В дом к Нилу Фергюсону приезжала любовница, сообщили британские СМИ.

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Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон уволился из научного совета при правительстве (Sage). Он объявил об этом во вторник после того, как газета The Daily Telegraph сообщила, что он нарушил собственные рекомендации, по которым правительство ввело в стране карантин.

Фергюсон признал, что совершил ошибку. Он объяснил, что уже переболел коронавирусом, потому решил, что у него есть иммунитет.

Я согласен, что совершил ошибку и выбрал неправильный план действий. Поэтому я прекратил участие в Sage. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет. У меня был положительный результат на коронавирус, и я полностью изолировался на почти две недели после появления симптомов. Нил Фергюсон учёный

По данным The Daily Telegraph, домой к Фергюсону минимум дважды приезжала его любовница: 30 марта и 8 апреля. Это произошло уже после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл строгие ограничения по всей стране.

Нил Фергюсон — учёный Имперского колледжа. Он был один из авторов математического моделирования распространения пандемии. По его рекомендации британское правительство ввело ограничительные меры, запретив собираться больше чем по двое, если речь не идёт о членах семьи, а также ограничив передвижение людей по стране.