«Сейчас прошёлся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, ну, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Давайте начнём тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос. Ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?

