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Они смогли получить доступ к 7 терабайтам информации.
Группа исследователей из Safety Detectives обнаружила утечку данных пользователей вебкам-сайта Cam4. Смогли ли злоумышленники воспользоваться утечкой, неизвестно.
Исследователи утверждают, что смогли получить доступ к семи терабайтам информации, которая включала почтовые адреса пользователей, их имена и фамилии, данные кредитных карт, страну происхождения, переписку в сервисе. Safety Detectives передала обнаруженную информацию в компанию, и та устранила утечку.
По данным исследователей, проблема затронула в первую очередь пользователей из США — доступными оказались данные 6,5 миллиона юзеров. Также в топ вошли Бразилия (5,3 миллиона) и Италия (4,8 миллиона). Россия находится на 14-м месте в списке — 19,8 тысячи пользователей.
Safety Detectives отмечает, что с помощью полученных данных можно было установить реальные личности пользователей, а затем, например, шантажировать их. Кроме того, информацию можно было использовать для фишинга через почтовые рассылки.
Cam4 — сайт, на котором показывают трансляции вебкам-моделей. Пользователи могут покупать токены на сайте и отправлять чаевые исполнителям или платить за доступ к частным шоу.
Мне кажется баба которая тыкает себе в задницу предметом на камеру и льет в интернет не очень беспокоится о приватности, да и 7 тб это не много
Резиновый мангал
Там половина снимают себя же без лиц.
Весь смысл в данных для деанона.
А вебкамстримов, где деревяшки фальшиво стонут, в сети и так террабайты
Базовый хот-дог
Ну хз, одно дело когда видео слили, а совсем другое — почтовый адрес и банковские данные