодня заболевших уже меньше.
https://polit.ru/news/2020/05/03/covidupdate/
Алексей ЛогачевKristofer
Хорошие новости!
Мистер БлондинKristofer
фиксируем прибыль?
Юра КасьяновМистер
Усредняемся
Иван Касаткин
Самая лучшая реклама загородного домика в Карелии
Роман ТрусовИван
Ага, домик посреди леса без инфраструктуры. Вокруг одни болота и тучи комаров.
Иван КасаткинРоман
Почувствуй себя Петром Первым
alexfermanИван
Пётр Первый мог отдавать любые приказы типа "доставьте мне вон ту 14-летнюю тян, я её выебу и сделаю фрейлиной, а потом ещё раз выебу", без этой фичи любая симуляция Петра Первого - хуйня.
Spectalexferman
Чисто казахские понты
alexfermanSpect
Так Пётр Первый был казахом? Я всегда подозревал
Spectalexfer…
Как Корнилов
alexfermanSpect
Россия - провинция Казахстана
Evgenii Evgeniialexfer…
Кабинет министров новой "империи"(где россия провинция)
alexfermanEvgenii
Это парламент, не путай
Константин Золотов
А количество сделанных тестов, блять, когда публиковать нормально начнут?
Антон ТКонстантин
Так есть же инфа на worldometers. Было проведено 4,300,000 тестов:
Константин ЗолотовАнтон
Еще б график, как меняется количество тестов был. А то общее количнство не сильно репрезентативно.
Антон ТКонстантин
web.archive кстати делает снимки страницы каждые полчаса, осталось найти погромиста который график нарисует.
Andre Macareno
Сейчас еще 3-4 дня 10+ тысяч порисуют, а потом пойдёт вниз, и скажут, что всё, ограничения можно снимать
Artem Puchkov
Шутка про 11
Роман Васильев
Очередную ежедневную перепись декадентов объявляю открытой.
alex twitРоман
деградантов
alexferman
Плато?
Недостаточный нос
Плати.
LaymorНедостаточный
На
Евгений ДолгановLaymor
Ло
Погибший Никита
Логи
alexfermanПогибший
journalctl -b
Всякий калькулятор
Ло
adwalexferman
Платина
Roman Nikulinadw
Логи
Беларусь, заставайся дома
В Беларуси пошло на спад. Пока так выглядит график
Романелло КивогенсБеларусь,
Сводкам из Беларуси теперь доверия мало. Батька последние недели демонстративно разносил жёсткие меры по борьбе с коронавирусом в других странах (вроде самоизоляции/карантина и ношения масок). Если теперь вопреки его публичным заявлениям показатели и дальше будет ползти вверх, получится, что Лукашенко непродуманными действиями фактически убивает свой народ. Да и как проводить парад 9 мая в условия, когда показатели ухудшаются день ото дня? Так что слишком много поставил на кон Лукашенко, чтобы позволить статистике предательски бить его в спину.
Spect
funniest animal's videos and
Мы наконец-то вышли на плато! Ps наверное
онотолей харизматыч
который раз вижу, что в моём регионе ежедневный прирост на 1-2 человека, но в местных новостных изданиях об этом не пишут.
Evgeniy Smirnov
По России как было так и осталось +-. А Москве же количество тестов удвоили с 30 апреля.
Spect
@Сергей Звезда новый рекорд отменяется
Artur Kutushev
Плато! Ура!!
Yuri Miller
Самое время снимать ограничения. Мы уже достигли большого количества зараженных, можно снимать.
web-watcher
Рывок на плато
Михаил Зеленин
Ну что плато? Или опять лишь уступ?