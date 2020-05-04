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Новости
Сергей Звезда
1839

Специалисты по кибербезопасности купили базу из 500 тысяч логинов в Zoom у русскоговорящего пользователя через Telegram Материал редакции

Ещё один отчёт об утечках в сервисе, но впервые — с подробностями о хакерах.

12 комментариев
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Специалисты по кибербезопасности из компании Cyble обнаружили в даркнете базу из 500 тысяч логинов Zoom, выставленную на продажу. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

Каждый из логинов продавался за один пенс. Таким образом, компания потратила на базу относительно небольшую сумму — около 6200 долларов США или 466 тысяч рублей.

Как рассказали в Cyble, продавцом выступил русскоговорящий человек, общение с которым велось через Telegram. The Sunday Times не уточнила, по каким именно признакам покупатели установили эту деталь. После покупки в Cyble установили подлинность части логинов, поскольку они принадлежали клиентам компании.

Специалист из компании по управлении корпоративной электронной почтой Mimecast рассказал The Sunday Times, что мошенники могут использовать чужой логин в Zoom, например, для создания подробного цифрового профиля, чтобы в дальнейшем взломать банковские счета.

Об обнаружении 500 тысяч взломанных аккаунтов Zoom стало известно ещё в апреле. Тогда в Cyble предположили, что хакеры могли использовать их для зум-бомбинга.

Zoom, который привлёк всеобщее внимание во время пандемии и за это время в несколько раз увеличил свою аудиторию, многократно критиковали за утечки. Пользоваться им запретили многие крупные компании. Для расследования сервис нанял сторонних специалистов, в том числе бывшего эксперта из Facebook, ответственного за кибербезопасность.

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tjournal.ru

#новости #zoom #утечки

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12 комментариев
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Процентный Абдужаббор

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Сергей, что планируется делать с членами, спамом, щитпостом и рекламой? Где начальство? Где Влад, Денис и Ким Чен ын?

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Сергей Звезда

Процентный
0

Мы прямо сейчас обсуждаем новые меры

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Процентный Абдужаббор

Сергей
1

Опять игнор вопроса про начальство?
Сбежали с плюсами пользователей?

Ответить

Сергей Звезда

Процентный
0

Мы правда не игнорируем ситуацию, просто я не могу сейчас ходить по всем постам и отвечать на одно и то же

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Процентный Абдужаббор

Сергей
1

В комменты заглядывают единицы. Один пост с описанием ситуации снял бы подавляющее большинство вопросов

Ответить

Сергей Звезда

Процент…
1

Как только мне будет что сказать, я обязательно скажу

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Хороший татарин

Процентный
0

Сообщение удалено

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Возможный пёс_анон

1

А специалисты  по кибербизепасности не хотели случайно оградить нас от чденов в ленте? 

Ответить

Сергей Звезда

Возможный
1

Мы удаляем всё практически сразу же 

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Израильский калькулятор

1

Комбо

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alex twit

0

*ПСССТ* Эй, парень! 500 тысяч логинов в Zoom не нужно?

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Ненужный дым

0

Условный казаз заработал $6200. 

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