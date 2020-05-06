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Артём Мазанов
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«Задача — помочь тем, кто в первую очередь нуждается»: Минфин объяснил отказ от раздачи денег россиянам Материал редакции

На вопрос о готовности России к нынешнему кризису министра финансов Антон Силуанов сказал: «Кризис? Меня это слово даже резануло».

35 комментариев
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​Антон Силуанов Фото Владимира Федоренко, РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство не может «разбрасывать деньги с вертолёта» во время пандемии коронавируса Covid-19. Так он ответил на критику со стороны предпринимателей.

Силуанов считает, что проблемы, вызванные пандемией коронавируса, «это скорее не кризис, а вызов». «Кризис? Меня это слово даже резануло», — так чиновник ответил на вопрос о готовности России к нынешнему кризису.

Силуанов объяснил, что задача правительства — помочь тем, кто нуждается в этом «в первую очередь». По словам министра, власти хотят помочь бизнесу сохранить работников и людям — оплачивать «первоочередные расходы на питание, жильё, кредиты».

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке.

Антон Силуанов
министр финансов России

Силуанов Силуанов также ответил на претензии предпринимателей о том, что выделять субсидию в виде МРОТ на зарплату — это недостаточно. Чиновник объяснил, что для тех предприятий, которые выплачивают «белую зарплату» — это «не так уж и мало».

Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний.

Антон Силуанов
министр финансов России

Министр финансов рассказал, что теперь правительству нужно помочь бизнесу после выхода из вынужденных каникул. «Поэтому и было решено предоставить рассрочку по этим долгам ещё до года», — объяснил он. Силуанов не ответил на вопрос, могут ли эти долги просто списать.

Списание долгов не самый лучший метод: можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя.

Антон Силуанов
министр финансов России

Ввести прямые выплаты россиянам предложили независимые экономисты и Навальный. Но главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России к этому не готова. Центробанк заявил, что раздача денег «взорвёт» инфляцию.

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#новости #карантинвроссии #финансы #деньги

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35 комментариев
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check-it-out

17

 шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Я не экономист, но отсрочка это не помощь же. Где они деньги возьмут потом чтобы отдать по отсрочкам? Заработают? На ком? Ведь другие люди не готовы будут тратить больше, чтобы покрыть все нерабочие месяцы, им же деньги никто не дал.

Например фитнес клубы. Ну вот им дали отсрочки (а они за аренду неплохо там платят), дали кредиты на ЗП персонала. А что, после этой всей ситуации люди побегут худеть и качаться? Как минимум стимула к лету качаться уже нет. А клиенты постоянные деньги уже свои отдали, когда годовой покупали, учитывая, что нерабочие недели переносились как продление абонемента годового.
И вот от куда им деньги взять, если у них уже всё, не сезон, и локальное падение спроса? 

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Илья Тимофеев

check-it-out
3

АТВИЧАЮ.
На все вопросы - нигде. Закрытие бизнеса.

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check-it-out

Илья
1

Количество объявлений на площадках по продаже бизнеса уже поражает. Я вот думаю выйду в город после всего этого и тупо таблички Закрыто и Аренда буду видеть.

Причём сейчас бизнес никто не покупает активно, логично.

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Банальный Мурод

check-it-out
0

Ниоткуда. Крупные фитнес сети останутся на плаву за счет сокращения персонала и перевода в частичный онлайн, а те, кто поменьше - доживут максимум до июня и разорятся при сохранении текущего курса.

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check-it-out

Банальный
1

У фитнес клубов и так судя по аналитике уже года 3 всё не очень, я думаю даже сети сократят число точек.

Конечно благодаря всему этому многие люди научились тренироваться и поддерживать себя в тонусе и без фитнес клубов, создатели приложений и агрегаторы онлайн тренеров наверное получили наконец-то ресурсы огромные для развития. Но за бизнес обидно.

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Банальный Мурод

check-it-out
0

Фитнес-то ладно еще.
Есть знакомые, которые активно сейчас пытаются выбраться из ямы со своими кофейнями, цветочными лавками, мелкими магазинами обуви и одежды. Кого ни спрошу - для них выход в онлайн будет либо работой в 0, либо в убыток из-за логистики и увеличения издержек. А по аренде помещения не готов договариваться арендодатель, который тоже хочет кушать и детей кормить.

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Павел Макров

check-it-out
0

Почему не помощь? Чтобы посчитать выгоду такой меры поддержки для бизнеса, нужно:
стоимость аренды/налога дисконтируешь на 6 месяцев;
полученное значение вычитаешь из первоначальной суммы налога/аренды;
дельта будет экономией предприятия от отсрочки.

Я так понимаю, у правительства есть мнение, что большое количество предприятий малого-среднего бизнеса живут буквально в точке безубыточности, при этом не имея возможности влиять на цену.
В таком случае у предприятий МСБ, у которых постоянные издержки целиком зависят от государства (налоги + рента), действительно получают неплохую поддержку. А если будет восстановительный рост, то они смогут вернуть все государству позже (плюс все равно не исключена возможность через пару месяцев после эпидемии реструктуризировать снова задолженность или списать. Государство таким образом тоже растягивает свои выплаты во времени).

Другой вопрос в том, что таких предприятий кажется очень мало. Зачем вообще МСБ вступать в подряды к государству (разве что держать на балансе обеспеченную дебиторку для получения кредитов)?
Мне все же кажется, что прямые инвестиции бизнесу плюс отсрочки по платежам (пусть и на меньший срок чем сейчас) более эффективны.

С другой стороны Силуанов наверное частично прав про невозможность печати резервных валют. США буквально могут напечатать стока денех, чтобы их хватило на всю америку (что собсна и будет сделано походу). Схожая возможность и у некоторых стран евросоюза (не помню точно как там контролируется эмиссия). У России такой возможности нет.

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Андрей Рядькин

check-it-out
0

Одно я знаю точно - Ивахнов кремень!

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Олег Ивахнов

Андрей
0

Приплёл так приплёл

Ответить

NiemandDa

16

Какие же все таки тупые пидарасы...

Деньги раздавать не будем. Ну ок, допустим, и правда боитесь инфляции, но налоги-то можно было отменить, тупорылые вы уебаны... Какая разница, дашь ты отсрочку на полгода или год. Эти деньги все равно надо заплатить, а есть очень много бизнесов, где оборот тупо 1к1 и прибыль минимальна. А тут получается, что ты после карантина, который тебе навязали, к слову, должен будешь свою прибыль отдать выблядку-гопнику в лице государства

Просто суки

Ответить

check-it-out

NiemandDa
4

 есть очень много бизнесов, где оборот тупо 1к1 и прибыль минимальна

Мне кажется большая часть малого бизнеса вообще в процессе окупаемости и работает на кредит/долг. Ибо большая часть рекламы на бизнесменов настраивается с акцентом на окупаемость.

Ответить

Сергей Васильев

7

«Задача — помочь тем, кто в первую очередь нуждается»

Классика, московские трудяги день и ночь вкалывают, платят налоги, а помогают в итоге замкадным сельским алкашам, которые ебут полусдохшую корову (новость дальше заголовка не читал). 

Ответить

Илья Тимофеев

Сергей
0

Полусдохшая корова очнулась и передает привет твоему папаше

Ответить

Кирилл Половинкин

6

За прошлый год я заплатил 200 тысяч НДФЛ, 7 тысяч налог на автомобиль, 12 тысяч налог на недвижимость, акцизы в топливе и алкоголе (даже не знаю, сколько там вышло) и мне говорят — сорри, чувак 🤷‍♂️

Ответить

Андрей Рядькин

Кирилл
2

И так кучеряво живёте, за налог поднимут

Ответить

FOX

6
Ответить

Базовый хот-дог

5

То есть вся помощь заключается в очередной отсрочке? Ну охуеть теперь

Ответить

Атлант поправил плечи

Базовый
2

в очередной строчке на TJ

Ответить

Semen Semenov

5

Даже читать противно

Ответить

alex twit

Semen
0

Глаза хочется вымыть

Ответить

Dra

3

> Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается.

Постойте, а как же средняя зарплата в 45.000 или сколько там по Росстату? Т.е. когда выгодно, то 45, а когда не выгодно, то ~15 тысяч? Заебись, чётко.

Ответить

Илья Тимофеев

3

 Силуанов рассказал, что предприятия малого бизнеса, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам,

Угу, вот только не по всем налогам, а по тем, которые копеешные.

по арендным платежам,

Угу, вот только аренду все равно платить рано или поздно, даже если не работала точка ни дня.

беспроцентные кредиты на зарплату,

Угу, кредиты, Карл! Снова.

а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Большое спасибо за десять тысяч, уважили.

Ответить

Резиновый мангал

3

То есть другие страны нихуя не понимают в экономике?

Ответить

Резиновый якорь

2

Центробанк заявил, что раздача денег «взорвёт» инфляцию.

У вас есть фонд национального благосостояния, он номинирован в иностранной валюте. Раздайте доллары, а не рубли, инфляцию не получите. Вопрос только есть ли там деньги или уже все спиздели

Ответить

Атлант поправил плечи

Резиновый
0

пока еще вывозят золотыми слитками через Шереметьево, а может уже и вывезли, хер его, но никому этих денег уже не увидеть, улетают в качестве гум помощи какому-то там n-ому государству 

Ответить

Pavel Zamyatin

2

Так и запишем, Силуанов - трепло. 

Ответить

Аккуратный ящик

0

Я не понял, мне говяжие анусы начинать готовить?

Ответить

Евгений Клочков

Аккуратный
3

Тут уже на ежей переходить пора с такой риторикой

Ответить

Андрей Рядькин

1
Ответить

Распространенный меч

1

Если кто-то хочет ощутить воспаление задницы, посмотрите интервью этого Силуанова Познеру. Более беспомощного и бестолкового гостя я у него не видел. 

Ответить

Дыня

1

Хлопок инфляции

Ответить

Евгений Клочков

1

Антон Силуанов считает, что вместо прямой раздачи денег нужно помогать гражданам в оплате расходов на питание, жильё и кредиты.

Ну то есть он считает что людям нужны деньги, но деньги мы не раздадим. Или как он собрался помогать оплачивать иначе питание, жилье и кредиты

Хотя хуле, эти из экономического блока удавятся за лишнюю копейку в экономику вбросить

Ответить

Андрей Ионов

1

В смысле сука поможем "нуждающимся"
"Они платили в конвертах, это на их совести"

Вы че сука, а НДС? 20% от каждой покупки на каждом этапе сделки продукта кто платит?

А ебаные бордюры собянина, некачественная укладка асфальта

Эти пидарасы перекладывают свои триллионные проебы, проблемы коррупции

На Петю получавшего тридцать тысяч рублей в конверте

Ответить

Дмитрий Мозер

0

Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается.

"В конце концов, это зарплата среднего класса." – хотел он добавить.

Ответить

alex twit

0

http://apikabu.ru/img/399ae3.jpg

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