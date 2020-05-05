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Сборная олимпийских атлетов из России одержала победу со счётом 4:3.
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхёнчхане между Россией и Германией. Об этом говорится в расписании канала.
Начало трансляции запланировано на 6:30 по московскому времени, перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы. Оно начнётся в 10:00.
Хоккейный финал Олимпиады 2018 года завершился победой россиян в овертайме со счетом 4:3. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.
16 апреля Путин перенёс Парад Победы на более позднюю дату. 28 апреля он сообщил, что в России 9 мая пройдёт авиационный парад, а в центре городов состоятся салюты.
Я в тот день был в Германии, это конечно был пиздец, такое ощущение было что Германия захвачена без боя, во всех барах орали русские ваньки и развешивали флаги
За хоккеем не слежу, сначала нихуя не понимал что происходит, но потом узнал, что оказывается была какая то олимпиада
блять, я подумал ты про 45-ый пишешь
Я про 45 пишу.
Отомстил за тебя в Москве 2014: вместо флага футболка Гетце, вместо русских ванек рандомные фрицы из бара у гостиницы.
Финал ЧМ 2014, мы с ваньками пошли в бар, все мои знакомые ваньки за Аргентину, я в футболке Гетце, с нами в баре пара фрицов.
Как это пошло и жалко пиздец. Пабедили немцев в хоккее эбать обоссаться. Причём вынесли еле-еле душа в теле жёстких андердогов по идее. Ну молодцы тут немцы что за несколько лет смогли научиться в хоккей так чтобы почти дать пизды нашим звёздам.
Разогрев, хуле.
Ориентированный бокал
в 3 часа дня ж будет футбол: Славия-М против Торпедо-БелАЗ
Бурный Мика
Чемпионат Беларуси не всчёт
Ориентированный бокал
нормальный такой дворовой чемпионат, тем более у меня там друзья играют, играли как-то вместе, они выбились в люди, а я сел на ̶б̶у̶т̶ы̶л̶к̶у̶ стакан
Как же будет неудобно потом просить кредиты на хлебушек(
С чего бы это? Будут просить с позиции силы. Немцы же понимают, что если не дадут кредит - ещё раз покажут
Ветераны хоккейных войск
Вот если бы немцы забили пять шайб, а наши только одну, и при этом выиграли, это бы больше соответствовало действительности.
Гусев тогда хорошо сыграл. Мб стоит воспринимать такое построение эфира как мета-иронию?