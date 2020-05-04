Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.

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Тим Брей (справа) Фрагмент видео с YouTube-канала Amazon

Один из ведущих инженеров и вице-президент Amazon Web Services («облачного» подразделения Amazon) Тим Брей рассказал об уходе в отставку в знак протеста против действий руководства. Он проработал в компании пять лет и пять месяцев: последним его днём на этом месте стало 1 мая. До Amazon Брей работал в Sun Microsystems и Google, среди прочего он был одним из создателей языка разметки XML.

Что касается зарплаты и акций, то это решение, вероятно, обойдётся мне более чем в миллион долларов до вычета налогов. И это не учитывая то, что я потерял лучшую работу из тех, что у меня когда-либо были, и очень хороших коллег. Так что я вполне себе подавлен. Тим Брей бывший вице-президент Amazon

Причиной ухода Брей назвал увольнения сотрудников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал такое решение компании следствием «токсичности, пронизавшей» её корпоративную культуру.

Вот несколько фраз, которыми вы можете описать решение уволить активистов в Amazon: 1. «Сыкло»; 2. «Убей гонца»; 3. «Эффект Стрейзанд? Никогда не слышал»; 4. «Предназначено для создания атмосферы страха». Тим Брей бывший вице-президент Amazon

В открытом письме Брей упомянул несколько недавних увольнений в Amazon. Например, компания рассталась с сотрудником склада в Нью-Йорке, который в марте призывал руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Кроме этого, из Amazon уволили двоих сотрудников, которые составили и разослали коллегам петицию с требованием увеличить срок оплачиваемого отпуска по болезни, оплату за работу в опасных условиях и выплаты на уход за детьми — они также помогли организовать конференц-колл между сотрудниками о работе в период эпидемии. Протесты сотрудников Amazon наблюдались сразу на нескольких складах.

При этом Брей признал, что Amazon уделяет внимание безопасности на складах. Однако он отметил, что верит обычным рабочим.

В конце концов, наибольшая проблема не в том, как Amazon реагирует на Covid-19. Дело в том, что Amazon относится к сотрудникам складов как к взаимозаменяемым единицам, «бери и пакуй». Такое происходит не только у Amazon, это то, как работает капитализм в 21 веке. Тим Брей бывший вице-президент Amazon