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Новости
Ольга Щербинина
5588

Илон Маск в шестой раз стал отцом Материал редакции

Мать ребёнка — канадская певица Граймс.

@elonmusk

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск и канадская певица Граймс стали родителями — у них родился сын. Об этом Маск сообщил в твиттере.

Elon Musk @elonmusk
@Gaelic_Neilson Mom & baby all good
Мама и ребёнок в порядке

Для Граймс это первый ребёнок, тогда как у Маска уже есть пять детей от первого брака. Об отношениях пары стало известно в 2018 году.

Маск пришёл на бал с певицей Граймс. Похоже, они…
После этого они начали публично общаться в Твиттере — Граймс радовалась, что Маск послушал песню…
tjournal.ru

#новости #илонмаск

Спасибо за наводку Владислав Покровский
Ольга Щербинина
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6
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88 комментариев
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Dc Maniac

5

Поздравляем ✊
Так держать

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Владислав Покровский

Dc
80

Спасибо, лично ему передам

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Владислав
2

Гы, передаст

Ответить

Zakhar Zakharov

Дмитрий
5

р ↔ д

Ответить

x mst

Дмитрий
0

Удалёно

Ответить

Комсомольский месяц

Владислав
0

Передай что я просил пароль от WiFi

Ответить

Катюшка Фролова

3

А с прошлыми детьми он хоть время проводит? А то как послушать, так он все время на работе

Ответить

Vladislav Donets

Катюшка
30

Звучит как претензия.

Ответить

check-it-out

Катюшка
9

Ой ну камон, проводить время с детьми это для бедных. У богатых есть няни, частные учителя, ... .

Ответить

Нижний ключ

check-it-out
2

А потом обнаруживается, что дети тебя не уважают и вообще редкостные мрази.

Ответить

Иван Иванов

Нижний
6

Да, именно так в бедных семьях и случается.

Ответить

Милицейский ключ

Катюшка
3

Альфа самец не должен тратить время

Ответить

Вова А.

Милицейский
1

на

Ответить

Милицейский ключ

Вова
19

Что-то, кроме ракет и твитера

Ответить

Stan Majors

Катюшка
0

Да он даже для них школу построил и трастовый фонд сделал) у бывшей вся его недвига и алименты нехуевые, так как он с ней два раза разводился и она вроде не кобра и у них норм дружба

Ответить

Близкий рубин

–19

Бля не от большого ума так много детей обычно, даже если ты чертовски богат

Ответить

Евгений Клочков

Близкий
34

Почему же? Если человек может себе позволить их всех хорошо содержать (и обеспечить будущее) и, пусть даже с помощью роты нянечек, но уделять им достаточно времени для ухода и воспитания, то почему бы и нет? 

Ответить

Vladislav Donets

Евгений
–17

Не думаю, что когда ребёнок растёт под вниманием одних женщин, от этого ребёнка стоит ждать адекватного формирования личности.

Ответить

Ориентированный бокал

Vladislav
51

на руси давно ребенок воспитывается в однополой семье: мамой и бабушкой

Ответить

Nikolay Mn

Ориентированный
0

В странах Африки, очень распространён детский труд, но как и в случае воспитания мамой и бабушкой, ничего хорошего в этом нет.

Ответить

Отчаянный файл

Ориентированный
0

Или только бабушкой

Ответить

Атлант поправил плечи

Vladislav
10

Та ты шо, прям только женщина не может вырастить полноценного человека?

Ответить

Vladislav Donets

Атлант
0

Ребёнку необходимо видеть две модели поведения родителей, и желательно разного пола.

Ответить

Мистер Блондин

Vladisl…
12

одна модель берется от матери, а вторая модель от Джейсона Стэйтема из его фильмов. Сверхчеловек готов

Ответить

Симпатичный

Vladisl…
4

Необходимо прям?)
Знаю кучу примеров, когда родитель один воспитывал ребёнка, я особо отклонений не заметил

Ответить

Атлант поправил

Симпати…
0

ну что ты, у него получается и женщина неполноценный человек, раз не может вырастить полноценного человека 

Ответить

Vladislav Donets

Симпати…
0

Проблемы начнутся в подростковых и потом в семейных отношениях.

Ответить

Agaf Onaf

Vladisl…
0

На тебя видимо детдомовцы набежали (

Ответить

Илья Гераськин

Vladisl…
4

Так он посмотрит. На ютубе и по телику

Ответить

Vladislav Donets

Илья
–2

А, ну тогда и в детдом отдать можно.

Ответить

Илья Гераськин

Vladisl…
0

Да так живут дети всех олигархов и что-то не похоже чтобы они особо страдали.

Ответить

Евгений Клочков

Vladislav
0

Ну так вы воспринимаете видимо формулировку "рота нянечек" буквально
Думаю, и сам Илон может уделять им время

Тем более что ему не нужно тратить его на готовить-убрать

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

Ага накурится и будет с ними в игрушки играть. Но какие игрушки зато! Представляете себе целое подразделение Теслы которое разработает им специальные игрушки?

Ответить

Владимир Опушко

Близкий
3

Еще раз такое напишешь, я тебе сердце вырву.

Ответить

Олег Брюханов

Близкий
3

Сука, бедный - рожаешь много детей
- РЯЯЯЯ, НИЩЕТУ ПЛОДИТЕ
богатый рожаешь много детей 
- РЯЯЯЯ ТУПЫЕ, МНОГО ДЕТЕЙ ЭТО ВСЕ РАВНО ПЛОХО

Угомонитесь, ироды, пусть хоть 10 000 будет детей, у него бабок хватит на всех 

Ответить

Ориентированный бокал

Близкий
1
Ответить

Головной украинец

Близкий
1

Марс он собрался своими отпрысками оккупировать, написано же

Ответить

Имя Фамилия

Близкий
0
Ответить

Kostya Proshchalykin

Близкий
0

Они вот сейчас тоже не поняли причинно-следственную связь

Ответить

Marat Khamadeev

10

Все так активно поздравляют Маска, будто бы родил реально он, в не Граймс

Ответить

Костя Васильев

Marat
–3

Делал  то он, её то че поздравлять? За то, что она две минуты с раздвинутыми ногами полежала? 

Ответить

Комсомольский месяц

Костя
3

А носил 9 месяцев тоже он да? 

Ответить

Костя Васильев

Комсомольский
–2

Че порвался то? Тут как бы природой заложено носить и рожать. Выполнила свой долг

Ответить

Комсомольский месяц

Костя
0

Ахха долг. Может еще если женщина родила, то на ней лежит долг одной воспитывать? 

Ответить

Костя Васильев

Комсомо…
0

Ну это ты уже в крайности уходишь 

Ответить

Комсомольский

Костя
–1

Держи, почитай на досуге
https://www.bbc.com/russian/vert-earth-39554501

Ответить

check-it-out

Marat
0

Учитывая, что от Маска требовалось просто не надевать гандон.

Ответить

Igor Kalinovskiy

Marat
0

на ее месте мог быть кто угодно

Ответить

Михаил Русланович

3

гспди, чем они на своем западе думают, девочки нет ну вы представьте, личико тугосери в инстаграм непокрытым до 40 дней или крестин ой 

Ответить

Костя Васильев

2

@Elon Musk мои поздравления! Кстати никого не смущает, что Маск сидит на ТЖ и регулярно постит члены? 

Ответить

Должный меч

Костя
0

нет, у него же подруга русская

Ответить

Дневной Мика

Должный
0

Канада

Ответить

Должный меч

Дневной
0

албания

Ответить

Дневной Мика

Должный
0

Главно, чтобы не алобама

Ответить

Дневной Мика

Должный
0

Япония))))

Ответить

Насущные Проблемы

1

ха лох

Ответить

Оригинальный Гоша

1

@Elon Musk, грац

Ответить

Утренний дебаркадер

1
Ответить

Иван Иванов

1

Ну родил, и родил. Самое главное, что надо было добавить в новость:
Родители назвали мальчика X Æ A - 12 Musk (Вики)

https://twitter.com/elonmusk/status/1257508900812713984?s=21

Ответить

Алексей Логачев

0

Интересно, он ещё радуется? 

Ответить

Милицейский ключ

Алексей
1

Думаю, что ему пофиг 

Ответить

Комсомольский месяц

Милицейский
5

7 инженеров в семье, это счастье или горе? 

Ответить

Morgan

0

Маск - американский Тема Лебедев.

Ответить

Митя Простомолотов

Morgan
0

скорее соловьев

Ответить

Имя Фамилия

Митя
0

Скорее Лебедев это Соловьев

Ответить

Енот Волшебный

0

Пиздос, даже ИИ смог 6 раз, а мы сидим на ТЖ и массируем друг другу анусы.

Ответить

Енот Волшебный

Енот
0

И блядь, почините наконец прямой эфир, второй день не обновляется.

Ответить

Костя Васильев

Енот
2

Комитет на внеплановом массаже

Ответить

Евгений Лосев

0

Спутники летают, скоро бесплатный ВайФай для всего мира, отлично, можно и 10 детей завести, проблем точно не будет, молодец мужик, побольше бы таких интересных персонажей, а не только тех, кто себе в карманы раскидывает денежки

Ответить

Artyom Sidorov

Евгений
0

да не вайфай это же ну

Ответить

Отчаянный файл

Artyom
2

И не бесплатный

Ответить

Дневной Мика

0

Перенесите в таблоид

Ответить

Дневной Мика

Дневной
0

Или как там этот подсает называется

Ответить

Должный меч

Дневной
0

надеюсь юрец возьмет интервью

Ответить

Дневной Мика

Должный
0

Дудь у Дурова не может взять, куда ему до Цукккерберга

Ответить

Должный меч

Дневной
1

ваще-т у цукера взял во время поездки в долину
следующий выпуск с ним будет, инфа 100%

Ответить

Дневной Мика

Должный
0

Лучше бы с тамби

Ответить

Илья Гераськин

Дневной
1

Он хотел с ними записать во время поездки в долину, но тем не сделали визу

Ответить

Дневной Мика

Илья
0

С кем?
Я забыл уже

Ответить

Илья Гераськин

Дневной
1

С Тамби и Каргиновым

Ответить

Дневной Мика

Дневной
0

Или каргиновом

Ответить

Взаимный колос

0

Вот, сразу видно, мужик делом занимался!

Ответить

Владимир Опушко

0

В шестой раз! Нихуя себе!

Ответить

Reggae Addict

0

хаха офигенно

Ответить

Николай Чумаков

0

Мама Граймс, папа Маск — можно было сына Иисусом назвать 

Ответить

Добрый микроскоп

0

Это тру стори? 

Ответить

Stan Majors

0

Поздр

Ответить

Igor Kalinovskiy

0

Хорошо что не только всякие чучмеки плодятся и размнажаются

Ответить
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