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Новости
Алексей Боржонов
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Британский эпидемиолог уволился из научного совета. Он нарушил собственные правила, по которым в стране ввели карантин Материал редакции

В дом к Нилу Фергюсону приезжала любовница, сообщили британские СМИ.

12 комментариев
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Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон уволился из научного совета при правительстве (Sage). Он объявил об этом во вторник после того, как газета The Daily Telegraph сообщила, что он нарушил собственные рекомендации, по которым правительство ввело в стране карантин.

Фергюсон признал, что совершил ошибку. Он объяснил, что уже переболел коронавирусом, потому решил, что у него есть иммунитет.

Я согласен, что совершил ошибку и выбрал неправильный план действий. Поэтому я прекратил участие в Sage. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет. У меня был положительный результат на коронавирус, и я полностью изолировался на почти две недели после появления симптомов.

Нил Фергюсон
учёный

По данным The Daily Telegraph, домой к Фергюсону минимум дважды приезжала его любовница: 30 марта и 8 апреля. Это произошло уже после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл строгие ограничения по всей стране.

Нил Фергюсон — учёный Имперского колледжа. Он был один из авторов математического моделирования распространения пандемии. По его рекомендации британское правительство ввело ограничительные меры, запретив собираться больше чем по двое, если речь не идёт о членах семьи, а также ограничив передвижение людей по стране.

К 6 мая в Великобритании больше 196 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше 29 тысяч человек умерли от вируса.

#новости #covid19 #великобритания

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12 комментариев
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Тупой утюг

1

Ладно

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FOX

Тупой
6
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Вольдемаръ Дурбовскiй

2

Дайте угадаю, в оригинале было lover?

Ответить

bor_vn

Вольдемаръ
0

Lover, но она замужем.
Вроде бы, если он любовник твоей жены, то она его любовница?
Или наоборот не работает?

Ответить

Возможный чувак

1

тут мб через месяц подыхать вообще, а у тебя любовник британский эпидемиолог, как не съездить

Ответить

Michael Smith

Возможный
0

Баба не дура, такими любовниками в эпидемию не разбрасываются.

Ответить

Возможный чувак

Michael
0

ток из окон

Ответить

Возможный чувак

Michael
0

но ваещт да и я б тож не разбросалась бы

Ответить

Max Yankov

0

Институт репутации здорового человека

Ответить

dmzkrsk

Max
2

Японские врачи из окна бросаются в таком случае

Ответить

Имя Фамилия

0

Почему он не повесился, а только уволился? Так он не остановит вирус.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Их было больше, чем двое?

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