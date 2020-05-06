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Новости
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ОНФ рассказал о закрытом обсуждении ЧС в 2019 году. Участники совещания пришли к выводу, что Россия не готова к эпидемии Материал редакции

Предложения по итогам совещания направили в соответствующие ведомства, но их не успели реализовать до пандемии коронавируса.

35 комментариев
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Очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль рассказал о совещании в июне 2019 года, участники которого пришли к выводу, что Россия не готова к массовому заболеванию населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словами Рошаля, 24 июня 2019 года на базе ОНФ прошло совещание «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших». В нём приняли участие, в том числе представители Минобороны, МЧС, Минздрава, руководство объединения врачей скорой помощи, главные врачи больниц и поликлиник. Рошаль заявил, что участники совещания пришли к общему выводу, что «к оказанию массовой помощи населению мы [Россия] не готовы».

Рошаль объяснил, что в июне 2019 года никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда ОНФ беспокоила готовность системы здравоохранения к наплыву пациентов.

По итогам совещания подготовили предложения, «которые направили в указанные ведомства». Одно из таких предложений — рекомендации органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку.

Леонид Рошаль
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ

Участники совещания также пришли к выводу, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. «Не возить больных в Москву, в Петербург, а на месте оказывать им помощь», — объяснил Рошаль.

В октябре 2019 года прошло похожее совещание, на нём обсуждали мембранную оксигенацию — технологию насыщения крови кислородом в случае отказа лёгких больного, которая применяется при лечении больных с Covid-19. Участники совещания пришли к выводу, что «необходимо в самое ближайшее время оснастить крупные лечебные учреждения необходимыми аппаратами».

Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели.

Леонид Рошаль
директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ

На 6 мая в России выявлено больше 165 тысяч заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19.

#новости #карантинвроссии #медицина #covid19

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35 комментариев
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Атлант поправил плечи

30

 Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку.

Шаблон для описания любых пиздецов в России

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
5

Может быть сейчас пора о чем-то покричать во всю глотку? О чем-то, что уже идет не так, как должно идти. А забыл, просто чей-то хуй уже по самую глотку застрял

Ответить

Основной томагавк_два

Атлант
0

Ждём новую пасту в каждом втором комментарии на ТЖ

Ответить

Ударный Никита

15

Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать

И начали закрывать больницы и сокращать персонал

Ответить

Роман Трусов

Ударный
0

Это происходит ещё с 90-х годов, так что тут всё по плану.

Ответить

Pavel Zamyatin

Роман
11

Как же задрали эти рассказы про 90е. Текущая реформа началась в 2010 и целиком и полностью заслуга ВВП.

Ответить

Роман Трусов

Pavel
1

Т.е. в 90 не сокращали больницы и персонал?

Ответить

Pavel Zamyatin

Роман
3
Ответить

Роман Трусов

Pavel
0

Ну и? Я об этом и говорю. Сокращение идёт с начала 90-х годов. Путин только ускорил процесс.

Ответить

Pavel Zamyatin

Роман
14

У меня все. Если ты не понимаешь разницу между кризисом 90х и сытыми нулевыми, то дальше говорить бесполезно.

Ответить

Роман Трусов

Pavel
4

Объясни пожалуйста, как твоя картинка опровергает мой тезис о том, что сокращение больниц идёт с 90-х годов.

Ответить

Внезапный дым

Роман
3

Сокращение 90х хотя бы можно отсутствием денег, а чем объяснить сокращения во время нефтяных сверхдоходов в нулевых?
При том что в проклятых 90х сократили 2тыс учреждений, а в сверхсытых 00х - 5,4 тыс.

Ответить

Роман Трусов

Внезапн…
1

Ничем не объяснить. Я к тому и веду, что в РФ больницы сокращали с самого начала 90-х, и без разницы что в кризис, что в тучные годы.

Ответить

Дмитрий Городских

Pavel
1

Ничего, сейчас майские указы выполнятся и заживём

Ответить

Stanley H. Tweedle

15

общественное обсуждение

кучка жополизов из ОНФ

Ответить

Енот Волшебный

13

Посидели, попиздели, согласились и забили хуй.

Ответить

Илья Гераськин

12

Забыли в конце плавно подвести: "Именно поэтому нам надо проголосовать за поправки в конституцию, чтобы у нашего мудрейшего руководства было ещё 12 лет всё это исправить"

Ответить

Eduard Vakhitov

Илья
2

https://regnum.ru/news/society/2898314.html

Рошаль: Коронавирус показал актуальность…
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества…
regnum.ru
Ответить

Eduard Vakhitov

5

Это то самый Рошаль, который уже в феврале призывал не боятся короновируса?

Рошаль призвал не бояться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль…
yandex.ru
Ответить

Nikita Zubkov

4

У нас снег всегда "внезапно" выпадает. Что вы хотели?

Ответить

Антон Пострунин

4

общественное обсуждение 

в закрытом режиме

Марья Петровна, я честно все сделал, но собака съела тетрадь. 

Ответить

Этнический коктейль

3

 Участники совещания также пришли к выводу, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. «Не возить больных в Москву, в Петербург, а на месте оказывать им помощь

А с налогами вы так не хотите поступить, нет? Нет? Ну значит людей и дальше будут возить к более компетентным спецам, чем в их регионах.

Ответить

Nikolay Kapustin

Этнический
2

ООО... это для них слишком advanced skill чтоб такую мысль родить. Тут напрягаться надо, думать... не.

Ответить

Тупой утюг

3

Мазанов это бренд, марка качества, признак хорошей статьи. А шутки илона маска? Мда

Ответить

X AE A-12

Тупой
1

Это произошло случайно, попозже поменяется обратно 

Ответить

Дмитрий Городских

X
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Дмитрий
0

X AE A-12 еще известен как: Артём Мазанов

Ответить

x mst

Кто
0

@Кто это

Ответить

Кто это

x
0

Я не знаю других имен Кто это

Ответить

Роман Трусов

3

И вот так всё в стране. Знают, что надо что-то делать, но не делают. Правительство-прокрастинатор.

Ответить

Уверенный браслет

Роман
0

Деньги разворованы, на что делать то? 

Ответить

Роман Трусов

Уверенный
0

Это риторический вопрос

Ответить

Уверенный браслет

Роман
0

Это ответ почему ничего не делается)

Ответить

Vladislav Donets

1

А почему руководитель страны не берет на себя вину за проёбы подчинённых?

Ответить

Nikolay Kapustin

Vladislav
0

because fuck u that's why

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