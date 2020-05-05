До выхода России на плато «ещё далеко», запрет на массовые мероприятия отменят последним. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 4 мая.
Оперативный штаб отчитался о 10581 новом случае заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 145 268 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1356 россиянина, 18095 человек выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,57 миллиона человек. Число погибших превысило 250 тысяч человек.
В России:
Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что выхода на плато в России по количеству заражённых коронавирусом «по сути, не было». «Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки», — отметил он. Под плато подразумевается стабилизация числа новых заражённых в течение продолжительного периода;
Кремль объявил, что 6 мая Владимир Путин проведёт совещание, где обсудит поэтапный выход из режима ограничений, принятых для борьбы с коронавирусом;
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что запрет на проведение массовых мероприятий снимут последним из всех ограничений. «Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили», — пояснила она;
Глава Роспотребнадзора также признала, что невозможно полностью остановить распространение коронавируса вне зависимости от принятых мер. По её словам, жителям России необходимо учиться «какое-то время» жить в новых условиях, где вирус присутствует, а вакцина ещё не найдена;
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать во время пандемии. По словам властей, эти люди «встали и вышли» «ещё до начала всей коронавирусной истории»;
Власти Курганской области пообещали предоставить малообеспеченным и тем, кто остался без работы, семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов. Критерии получателей такой поддержки планируют определить за майские праздники;
Специалисты МЧС выпустили рекомендации, в котором посоветовали выделять отдельную комнату дома для того, кто заразился коронавирусом;
Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России полностью закончится 17 августа. Исследователи изменили дату уже в пятый раз — изначально таковой значилось 20 июня;
Роспотребнадзор подтвердил данные СМИ о том, что несовершеннолетняя девушка прилетела из Москвы в Нижневартовск, скрыв подтверждённый коронавирус. Она — бессимптомный носитель. В самолёте рядом с её местом никого не было, а она использовала маску и перчатки. Однако остальных 33 пассажиров рейса отправили на самоизоляцию — их рассматривают как потенциально контактировавших;
Спикер законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
В мире:
По данным Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заболевших остаются США (1,17 миллиона), на втором месте — Испания (217 тысяч), на третьем — Италия (212 тысяч). Россия — на седьмой строчке;
Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил о хакерских атаках на британские университеты и научные организации, которые разрабатывают вакцину от коронавируса. Издания The Guardian и Daily Mail со ссылкой на экспертов предположили, что угроза могла исходить от России, Китая и Ирана;
Власти Украины заявили о подготовке к поэтапному выходу страны из карантина после 11 мая. Правительство готовит план открытия магазинов, музеев, салонов красоты и других общественных мест с соблюдением санитарных норм;
В Белоруссии решили не отменять военный парад в День Победы. «Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — заявил президент Александр Лукашенко;
Япония продлила режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. Премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что страна избежала взрывного распространения коронавируса, но признал, что медицинская сфера пока что находится в тяжёлом состоянии;
Сербия намерена отменить режим чрезвычайного положения с 7 мая. Власти заявили о «достаточном» замедлении уровня заражения коронависом. В стране намерены открыть торговые центры, кафе и рестораны с учётом социального дистанцирования;
В Новой Зеландии впервые за семь недель не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом за сутки.
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Артем Стажаров
Это всё так уже надоело. Хочется, чтобы закончилось, уже сил нет никаких сидеть в одиночестве в 4х стенах
Недостаточный нос
А мне нравится: никто не отвлекает, не донимает без особо важного повода
Одинаковый шмель
Особо важные поводы - пуши с тж
Пожилой МартингалОдинаковый
Пикчи с гомосексом
Недостаточный нос
Нет ничего в этом мире, что бы сравнилось по важности с пушем ТЖ
Совершенный велосипед
Пуш от микроволновки.
Недостаточный нос
Я, кстати, в новость пришёл ещё до пуша.
Одинаковый шмель
KylerАртем
У меня вообще ничего не поменялось
Авторский утюг
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать во время пандемии.
Если это никак не связано с хуевыми условиями, а просто тупо зассали, то нахуй тогда было идти во врачи?
Руководящий томагавк_два
Если хотя бы не было скотского отношения ко врачам и выплатам им за работу в пандемии, то думаю, такого бы не случилось
А то они должны рисковать своим здоровьем и после этого ещё пойти нахуй: либо умереть от вируса, либо быть посланными нахер
Да, они давали клятву гиппократа, но я считаю эту ситуацию форс-мажорной
Никто не обязан быть святым, это решение самого человека
Авторский утюг
Нуу тут как то сложно,ну типа это твоя работа, и уж на то пошло если то врач должен одинаково лечить все болезни, а не так что: это я буду лечить, а вот это нет, я ухожу.
Ну это если опустить отношение к врачам, но и тут справедливости ради скажу, что те, что попадались мне, большинство те ещё «профессионалы».
Но это опять же скорее уже последствия что потенциальные нормальные специалисты не идут туда из-за низкой зп. Короче просрали нахуй всю систему)
Всякий калькулятор
«ещё до начала всей коронавирусной истории»
Это как две недели назад уволились
Единый динозавр
Да и такого немало, среди врачей, не все готовы лезть в такие хрени
Евгений КлочковАвторский
Никому они ничего не должны
Было бы нормальное отношение со стороны крыс из Минздрава и были бы СИЗ и зарплаты достойные - тогда можно было б предъявлять претензии
Авторский утюг
Аге ага, легко говорить дома здоровым так, а если заболеешь и пойдёшь в больницу, а тебя некому принять, уверен встанешь и скажешь: молодцы ребята, все правильно сделали! Поддерживаю вас!
Евгений КлочковАвторский
Рад не буду конечно, но почему так вышло - понимать буду
Пока врачи не начнут уходами ставить вопрос ребром - к ним и дальше будут относиться на похуях
А кто заливает про "долг" - тот пусть первый в санитары и запишется
Авторский утюг
Ну у нас ситуация с врачами не резко вдруг хуже стала, все всегда знали, что там все хуево, их никто не заставлял идти туда
Евгений КлочковАвторск…
Нет, она как раз резко стала хуже - к переработкам, низким доходам и "оптимизации" прибавился риск работы с опасной заразой при минимуме средств защиты
И попытки в очередной раз наебать даже там, где пообещали доплатить
А раз их никто не заставлял идти в профессию - никто и не должен заставлять не идти
Авторский утюг
Ты не понял мой коммент видать, я писал что если это не связанно с хуевыми условиями, то это мудацкий поступок, они имеют право, конечно, но в такое время уходить, когда многим нужна медицинская помощь, ну такое себе
РусланАвторск…
1. Многие привыкли, что большинство "чихов" за счёт ОМС оплачивается.
2. Люди в медицину шли не для того, чтобы безвозвратно и бесплатно кому-то помощь оказывать. Медицинская помощь это в первую очередь специализированная высококвалифицированная услуга, которая должна быть равноценная оплачена. И сейчас есть прецедент для того, чтобы начать что-то менять, не потом и когда нибудь после, а сейчас.
3. Когда за свою "болячку" будешь из своего кармана деньги платить за каждый прием, твое мнение о кто кому что должен изменится.
Недостаточный нос
Хочешь, чтобы психолог тебя оперировал?
Совершенный велосипед
В последнее время у меня под окнами группа детей "рабочих" ошивается. Играют, бегают, смеются ну и все, что делают дети обычно. Даже не знаю где найти их родителей, что бы высказать им все. Боюсь выйти даже за хлебом, а то вдруг зарозят еще . Просто горит. Из-за таких людей Россия никогда не избавится от вируса, а это я ещё про любителей шашлыков и дрифта не говорю.
P.s. вы ее подумайте, я не националист или что-то в этом роде.
P.s.s. минусят только любители шашлыка в парке и погулять с детьми на детских площадках.
У кого какие истории есть про "самоизоляцию"? Интересно почитать.
Anatoly BereznyakСовершенный
Ну и сиди дома, элита, ёпта. Грамматику учи. «Зарозит» его. Если бы кто-то подошёл ко мне и предъявил что-то подобное по отношению к моим детям в таком контексте, я бы незамедлительно сунул в еблет.
Совершенный велосипед
Если ты разрешаешь детям гулять в такое время... мне жаль твоих детей...
Да и прописывать(пихать что-то) в еблет кому-то не очень хорошо, ведь в ответ на это с тобой могут что-то сделать. 😉
Roman GolovinСовершенный
Он имел в виду за щеку
Совершенный велосипед
Если он такое имел в виду, то наверное с ним и похуже что-то могут сделать. 😉
А вообще я за мир и добро. 😘
Mmmax
Почему потом в твитторе просят репостиков у тупой общественности, когда ребенка в чехле из резидент ивл увозят и ложат во всратые больницы?
Anatoly BereznyakMmmax
Где ж вас таких мимикрирующих понабирали 🤦🏻♂️
Mmmax
Не, я серьезно,
у системы стрелочка не поворачивается только для элитки.
Ты же, при заражении ребенка и ковидном спецназе у дверей о несправедливости, обспамишь все социальные помойки.
Не первый и не последний.
Единый динозавр
Думаю тут комментарии излишни.
Механический коктейль
В последнее время у меня во вкладках группа детей "двачеров" ошивается. Шитпостят, новорегают, ебутся в жопу ну и все, что делают дети обычно. Даже не знаю где найти Орлова, чтобы высказать ему всё. Боюсь выйти даже за Яндекс.Новостями, а то вдруг Навального покажут еще . Просто горит. Из-за таких людей ТЖ никогда не избавится от теомистов, а это я ещё про любителей серьёзных дядей и взаимодействия с коммьюнити не говорю.
ouxen
бонус с руками
Пожилой Мартингалouxen
Taktischer CorgiПожилой
Кстати где апдейты на этого говноеда? Отпустили? Посадили?
ouxenTaktischer
с цапком крабы есть, потом выйдет как все забудут совсем
Долгосрочный инструмент
В Белоруссии решили не отменять военный парад в День Победы
В Белоруссии парада не будет
ouxenДолгосрочный
будет ( ͡° ͜ʖ ͡°)
KylerДолгосрочный
У Лукашенко свой путь
Мистер Блондин
Del
Vladislav Donets
Т.к. тестов по идеи начинают за сутки делать всё больше и больше, нельзя ли плато расчитывать по количеству умерших?
MmmaxVladislav
Можно предположить, что сейчас есть смысл завышать количество выявленных/заболевших для снижения паники, градуса бухтения и чтобы не выплачивать помощь.
Плохо: если что, вероятность сдохнуть или стать инвалидом это никак не снижает.
Апд: То есть статистически снизить % умирающих.
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