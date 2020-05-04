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Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.
Один из ведущих инженеров и вице-президент Amazon Web Services («облачного» подразделения Amazon) Тим Брей рассказал об уходе в отставку в знак протеста против действий руководства. Он проработал в компании пять лет и пять месяцев: последним его днём на этом месте стало 1 мая. До Amazon Брей работал в Sun Microsystems и Google, среди прочего он был одним из создателей языка разметки XML.
Причиной ухода Брей назвал увольнения сотрудников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал такое решение компании следствием «токсичности, пронизавшей» её корпоративную культуру.
В открытом письме Брей упомянул несколько недавних увольнений в Amazon. Например, компания рассталась с сотрудником склада в Нью-Йорке, который в марте призывал руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Кроме этого, из Amazon уволили двоих сотрудников, которые составили и разослали коллегам петицию с требованием увеличить срок оплачиваемого отпуска по болезни, оплату за работу в опасных условиях и выплаты на уход за детьми — они также помогли организовать конференц-колл между сотрудниками о работе в период эпидемии. Протесты сотрудников Amazon наблюдались сразу на нескольких складах.
При этом Брей признал, что Amazon уделяет внимание безопасности на складах. Однако он отметил, что верит обычным рабочим.
Amazon не ответила на запросы нескольких изданий. Ранее она объясняла увольнения сотрудников нарушением корпоративных правил во время карантина. Ещё в начале апреля Amazon заявила, что начала поставлять маски на склады и проверять температуру сотрудников.
Ох лол, вообще после ковида зп у многих рухнет, а потом и роботы заменят всех. А тут кто-то еще детей думает заводить.
Удивлен, почему почти никто это не обсуждает во время пандемии. Вместо курьеров уже сейчас можно эту эстонскую машину доставки выкатить, и без работы около миллиона только в россии оставить.
без работы около миллиона только в россии оставить
Жду не дождусь как эта эстонская херня будет покорять наноасфальт
по тротуарам сможет, особенно в Мск и Питере, я в пердях подмосковья только этим летом Delivery Club стал замечать, огромное количество людей на них пальцем тыкали и удивлялись шо это такое. Думаю, что основной рынок все таки крупные города, а там тротуары более-менее.
Как будут бороться с тем, что их будут пиздить
Весят довольно много, как-нибудь защитят, и где/кому их продавать? На запчасти? В каком-то городке UK/еще одном USA/Таллинне уже работают потихоньку.
И суть в том, что после них выкатили 10+ таких роботов, Amazon тоже их сделал.
По Таллинну тоже гоняет(и в снег, и в дождь). Со временем законы подтянут, ии тоже, мб велодорожки, или вообще еще полосу для роботов выделят.
Да тестируют то много чего, только толку-то. Для пиара может и запустят парочку таких вездеходов и каждый будет сопровождать специально обученный чел иначе спиздят на запчасти(в хозяйстве пригодится), пнут/обоссут ради фана и это при условии, что оно во дворах проедет где обычно машин натыкано как говна.
В будущем 100% так и будет, в USA тоже тест такси уже есть. У амазон на складах стало больше роботов. Потом грузовики, потом курьеры и тд.
В США беспилотные автомобили уже работают в такси-сервисе компании Waymo (подразделение Alphabet). Сервис работает в городе Финикс и его пригородах и доступен ограниченному количеству пользователей.
Справедливости ради, такой асфальт только в России, а рынок СНГ вообще уже давно не интересен (Амазон-то, кстати, на нём толком и не работает). А в развитых странах эти роботы уже давно перемещаются тестово и всё норм
Почему не интересен то?
Денег нет у населения
Ну на перспективу так то ок, не всегда ж так будет
Да вы батенька оптимист
Ну так то и было до 8года. Это только кажется что все это уныние навечно
Открываешь самые богатые компании мира, открываешь их отчётность, смотришь их выручки по регионам, удивляешься, что рынок СНГ - это если 3% от выручки - то ого-го успех, так-то обычно и 1% нет. Регионы Америка и Европа обычно 70+% вместе дают, Австралия, Латинская Америка, Африка у некоторых компаний.
В том то и проблема, что те рынки высококонкурентны и обычно поделены
Ещё раз, выручка компаний там запредельная, на проданный здесь один фартук Амазон три макбука про продаёт в одной только Америке, о чём речь?
Какой-то дурачок ляпнул про конкуренцию и все это подхватили. Компания оценивает рынок не только с позиции сколько компаний на нём работает, а и налоговое регулирование, законодательство, риски рейдерства, судебную систему, объём рынка и т.п. Где лучше работать - на рынке где 100 миллиардов рынок и 100 игроков или где 1 миллиард и 10 игроков, да ещё и риск того, что компанию заберут?
Тем не менее макдак чот не торопится уходить, а приходил вообще во времена когда споры в суде решались нечасто.
Любой рынок же хорошо, конечно сюда не будут вливать сразу много, но тут есть покупатели с деньгами.
Северный крюк
Да без бэ вообще: даёшь денях Собянину, например, он фигачит крутые выделенные дорожки для таких роботов, например. И всем дома по пивасу, например, оказывается.
Пушкинский крюк
щас наоборот, куда ни ткни, шутеечки про "Ой а вы подумали какой будет бэбибум в январе 2021))))". а ведь самое стрёмное и смешное, что наверняка реально будет
Шутеек кстати не видел. Но 2й сексуальной революции видимо не будет (
Пушкинский крюк
вот не давай им идею, а! а то пансексуальные романтикополимеры будут штрафовать каждого, у кого полиаморные показатели меньше трёх падают
Слышу подобную алармистскую хуйню во время каждого кризиса.
Согласен, но только сейчас технологии догнали и развиваются, в 2008 беспилотных такси работающих не было. Плюс пандемия, где курьеры иногда пренебрегают масками/антисептиками.
Странно еще что до сих пор Амазон не постигла судьба Стандарт Ойл
Как его постигнет? Через него миллионы людей торгуют. Это еще без Twitch, их нетфликса какого-то, Amazon Web Services
Ну так ты погугли что со Стандарт Ойл случилось
Дай ссылку, лень гуглить
Грубо говоря - порезали на части, ибо слишком жирный и охуевший монополист вышел
Суть в разделение, где в итоге все ему и досталось? И стоимость акций даже увеличилась?
Ничего не слышал про это раньше.
Первоначальный будильник
Амазон не такой грандиозный монополист как стандарт Ойл, плюс последние 10 лет хотя бы одну из палат конгресса держат республиканцы.
помнится в начале пандемии амазон 100 000 сотрудников нанимал
Конкретный кот
Этих же сотрудников потом благополучно уволят. Скорее всего они на временном договоре сидят.
Вот поэтому в Америке более-менее норм
Сейчас правых на тж инфаркт поразит
Готовишь нас к тому, что тоже уйдёшь в отставку в знак протеста против копродикпиков в ленте ТЖ?