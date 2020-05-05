Илон Маск в шестой раз стал отцом

Константин Батыгин о поисках девятой планеты, хаосе и будущем исследований космоса
В январе 2016 года Константин Батыгин и его коллега Майкл Браун предположили существование в Солнечной системе планеты в пять раз тяжелее Земли с периодом обращения 10 тысяч лет. Их догадка до сих пор ждет подтверждения.
Dc Maniac
Поздравляем ✊
Так держать
Владислав ПокровскийDc
Спасибо, лично ему передам
Дмитрий АлексеевичВладислав
Гы, передаст
Zakhar ZakharovДмитрий
р ↔ д
x mstДмитрий
Удалёно
Комсомольский месяц
Передай что я просил пароль от WiFi
Катюшка Фролова
А с прошлыми детьми он хоть время проводит? А то как послушать, так он все время на работе
Vladislav DonetsКатюшка
Звучит как претензия.
check-it-outКатюшка
Ой ну камон, проводить время с детьми это для бедных. У богатых есть няни, частные учителя, ... .
Нижний ключ
А потом обнаруживается, что дети тебя не уважают и вообще редкостные мрази.
Иван ИвановНижний
Да, именно так в бедных семьях и случается.
Милицейский ключ
Альфа самец не должен тратить время
Вова А.Милицейский
на
Милицейский ключ
Что-то, кроме ракет и твитера
Stan MajorsКатюшка
Да он даже для них школу построил и трастовый фонд сделал) у бывшей вся его недвига и алименты нехуевые, так как он с ней два раза разводился и она вроде не кобра и у них норм дружба
Близкий рубин
Бля не от большого ума так много детей обычно, даже если ты чертовски богат
Евгений КлочковБлизкий
Почему же? Если человек может себе позволить их всех хорошо содержать (и обеспечить будущее) и, пусть даже с помощью роты нянечек, но уделять им достаточно времени для ухода и воспитания, то почему бы и нет?
Vladislav DonetsЕвгений
Не думаю, что когда ребёнок растёт под вниманием одних женщин, от этого ребёнка стоит ждать адекватного формирования личности.
Ориентированный бокал
на руси давно ребенок воспитывается в однополой семье: мамой и бабушкой
Nikolay MnОриентированный
В странах Африки, очень распространён детский труд, но как и в случае воспитания мамой и бабушкой, ничего хорошего в этом нет.
Отчаянный файл
Или только бабушкой
Атлант поправил плечиVladislav
Та ты шо, прям только женщина не может вырастить полноценного человека?
Vladislav DonetsАтлант
Ребёнку необходимо видеть две модели поведения родителей, и желательно разного пола.
Мистер БлондинVladisl…
одна модель берется от матери, а вторая модель от Джейсона Стэйтема из его фильмов. Сверхчеловек готов
Симпатичный
Необходимо прям?)
Знаю кучу примеров, когда родитель один воспитывал ребёнка, я особо отклонений не заметил
Атлант поправилСимпати…
ну что ты, у него получается и женщина неполноценный человек, раз не может вырастить полноценного человека
Vladislav DonetsСимпати…
Проблемы начнутся в подростковых и потом в семейных отношениях.
Agaf OnafVladisl…
На тебя видимо детдомовцы набежали (
Илья ГераськинVladisl…
Так он посмотрит. На ютубе и по телику
Vladislav DonetsИлья
А, ну тогда и в детдом отдать можно.
Илья ГераськинVladisl…
Да так живут дети всех олигархов и что-то не похоже чтобы они особо страдали.
Евгений КлочковVladislav
Ну так вы воспринимаете видимо формулировку "рота нянечек" буквально
Думаю, и сам Илон может уделять им время
Тем более что ему не нужно тратить его на готовить-убрать
Yuri MillerЕвгений
Ага накурится и будет с ними в игрушки играть. Но какие игрушки зато! Представляете себе целое подразделение Теслы которое разработает им специальные игрушки?
Владимир ОпушкоБлизкий
Еще раз такое напишешь, я тебе сердце вырву.
Олег БрюхановБлизкий
Сука, бедный - рожаешь много детей
- РЯЯЯЯ, НИЩЕТУ ПЛОДИТЕ
богатый рожаешь много детей
- РЯЯЯЯ ТУПЫЕ, МНОГО ДЕТЕЙ ЭТО ВСЕ РАВНО ПЛОХО
Угомонитесь, ироды, пусть хоть 10 000 будет детей, у него бабок хватит на всех
Ориентированный бокал
Головной украинец
Марс он собрался своими отпрысками оккупировать, написано же
Имя ФамилияБлизкий
Kostya ProshchalykinБлизкий
Они вот сейчас тоже не поняли причинно-следственную связь
Marat Khamadeev
Все так активно поздравляют Маска, будто бы родил реально он, в не Граймс
Костя ВасильевMarat
Делал то он, её то че поздравлять? За то, что она две минуты с раздвинутыми ногами полежала?
Комсомольский месяц
А носил 9 месяцев тоже он да?
Костя ВасильевКомсомольский
Че порвался то? Тут как бы природой заложено носить и рожать. Выполнила свой долг
Комсомольский месяц
Ахха долг. Может еще если женщина родила, то на ней лежит долг одной воспитывать?
Костя ВасильевКомсомо…
Ну это ты уже в крайности уходишь
Комсомольский
Держи, почитай на досуге
https://www.bbc.com/russian/vert-earth-39554501
check-it-outMarat
Учитывая, что от Маска требовалось просто не надевать гандон.
Igor KalinovskiyMarat
на ее месте мог быть кто угодно
Михаил Русланович
гспди, чем они на своем западе думают, девочки нет ну вы представьте, личико тугосери в инстаграм непокрытым до 40 дней или крестин ой
Костя Васильев
@Elon Musk мои поздравления! Кстати никого не смущает, что Маск сидит на ТЖ и регулярно постит члены?
Должный меч
нет, у него же подруга русская
Дневной Мика
Канада
Должный меч
албания
Дневной Мика
Главно, чтобы не алобама
Дневной Мика
Япония))))
Насущные Проблемы
ха лох
Оригинальный Гоша
@Elon Musk, грац
Утренний дебаркадер
Иван Иванов
Ну родил, и родил. Самое главное, что надо было добавить в новость:
Родители назвали мальчика X Æ A - 12 Musk (Вики)
https://twitter.com/elonmusk/status/1257508900812713984?s=21
Алексей Логачев
Интересно, он ещё радуется?
Милицейский ключ
Думаю, что ему пофиг
Комсомольский месяц
7 инженеров в семье, это счастье или горе?
Morgan
Маск - американский Тема Лебедев.
Митя ПростомолотовMorgan
скорее соловьев
Имя ФамилияМитя
Скорее Лебедев это Соловьев
Енот Волшебный
Пиздос, даже ИИ смог 6 раз, а мы сидим на ТЖ и массируем друг другу анусы.
Енот ВолшебныйЕнот
И блядь, почините наконец прямой эфир, второй день не обновляется.
Костя ВасильевЕнот
Комитет на внеплановом массаже
Евгений Лосев
Спутники летают, скоро бесплатный ВайФай для всего мира, отлично, можно и 10 детей завести, проблем точно не будет, молодец мужик, побольше бы таких интересных персонажей, а не только тех, кто себе в карманы раскидывает денежки
Artyom SidorovЕвгений
да не вайфай это же ну
Отчаянный файл
И не бесплатный
Дневной Мика
Перенесите в таблоид
Дневной Мика
Или как там этот подсает называется
Должный меч
надеюсь юрец возьмет интервью
Дневной Мика
Дудь у Дурова не может взять, куда ему до Цукккерберга
Должный меч
ваще-т у цукера взял во время поездки в долину
следующий выпуск с ним будет, инфа 100%
Дневной Мика
Лучше бы с тамби
Илья ГераськинДневной
Он хотел с ними записать во время поездки в долину, но тем не сделали визу
Дневной Мика
С кем?
Я забыл уже
Илья ГераськинДневной
С Тамби и Каргиновым
Дневной Мика
Или каргиновом
Взаимный колос
Вот, сразу видно, мужик делом занимался!
Владимир Опушко
В шестой раз! Нихуя себе!
Reggae Addict
хаха офигенно
Николай Чумаков
Мама Граймс, папа Маск — можно было сына Иисусом назвать
Добрый микроскоп
Это тру стори?
Stan Majors
Поздр
Igor Kalinovskiy
Хорошо что не только всякие чучмеки плодятся и размнажаются