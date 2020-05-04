А ещё из-за стиха можно предположить, что советская армия воевала с оленями.

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В Усинске, республика Коми, повесили баннер ко Дню Победы с ошибкой. На нём изображён вооружённый солдат, но не советский, а финский. После того, как в соцсетях и СМИ обратили внимание на это, плакат демонтировали.

Фото плаката начало распространяться в соцсетях 3 мая. На нём изображён солдат с оленем и фрагментом стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко.

За кругом полярным в Великой войне Сражались олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине, Пусть вечная слава им будет! фрагмент стихотворения на плакате

То, что на плакате изображён именно финский солдат, подтвердилось благодаря альбому Warrior of Lapland из военного музея в Финляндии. В руках он держит автомат Suomi KP/31. Страна во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне Германии и Италии.

В соцсетях также задались вопросом к стихотворению.

4 мая мэр Усинска Николай Такаев в разговоре с ТАСС назвал баннер «вопиющим случаем» и возложил вину на сотрудников администрации города. По словам Такаева, ошибка произошла по их «недогляду».