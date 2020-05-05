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Сергей Звезда
2668

До выхода России на плато «ещё далеко», запрет на массовые мероприятия отменят последним. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 4 мая.

Оперативный штаб отчитался о 10581 новом случае заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 145 268 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1356 россиянина, 18095 человек выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,57 миллиона человек. Число погибших превысило 250 тысяч человек.

В России:

  • Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что выхода на плато в России по количеству заражённых коронавирусом «по сути, не было». «Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки», — отметил он. Под плато подразумевается стабилизация числа новых заражённых в течение продолжительного периода;
  • Кремль объявил, что 6 мая Владимир Путин проведёт совещание, где обсудит поэтапный выход из режима ограничений, принятых для борьбы с коронавирусом;
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что запрет на проведение массовых мероприятий снимут последним из всех ограничений. «Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили», — пояснила она;
  • Глава Роспотребнадзора также признала, что невозможно полностью остановить распространение коронавируса вне зависимости от принятых мер. По её словам, жителям России необходимо учиться «какое-то время» жить в новых условиях, где вирус присутствует, а вакцина ещё не найдена;
  • Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать во время пандемии. По словам властей, эти люди «встали и вышли» «ещё до начала всей коронавирусной истории»;
  • Власти Курганской области пообещали предоставить малообеспеченным и тем, кто остался без работы, семенной картофель, двух поросят или телёнка с запасом кормов. Критерии получателей такой поддержки планируют определить за майские праздники;
  • Специалисты МЧС выпустили рекомендации, в котором посоветовали выделять отдельную комнату дома для того, кто заразился коронавирусом;
  • Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России полностью закончится 17 августа. Исследователи изменили дату уже в пятый раз — изначально таковой значилось 20 июня;
  • Роспотребнадзор подтвердил данные СМИ о том, что несовершеннолетняя девушка прилетела из Москвы в Нижневартовск, скрыв подтверждённый коронавирус. Она — бессимптомный носитель. В самолёте рядом с её местом никого не было, а она использовала маску и перчатки. Однако остальных 33 пассажиров рейса отправили на самоизоляцию — их рассматривают как потенциально контактировавших;
  • Спикер законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.

В мире:

  • По данным Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заболевших остаются США (1,17 миллиона), на втором месте — Испания (217 тысяч), на третьем — Италия (212 тысяч). Россия — на седьмой строчке;
  • Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил о хакерских атаках на британские университеты и научные организации, которые разрабатывают вакцину от коронавируса. Издания The Guardian и Daily Mail со ссылкой на экспертов предположили, что угроза могла исходить от России, Китая и Ирана;
  • Власти Украины заявили о подготовке к поэтапному выходу страны из карантина после 11 мая. Правительство готовит план открытия магазинов, музеев, салонов красоты и других общественных мест с соблюдением санитарных норм;
  • В Белоруссии решили не отменять военный парад в День Победы. «Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — заявил президент Александр Лукашенко;
  • Япония продлила режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. Премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что страна избежала взрывного распространения коронавируса, но признал, что медицинская сфера пока что находится в тяжёлом состоянии;
  • Сербия намерена отменить режим чрезвычайного положения с 7 мая. Власти заявили о «достаточном» замедлении уровня заражения коронависом. В стране намерены открыть торговые центры, кафе и рестораны с учётом социального дистанцирования;
  • В Новой Зеландии впервые за семь недель не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом за сутки.

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#covidtoday #сovid19

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42 комментария
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Артем Стажаров

7

Это всё так уже надоело. Хочется, чтобы закончилось, уже сил нет никаких сидеть в одиночестве в 4х стенах

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Недостаточный нос

Артем
10

А мне нравится: никто не отвлекает, не донимает без особо важного повода

Ответить

Одинаковый шмель

Недостаточный
8

Особо важные поводы - пуши с тж

Ответить

Пожилой Мартингал

Одинаковый
1

Пикчи с гомосексом

Ответить

Недостаточный нос

Одинаковый
0

Нет ничего в этом мире, что бы сравнилось по важности с пушем ТЖ

Ответить

Совершенный велосипед

Недостаточный
2

Пуш от микроволновки.

Ответить

Недостаточный нос

Одинаковый
0

Я, кстати, в новость пришёл ещё до пуша.

Ответить

Одинаковый шмель

Недостаточный
1
Ответить

Kyler

Артем
5

У меня вообще ничего не поменялось

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Авторский утюг

–4

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать во время пандемии.

Если это никак не связано с хуевыми условиями, а просто тупо зассали, то нахуй тогда было идти во врачи?

Ответить

Руководящий томагавк_два

Авторский
13

Если хотя бы не было скотского отношения ко врачам и выплатам им за работу в пандемии, то думаю, такого бы не случилось

А то они должны рисковать своим здоровьем и после этого ещё пойти нахуй: либо умереть от вируса, либо быть посланными нахер

Да, они давали клятву гиппократа, но я считаю эту ситуацию форс-мажорной

Никто не обязан быть святым, это решение самого человека

Ответить

Авторский утюг

Руководящий
1

Нуу тут как то сложно,ну типа это твоя работа, и уж на то пошло если то врач должен одинаково лечить все болезни, а не так что: это я буду лечить, а вот это нет, я ухожу.
Ну это если опустить отношение к врачам, но и тут справедливости ради скажу, что те, что попадались мне, большинство те ещё «профессионалы».
Но это опять же скорее уже последствия что потенциальные нормальные специалисты не идут туда из-за низкой зп. Короче просрали нахуй всю систему)

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Всякий калькулятор

Авторский
4

«ещё до начала всей коронавирусной истории»
Это как две недели назад уволились

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Единый динозавр

Всякий
1

Да и такого немало, среди врачей, не все готовы лезть в такие хрени

Ответить

Евгений Клочков

Авторский
1

Никому они ничего не должны
Было бы нормальное отношение со стороны крыс из Минздрава и были бы СИЗ и зарплаты достойные - тогда можно было б предъявлять претензии

Ответить

Авторский утюг

Евгений
0

Аге ага, легко говорить дома здоровым так, а если заболеешь и пойдёшь в больницу, а тебя некому принять, уверен встанешь и скажешь: молодцы ребята, все правильно сделали! Поддерживаю вас!

Ответить

Евгений Клочков

Авторский
1

Рад не буду конечно, но почему так вышло - понимать буду

Пока врачи не начнут уходами ставить вопрос ребром - к ним и дальше будут относиться на похуях

А кто заливает про "долг" - тот пусть первый в санитары и запишется

Ответить

Авторский утюг

Евгений
0

Ну у нас ситуация с врачами не резко вдруг хуже стала, все всегда знали, что там все хуево, их никто не заставлял идти туда

Ответить

Евгений Клочков

Авторск…
1

Нет, она как раз резко стала хуже - к переработкам, низким доходам и "оптимизации" прибавился риск работы с опасной заразой при минимуме средств защиты

И попытки в очередной раз наебать даже там, где пообещали доплатить

А раз их никто не заставлял идти в профессию - никто и не должен заставлять не идти 

Ответить

Авторский утюг

Евгений
0

Ты не понял мой коммент видать, я писал что если это не связанно с хуевыми условиями, то это мудацкий поступок, они имеют право, конечно, но в такое время уходить, когда многим нужна медицинская помощь, ну такое себе

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Руслан

Авторск…
0

1. Многие привыкли, что большинство "чихов" за счёт ОМС оплачивается.
2. Люди в медицину шли не для того, чтобы безвозвратно и бесплатно кому-то помощь оказывать. Медицинская помощь это в первую очередь специализированная высококвалифицированная услуга, которая должна быть равноценная оплачена. И сейчас есть прецедент для того, чтобы начать что-то менять, не потом и когда нибудь после, а сейчас.
3. Когда за свою "болячку" будешь из своего кармана деньги платить за каждый прием, твое мнение о кто кому что должен изменится.

Ответить

Недостаточный нос

Авторский
0

Хочешь, чтобы психолог тебя оперировал?

Ответить

Совершенный велосипед

1

В последнее время у меня под окнами группа детей "рабочих" ошивается. Играют, бегают, смеются ну и все, что делают дети обычно. Даже не знаю где найти их родителей, что бы высказать им все. Боюсь выйти даже за хлебом, а то вдруг зарозят еще . Просто горит. Из-за таких людей Россия никогда не избавится от вируса, а это я ещё про любителей шашлыков и дрифта не говорю.
P.s. вы ее подумайте, я не националист или что-то в этом роде.
P.s.s. минусят только любители шашлыка в парке и погулять с детьми на детских площадках.
У кого какие истории есть про "самоизоляцию"? Интересно почитать.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Совершенный
–7

Ну и сиди дома, элита, ёпта. Грамматику учи. «Зарозит» его. Если бы кто-то подошёл ко мне и предъявил что-то подобное по отношению к моим детям в таком контексте, я бы незамедлительно сунул в еблет.

Ответить

Совершенный велосипед

4

Если ты разрешаешь детям гулять в такое время... мне жаль твоих детей...
Да и прописывать(пихать что-то) в еблет кому-то не очень хорошо, ведь в ответ на это с тобой могут что-то сделать. 😉

Ответить

Roman Golovin

Совершенный
2

Он имел в виду за щеку

Ответить

Совершенный велосипед

Roman
0

Если он такое имел в виду, то наверное с ним и похуже что-то могут сделать. 😉
А вообще я за мир и добро. 😘

Ответить

Mmmax

1

Почему потом в твитторе просят репостиков у тупой общественности, когда ребенка в чехле из резидент ивл увозят и ложат во всратые больницы?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Mmmax
1

Где ж вас таких мимикрирующих понабирали 🤦🏻‍♂️

Ответить

Mmmax

1

Не, я серьезно,
у системы стрелочка не поворачивается только для элитки.
Ты же, при заражении ребенка и ковидном спецназе у дверей о несправедливости, обспамишь все социальные помойки.
Не первый и не последний.

Ответить

Единый динозавр

Mmmax
0

Думаю тут комментарии излишни.

Ответить

Механический коктейль

Совершенный
1

В последнее время у меня во вкладках группа детей "двачеров" ошивается. Шитпостят, новорегают, ебутся в жопу ну и все, что делают дети обычно. Даже не знаю где найти Орлова, чтобы высказать ему всё. Боюсь выйти даже за Яндекс.Новостями, а то вдруг Навального покажут еще . Просто горит. Из-за таких людей ТЖ никогда не избавится от теомистов, а это я ещё про любителей серьёзных дядей и взаимодействия с коммьюнити не говорю.

Ответить

ouxen

2

бонус с руками

Ответить

Пожилой Мартингал

ouxen
5
Ответить

Taktischer Corgi

Пожилой
2

Кстати где апдейты на этого говноеда? Отпустили? Посадили?

Ответить

ouxen

Taktischer
0

с цапком крабы есть, потом выйдет как все забудут совсем

Ответить

Долгосрочный инструмент

0

В Белоруссии решили не отменять военный парад в День Победы

В Белоруссии парада не будет

Ответить

ouxen

Долгосрочный
0

будет ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Kyler

Долгосрочный
0

У Лукашенко свой путь

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Мистер Блондин

0

Del

Ответить

Vladislav Donets

0

Т.к. тестов по идеи начинают за сутки делать всё больше и больше, нельзя ли плато расчитывать по количеству умерших?

Ответить

Mmmax

Vladislav
0

Можно предположить, что сейчас есть смысл завышать количество выявленных/заболевших для снижения паники, градуса бухтения и чтобы не выплачивать помощь.
Плохо: если что, вероятность сдохнуть или стать инвалидом это никак не снижает.
Апд: То есть статистически снизить % умирающих.

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