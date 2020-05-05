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Новости
Ольга Щербинина
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The NY Times дали Пулитцера за расследования об интересах России в ЦАР, Сирии и Ливии. «Проект» указал на плагиат Материал редакции

Главный редактор российского издания отметил, что материалы «Проекта» вышли намного раньше. И подобное происходит не впервые.

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4 мая в США назвали лауреатов Пулитцеровской премии. Журналисты The New York Times удостоились трёх премий, в том числе за цикл материалов о «режиме Владимира Путина». Расследования посвящены в том числе предполагаемому вмешательству России в дела других стран в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин написал, что два расследования The New York Times (о деятельности эмиссаров Евгения Пригожина на Мадагаскаре и участии России в гражданской войне в Ливии) в большинстве фактов повторяют три статьи «Проекта», вышедшие за несколько месяцев до того. Он отметил, что лауреаты не поставили ни одной ссылки на английские версии статей.

В чём именно заключаются обвинения в плагиате

Первая часть расследования из цикла «Русский след» вышла на сайте «Проекта» 13 марта 2019 года. Материал рассказывает о том, что с 2018 года Россия начала активную экспансию в Африке, помогая странам континента политически, финансово и открыто поддерживая их военной силой. По данным издания, в продвижением интересов Кремля в Африке занимается бизнесмен Евгений Пригожин, а тратились на это не только его личные, но и бюджетные деньги. Материал, посвящённый этой теме, появился в NYT 11 ноября 2019 года.

Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии, проводя секретную операцию по переустройству этой страны, «Проект» опубликовал 12 сентября 2019, NYT — 5 ноября того же года.

Я не жадный и не испытываю лишних иллюзий по поводу значимости российской журналистики в мире. Пока не понял, как к этому относиться. Наверное, это приятно, но всё-таки странно.

Роман Баданин
главный редактор «Проекта»

В комментариях к записи Баданин написал, что, по его мнению, журналисты NYT честно проделали тот же путь и узнали примерно то же самое, но спустя восемь месяцев. В случае с Ливией — спустя два месяца. Представители NYT пока официально не отреагировали на ситуацию.

Подобное уже случалось раньше

В 2017 году «Медуза» нашла плагиат своих материалов в статье The New York Times, только что получившей Пулитцеровскую премию. Претензии издания возникли к материалу, в котором рассказывается об организации в России отрядов хакеров и создании системы для DDoS-атак.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что статья NYT основана на двух репортажах специального корреспондента Даниила Туровского. Первый посвящен бывшему сотруднику компании, предоставляющей услуги по защите от DDoS-атак, утверждавшем, что технологией заинтересовалась госкорпорация «Ростех». Второе расследование раскрыло роль кибервойск в структуре Министерства обороны.

Автор материала NYT Эндрю Крамер отверг предположение Туровского о полном пересказе его текстов и пояснил, что заранее говорил с ним о повторении его шагов. Крамер отметил, что сослался на «Медузу», но Колпаков подчеркнул, что не может найти ссылку на второй из двух материалов. Ответа он не получил.

Тогда «Медуза» решила провести независимую экспертизу текста и пригласила для этого генерального продюсера Русской службы Би-би-си Андрея Горянова. Российское издание планировало обратиться в Пулитцеровский комитет, если плагиат подтвердится, и добиться исключения текста NYT из списка награждённых. К моменту написания заметки награда у американского издания всё ещё осталась.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Победители получают премию в 15 тысяч долларов. Согласно правилам, даже если награду отберут у NY Times, то «Проект» или «Медуза» её не получат — материал необходимо опубликовать в американском издании.

#СМИ #пулитцер #медиа #расследования #скандалы #новости

Спасибо за наводку PK
Ольга Щербинина
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5 комментариев
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Дыня

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Каждый раз читаю это слово как Путлерскую 

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Serg Bootlegger

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Госдеп компенсирует может 😂

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Близкий рубин

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Обмен опытом

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Pavel Zamyatin

0

Их ответ нашим "медиа", чуть более чем полностью состоящих из копипаст и переводов.

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sony360

0

Да и оскар давайте, чего уж там

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