В роликах утверждается, что коронавирус это биологическое оружие, созданное для «установления глобального мирового порядка».

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Генеральная прокуратура РФ признала фейком публикации в интернете об искусственном создании коронавируса и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ним доступ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В «Одноклассниках» и на YouTube прокуратура Москвы нашла ролики «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3». В них утверждается, что коронавирус это биологическое оружие, искусственное созданное для «чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации». В роликах также сказано, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путём нумерологических расчётов.

Генпрокуратура заявила, что ни ВОЗ, ни правительство России, ни другие официальные органы власти не подтверждают информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Прокуратура Краснодарского края также нашла во «ВКонтакте» и на YouTube ролик, в котором демонстрируется заваренная дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием, предназначенным для передачи продуктов, и утверждается, что данные меры приняты из-за обнаружения у одного из жителей коронавируса. МВД эту информацию не подтвердило.

Кроме роликов о Covid-19, Генпрокуратура потребовала заблокировать объявления о продаже средств от коронавируса. В этих объявлениях сообщается, что ««в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него». Эту информацию ведомство назвало фейком, так как на данный момент «отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса».

1 мая о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки на «России 1» заявил Никита Михалков. В своей передаче «Бесогон ТВ» режиссёр рассказал, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества». После этого телеканал снял с эфира повторы этого выпуска.