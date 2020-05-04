Прямой эфир
А ещё из-за стиха можно предположить, что советская армия воевала с оленями.
В Усинске, республика Коми, повесили баннер ко Дню Победы с ошибкой. На нём изображён вооружённый солдат, но не советский, а финский. После того, как в соцсетях и СМИ обратили внимание на это, плакат демонтировали.
Фото плаката начало распространяться в соцсетях 3 мая. На нём изображён солдат с оленем и фрагментом стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко.
То, что на плакате изображён именно финский солдат, подтвердилось благодаря альбому Warrior of Lapland из военного музея в Финляндии. В руках он держит автомат Suomi KP/31. Страна во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне Германии и Италии.
В соцсетях также задались вопросом к стихотворению.
4 мая мэр Усинска Николай Такаев в разговоре с ТАСС назвал баннер «вопиющим случаем» и возложил вину на сотрудников администрации города. По словам Такаева, ошибка произошла по их «недогляду».
С плакатами на 9 мая каждый год обсираются уже лет 5... ну как так-то...
Процентный Абдужаббор
5? Каждый год в каждом городе лет 10-15
Альтернативный коктейль
Дизайнер гуглит «солдат вторая мировая олень» и вставляет первое попавшееся изображение.
если картинка в хорошем качестве (которую хуй найдешь ещё) отчего бы и не вставить ( ͡• ͜ʖ ͡• )
Щас хоть выбирает похожих на русских. Потом будут негры и азиаты на плакатах.
Какой еще дизайнер? Парень в ЖЭК который умеет пользоваться сразу гуглом и принтером.
Утренний пришелец
И я не понимаю как у них получается так обсираться. Достаточно потратить всего лишнюю минуту в гугле, чтобы найти соурсы, но нееет
справедливости ради тяжело будет найти солдата СССР с оленем в хорошем качестве)
враг
Аналитический ГОСТ
@Лось, зачем порвался?
Проверка связи
Аналитический ГОСТ
@Вадим Елистратов преследования минусами
Чего к человеку пристаешь?
Не только печенегов, но и оленей победили! Список побед растет от летия к летию!
Всем похуй. И то что похуй тоже похуй. И на войну, и на качество своей работы, на всё. Однако традиции надо соблюдать. Местный главный совок отчитывается о предстоящем поиске виновного и назначении наказания. В преддверии юбилея этой самой победы это в двойне печально. 75 лет назад. 75 лет вперёд