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«Ради чего вам помогать?».
Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» из Грозного Игорь Шалимов опубликовал в своём инстаграме видео, в котором раскритиковал тех, кто просит от властей денежную помощь во время кризиса из-за пандемии.
К утру 4 мая видео пропало из аккаунта Шалимова. К этому моменту на ролик обратили внимание в соцсетях и СМИ.
Шалимов стал главным тренером «Ахмата» в сентябре 2019 года. Пост почётного президента клуба занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, президента — спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
В адрес российских властей раздаётся критика из-за мер, принимаемых на фоне кризиса. Недовольство ими высказывают как обычные граждане, так и предприниматели.
Работает тренером и зарабатывает огромные деньги за то, что типа учит правильно пинать мячик.
Критикует людей, кто работает например в здравоохранении.
Мммммм.
Что плохого в том, что кто-то учит кого-то что-то пинать?
Другое дело, что само высказывание глупое. Вдвойне глупее, учитывая, что команда, которую он тренирует на последнем месте
Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, ну, это твой выбор. Выбирай другую профессию.
Я приебался к этому. Здесь конечно не понятно, считает ли он, что делает важные вещи и сменил ли он профессию.
тю-тю-тю. слово "зарабатывает" тут неуместно абсолютно. российский спорт не в состоянии себя содержать и зарабатывать, это дармоеды, которые сидят на шее региональных бюджетов, и "олигархов", которых также в кремле обязали содержать всю эту богодельню.
полмиллиона долларов в год за тренировки худшего блять российского клуба
ну вы ж живёте лучше, чем бомжи, че вам помогать
Я не живодер, но мне было бы очень интересно, чисто гипотетически, было бы этого Васю выкинуть с работы, отобрать нахуй его накопления, а за каждое слово «нытья» бить током.
Я его совсем не оправдываю. Ну он же как то стал тренером. Видимо есть какие то скилы. И если его выгнать с работы он найдет другую. Он же не депутат.
как-то стал тренером
Худшего клуба в России, в котором «президентствует» Кадыров.
Один глава Роснефти тоже как-то стал главой Роснефти, лол.
Ну как минимум от Кадырова может прилететь за такое, ведь автор видео слишком близок к его имени, а выражается весьма невыгодно.
Комментарий удален
Мне кажется, что нет ни одной звезды (не про тебя речь, @Сергей Звезда ), которая бы кучу говна не съела, но они продолжают... они что, комменты на ТЖ не читают?