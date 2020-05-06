Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
423

Исследователи обнаружили утечку данных миллионов пользователей вебкам сайта Cam4 Материал редакции

Они смогли получить доступ к 7 терабайтам информации.

9 комментариев
В закладки

Группа исследователей из Safety Detectives обнаружила утечку данных пользователей вебкам-сайта Cam4. Смогли ли злоумышленники воспользоваться утечкой, неизвестно.

Исследователи утверждают, что смогли получить доступ к семи терабайтам информации, которая включала почтовые адреса пользователей, их имена и фамилии, данные кредитных карт, страну происхождения, переписку в сервисе. Safety Detectives передала обнаруженную информацию в компанию, и та устранила утечку.

По данным исследователей, проблема затронула в первую очередь пользователей из США — доступными оказались данные 6,5 миллиона юзеров. Также в топ вошли Бразилия (5,3 миллиона) и Италия (4,8 миллиона). Россия находится на 14-м месте в списке — 19,8 тысячи пользователей.

Изображение Safety Detectives

Safety Detectives отмечает, что с помощью полученных данных можно было установить реальные личности пользователей, а затем, например, шантажировать их. Кроме того, информацию можно было использовать для фишинга через почтовые рассылки.

Cam4 — сайт, на котором показывают трансляции вебкам-моделей. Пользователи могут покупать токены на сайте и отправлять чаевые исполнителям или платить за доступ к частным шоу.

#новости #кибербезопасность

Алексей Боржонов PLUS
+13 361
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"], "comments": 9, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 166010, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 May 2020 10:49:32 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дыня

3

Мне кажется баба которая тыкает себе в задницу предметом на камеру и льет в интернет не очень беспокоится о приватности, да и 7 тб это не много

Ответить

Чрезвычайный волк

Дыня
1

Думаю, что немного парится, но должна понимать риски 

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
1

7 терабайт тыканья в задницу предметом
можно обучить нейросеть

Ответить

Новогодний Филипп

Дыня
1

О приватности парятся те, кто скидывает этой бабе денег. 

Ответить

Резиновый мангал

Дыня
1

Там половина снимают себя же без лиц.
Весь смысл в данных для деанона.
А вебкамстримов, где деревяшки фальшиво стонут, в сети и так террабайты

Ответить

Базовый хот-дог

Дыня
0

Ну хз, одно дело когда видео слили, а совсем другое — почтовый адрес и банковские данные

Ответить

Тупой утюг

0

подсайт новости

Кхе

Ответить

Иной волк

0

Где посмотреть то можно?

Ответить

Vladislav Donets

0

И зачем такие новости без ссылки на торрент?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России второй день подряд выявляют более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего — более 145 тысяч
За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.
119
Новости
Вице-президент Amazon ушёл в отставку в знак протеста, обвинив компанию в «токсичности» и создании «атмосферы страха»
Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.
131
Технологии
Apple представила MacBook Pro на 13 дюймов с исправленной клавиатурой Magic Keyboard и новыми процессорами
В России ноутбук будет стоит от 119 990 рублей.
235
Популярное за три дня
Новости
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Мать ребёнка — канадская певица Граймс.
150
Интернет
Минутка важной инфографики
74
Интернет
Этот сериал не надоест никогда
#сбербанк #сбербанконлайн
185
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Джордж Харви

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Taktischer Corgi

Запись в подсайте Twitter

Евгений Клочков

Приложения для ios iWriter…

Bashir Aso

В соцсетях и СМИ выступают…

Владимир Василенко

В России зафиксировали больше…

Vladislav Donets

Исследователи обнаружили утечку…

GoodSanta

«Задача — помочь тем, кто в…

Уютный Багажник

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Евгений Клочков

Вандализм в США на примере…

Неподвижный браслет

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Андрей Ионов

«Задача — помочь тем, кто в…

alex twit

«Задача — помочь тем, кто в…

Nuke Iron

Исследователи обнаружили утечку…

Alex Slobodskikh

Исследователи обнаружили утечку…

Уютный Багажник

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Дмитрий Щёлоков

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Настя Иванова

Исследователи обнаружили утечку…

Vadim Onishchenko

Запись в подсайте Twitter

Insaf Basirov

Илон Маск и Граймс назвали сына…

Антон Самохин

Исследователи обнаружили утечку…