Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
166

Японские военные разработают правила на случай встречи НЛО Материал редакции

Власти решили описать правила после публикации Пентагона.

10 комментариев
В закладки

Министр обороны Японии заявил, что военные пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы. Поэтому военные начали разрабатывать протоколы на случай встречи неопознанных летающих объектов. Об этом сообщило The Japan Times со ссылкой на министра обороны Таро Коно.

Как пояснил Коно, ведомство создаст протоколы для реагирования, записи и сообщении о контактах с НЛО. Согласно действующим правилам, если в воздушное пространство Японии вторгается неопознанный объект, пилоты истребителей узнают, откуда он прилетел и заставляют приземлиться. Однако военные не знают, сработает ли это с НЛО и можно ли будет их зафиксировать с Земли, поэтому решили разработать отдельные правила на случай их встречи.

Если честно, я не верю в НЛО. Но так как Минобороны выпустило эти видео, мы бы хотели услышать со стороны США об их намерениях и анализе объектов.

Таро Коно
министр обороны Японии

28 апреля Пентагон опубликовал на своём сайте видеозаписи НЛО, которые записали американские пилоты в 2015 и 2004 годах. В Минобороны США отдельно подчеркнули, что наблюдаемые явления остаются неопознанными.

#новости #нло #япония

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 038
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
0
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043f\u043e\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043b\u043e"], "comments": 10, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 165728, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 May 2020 20:07:30 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Жалкий звук

5

О, тизер на лето подвезли

Ответить

Дамир Камалетдинов

Жалкий
1

Наконец-то

Ответить

Честный бокал

Жалкий
0

Не 🤞🏻

Ответить

Тупой утюг

–1

Надеюсь инопланетяне накажут японцев за всех преступления во второй мировой

Ответить

Mykola Glushchenko

Тупой
0

Они полностью искупили вину придумав аниме

Ответить

Отчаянный самолет

–1

Японцы же под патронажем военных США или уже нет.

Ответить

Этнический коктейль

Отчаянный
1

Да, под их патронажем. Именно поэтому Япония - высокоразвитое государство, а Северная Корея под патронажем Рашки и Китая - нет.

Ответить

Принципиальный Мурод

0

Я бы на их месте ещё задумался, как связаны обнародование этих данных по НЛО и готовность к добыче полезных ископаемых на Луне.

Ответить

Евгений Клочков

0

Если пассажиры НЛО милые - вызывать Шепарда. Если нет - жать большую кнопку XCOM

Ответить

Artyom Sidorov

0

Японские правила на случай встречи с НЛО:

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Мать ребёнка — канадская певица Граймс.
158
Новости
«Угольный» миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Ему было 52 года.
121
Интернет
«Не было ещё ситуации, когда я был бы достаточно оценён»: Руслан Усачев о том, как за 10 лет не устать от YouTube
Большое интервью TJ.
180
Популярное за три дня
Интернет
Этот сериал не надоест никогда
#сбербанк #сбербанконлайн
185
Новости
Вице-президент Amazon ушёл в отставку в знак протеста, обвинив компанию в «токсичности» и создании «атмосферы страха»
Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.
131
Новости
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Мать ребёнка — канадская певица Граймс.
158
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Artyom Sidorov

Японские военные разработают…

Евгений Клочков

На дворе кризис, государство…

Mykola Glushchenko

Японские военные разработают…

Denis Krivonosov

Как Россия планирует выходить…

Marat Khamadeev

98-летняя ветеран из Ленобласти…

Православие…

Японские военные разработают…

L11R

Microsoft представила планшет…

Меглин

Японские военные разработают…

Евгений Клочков

Японские военные разработают…

alexferman

На дворе кризис, государство…