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Новости
Сергей Звезда
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Умер генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин. У него выявили коронавирус Материал редакции

Потеря для российской космической отрасли.

19 комментариев
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​Евгений Микрин Фото Сергея Мамонтова, РИА «Новости»

Учёный, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» и член президиума Российской академии наук (РАН) Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке. Ему было 64 года.

В РКК «Энергия» выразили соболезнования родным и близким Микрина, а также рассказали о его пути от инженера до генерального конструктора. В «Роскосмосе» назвали смерть Микрина «большой утратой для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки».

Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

В эти тяжёлые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти.

Дмитрий Рогозин
гендиректор «Роскосмоса»

Президент РАН Александр Сергеев описал Микрина как «очень яркого человека, всю свою жизнь посвятившего развитию отечественной космической программы». «Фактически мы потеряли ключевого учёного, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — отметил он.

О том, что Микрин заразился коронавирусом, стало известно в середине апреля. Микрин поначалу лечился дома, но после того, как его состояние ухудшилось, лёг в больницу.

9 апреля Микрин присутствовал на запуске на космодроме Байконур, где сидел рядом с Рогозиным. Глава «Роскосмоса» перед визитом сдавал тесты на Covid-19. По данным на 30 апреля, в российской ракетно-космической отрасли заразились 173 работника, 16 выздоровели, 6 умерли.

#новости #космос #covid19

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19 комментариев
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Енот Волшебный

12

Рогозин, готовь батуты.

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Утренний дебаркадер

8

Блядь, ну почему снова не тот дед(

Ответить

Джордж Харви

4

Ну что, от коронавируса до сих пор умирают только никому не нужные старики?

Ответить

Насущные Проблемы

Джордж
6

Ща дебилы скажут "а вы видели его труп???"

Ответить

Master Oogway

Насущные
1

А ВЫ ВИДЕЛИ ЕГО ТРУП? 

Ответить

Дыня

Master
2

Дебил 

Ответить

Master Oogway

Дыня
2

Дыня

Ответить

Дыня

Master
1

у меня так и написано 

Ответить

Желающий франт

Дыня
0

а вы видели дебила?

Ответить

Дыня

Желающий
3

За март-апрель по моему раза 4 появлялся

Ответить

Лысый турник

Джордж
1

А нигде не написано, что он умер именно от коронавируса. 

Ответить

Евгений Мартынов

Лысый
0

Тебе сказали от коронавируса, значит от коронавируса. Сложно что ли поверить на слово?

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

Блин, и такие люди бывают атеистами? Тебе сказали воскрес, значит воскрес. Сложно что-ли поверить на слово?

Ответить

Имя Фамилия

Джордж
0

Уговорил. Умирают только нужные старики

Ответить

Дыня

0

Маск заразил

Ответить

Иван Иванов

1

Эх, не те уходят, не те...

Ответить

Дыня

0

в говномейле считают что про Дэйва Гринфилда знать важнее 

Ответить

Желающий франт

Дыня
0

Давай показывай свой адрес, поржом

Ответить

Дмитрий Unknown

–1

Пизда тебе, Рогозин ебаный

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