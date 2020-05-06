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В дом к Нилу Фергюсону приезжала любовница, сообщили британские СМИ.
Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон уволился из научного совета при правительстве (Sage). Он объявил об этом во вторник после того, как газета The Daily Telegraph сообщила, что он нарушил собственные рекомендации, по которым правительство ввело в стране карантин.
Фергюсон признал, что совершил ошибку. Он объяснил, что уже переболел коронавирусом, потому решил, что у него есть иммунитет.
По данным The Daily Telegraph, домой к Фергюсону минимум дважды приезжала его любовница: 30 марта и 8 апреля. Это произошло уже после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл строгие ограничения по всей стране.
Нил Фергюсон — учёный Имперского колледжа. Он был один из авторов математического моделирования распространения пандемии. По его рекомендации британское правительство ввело ограничительные меры, запретив собираться больше чем по двое, если речь не идёт о членах семьи, а также ограничив передвижение людей по стране.
К 6 мая в Великобритании больше 196 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 29 тысяч человек умерли от вируса.
Дайте угадаю, в оригинале было lover?
Lover, но она замужем.
Вроде бы, если он любовник твоей жены, то она его любовница?
Или наоборот не работает?
Баба не дура, такими любовниками в эпидемию не разбрасываются.
Институт репутации здорового человека