Число заражённых в мире превысило 3,6 миллиона, в «списке памяти» медиков — больше 100 имён. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 5 мая.
Российские власти отчитались о 10 102 новых случаях заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 155 370 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1451 россиянин, 19865 человек выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,64 миллиона человек. Число погибших превысило 255 тысяч человек.
В России:
В «Списке памяти», в который включают погибших во время пандемии российских и белорусских врачей, набралось более 100 фамилий. Он составляется, исходя из сообщений родственников или коллег. Существует ли аналогичный официальный список, не ясно;
Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин умер в возрасте 64 лет. Он заразился коронависом в апреле;
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила позволить не наказывать жертв домашнего насилия за отсутствие спецпропусков, чтобы они могли свободно посещать полицию и кризисные центры во время режима самоизоляции;
Правительство на 2020 год освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам. В 2021-2024 годах субъекты обязаны будут выплачивать по 5% долга, в 2025-2029 — остальную сумму равными частями. В указе допускается возможность погасить долг досрочно;
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что допускает вариант отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. В этом случае итоговая аттестация пройдёт по текущим оценкам. Решение о сроках проведения ЕГЭ намерены уточнить после 12 мая, исходя из текущей ситуации;
В вендинговых автоматах на 23 станциях московского метро появились маски и перчатки, заявил департамент транспорта города. Маска стоит 30 рублей, перчатки — 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей;
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал находить жителей, которые снимают видео с задержаниями нарушителей карантина, и в качестве наказания отправлять работать «уборщиками» в больницах и полиции;
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Челябинской области закрылся на карантин из-за вспышки коронавируса, попросив прихожан не ходить в церкви и следить за здоровьем;
Главврач закрытой на карантин больницы в Омске ушёл в отставку по собственному желанию. В Минздраве объяснили, что он «не смог уберечь коллектив и принять нужные меры эпидемической безопасности». Это случилось на следующий день после того, как медики и их родственники (включая детей и беременных женщин) выстроились в огромную очередь перед больницей для проверки на коронавирус. Они не соблюдали дистанцию, многие стояли в очереди не менее часа;
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать жителей носить не только маски, но и перчатки в общественных местах. Он поручил Роспотребнадзору составить рекомендации;
Роддом в Петербурге закрылся на приём, потому что 4 мая у одной из пациенток выявили коронавирус. Перед этим, 3 мая, этот роддом посетил губернатор Александр Беглов;
Компания жителей Петербурга установила мангал на Сенной площади и пожарила шашлыки. Спустя два дня после того, как ролик появился в соцсетях, полиция объявила об установлении личностей двоих из них. МВД возбудила административные дела о мелком хулиганстве и доставила их в отдел;
Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил о возможном частичном снятии ограничительных мер после майских праздников в тех районах, где «ситуация благополучная»;
Депутат Мосгордумы и глава комиссии по здравоохранению Лариса Картавцева сравнила студентов, которые «идут сражаться с коронавирусом», со старшеклассниками, которые уходили на фронт во время Второй мировой войны.
В мире:
По данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания обогнала Италию по числу погибших после заражения коронавирусом. В Великобритании зафиксировали 29 502 смерти, тогда как в Италии — 29 315;
В Италии, одном из главных очагов распространения инфекции в Европе, число новых смертей за сутки коронавируса оказалось наименьшим за последние два месяца. При этом 5 мая новых летальных случаев зафиксировали больше (236), чем накануне (195);
На международной онлайн-конференции Global Response, которую организовали под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии, собрали 7,4 миллиарда евро на вакцину от коронавируса и другие меры. Это меньше, чем планировалось — 7,5 миллиарда;
Две группы учёных в Нидерландах и Израиле независимо друг от друга сообщили об успешных лабораторных экспериментах по созданию антител к коронавирусу. Эксперты приняли исследования с «осторожным оптимизмом»;
Канада вложила 240 миллионов канадских долларов (155 миллионов евро) в расширение психологической помощи через интернет и развитие телемедицины. Дополнительные деньги выделили из-за пандемии;
Украина продлила карантинные меры до 22 мая. При этом уже с 11 мая начнутся первые послабления — планируется открыть зоны отдыха, парки и скверы, а также кафе на вынос, салоны красоты и некоторые другие заведения;
Бонус: концепция мест в самолётах после пандемии, авторы — итальянский производитель Aviointeriors
Уличный Женя
Уличный Женя
Не пытайтесь покинуть омскву
Дмитрий Городских
nice
Сергей ЗвездаДмитрий
я просто жевал в этот момент
Уличный Женя
Баян
Михаил ЧуриковУличный
Файл загружен одну минуту назад.
Покойный бинокль
ЗОИБАНА ПЕРВЫЙ!!!
сироп от щекотки
Уютный Багажник
Господи, спаси и сохрани.
Покойный бинокль
Вижу белочкино дупло))
Уютный БагажникПокойный
Пиздец ты глазастый)
Тупой магнит
У него глаз на раздупленных.
Уютный БагажникТупой
Покойный бинокль
Да. Называется — гей-радар
Тупой магнит
Его не существует.
Покойный бинокль
Это ложь 🤥
Покойный бинокль
Российские власти отчитались
Прочитал как:
Российские власти отчаялись
Блаженный Влад
Нельзя отчаяться, когда тебе похуй
ouxen
концепция больше похожа на хуепцию
Разумный бас
Вот это сравнение...
Уютный БагажникРазумный
Ну то есть им всем пиздец.
Сергей Звезда
Сегодня запредельная концентрация ада, я даже не ожидал, выходной же!
Evgenii EvgeniiСергей
В Италии, одном из главных очагов распространения инфекции в Европе, число новых случаев коронавируса оказалось наименьшим за последние два месяца. При этом 5 мая новых случаев зафиксировали больше (236), чем накануне (195);
Тут смерти, а не случаи
Мистер Блондин
Готов помогать вам писать этот околодайджест в течение недели и дизайнить эти заглавные картинки, если вы запретите/ограничите удаление материалов авторами.
Ориентированный кот
Давайте без пуша, ок
Евгений Старцев
Концепция мест в самолетах интересная, но они забыли учесть, что вентиляция там общая и один чихнёт заражённый, остальные могут заразиться,
Darya Timofeeva
Жалко парня че за болезнь такая
Руслан Узоров
Бонус: концепция мест в самолётах после пандемии