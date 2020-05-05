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Новости
Ольга Щербинина
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«Матч ТВ» перед обращением Путина 9 мая покажет повтор хоккейного финала Олимпиады-2018, где Россия победила Германию Материал редакции

Сборная олимпийских атлетов из России одержала победу со счётом 4:3.

47 комментариев
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Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхёнчхане между Россией и Германией. Об этом говорится в расписании канала.

Начало трансляции запланировано на 6:30 по московскому времени, перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы. Оно начнётся в 10:00.

Хоккейный финал Олимпиады 2018 года завершился победой россиян в овертайме со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.

16 апреля Путин перенёс Парад Победы на более позднюю дату. 28 апреля он сообщил, что в России 9 мая пройдёт авиационный парад, а в центре городов состоятся салюты.

#новости #спорт #деньпобеды #телевидение

Ольга Щербинина
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47 комментариев
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Дыня

15

Я в тот день был в Германии, это конечно был пиздец, такое ощущение было что Германия захвачена без боя, во всех барах орали русские ваньки и развешивали флаги

За хоккеем не слежу, сначала нихуя не понимал что происходит, но потом узнал, что оказывается была какая то олимпиада

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Ориентированный бокал

Дыня
48

блять, я подумал ты про 45-ый пишешь

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Дыня

Ориентированный
29

Я про 45 пишу. 

Ответить

Ориентированный бокал

Дыня
5

а, ок

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ouxen

Дыня
1

из горящего танка?

Ответить

Комсомольский месяц

Ориентированный
0

До второго обзаца про 45, очевидно 

Ответить

Желающий франт

Дыня
3

Отомстил за тебя в Москве 2014: вместо флага футболка Гетце, вместо русских ванек рандомные фрицы из бара у гостиницы.

Ответить

Дыня

Желающий
0

А что такое Москва 2014?

Ответить

Желающий франт

Дыня
6

Финал ЧМ 2014, мы с ваньками пошли в бар, все мои знакомые ваньки за Аргентину, я в футболке Гетце, с нами в баре пара фрицов.

Ответить

Дыня

Желающий
0

сложна 

Ответить

Желающий франт

Дыня
1

Я тоже нихуя в футболе не шарил, а пиздел за четверых. Как же все горели. Вспоминаю с усладой на душе каждый год.

Ответить

Дыня

Желающий
1

А что изменилось?

Ответить

Желающий франт

Дыня
3

ты до греха меня доводеш я не поинмаю нихуя

Ответить

Сергей Гращенко

25

Как это пошло и жалко пиздец. Пабедили немцев в хоккее эбать обоссаться. Причём вынесли еле-еле душа в теле жёстких андердогов по идее. Ну молодцы тут немцы что за несколько лет смогли научиться в хоккей так чтобы почти дать пизды нашим звёздам.

Ответить

ouxen

Сергей
3

всем нравится, надо сплотиться вокруг лидера

Ответить

Хозяин

ouxen
1

Вокруг пидера.

Ответить

Обухов Денис

14

Матч это здорово. Жаль, что других побед за 75 лет над Германией не было.

Ответить

Пустой хичхакер

13

Испанский стыд

Ответить

Ваня Погост

Пустой
0

Разогрев, хуле.

Ответить

LC

Ваня
1

Разогрев, хуле.

Так там и перед этим:
08:00 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах.

и после:
12:30 Десять великих побед.

явно подбирали.

Ответить

Rodion Kutsaev

10

В 2023 году будет парад - 5 лет со Дня победы над немцами в хоккее. 

Ответить

Саратовский кофе

9

Могут повторить.

Ответить

Jakub Muller

9
Ответить

Vladimir Chepushtanov

Jakub
0

Может повторим?

Ответить

Денис Файзулин

Jakub
0

слева тачка которая родись она в Германии была бы Трешкой БМВ

Ответить

Роковой мангал

Jakub
–1

Это была битва

Ответить

Обухов Денис

6

А как Польшу в 39-м "разыграли", тоже покажут?

Ответить

Сибирский Влад

4

ну покажут и покажут. хули им еще показывать, когда в принципе нет спорта щас

Ответить

Ориентированный бокал

Сибирский
0

в 3 часа дня ж будет футбол: Славия-М против Торпедо-БелАЗ

Ответить

Бурный Мика

Ориентированный
0

Чемпионат Беларуси не всчёт

Ответить

Ориентированный бокал

Бурный
0

нормальный такой дворовой чемпионат, тем более у меня там друзья играют, играли как-то вместе, они выбились в люди, а я сел на  ̶б̶у̶т̶ы̶л̶к̶у̶  стакан

Ответить

Sergey Lukianov

4

Как же будет неудобно потом просить кредиты на хлебушек(

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Sergey
–1

С чего бы это? Будут просить с позиции силы. Немцы же понимают, что если не дадут кредит - ещё раз покажут

Ответить

призрак не вольных

3

Ветераны хоккейных войск

Ответить

Просто Тимуррр

призрак
0

Деды забивали

Ответить

Ольга Семенова

3

Матч-победобесие. 

Ответить

Антон Виноградов

2

Нужна ежегодная реконструкция матча.

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Боевое НЛП, ожидание и реальность.

Ответить

Dmitry Smirnoff

1

Вот если бы немцы забили пять шайб, а наши только одну, и при этом выиграли, это бы больше соответствовало действительности.

Ответить

Волчаркин

0

Гусев тогда хорошо сыграл. Мб стоит воспринимать такое построение эфира как мета-иронию?

Ответить

Атлант поправил плечи

Волчаркин
0

Хуй в жопе тоже как мета-иронию по жизни воспринимаешь?

Ответить

Egor K

0

Россия! Россия! Россия! 

Ответить

Рыбный Филипп

0

Я думаю, этот матч теперь надо каждый год показывать. А потом придумать что-нибудь, типа парада, с ленточками и многометровыми карикатурами на немцев и Германию.

Ответить

Sergey Sergeev

0

Ура! Хули ..

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Отчаянный файл

0
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Дмитрий

0

Вообще то на Олимпиаде 2018 была не Россия, а Ихтамнеты

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Alex V

0
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