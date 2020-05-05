Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

В эти тяжёлые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти.