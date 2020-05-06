На вопрос о готовности России к нынешнему кризису министра финансов Антон Силуанов сказал: «Кризис? Меня это слово даже резануло».

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​Антон Силуанов Фото Владимира Федоренко, РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство не может «разбрасывать деньги с вертолёта» во время пандемии коронавируса Covid-19. Так он ответил на критику со стороны предпринимателей.

Силуанов считает, что проблемы, вызванные пандемией коронавируса, «это скорее не кризис, а вызов». «Кризис? Меня это слово даже резануло», — так чиновник ответил на вопрос о готовности России к нынешнему кризису.

Силуанов объяснил, что задача правительства — помочь тем, кто нуждается в этом «в первую очередь». По словам министра, власти хотят помочь бизнесу сохранить работников и людям — оплачивать «первоочередные расходы на питание, жильё, кредиты».

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Антон Силуанов министр финансов России

Силуанов Силуанов также ответил на претензии предпринимателей о том, что выделять субсидию в виде МРОТ на зарплату — это недостаточно. Чиновник объяснил, что для тех предприятий, которые выплачивают «белую зарплату» — это «не так уж и мало».

Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний. Антон Силуанов министр финансов России

Министр финансов рассказал, что теперь правительству нужно помочь бизнесу после выхода из вынужденных каникул. «Поэтому и было решено предоставить рассрочку по этим долгам ещё до года», — объяснил он. Силуанов не ответил на вопрос, могут ли эти долги просто списать.

Списание долгов не самый лучший метод: можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя. Антон Силуанов министр финансов России

Ввести прямые выплаты россиянам предложили независимые экономисты и Навальный. Но главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России к этому не готова. Центробанк заявил, что раздача денег «взорвёт» инфляцию.