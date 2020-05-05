Сам корейский лидер на церемонии награждения не присутствовал.

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​Удостоверение к юбилейной медали Посольство России в КНДР

Президент России Владимир Путин наградил памятной медалью в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в фейсбуке сообщило российское посольство в Северной Корее. Оно опубликовало указ Путина на русском и корейском языках.

Ким Чен Ына наградили за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан и заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов». Награду 5 мая принял министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон. Церемония прошла во Дворце съездов в Пхеньяне.

Северокорейский лидер получил награду в соответствии с указом № 277 от 13 июня 2019 года. В нём говорится, что юбилейную медаль могут получить солдаты Вооруженных сил СССР, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и иностранцы, сражавшиеся в составе Вооруженных сил СССР, партизанских отрядов в 1941-1945 годах.

В посольстве отметили, что стороны подтвердили приверженность договоренностям руководителей двух стран, достигнутых ранее. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля 2019 года на Дальнем Востоке.