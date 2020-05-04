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Сергей Звезда
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Вице-президент Amazon ушёл в отставку в знак протеста, обвинив компанию в «токсичности» и создании «атмосферы страха» Материал редакции

Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.

53 комментария
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Тим Брей (справа)  Фрагмент видео с YouTube-канала Amazon 

Один из ведущих инженеров и вице-президент Amazon Web Services («облачного» подразделения Amazon) Тим Брей рассказал об уходе в отставку в знак протеста против действий руководства. Он проработал в компании пять лет и пять месяцев: последним его днём на этом месте стало 1 мая. До Amazon Брей работал в Sun Microsystems и Google, среди прочего он был одним из создателей языка разметки XML.

Что касается зарплаты и акций, то это решение, вероятно, обойдётся мне более чем в миллион долларов до вычета налогов. И это не учитывая то, что я потерял лучшую работу из тех, что у меня когда-либо были, и очень хороших коллег. Так что я вполне себе подавлен.

Тим Брей
бывший вице-президент Amazon

Причиной ухода Брей назвал увольнения сотрудников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал такое решение компании следствием «токсичности, пронизавшей» её корпоративную культуру.

Вот несколько фраз, которыми вы можете описать решение уволить активистов в Amazon:

1. «Сыкло»;

2. «Убей гонца»;

3. «Эффект Стрейзанд? Никогда не слышал»;

4. «Предназначено для создания атмосферы страха».

Тим Брей
бывший вице-президент Amazon

В открытом письме Брей упомянул несколько недавних увольнений в Amazon. Например, компания рассталась с сотрудником склада в Нью-Йорке, который в марте призывал руководство предоставить больше масок и других средств защиты. Кроме этого, из Amazon уволили двоих сотрудников, которые составили и разослали коллегам петицию с требованием увеличить срок оплачиваемого отпуска по болезни, оплату за работу в опасных условиях и выплаты на уход за детьми — они также помогли организовать конференц-колл между сотрудниками о работе в период эпидемии. Протесты сотрудников Amazon наблюдались сразу на нескольких складах.

При этом Брей признал, что Amazon уделяет внимание безопасности на складах. Однако он отметил, что верит обычным рабочим.

В конце концов, наибольшая проблема не в том, как Amazon реагирует на Covid-19. Дело в том, что Amazon относится к сотрудникам складов как к взаимозаменяемым единицам, «бери и пакуй». Такое происходит не только у Amazon, это то, как работает капитализм в 21 веке.

Тим Брей
бывший вице-президент Amazon

Amazon не ответила на запросы нескольких изданий. Ранее она объясняла увольнения сотрудников нарушением корпоративных правил во время карантина. Ещё в начале апреля Amazon заявила, что начала поставлять маски на склады и проверять температуру сотрудников.

#новости #amazon #деньги

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53 комментария
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Evgenii Evgenii

4

Ох лол, вообще после ковида зп у многих рухнет, а потом и роботы заменят всех. А тут кто-то еще детей думает заводить.
Удивлен, почему почти никто это не обсуждает во время пандемии. Вместо курьеров уже сейчас можно эту эстонскую машину доставки выкатить, и без работы около миллиона только в россии оставить.

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Александр Корнеев

Evgenii
33

 без работы около миллиона только в россии оставить

Жду не дождусь как эта эстонская херня будет покорять наноасфальт

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Evgenii Evgenii

Александр
0

по тротуарам сможет, особенно в Мск и Питере, я в пердях подмосковья только этим летом Delivery Club стал замечать, огромное количество людей на них пальцем тыкали и удивлялись шо это такое. Думаю, что основной рынок все таки крупные города, а там тротуары более-менее.

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Artem Puchkov

Evgenii
10

Как будут бороться с тем, что их будут пиздить

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Evgenii Evgenii

Artem
2

Весят довольно много, как-нибудь защитят, и где/кому их продавать? На запчасти? В каком-то городке UK/еще одном USA/Таллинне уже работают потихоньку.
И суть в том, что после них выкатили 10+ таких роботов, Amazon тоже их сделал.

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Александр

Evgenii
4

Так он по субурбии ездит в этом видосе, конечно там инфраструктура позволяет это сделать и подъехать прям в упор по нужному адресу. Как такая же фигня будет оперировать в каком-нибудь Лондоне - мне пока не ясно.

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Evgenii Evgenii

Алексан…
0

По Таллинну тоже гоняет(и в снег, и в дождь). Со временем законы подтянут, ии тоже, мб велодорожки, или вообще еще полосу для роботов выделят.

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walkindizaster

Evgenii
0

https://youtu.be/RGcoD1UdpK4?t=1609

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Вячеслав Бодров

Artem
2

наверно будут пиздить тех кто будет их пиздить

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Сергей Васильев

Artem
1

Лол, всех бывших кладовщиков отправят в менты.

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Александр Корнеев

Evgenii
6

Да тестируют то много чего, только толку-то. Для пиара может и запустят парочку таких вездеходов и каждый будет сопровождать специально обученный чел иначе спиздят на запчасти(в хозяйстве пригодится), пнут/обоссут ради фана и это при условии, что оно во дворах проедет где обычно машин натыкано как говна. 

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Evgenii Evgenii

Александр
1

В будущем 100% так и будет, в USA тоже тест такси уже есть. У амазон на складах стало больше роботов. Потом грузовики, потом курьеры и тд.
В США беспилотные автомобили уже работают в такси-сервисе компании Waymo (подразделение Alphabet). Сервис работает в городе Финикс и его пригородах и доступен ограниченному количеству пользователей.

Беспилотники «Яндекса» проехали 7 тысяч…
С декабря 2019 года на вызов к пользователям, участвующим в тестировании сервиса, начали приезжать…
vc.ru
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Алексей Логачев

Александр
2

Справедливости ради, такой асфальт только в России, а рынок СНГ вообще уже давно не интересен (Амазон-то, кстати, на нём толком и не работает). А в развитых странах эти роботы уже давно перемещаются тестово и всё норм 

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Litnikov Danil

Алексей
1

Почему не интересен то?

Ответить

Анна Давыдова

Litnikov
5

Денег нет у населения

Ответить

Litnikov Danil

Анна
1

Ну на перспективу так то ок, не всегда ж так будет

Ответить

Анна Давыдова

Litnikov
4

Да вы батенька оптимист

Ответить

Litnikov Danil

Анна
1

Ну так то и было до 8года. Это только кажется что все это уныние навечно

Ответить

Алексей Логачев

Litnikov
1

Открываешь самые богатые компании мира, открываешь их отчётность, смотришь их выручки по регионам, удивляешься, что рынок СНГ - это если 3% от выручки - то ого-го успех, так-то обычно и 1% нет. Регионы Америка и Европа обычно 70+% вместе дают, Австралия, Латинская Америка, Африка у некоторых компаний. 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
1

В том то и проблема, что те рынки высококонкурентны и обычно поделены

Ответить

Алексей Логачев

Litnikov
1

Ещё раз, выручка компаний там запредельная, на проданный здесь один фартук Амазон три макбука про продаёт в одной только Америке, о чём речь? 

Какой-то дурачок ляпнул про конкуренцию и все это подхватили. Компания оценивает рынок не только с позиции сколько компаний на нём работает, а и налоговое регулирование, законодательство, риски рейдерства, судебную систему, объём рынка и т.п. Где лучше работать - на рынке где 100 миллиардов рынок и 100 игроков или где 1 миллиард и 10 игроков, да ещё и риск того, что компанию заберут? 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
0

Тем не менее макдак чот не торопится уходить, а приходил вообще во времена когда споры в суде решались нечасто.

Любой рынок же хорошо, конечно сюда не будут вливать сразу много, но тут есть покупатели с деньгами.

Ответить

Механический

Litnikov
0

За макдак в лнр обсудим? )

Ответить

Северный крюк

Александр
2

Да без бэ вообще: даёшь денях Собянину, например, он фигачит крутые выделенные дорожки для таких роботов, например. И всем дома по пивасу, например, оказывается.

Ответить

Единый динозавр

Александр
0

и раскидывать закладки

Ответить

Пушкинский крюк

Evgenii
3

щас наоборот, куда ни ткни, шутеечки про "Ой а вы подумали какой будет бэбибум в январе 2021))))". а ведь самое стрёмное и смешное, что наверняка реально будет 

Ответить

Litnikov Danil

Пушкинский
0

Шутеек кстати не видел. Но 2й сексуальной революции видимо не будет (

Ответить

Пушкинский крюк

Litnikov
2

вот не давай им идею, а! а то пансексуальные романтикополимеры будут штрафовать каждого, у кого полиаморные показатели меньше трёх падают

Ответить

Litnikov Danil

Пушкинский
0

А так хотелось поучаствовать =\

Ответить

Конкретный кот

Evgenii
1

Тссс. Люди ещё не осознали.

Ответить

Первоначальный будильник

Evgenii
0

Слышу подобную алармистскую хуйню во время каждого кризиса.

Ответить

Evgenii Evgenii

Первоначальный
0

Согласен, но только сейчас технологии догнали и развиваются, в 2008 беспилотных такси работающих не было. Плюс пандемия, где курьеры иногда пренебрегают масками/антисептиками.

Ответить

Евгений Клочков

3

Странно еще что до сих пор Амазон не постигла судьба Стандарт Ойл

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
1

Как его постигнет? Через него миллионы людей торгуют. Это еще без Twitch, их нетфликса какого-то, Amazon Web Services

Ответить

Евгений Клочков

Evgenii
0

Ну так ты погугли что со Стандарт Ойл случилось

Ответить

Срочный Гоша

Евгений
0

Дай ссылку, лень гуглить

Ответить

Евгений Клочков

Срочный
5

Грубо говоря - порезали на части, ибо слишком жирный и охуевший монополист вышел

Ответить

Срочный Гоша

Евгений
0

Фу как грубо сказал

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0

Так он в итоге в выигрыше все равно?

Ответить

Evgenii Evgenii

Евгений
0

Суть в разделение, где в итоге все ему и досталось? И стоимость акций даже увеличилась?
Ничего не слышал про это раньше.

Ответить

Первоначальный будильник

Evgenii
0

источник не указан 1354 дня

:)

Ответить

Первоначальный будильник

Евгений
0

Амазон не такой грандиозный монополист как стандарт Ойл, плюс последние 10 лет хотя бы одну из палат конгресса держат республиканцы.

Ответить

Вячеслав Бодров

0

помнится в начале пандемии амазон 100 000 сотрудников нанимал

Ответить

Конкретный кот

Вячеслав
4

Этих же сотрудников потом благополучно уволят. Скорее всего они на временном договоре сидят.

Ответить

Алексей Логачев

0

Вот поэтому в Америке более-менее норм

Ответить

Северный крюк

Алексей
1

А подробнее?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Сейчас правых на тж инфаркт поразит

Ответить

Северный крюк

Stanley
0

Им болеют только азиаты, так что всё ок.

Ответить

Ваня Погост

0

Готовишь нас к тому, что тоже уйдёшь в отставку в знак протеста против копродикпиков в ленте ТЖ?

Ответить

Возможный пёс_анон

Ваня
0

*против удаления

Ответить

Всякий калькулятор

0

Стравили

Ответить

Vladislav Donets

0

Ну AWS != Amazon, так что как-то даже похуй.

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IvanTheMan

0

Ссыкло же с двумя "с" пишется

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