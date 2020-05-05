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Новости
Сергей Звезда
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Число заражённых в мире превысило 3,6 миллиона, в «списке памяти» медиков — больше 100 имён. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 5 мая.

Российские власти отчитались о 10 102 новых случаях заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 155 370 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1451 россиянин, 19865 человек выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,64 миллиона человек. Число погибших превысило 255 тысяч человек.

В России:

  • В «Списке памяти», в который включают погибших во время пандемии российских и белорусских врачей, набралось более 100 фамилий. Он составляется, исходя из сообщений родственников или коллег. Существует ли аналогичный официальный список, не ясно;
  • Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин умер в возрасте 64 лет. Он заразился коронависом в апреле;
  • Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила позволить не наказывать жертв домашнего насилия за отсутствие спецпропусков, чтобы они могли свободно посещать полицию и кризисные центры во время режима самоизоляции;
  • Правительство на 2020 год освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам. В 2021-2024 годах субъекты обязаны будут выплачивать по 5% долга, в 2025-2029 — остальную сумму равными частями. В указе допускается возможность погасить долг досрочно;
  • Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что допускает вариант отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. В этом случае итоговая аттестация пройдёт по текущим оценкам. Решение о сроках проведения ЕГЭ намерены уточнить после 12 мая, исходя из текущей ситуации;
  • В вендинговых автоматах на 23 станциях московского метро появились маски и перчатки, заявил департамент транспорта города. Маска стоит 30 рублей, перчатки — 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей;
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал находить жителей, которые снимают видео с задержаниями нарушителей карантина, и в качестве наказания отправлять работать «уборщиками» в больницах и полиции;
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Челябинской области закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, попросив прихожан не ходить в церкви и следить за здоровьем;
  • Главврач закрытой на карантин больницы в Омске ушёл в отставку по собственному желанию. В Минздраве объяснили, что он «не смог уберечь коллектив и принять нужные меры эпидемической безопасности». Это случилось на следующий день после того, как медики и их родственники (включая детей и беременных женщин) выстроились в огромную очередь перед больницей для проверки на коронавирус. Они не соблюдали дистанцию, многие стояли в очереди не менее часа;
  • Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать жителей носить не только маски, но и перчатки в общественных местах. Он поручил Роспотребнадзору составить рекомендации;
  • Роддом в Петербурге закрылся на приём, потому что 4 мая у одной из пациенток выявили коронавирус. Перед этим, 3 мая, этот роддом посетил губернатор Александр Беглов;
  • Компания жителей Петербурга установила мангал на Сенной площади и пожарила шашлыки. Спустя два дня после того, как ролик появился в соцсетях, полиция объявила об установлении личностей двоих из них. МВД возбудила административные дела о мелком хулиганстве и доставила их в отдел;
  • Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил о возможном частичном снятии ограничительных мер после майских праздников в тех районах, где «ситуация благополучная»;
  • Депутат Мосгордумы и глава комиссии по здравоохранению Лариса Картавцева сравнила студентов, которые «идут сражаться с коронавирусом», со старшеклассниками, которые уходили на фронт во время Второй мировой войны.

В мире:

  • По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания обогнала Италию по числу погибших после заражения коронавирусом. В Великобритании зафиксировали 29 502 смерти, тогда как в Италии — 29 315;
  • В Италии, одном из главных очагов распространения инфекции в Европе, число новых смертей за сутки коронавируса оказалось наименьшим за последние два месяца. При этом 5 мая новых летальных случаев зафиксировали больше (236), чем накануне (195);
  • На международной онлайн-конференции Global Response, которую организовали под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии, собрали 7,4 миллиарда евро на вакцину от коронавируса и другие меры. Это меньше, чем планировалось — 7,5 миллиарда;
  • Две группы учёных в Нидерландах и Израиле независимо друг от друга сообщили об успешных лабораторных экспериментах по созданию антител к коронавирусу. Эксперты приняли исследования с «осторожным оптимизмом»;
  • Канада вложила 240 миллионов канадских долларов (155 миллионов евро) в расширение психологической помощи через интернет и развитие телемедицины. Дополнительные деньги выделили из-за пандемии;
  • Украина продлила карантинные меры до 22 мая. При этом уже с 11 мая начнутся первые послабления — планируется открыть зоны отдыха, парки и скверы, а также кафе на вынос, салоны красоты и некоторые другие заведения;

Бонус: концепция мест в самолётах после пандемии, авторы — итальянский производитель Aviointeriors

#covidtoday #covid19

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28 комментариев
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Уличный Женя

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Уличный Женя

Уличный
8

Не пытайтесь покинуть омскву

Ответить

Дмитрий Городских

4

nice

Ответить

Сергей Звезда

Дмитрий
5

я просто жевал в этот момент

Ответить

Уличный Женя

Дмитрий
1

Баян

Ответить

Михаил Чуриков

Уличный
3

Файл загружен одну минуту назад.

Ответить

Покойный бинокль

Михаил
0

ЗОИБАНА ПЕРВЫЙ!!!

Ответить

сироп от щекотки

4
Ответить

Уютный Багажник

3

Господи, спаси и сохрани. 

Ответить

Покойный бинокль

Уютный
1

Вижу белочкино дупло))

Ответить

Уютный Багажник

Покойный
1

Пиздец ты глазастый)

Ответить

Тупой магнит

Уютный
3

У него глаз на раздупленных.

Ответить

Уютный Багажник

Тупой
3
Ответить

Покойный бинокль

Тупой
0

Да. Называется — гей-радар

Ответить

Тупой магнит

Покойный
1

Его не существует.

Ответить

Покойный бинокль

Тупой
1

Это ложь 🤥 

Ответить

Покойный бинокль

3

 Российские власти отчитались

Прочитал как:

 Российские власти отчаялись

Ответить

Блаженный Влад

Покойный
0

Нельзя отчаяться, когда тебе похуй

Ответить

ouxen

3

концепция больше похожа на хуепцию

Ответить

Разумный бас

1

Вот это сравнение...

Ответить

Уютный Багажник

Разумный
3

Ну то есть им всем пиздец. 

Ответить

Сергей Звезда

1

Сегодня запредельная концентрация ада, я даже не ожидал, выходной же!

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Evgenii Evgenii

Сергей
1

В Италии, одном из главных очагов распространения инфекции в Европе, число новых случаев коронавируса оказалось наименьшим за последние два месяца. При этом 5 мая новых случаев зафиксировали больше (236), чем накануне (195);

Тут смерти, а не случаи

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Мистер Блондин

1

Готов помогать вам писать этот околодайджест в течение недели и дизайнить эти заглавные картинки, если вы запретите/ограничите удаление материалов авторами. 

Ответить

Ориентированный кот

0

Давайте без пуша, ок

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Евгений Старцев

0

Концепция мест в самолетах интересная, но они забыли учесть, что вентиляция там общая и один чихнёт заражённый, остальные могут заразиться,

Transcript of "How germs travel on planes -- and…
TED Talk Subtitles and Transcript: Raymond Wang is only 17 years old, but he's already helping to…
www.ted.com
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Darya Timofeeva

0

Жалко парня че за болезнь такая

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Руслан Узоров

0

Бонус: концепция мест в самолётах после пандемии

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