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За сутки умерли 86 человек, выздоровели — 1462.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 165 тысяч, сообщили в оперштабе.
За сутки выявили 10559 случаев Covid-19, умерли 86 человек, выздоровели — 1462.
Число случаев заболевания за всё время достигло 165929. Выздоровели 21327 пациентов, умерли — 1537.
Наибольшее число заболевших — в Москве (больше 85 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 16 тысяч), на третьем — Петербург (больше 5,8 тысячи).
Ну теперь точно плато. Разжигаю мангал.
10 тыщ стабильно - это что, максимальная производительность лабораторий?
объясни, зачем всех поголовно тестировать? какой профит от подобного кроме цифр?
Так же говорили, когда несколько дней подряд 6к шло
Почти, уже завтра обгоним
Про плато шутили уже?
Духовный калькулятор
И про плато, и про шашлычки, и про пасху. Дегенераты всегда в строю.
Вся суть вашего ковида. Можете дизлайкать сколько хотите и шутить про шапочку из фольги. https://youtu.be/aJeyHcm_tTw
Так ведь цифру больше 10 тыс. вам рисуют уже четвёртый день подряд. Или у вас лаг пушей в четыре дня?
Легушатников и фашистов обгоним одним чохом ))) и завтра встанем на 5-е место )))