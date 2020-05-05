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Новости
Ольга Щербинина
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Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы. Её должны вручать участникам войны и узникам концлагерей Материал редакции

Сам корейский лидер на церемонии награждения не присутствовал.

36 комментариев
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​Удостоверение к юбилейной медали Посольство России в КНДР

Президент России Владимир Путин наградил памятной медалью в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в фейсбуке сообщило российское посольство в Северной Корее. Оно опубликовало указ Путина на русском и корейском языках.

Ким Чен Ына наградили за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан и заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов». Награду 5 мая принял министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон. Церемония прошла во Дворце съездов в Пхеньяне.

Северокорейский лидер получил награду в соответствии с указом № 277 от 13 июня 2019 года. В нём говорится, что юбилейную медаль могут получить солдаты Вооруженных сил СССР, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и иностранцы, сражавшиеся в составе Вооруженных сил СССР, партизанских отрядов в 1941-1945 годах.

В посольстве отметили, что стороны подтвердили приверженность договоренностям руководителей двух стран, достигнутых ранее. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля 2019 года на Дальнем Востоке.

С конца апреля в СМИ и соцсетях обсуждают слухи о тяжёлой болезни или смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике больше двух недель. В случае смерти диктатора вероятной преемницей власти стали называть его сестру Ким Ё Чжон. 2 мая северокорейская пресса опубликовала фото Ким Чен Ына, якобы сделанные 1 мая 2020 года на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

#новости #политика #севернаякорея #путин #корея

Ольга Щербинина
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36 комментариев
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Сергей Поляков

26

и узникам концлагерей

КНДР концлагерь  

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Юрий Набоков

Сергей
8

и узникам концлагерей

опечатка, правильно - создателям концлагерей

Ответить

Магомед Шереметьев

Юрий
3

Соцлагерей?

Ответить

Stanley H. Tweedle

25

Панорама в реальной жизни

Ответить

Насущные Проблемы

Stanley
1
Ответить

Дыня

12

Никакого другого объяснения этому пиздецу не могу найти, кроме как то, что "люди должны обсуждать какую-то хуйню пока мы разрабатываем "меры поддержки", давайте заебеним какую нибудь хуйню несусветную". Чисто для отвлечения внимания от каких то действительно важных вещей

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Дыня

Дыня
3

и еще этот кифисишный узкоглазый долбоеб не откажется от медальки столь дружественного государства, когда из рук деда вряд ли ту же медальку возьмет нормальный чел в здравом уме, и дед чтобы не сесть в лужу среди всех решил выбрать кима

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Новогодний ключ

9

Как же ненавижу, когда придумывают форму, чтобы потом её нарушать.

Ответить

Ориентированный кот

Новогодний
1

Может, это его ФИО официально

Ответить

Енот Волшебный

7

Зато он в Афгане бурятским снайпером служил. Сейчас это почти одно и то же.

Ответить

Artem Puchkov

5
Ответить

Владимир Филатов

4

кимЫ воевали

Ответить

Master Oogway

3

Ой, бляя

Ответить

Viktor Mandarin

3

Посмертно

Ответить

Утренний дебаркадер

3

Кринж

Ответить

Bad Bear

3

Мразь

Ответить

Тупой магнит

3

Это что, второклашка писал?

Ответить

Костя Васильев

2

Секретное фото, Ким бомбит сраных фашуг 

Ответить

subprocess.check_output

0

Ой, бляя

Ответить

Атлант поправил плечи

subprocess.chec…
4

Чем ударился? Сильно болит? 

Ответить

Милицейский ключ

Атлант
1

Об медальку споткнулся 

Ответить

Тупой магнит

Атлант
0

Питон укусил.

Ответить

Andre Macareno

1

а говорят, что в концлагерях морят голодом...

Ответить

Комсомольский месяц

1

Идиотизм крепчает

Ответить

Обухов Денис

1

Мадуру не забыл?

Ответить

Незнакомый франт

1

Надеюсь пенсионный фонд не забыл ему выплату в честь 75-летия победы сделать. А то неудобно получится.

Ответить

Sozinho pra sempre

0

«Спасибо, что живой,» — добавил он.

Ответить

Seat ivanov

0

Пора новые медали клепать "За оборону от коронавируса" и первую  торжественно вручить деду из бункера

Ответить

Mykola Petiukh

0

Дед воевал!

Ответить

Ольга Семенова

0

Бесплатно за 299 рублей. 

Ответить

Stan Islav

0

Картинка с удостоверением была бы неплохим dank мемом, не будь это правдой

Ответить

Eugene Panfilov

0

Чтобы не расслаблялся.

Ответить

Насущные Проблемы

0
Ответить

Roman Ocheretniuk

Насущные
0

Так дали за «великую отечественную», а не вторую мировую

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Roman Ocheretniuk

Насущные
0
Ответить

Серый кардинал

0

Тот, кто слил скан - отчаянный человек.

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