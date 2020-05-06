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Генпрокуратура признала фейком и потребовала заблокировать ролики о связи коронавируса с чипированием населения Материал редакции

В роликах утверждается, что коронавирус это биологическое оружие, созданное для «установления глобального мирового порядка».

25 комментариев
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Генеральная прокуратура РФ признала фейком публикации в интернете об искусственном создании коронавируса и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ним доступ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В «Одноклассниках» и на YouTube прокуратура Москвы нашла ролики «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3». В них утверждается, что коронавирус это биологическое оружие, искусственное созданное для «чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации». В роликах также сказано, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путём нумерологических расчётов.

Генпрокуратура заявила, что ни ВОЗ, ни правительство России, ни другие официальные органы власти не подтверждают информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Прокуратура Краснодарского края также нашла во «ВКонтакте» и на YouTube ролик, в котором демонстрируется заваренная дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием, предназначенным для передачи продуктов, и утверждается, что данные меры приняты из-за обнаружения у одного из жителей коронавируса. МВД эту информацию не подтвердило.

Кроме роликов о Covid-19, Генпрокуратура потребовала заблокировать объявления о продаже средств от коронавируса. В этих объявлениях сообщается, что ««в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него». Эту информацию ведомство назвало фейком, так как на данный момент «отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса».

1 мая о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки на «России 1» заявил Никита Михалков. В своей передаче «Бесогон ТВ» режиссёр рассказал, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества». После этого телеканал снял с эфира повторы этого выпуска.

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#новости #covid19 #право

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Nikita Zubkov

22

 X AE A-12

Как быстро растут чужие дети

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Чрезвычайный волк

Nikita
8

Пездюк уже редактором стал

Ответить

Уютный Багажник

Чрезвычайный
1

Через неделю уже президентом России будет. 

Ответить

Чрезвычайный волк

Уютный
0

Разве что США. В Росси президент вечный 

Ответить

Taktischer Corgi

Nikita
1

Æ всё же не совсем АЕ

Ответить

Относительный браслет

Taktischer
1

значит фэйк 

Ответить

Nikita Zubkov

Taktischer
0

Технические ограничения TJ

Ответить

Роман Андронов

Nikita
0

Никнеймы в хранятся в латинице, а не utf-8

Ответить

Резиновый мангал

10

Два каких-то сраных ролика.
А проверять Человек и закон, конечно же, они не стали.

Ответить

Евгений Мартынов

6
Ответить

Болезненный Валера

4

а чё по Боне?

Ответить

Мальмезон I

Болезненный
4

Челядь намеренно вводит в заблуждение, а уважаемых господ и дам просто бес попутал, что с них взять?

Ответить

Уютный Багажник

Мальмезон
0

Сообщение удалено

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Базовый хот-дог

3

Первый канал тоже привлекут к ответственности?

Фейк-ньюс на Первом канале: коронавирус, Билл…
Сейчас непростое время, и все понимают, как важно получать объективную информацию. В прошлом году…
varlamov.ru
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Bulat Akhmetshin

Базовый
2

Да даже Боню с Мигалковым никто не привлечет. Загребут каких нибудь бедолаг репостнувших их ролики.

Ответить

Бюджетный цветок

2

Вы что, хотите сказать, что Том Хэнкс не пугает детей, чтобы потом есть их и становиться моложе, а сатанисты не похищают детей по всему миру и не торгуют ими на гидре? Не может такого быть 

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Ярослав

Бюджетный
0

Людьми торгуют в оффлайне

Ответить

Бюджетный цветок

Ярослав
0

Спасибо, стало поспокойнее

Ответить

Evgenii Evgenii

2

в Казахстане найдена вакцина от коронавируса.

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Abram Dikoy

2

Фуфлогона посадят? Оштрафуют? 

Ответить

Защитный огонь

1

А редакторам тоже можно менять имя только раз в месяц? 

Ответить

Благополучный Артем

Защитный
0

Нафига четкого пацанчика с раёна одели во все это? Теперь всю жизнь смывать позор.

Ответить

Игорь Куликов

1

Теперь точно "запрещённый ролик"

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Eduard Vakhitov

0

Гонения властей только сакрализуют образ "борцов за правду"

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Принципиальный Мурод

0
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