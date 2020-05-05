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Новости
Сергей Звезда
10 271

В России третий день подряд выявляют более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего — более 155 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 95 человек.

За сутки в России зафиксировали 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщили в оперативном штабе. В стране уже третий день подряд регистрируют более 10 тысяч заражённых.

  • Всего в России зарегистрировано 155370 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов — 19865;

  • За сутки зафиксировано 95 смертей среди заражённых коронавирусом. За весь период в России умер 1451 человек;

  • По выздоровлению за сутки выписали 1770 человек. Всего — 19865;
  • По данным Роспотребнадзора, за последние сутки провели

    157 тысяч тестов на коронавирус, а всего — свыше 4,4 миллиона лабораторных исследований.

#новости #covid19

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122 комментария
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Алексей

34

Мне надоело уже следить за этим

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Andrey Kharitonov

Алексей
–14

Последи за статистикой смертности в разных странах за 2019 и 2020 и найди хотя бы 1 существенное отличие 

Ответить

Masha Kovalyova

Andrey
16
Ответить

Andrey Kharitonov

Masha
–1

А что за источник?

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
0

Официальные данные стран, в смысле источник? )

Ответить

Andrey

Алексей
–1

В подписи такого нет, не указано, откуда и кем взяты цифры

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
4

Чувак, это с WSJ, кажется, или откуда-то из таких газет, но суть не в этом, эти данные газеты берут из официальной страновой статистики, я проверил Британию и Швецию, потому что знаю, где искать - они совпадают, зайди на государственные сайты каждой страны и ты увидишь, что ты обосрался 

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
2

А, это Financial Times

Ответить

Легендарный Женя

Andrey
4

Нью-Йорк считается?

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html

Ответить

Атлант поправил плечи

Andrey
0

И смертность от заболеваний ССС, cахарного диабета, пневмонии и прочих околоковидных болезней. 

Ответить

Andrey Kharitonov

Атлант
–21

Тоже можно, но общая смертность более показательна, что сейчас никакой эпидемии нет

Ответить

Андрей Перевертень

Andrey
5

даже если учесть, что многие действительно сидят на самоизоляции и смертность, например, от аварий упала? 

Ответить

Andrey

Андрей
–7

Число ДТП зависит не только от самоизоляции. Так что снижение будет незначительным

Ответить

Андрей

Andrey
3

ладно

Ответить

Атлант поправил

Андрей
1

фигадно

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
0

Ахахахаха

Ответить

Николай Трунов

Andrey
2

смешно

Ответить

Andrey

Николай
–1

Источник?

Ответить

German Times

Andrey
0

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/10/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html

Ответить

Атлант поправил плечи

Andrey
2

Я думаю наоборот, масштабы эпидемии будут видны четче 
а не заболело 10к умерло 100 

Потому нам нужно исследование, а не гадалки. 

Ответить

Pavel Zamyatin

Алексей
2

В посте есть тег, отпишись, если надоело.

Ответить

Evgenii Evgenii

Pavel
2

Типичное отрицание проблемы, россия абсолютно не справилась и сидеть всем еще 2-3 месяца, вот и не хоят видеть. Еще ждут каждую неделю обращение царя, даже на тж по 10 постов с его опозданием, чтобы лучик надежды хотя бы дал.(Хотя в его выступлениях вода в основном)

Ответить

Pavel Zamyatin

Evgenii
2

Не совсем понял, причем тут отрицание? Надоело - отпишись, не надоело - оставь. От этого проблема никуда не уйдет, но станет легче. Вот тебе лисичка.

Ответить

Короткий чайник

Pavel
–1

Не с тем связался, его лисичка не вылечит

Ответить

Антон Блышко

6

Похоже, что после 12 числа продолжаем сидеть дома.

Ответить

Атлант поправил плечи

Антон
60

хорошо что ты не уточняешь месяц

Ответить

Елена Бакланова

Атлант
0

🤣🤣🤣

Ответить

Vladimir Medvedev

Антон
1

Врятли, я думаю будут постепенно снимать ограничения, независимо от эпидемии

Ответить

Естественный кофе

Vladimir
1

И правильно.

Ответить

Евгений Большаков

21

Якутских вахтовиков теперь целый месяц будут равномерно распределять в статистике?

Ответить

Kyler

19

Вот собственно и плато

Ответить

Vladic Samovar

Kyler
3

Сомневаюсь, похоже на то, что больше выявлять физически не успевают. В Калининградской области например уже неделю  +40-45 человек в день. 

Ответить

Nikita Resh

14

Вышли на пальто

Ответить

Добрый микроскоп

–24

Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
За "более 10 тысяч случаев" — это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

Ответить

Короткий чайник

Добрый
9

Короче, идея отличная, мне прям реально интересно как будут с этой пастой разговаривать) 

Ответить

Илья Тимофеев

Короткий
1

Моё наследие, храните! 

Ответить

Короткий чайник

Илья
0

мог бы не рваться и не уходить

Ответить

Илья Тимофеев

Короткий
0

По слухам, за пределами сеновала тоже есть жизнь. 

Ответить

Короткий чайник

Илья
0

По слухам, мы тоже не с помойки и в курсе, но согласись ты уходишь не потому что тут жизни нет, а из-за срача, уж не знаю кто там прав и виноват

Ответить

Vyacheslav Gorin

Добрый
1

А что, 10 102 это не более 10 тысяч? Жертвы путинского ЕГЭ

Ответить

Жалкий паркур

Vyacheslav
7

Лол, это паста

Ответить

Vyacheslav Gorin

Жалкий
8

мля, попался

Ответить

Добрый микроскоп

Vyacheslav
3

Бля что-то так засмеялся пикчи и комментария, спасибо)

Ответить

Короткий чайник

Vyacheslav
0

идиото

Ответить

Отчаянный файл

Добрый
2

А проучить таких смельчаков мамкиных

А ты тоже смельчак, сродни тех, что бабульку толпой крутят, а на массовую драку людей с применением оружия, как намедни в Краснодаре, не приезжают. 
Будешь потом внукам с гордостью рассказывать как присёк особо опасное правонарушение! 

Ответить

Короткий чайник

Отчаянный
2

ахахах

Ответить

Короткий чайник

Отчаянный
0

@Хорошо, ок, понял тебя гля))

Ответить

Илья Тимофеев

Добрый
0

Не выноси аляску за ее пределы

Ответить

Добрый микроскоп

Илья
3

Есть так точно 

Ответить

Короткий чайник

Добрый
2

гггг

Ответить

Упоротый Голубь

Добрый
0

ВЫ МОЛОДЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ, ВАМ ВСЕ МОЖНО 

Ответить

Добрый микроскоп

Упоротый
–13

Угу, очень удобно обзывать из под анонимного акка. У меня в профиле на ТЖ есть ВК это мой настоящий. Ты голубь боящийся, напиши мне туда - встретимся посмотрим как ты закукарекаешь. Если не боишься, конечно

Ответить

Антон Курилов

Добрый
4

Сдеанонено

Ответить

Никон Макиенко

Антон
1

В вк он тоже владмир. Совпадение?..

Ответить

Ivan Popov

Добрый
0

Ты это кому пишешь?)

Ответить

Егор Музыка

11

Плато нормального человека

Ответить

Владимир Земсков

10

Все истории спеты, комменты написаны...

Ответить

Дмитрий Городских

5
Ответить

Упоротый Голубь

Дмитрий
11

Лол как раз рядом с такой сижу. Норм тема 

Ответить

Следственный бас

Упоротый
0

А как же запах дымка? 

Ответить

Андрей Гришин

Следственный
5

Ну может он курит во время готовки

Ответить

Невыносимый инструмент

Следственный
2
Ответить

Михаил Басараб

Невыносимый
4

Прочитал кровосток

Ответить

Следственный бас

Невыносимый
1

Ну это химозный дымок

Ответить

Тупой магнит

Следств…
8

Дым от естественного горения - тоже "химозный".

Ответить

Игорь Куликов

Следств…
1

Этот химозный делается из настоящего, и он менее вредный, в настоящем больше канцерогенов

Ответить

Иван Демченко

Невыносимый
0

Фу

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Упоротый
0

У самого такая дома, сушит мясо.

Ответить

Эдуард Суровый

Дмитрий
–2

https://www.vedomosti.ru/society/galleries/2020/04/15/828077-ocheredi-v-moskovskom-metro

В московском метро образовались очереди из-за…
Время ожидания на некоторых станциях достигает 30–40 минут
www.vedomosti.ru
Ответить

Утренний дебаркадер

6

Не знаю что хуже. Этот вирус, или кризис, который сейчас как ебнет

Ответить

Атлант поправил плечи

Утренний
4

Конечно кризис, он намного больше людей сделает несчастными, но этого не избежать. 

Ответить

Максим Низовкин

–7

Рррррррр...РРРРРОСССИИИИИЯ СВЕЩЕЕЕЕЕЕЕННННАААААЯЯЯЯЯ НАААААШААААААААААА

Ответить

Максим Низовкин

Максим
10

Всё всё, я понял

Ответить

Насущные Проблемы

Максим
0

Прогнулся.

Ответить

Александр Ф

Максим
0

Повесилил, чертяка, но минус поставил

Ответить

патау додик

0
Ответить

Невыносимый инструмент

патау
3

Вот и помер дед Максим
Да и хуй остался с ним
Положили его в гроб
Хуй уперся в потолок!
Он здоровенный был мужик
Он на хую вертел шашлык

Ответить

Егор Музыка

патау
0

Твоя месть беспощадна 😂😂😂

Ответить

Evgenii Evgenii

0

Швеция на снижение идет, россия особым путем на какое-то плато

Ответить

Короткий чайник

Evgenii
6

Хех. Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, затем через запрос в ТЖ это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
Это минимум административка, возможно и уголовка, как получится.

Ответить

Evgenii Evgenii

Короткий
1

женский юмор

Ответить

Короткий чайник

Evgenii
2

@Хорошо, ок, понял тебя смотри как порвался тоже)

Ответить

Естественный кофе

Короткий
4

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.

Ответить

Evgenii Evgenii

Короткий
0

Выше уже есть такой комментарий, ты его снова пишешь, и думаешь что это смешно

Ответить

Короткий чайник

Evgenii
3

Но при этом ты все равно рвешься)

Ответить

Evgenii Evgenii

Короткий
2

Четырехугольник, иди уже дальше пиши про путина и Украину, тебе такое больше нравится

Ответить

Короткий чайник

Evgenii
2

Пойду писать, а как же

Ответить

Evgenii Evgenii

Короткий
1

ставить минусы == рваться? Ты никогда минусы не ставишь?

Ответить

Добрый микроскоп

Evgenii
3

Только когда рвусь

Ответить

Короткий чайник

Evgenii
0

в твоем случае даже просто существовать уже = рваться)

Ответить

Иван Демченко

Evgenii
0

Забей на нее, она сумасшедшая

Ответить

Короткий чайник

Иван
0

охуенный специалист в треде)

Ответить

Ivan Popov

0

К 9 мая нагоним немцев по числу заболевших! Вперед, Россия!

Ответить

Михаил Зеленин

Ivan
0

К 7, Германия почти не растёт,  Россия на 10К плато

Ответить

Илья Политов

Ivan
0

Через 2 дня, 7 мая. И французиков в этот же день

Ответить

Андрей Рядькин

2

Ещё на 9 мая все попрутся смотреть фейерверк да самолёты

Ответить

Должный меч

0

Шашлычники или пасхальные?)))

Ответить

Александр Сорокин

Должный
0

Как раз 2 недели назад православнутые отмечали Песах и ломанулись в церкви пригублять икону.

Ответить

Андрей Гришин

0

Интересная статистика. Три дня подряд не превышает 11к. Нас готовят к плато?

Ответить

плюшевый батон

1

«Плато — не плато, пик — хуик, скрывают — преувеличивают, как грипп — как чума, диабет, старость, карантин нужен — хотим свободы, завтра пройдёт, через два года не пройдёт, экспонента, хуента.»

Бляяяяя, как же заебало что мою кукуха будет забита этим говном, говном которое даже не поможет ничем. Скоро полгода как забита и если бы можно было игнорить все это с самого начала и просто подчиняться ограничениям — нихуя бы не поменялось.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

плюшевый
0

ты забыл про ипотеку и кредитки, ну и пожрать чонить

Ответить

плюшевый батон

НечеловеческаяЛ…
1

У меня перманентный страх и паранойя, я вчера вышел забрать посылку из постамата, чувачки на выходе стояли и косо смотрели на нее. Какие-то алкаши активизировали и люмпены.

Ответить

Алексей Логачев

–5

Они рисуют снижение? Вот откуда оно? Как может количество заболевших снижаться, если толком ничего не делается для этого? 

Ответить

Ivan Popov

–8
Ответить

Мистер Блондин

0

В Москве если не от короновируса умрём так от жары в этих бетонных печках с отоплением. 

Ответить

плюшевый батон

Мистер
2

О да, ночью с открытым окном холодно, так что с утра открываю окно и ощущаю себя сухарем который размачивают чаем.

Ответить

Николай Астапов

0

Вышли на плато.

Ответить

Илья Тимофеев

0

Все ок, вышли на плато

Ответить

Никон Макиенко

–3

Помните ШУТКУ про Олимпиаду и «наших биатлонистов»? Так вот, мы через пару дней обгоним немцев и французов, а к след неделе выйдем на 4 место.
А учитывая то, как в апреле упал индекс самоизоляции — большие шансы влезть в «тройку победителей».

Ответить

Елена Алфеева

–1

Ребят, это только начало, вот увидите, еще пика нет, это только начало самого ужасного, не хотелось бы это признавать, но прийдется, у нас как обычно с запозданием доходит, по этому готовимся!

Ответить

Отчаянный файл

Елена
1

Раз мы все умрем, гоу вирт на последок

Ответить

Мистер Блондин

Отчаянный
1

Таня
а давай займемся сексом, но только по асе?
Kenrom
каэш.. тока без прелюдий...
Таня
ок. я снимаю с себя трусики... они влажные и пахнут мной.....
Kenrom
я кончил и закурил.

Ответить

Невыносимый инструмент

Елена
1

Это паста? Не узнаю.

Ответить

Иван Демченко

0

Цитирую сайт "керчь.фм"

Ответить

Лунный татарин

Иван
1

Классное обтекание и читать удобно.

Ответить

Maksytoff

0

Мне кажется в Кемеровской области просто тесты закончились,а не нет зараженных за сегодня))

Ответить

Nick Bunchak

Maksytoff
0

У жены мама в Кемерово врачом работает, говорит тестов там особо и не было)

Ответить

Алексей Вежлев

0

Вперёд Россия!

Ответить

Kristofer Robin

0

Второй день подряд заболевших меньше. Вчера было 10 518, позавчера 10 633

Ответить

сироп от щекотки

0

какое это все имеет значение, если в действительности story-train.com не существует..

Ответить

Maksytoff

–1

C-самоизоляция

Ответить

w.

–4

идем к успеху, пошел спад)))

Ответить
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