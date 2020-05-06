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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали больше 10 тысяч случаев заболевания Covid-19 за день. Заболевших за всё время — больше 165 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 86 человек, выздоровели — 1462.

27 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 165 тысяч, сообщили в оперштабе.

За сутки выявили 10559 случаев Covid-19, умерли 86 человек, выздоровели — 1462.

Число случаев заболевания за всё время достигло 165929. Выздоровели 21327 пациентов, умерли — 1537.

Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 85 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 16 тысяч), на третьем — Петербург (больше 5,8 тысячи).

Динамика распространения болезни в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19 в России ​

#новости #covid19 #карантинвроссии

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27 комментариев
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Просто Тимуррр

15

Ну теперь точно плато. Разжигаю мангал.

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Ваня Погост

Просто
7
Ответить

Ded Pihto

Просто
0

Это всё палочная система ментовская, арестовывают невиновных прохожих гуляющих в парке

Ответить

Ivan Popov

–1
Ответить

Никита Сухов

Ivan
5

спасибо, сохраню себе.

Даже, сказал бы, спасу и сохраню.

Ответить

Филипп Дориан

Ivan
–1

Вот и всё. Ну и что?

Ответить

chachalava

5

10 тыщ стабильно - это что, максимальная производительность лабораторий?

Ответить

Владимир Климов

chachalava
0

объясни, зачем всех поголовно тестировать? какой профит от подобного кроме цифр? 

Ответить

Алексей Волосач

chachalava
0

Так же говорили, когда несколько дней подряд 6к шло

Ответить

Максим Чистов

Алексей
0

И что это меняет?

Ответить

Dmts

Алексей
0

Ну так несколько  дней назад Собянин сказал что количество проводимых тестов в сутки удвоили - вот и количество заболевших выросло.

Ответить

Evgenii Evgenii

3

Почти, уже завтра обгоним

Ответить

Никита Сухов

Evgenii
0

Выиграем гонку.
Расийа чемпионка!

Ответить

hyposlasher

2

Про плато шутили уже?

Ответить

Духовный калькулятор

hyposlasher
2

И про плато, и про шашлычки, и про пасху. Дегенераты всегда в строю.

Ответить

Ерофей Смирнов

2

В Питере стабильность

Ответить

Владимир Оо

–5

Эвышли на плато уже?

Ответить

Последний бинокль

–5

На пасху норм шашлычки пошли)))))

Ответить

Владимир Климов

Последний
0

какая связь? явно не пасхальные и не шашлычки и не метро. 

Ответить

Приличный рубин

0

Мощь 💪(нет)

Ответить

Никита Сухов

Приличный
2

сикстилион сикстилиардов (Эрик Давидыч. 2019)

Ответить

Илья Политов

Приличный
0

Остальные 3,5 млн тестов сделали регионы и Новосибирский Вектор?

Ответить

Игорец Обыкновенный

–9

Вся суть вашего ковида. Можете дизлайкать сколько хотите и шутить про шапочку из фольги. https://youtu.be/aJeyHcm_tTw

Ответить

Eugene Osipov

Игорец
1

ШУЕ ППШ

Ответить

Евгений Мартынов

0

Так ведь цифру больше 10 тыс. вам рисуют уже четвёртый день подряд. Или у вас лаг пушей в четыре дня?

Ответить

Люциан Бужор

0

Легушатников и фашистов обгоним одним чохом ))) и завтра встанем на 5-е место )))

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Владимир Василенко

0
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