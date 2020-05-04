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Новости
Сергей Звезда
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В Коми поздравили с 9 мая плакатом с финским солдатом вместо советского. После внимания в соцсетях и СМИ его сняли Материал редакции

А ещё из-за стиха можно предположить, что советская армия воевала с оленями.

46 комментариев
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В Усинске, республика Коми, повесили баннер ко Дню Победы с ошибкой. На нём изображён вооружённый солдат, но не советский, а финский. После того, как в соцсетях и СМИ обратили внимание на это, плакат демонтировали.

Фото плаката начало распространяться в соцсетях 3 мая. На нём изображён солдат с оленем и фрагментом стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко.

За кругом полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!

фрагмент стихотворения на плакате

То, что на плакате изображён именно финский солдат, подтвердилось благодаря альбому Warrior of Lapland из военного музея в Финляндии. В руках он держит автомат Suomi KP/31. Страна во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне Германии и Италии.

В соцсетях также задались вопросом к стихотворению.

legal eagle @compiarda
@GrishinMax Мы ещё и с оленями воевали?!

4 мая мэр Усинска Николай Такаев в разговоре с ТАСС назвал баннер «вопиющим случаем» и возложил вину на сотрудников администрации города. По словам Такаева, ошибка произошла по их «недогляду».

Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. Плакат сегодня ночью сняли, заказали новый. Спасибо неравнодушным усинцам, которые заметили [ошибку] и отреагировали. Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники.

Николай Такаев
мэр Усинска

#новости #деньпобеды

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46 комментариев
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Алексей Логачев

16

С плакатами на 9 мая каждый год обсираются уже лет 5... ну как так-то... 

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Процентный Абдужаббор

Алексей
17

5? Каждый год в каждом городе лет 10-15

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ouxen

Процентный
12

а до этого просто интернета не было, чтобы обличить ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

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Альтернативный коктейль

Алексей
17

Дизайнер гуглит «солдат вторая мировая олень» и вставляет первое попавшееся изображение. 

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ouxen

Альтернативный
5

если картинка в хорошем качестве (которую хуй найдешь ещё) отчего бы и не вставить ( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Игорь Рачук

ouxen
1

Щас хоть выбирает похожих на русских. Потом будут негры и азиаты на плакатах.

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Segaz

Альтернативный
1

Какой еще дизайнер? Парень в ЖЭК который умеет пользоваться сразу гуглом и принтером.

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Альтернативный коктейль

Segaz
1

В администрациях городов это и есть тыждизайнер

Ответить

Serg Bootlegger

Альтернативный
0

Во всем виноваты зумеры в итоге, хех

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Утренний пришелец

Альтернативный
0

И я не понимаю как у них получается так обсираться. Достаточно потратить всего лишнюю минуту в гугле, чтобы найти соурсы, но нееет

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Ипполит Воробьянинов

Алексей
1

Издержки победобесия.

Ответить

Имя Фамилия

Алексей
0

Можем повторить

Ответить

Nick Rosenberg

Алексей
0

Чтя славные традиции!

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Дмитрий Кораблёв

Алексей
0

справедливости ради тяжело будет найти солдата СССР с оленем в хорошем качестве) 

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Аналитический ГОСТ

6

Спасибо деду за победу!

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ouxen

Аналитический
2

враг

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Уютный Багажник

ouxen
4

враг

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Крайний торшер

Уютный
6

Горделивая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия

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clear sky

Крайний
0

Я вдруг задумался... 

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Аналитический ГОСТ

ouxen
1

Патриот своей страны

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Уютный Багажник

Аналитический
3

Великий биатлонист.

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Аналитический ГОСТ

Аналитический
0

@Лось, зачем порвался?

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Израильский калькулятор

Аналитический
0

Проверка связи

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Аналитический ГОСТ

Израильский
1

@Вадим Елистратов преследования минусами

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Израильский калькулятор

Аналитический
0

Чего к человеку пристаешь?

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Аналитический

Израиль…
–1

Чего минусами преследуешь? Извинись и целуй ботинок

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Израильский

Аналити…
1

Очень жаль

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Кондрат Иванов

Аналитический
0

"Тебе отец, спасибо за pzdc"

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Максим Шпилёв

4

Вся суть их "помним", "гордимся"..

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Ипполит Воробьянинов

4

Стих — сомнительный, фотка сомнительная.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Боевые олени

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Роман Белоус

3

Олени нас тоже терзали?

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Израильский калькулятор

1
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ouxen

Израильский
3
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alex twit

Израильский
1

Изолированный Олень

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Eduard Vakhitov

1

Ну лично я за финнов. Знатно нагнули коммуняк тогда в 40-м. Респект!

Ответить

Друз Фаруэл

1

Не только печенегов, но и оленей победили! Список побед растет от летия к летию!

Ответить

ouxen

0

первая оленеводская

Ответить

Именно Фамильенно

0

Альянс сосед!

Ответить

Danil Oputin

0

Каламбур

Ответить

Достаточный Валера

0

Классика
http://lleo.me/dnevnik/2013/05/04

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alex twit

0

Типичный пиздец)

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Механический микрофон

0

Всем похуй. И то что похуй тоже похуй. И на войну, и на качество своей работы, на всё. Однако традиции надо соблюдать. Местный главный совок отчитывается о предстоящем поиске виновного и назначении наказания. В преддверии юбилея этой самой победы это в двойне печально. 75 лет назад. 75 лет вперёд 

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Крайний торшер

0

Ну это классика, точно так же, как улицы на день России иногда украшают флагами протектората Богемии и Моравии

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Ипполит Воробьянинов

0

Стих — охуительный, фотка заебательская

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Забавный бинокль

–1

Девочка или мальчик дизайнер ошиблись. Такие плакаты должны проверять знающие люди.

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