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Сам корейский лидер на церемонии награждения не присутствовал.
Президент России Владимир Путин наградил памятной медалью в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в фейсбуке сообщило российское посольство в Северной Корее. Оно опубликовало указ Путина на русском и корейском языках.
Ким Чен Ына наградили за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан и заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов». Награду 5 мая принял министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон. Церемония прошла во Дворце съездов в Пхеньяне.
Северокорейский лидер получил награду в соответствии с указом № 277 от 13 июня 2019 года. В нём говорится, что юбилейную медаль могут получить солдаты Вооруженных сил СССР, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и иностранцы, сражавшиеся в составе Вооруженных сил СССР, партизанских отрядов в 1941-1945 годах.
В посольстве отметили, что стороны подтвердили приверженность договоренностям руководителей двух стран, достигнутых ранее. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла 25 апреля 2019 года на Дальнем Востоке.
С конца апреля в СМИ и соцсетях обсуждают слухи о тяжёлой болезни или смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике больше двух недель. В случае смерти диктатора вероятной преемницей власти стали называть его сестру Ким Ё Чжон. 2 мая северокорейская пресса опубликовала фото Ким Чен Ына, якобы сделанные 1 мая 2020 года на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон.
и узникам концлагерей
КНДР концлагерь
и узникам концлагерей
опечатка, правильно - создателям концлагерей
Панорама в реальной жизни
Никакого другого объяснения этому пиздецу не могу найти, кроме как то, что "люди должны обсуждать какую-то хуйню пока мы разрабатываем "меры поддержки", давайте заебеним какую нибудь хуйню несусветную". Чисто для отвлечения внимания от каких то действительно важных вещей
Зато он в Афгане бурятским снайпером служил. Сейчас это почти одно и то же.
Ой, бляя
Чем ударился? Сильно болит?
Пора новые медали клепать "За оборону от коронавируса" и первую торжественно вручить деду из бункера