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Сергей Звезда
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Главный тренер грозненского «Ахмата» назвал «дармоедами» тех, кто просит помощи во время эпидемии. А потом удалил видео Материал редакции

«Ради чего вам помогать?».

18 комментариев
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Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» из Грозного Игорь Шалимов опубликовал в своём инстаграме видео, в котором раскритиковал тех, кто просит от властей денежную помощь во время кризиса из-за пандемии.

«Сейчас прошёлся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, ну, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Давайте начнём тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос. Ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?

Игорь Шалимов
тренер «Ахмата»

К утру 4 мая видео пропало из аккаунта Шалимова. К этому моменту на ролик обратили внимание в соцсетях и СМИ.

@shalimov_igor8

Шалимов стал главным тренером «Ахмата» в сентябре 2019 года. Пост почётного президента клуба занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, президента — спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

В адрес российских властей раздаётся критика из-за мер, принимаемых на фоне кризиса. Недовольство ими высказывают как обычные граждане, так и предприниматели.

#новости #деньги #видео

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18 комментариев
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check-it-out

13

Работает тренером и зарабатывает огромные деньги за то, что типа учит правильно пинать мячик.

Критикует людей, кто работает например в здравоохранении.

Мммммм.

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Дмитрий Кузьмин

check-it-out
0

Что плохого в том, что кто-то учит кого-то что-то пинать?
Другое дело, что само высказывание глупое. Вдвойне глупее, учитывая, что команда, которую он тренирует на последнем месте

Ответить

check-it-out

Дмитрий
0

 Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, ну, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Я приебался к этому. Здесь конечно не понятно, считает ли он, что делает важные вещи и сменил ли он профессию.

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Михаил Петров

check-it-out
0

тю-тю-тю. слово "зарабатывает" тут неуместно абсолютно. российский спорт не в состоянии себя содержать и зарабатывать, это дармоеды, которые сидят на шее региональных бюджетов, и "олигархов", которых также в кремле обязали содержать всю эту богодельню.

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Саша Ларионов

4

полмиллиона долларов в год за тренировки худшего блять российского клуба

ну вы ж живёте лучше, чем бомжи, че вам помогать

Я не живодер, но мне было бы очень интересно, чисто гипотетически, было бы этого Васю выкинуть с работы, отобрать нахуй его накопления, а за каждое слово «нытья» бить током.

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Духовный волк

Саша
0

Ппц ты садист, Саша

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Вагинальный Пук

Саша
0

Я его совсем не оправдываю. Ну он же как то стал тренером. Видимо есть какие то скилы. И если его выгнать с работы он найдет другую. Он же не депутат. 

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check-it-out

Вагинальный
0

Он может стать депутатом например.

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Саша Ларионов

Вагинальный
0

как-то стал тренером

Худшего клуба в России, в котором «президентствует» Кадыров.
Один глава Роснефти тоже как-то стал главой Роснефти, лол.

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Решающий супер_стар

3

Да почему они все удаляют видео? Высказал мнение, так отстаивай его, а не подчищай ссыкливо посты, как будто ничего не было.

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Вячеслав Бодров

Решающий
2

походу он бухнул и осмелел. а с утра... 

Ответить

check-it-out

Решающий
0

Ну как минимум от Кадырова может прилететь за такое, ведь автор видео слишком близок к его имени, а выражается весьма невыгодно.

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Vladislav Donets

2

Бомжи, это он имел ввиду «Зенит»?

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Комментарий удален

сироп от щекотки

1

не, ну некоторым бомжам помощь все-таки оказывается 

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Забавный бинокль

1

Чего чечены такие борзые, пригласите какого нибудь бородатого в программу Гость ТЖ, пусть пояснит за свою борзость.

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Алексей Логачев

0

Мне кажется, что нет ни одной звезды (не про тебя речь, @Сергей Звезда ), которая бы кучу говна не съела, но они продолжают... они что, комменты на ТЖ не читают? 

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Ilya Korotkov

Алексей
0

Дима Маликов наверняка говна даже не попробовал. 

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Духовный волк

0

Ради чего помогать? Да ради Аллаха! Очевидно же

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