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Власти решили описать правила после публикации Пентагона.
Министр обороны Японии заявил, что военные пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы. Поэтому военные начали разрабатывать протоколы на случай встречи неопознанных летающих объектов. Об этом сообщило The Japan Times со ссылкой на министра обороны Таро Коно.
Как пояснил Коно, ведомство создаст протоколы для реагирования, записи и сообщении о контактах с НЛО. Согласно действующим правилам, если в воздушное пространство Японии вторгается неопознанный объект, пилоты истребителей узнают, откуда он прилетел и заставляют приземлиться. Однако военные не знают, сработает ли это с НЛО и можно ли будет их зафиксировать с Земли, поэтому решили разработать отдельные правила на случай их встречи.
28 апреля Пентагон опубликовал на своём сайте видеозаписи НЛО, которые записали американские пилоты в 2015 и 2004 годах. В Минобороны США отдельно подчеркнули, что наблюдаемые явления остаются неопознанными.
Этнический коктейль
Да, под их патронажем. Именно поэтому Япония - высокоразвитое государство, а Северная Корея под патронажем Рашки и Китая - нет.
Если пассажиры НЛО милые - вызывать Шепарда. Если нет - жать большую кнопку XCOM