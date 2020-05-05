Прямой эфир
За сутки умерли 95 человек.
За сутки в России зафиксировали 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщили в оперативном штабе. В стране уже третий день подряд регистрируют более 10 тысяч заражённых.
Всего в России зарегистрировано 155370 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов — 19865;
За сутки зафиксировано 95 смертей среди заражённых коронавирусом. За весь период в России умер 1451 человек;
157 тысяч тестов на коронавирус, а всего — свыше 4,4 миллиона лабораторных исследований.
Алексей
Мне надоело уже следить за этим
Andrey KharitonovАлексей
Последи за статистикой смертности в разных странах за 2019 и 2020 и найди хотя бы 1 существенное отличие
Masha KovalyovaAndrey
Andrey KharitonovMasha
А что за источник?
Алексей ЛогачевAndrey
Официальные данные стран, в смысле источник? )
AndreyАлексей
В подписи такого нет, не указано, откуда и кем взяты цифры
Алексей ЛогачевAndrey
Чувак, это с WSJ, кажется, или откуда-то из таких газет, но суть не в этом, эти данные газеты берут из официальной страновой статистики, я проверил Британию и Швецию, потому что знаю, где искать - они совпадают, зайди на государственные сайты каждой страны и ты увидишь, что ты обосрался
Алексей ЛогачевAndrey
А, это Financial Times
Легендарный Женя
Нью-Йорк считается?
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Атлант поправил плечиAndrey
И смертность от заболеваний ССС, cахарного диабета, пневмонии и прочих околоковидных болезней.
Andrey KharitonovАтлант
Тоже можно, но общая смертность более показательна, что сейчас никакой эпидемии нет
Андрей ПеревертеньAndrey
даже если учесть, что многие действительно сидят на самоизоляции и смертность, например, от аварий упала?
AndreyАндрей
Число ДТП зависит не только от самоизоляции. Так что снижение будет незначительным
АндрейAndrey
ладно
Атлант поправилАндрей
фигадно
Алексей ЛогачевAndrey
Ахахахаха
Николай ТруновAndrey
смешно
AndreyНиколай
Источник?
German TimesAndrey
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/10/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html
Атлант поправил плечиAndrey
Я думаю наоборот, масштабы эпидемии будут видны четче
а не заболело 10к умерло 100
Потому нам нужно исследование, а не гадалки.
Pavel ZamyatinАлексей
В посте есть тег, отпишись, если надоело.
Evgenii EvgeniiPavel
Типичное отрицание проблемы, россия абсолютно не справилась и сидеть всем еще 2-3 месяца, вот и не хоят видеть. Еще ждут каждую неделю обращение царя, даже на тж по 10 постов с его опозданием, чтобы лучик надежды хотя бы дал.(Хотя в его выступлениях вода в основном)
Pavel ZamyatinEvgenii
Не совсем понял, причем тут отрицание? Надоело - отпишись, не надоело - оставь. От этого проблема никуда не уйдет, но станет легче. Вот тебе лисичка.
Короткий чайник
Не с тем связался, его лисичка не вылечит
Антон Блышко
Похоже, что после 12 числа продолжаем сидеть дома.
Атлант поправил плечиАнтон
хорошо что ты не уточняешь месяц
Елена БаклановаАтлант
🤣🤣🤣
Vladimir MedvedevАнтон
Врятли, я думаю будут постепенно снимать ограничения, независимо от эпидемии
Естественный кофе
И правильно.
Евгений Большаков
Якутских вахтовиков теперь целый месяц будут равномерно распределять в статистике?
Kyler
Вот собственно и плато
Vladic SamovarKyler
Сомневаюсь, похоже на то, что больше выявлять физически не успевают. В Калининградской области например уже неделю +40-45 человек в день.
Nikita Resh
Вышли на пальто
Добрый микроскоп
Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
За "более 10 тысяч случаев" — это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.
Короткий чайник
Короче, идея отличная, мне прям реально интересно как будут с этой пастой разговаривать)
Илья ТимофеевКороткий
Моё наследие, храните!
Короткий чайник
мог бы не рваться и не уходить
Илья ТимофеевКороткий
По слухам, за пределами сеновала тоже есть жизнь.
Короткий чайник
По слухам, мы тоже не с помойки и в курсе, но согласись ты уходишь не потому что тут жизни нет, а из-за срача, уж не знаю кто там прав и виноват
Vyacheslav GorinДобрый
А что, 10 102 это не более 10 тысяч? Жертвы путинского ЕГЭ
Жалкий паркур
Лол, это паста
Vyacheslav GorinЖалкий
мля, попался
Добрый микроскоп
Бля что-то так засмеялся пикчи и комментария, спасибо)
Короткий чайник
идиото
Отчаянный файл
А проучить таких смельчаков мамкиных
А ты тоже смельчак, сродни тех, что бабульку толпой крутят, а на массовую драку людей с применением оружия, как намедни в Краснодаре, не приезжают.
Будешь потом внукам с гордостью рассказывать как присёк особо опасное правонарушение!
Короткий чайник
ахахах
Короткий чайник
@Хорошо, ок, понял тебя гля))
Илья ТимофеевДобрый
Не выноси аляску за ее пределы
Добрый микроскоп
Есть так точно
Короткий чайник
гггг
Упоротый ГолубьДобрый
ВЫ МОЛОДЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ, ВАМ ВСЕ МОЖНО
Добрый микроскоп
Угу, очень удобно обзывать из под анонимного акка. У меня в профиле на ТЖ есть ВК это мой настоящий. Ты голубь боящийся, напиши мне туда - встретимся посмотрим как ты закукарекаешь. Если не боишься, конечно
Антон КуриловДобрый
Сдеанонено
Никон МакиенкоАнтон
В вк он тоже владмир. Совпадение?..
Ivan PopovДобрый
Ты это кому пишешь?)
Егор Музыка
Плато нормального человека
Владимир Земсков
Все истории спеты, комменты написаны...
Дмитрий Городских
Упоротый ГолубьДмитрий
Лол как раз рядом с такой сижу. Норм тема
Следственный бас
А как же запах дымка?
Андрей ГришинСледственный
Ну может он курит во время готовки
Невыносимый инструмент
Михаил БасарабНевыносимый
Прочитал кровосток
Следственный бас
Ну это химозный дымок
Тупой магнит
Дым от естественного горения - тоже "химозный".
Игорь КуликовСледств…
Этот химозный делается из настоящего, и он менее вредный, в настоящем больше канцерогенов
Иван ДемченкоНевыносимый
Фу
Кубардак НургушаметовУпоротый
У самого такая дома, сушит мясо.
Эдуард СуровыйДмитрий
https://www.vedomosti.ru/society/galleries/2020/04/15/828077-ocheredi-v-moskovskom-metro
Утренний дебаркадер
Не знаю что хуже. Этот вирус, или кризис, который сейчас как ебнет
Атлант поправил плечиУтренний
Конечно кризис, он намного больше людей сделает несчастными, но этого не избежать.
Максим Низовкин
Рррррррр...РРРРРОСССИИИИИЯ СВЕЩЕЕЕЕЕЕЕННННАААААЯЯЯЯЯ НАААААШААААААААААА
Максим НизовкинМаксим
Всё всё, я понял
Насущные ПроблемыМаксим
Прогнулся.
Александр ФМаксим
Повесилил, чертяка, но минус поставил
патау додик
Невыносимый инструмент
Вот и помер дед Максим
Да и хуй остался с ним
Положили его в гроб
Хуй уперся в потолок!
Он здоровенный был мужик
Он на хую вертел шашлык
Егор Музыкапатау
Твоя месть беспощадна 😂😂😂
Evgenii Evgenii
Швеция на снижение идет, россия особым путем на какое-то плато
Короткий чайник
Хех. Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.
Evgenii EvgeniiКороткий
женский юмор
Короткий чайник
@Хорошо, ок, понял тебя смотри как порвался тоже)
Естественный кофе
Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.
Evgenii EvgeniiКороткий
Выше уже есть такой комментарий, ты его снова пишешь, и думаешь что это смешно
Короткий чайник
Но при этом ты все равно рвешься)
Evgenii EvgeniiКороткий
Четырехугольник, иди уже дальше пиши про путина и Украину, тебе такое больше нравится
Короткий чайник
Пойду писать, а как же
Evgenii EvgeniiКороткий
ставить минусы == рваться? Ты никогда минусы не ставишь?
Добрый микроскоп
Только когда рвусь
Короткий чайник
в твоем случае даже просто существовать уже = рваться)
Иван ДемченкоEvgenii
Забей на нее, она сумасшедшая
Короткий чайник
охуенный специалист в треде)
Ivan Popov
К 9 мая нагоним немцев по числу заболевших! Вперед, Россия!
Михаил ЗеленинIvan
К 7, Германия почти не растёт, Россия на 10К плато
Илья ПолитовIvan
Через 2 дня, 7 мая. И французиков в этот же день
Андрей Рядькин
Ещё на 9 мая все попрутся смотреть фейерверк да самолёты
Должный меч
Шашлычники или пасхальные?)))
Александр СорокинДолжный
Как раз 2 недели назад православнутые отмечали Песах и ломанулись в церкви пригублять икону.
Андрей Гришин
Интересная статистика. Три дня подряд не превышает 11к. Нас готовят к плато?
плюшевый батон
«Плато — не плато, пик — хуик, скрывают — преувеличивают, как грипп — как чума, диабет, старость, карантин нужен — хотим свободы, завтра пройдёт, через два года не пройдёт, экспонента, хуента.»
Бляяяяя, как же заебало что мою кукуха будет забита этим говном, говном которое даже не поможет ничем. Скоро полгода как забита и если бы можно было игнорить все это с самого начала и просто подчиняться ограничениям — нихуя бы не поменялось.
НечеловеческаяЛогикаплюшевый
ты забыл про ипотеку и кредитки, ну и пожрать чонить
плюшевый батонНечеловеческаяЛ…
У меня перманентный страх и паранойя, я вчера вышел забрать посылку из постамата, чувачки на выходе стояли и косо смотрели на нее. Какие-то алкаши активизировали и люмпены.
Алексей Логачев
Они рисуют снижение? Вот откуда оно? Как может количество заболевших снижаться, если толком ничего не делается для этого?
Ivan Popov
Мистер Блондин
В Москве если не от короновируса умрём так от жары в этих бетонных печках с отоплением.
плюшевый батонМистер
О да, ночью с открытым окном холодно, так что с утра открываю окно и ощущаю себя сухарем который размачивают чаем.
Николай Астапов
Вышли на плато.
Илья Тимофеев
Все ок, вышли на плато
Никон Макиенко
Помните ШУТКУ про Олимпиаду и «наших биатлонистов»? Так вот, мы через пару дней обгоним немцев и французов, а к след неделе выйдем на 4 место.
А учитывая то, как в апреле упал индекс самоизоляции — большие шансы влезть в «тройку победителей».
Елена Алфеева
Ребят, это только начало, вот увидите, еще пика нет, это только начало самого ужасного, не хотелось бы это признавать, но прийдется, у нас как обычно с запозданием доходит, по этому готовимся!
Отчаянный файл
Раз мы все умрем, гоу вирт на последок
Мистер БлондинОтчаянный
Таня
а давай займемся сексом, но только по асе?
Kenrom
каэш.. тока без прелюдий...
Таня
ок. я снимаю с себя трусики... они влажные и пахнут мной.....
Kenrom
я кончил и закурил.
Невыносимый инструмент
Это паста? Не узнаю.
Иван Демченко
Цитирую сайт "керчь.фм"
Лунный татарин
Классное обтекание и читать удобно.
Maksytoff
Мне кажется в Кемеровской области просто тесты закончились,а не нет зараженных за сегодня))
Nick BunchakMaksytoff
У жены мама в Кемерово врачом работает, говорит тестов там особо и не было)
Алексей Вежлев
Вперёд Россия!
Kristofer Robin
Второй день подряд заболевших меньше. Вчера было 10 518, позавчера 10 633
сироп от щекотки
какое это все имеет значение, если в действительности story-train.com не существует..
Maksytoff
C-самоизоляция
w.
идем к успеху, пошел спад)))