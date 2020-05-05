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Потеря для российской космической отрасли.
Учёный, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» и член президиума Российской академии наук (РАН) Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке. Ему было 64 года.
В РКК «Энергия» выразили соболезнования родным и близким Микрина, а также рассказали о его пути от инженера до генерального конструктора. В «Роскосмосе» назвали смерть Микрина «большой утратой для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки».
Президент РАН Александр Сергеев описал Микрина как «очень яркого человека, всю свою жизнь посвятившего развитию отечественной космической программы». «Фактически мы потеряли ключевого учёного, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — отметил он.
О том, что Микрин заразился коронавирусом, стало известно в середине апреля. Микрин поначалу лечился дома, но после того, как его состояние ухудшилось, лёг в больницу.
9 апреля Микрин присутствовал на запуске на космодроме Байконур, где сидел рядом с Рогозиным. Глава «Роскосмоса» перед визитом сдавал тесты на Covid-19. По данным на 30 апреля, в российской ракетно-космической отрасли заразились 173 работника, 16 выздоровели, 6 умерли.
Ну что, от коронавируса до сих пор умирают только никому не нужные старики?
Ща дебилы скажут "а вы видели его труп???"
Лысый турник
А нигде не написано, что он умер именно от коронавируса.
Тебе сказали от коронавируса, значит от коронавируса. Сложно что ли поверить на слово?
Блин, и такие люди бывают атеистами? Тебе сказали воскрес, значит воскрес. Сложно что-ли поверить на слово?
в говномейле считают что про Дэйва Гринфилда знать важнее