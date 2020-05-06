Министр обороны Японии заявил, что военные пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы. Поэтому военные начали разрабатывать протоколы на случай встречи неопознанных летающих объектов. Об этом сообщило The Japan Times со ссылкой на министра обороны Таро Коно.

Как пояснил Коно, ведомство создаст протоколы для реагирования, записи и сообщении о контактах с НЛО. Согласно действующим правилам, если в воздушное пространство Японии вторгается неопознанный объект, пилоты истребителей узнают, откуда он прилетел и заставляют приземлиться. Однако военные не знают, сработает ли это с НЛО и можно ли будет их зафиксировать с Земли, поэтому решили разработать отдельные правила на случай их встречи.