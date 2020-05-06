Предложения по итогам совещания направили в соответствующие ведомства, но их не успели реализовать до пандемии коронавируса.

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Очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль рассказал о совещании в июне 2019 года, участники которого пришли к выводу, что Россия не готова к массовому заболеванию населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словами Рошаля, 24 июня 2019 года на базе ОНФ прошло совещание «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших». В нём приняли участие, в том числе представители Минобороны, МЧС, Минздрава, руководство объединения врачей скорой помощи, главные врачи больниц и поликлиник. Рошаль заявил, что участники совещания пришли к общему выводу, что «к оказанию массовой помощи населению мы [Россия] не готовы».

Рошаль объяснил, что в июне 2019 года никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда ОНФ беспокоила готовность системы здравоохранения к наплыву пациентов.

По итогам совещания подготовили предложения, «которые направили в указанные ведомства». Одно из таких предложений — рекомендации органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку. Леонид Рошаль директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ

Участники совещания также пришли к выводу, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. «Не возить больных в Москву, в Петербург, а на месте оказывать им помощь», — объяснил Рошаль.

В октябре 2019 года прошло похожее совещание, на нём обсуждали мембранную оксигенацию — технологию насыщения крови кислородом в случае отказа лёгких больного, которая применяется при лечении больных с Covid-19. Участники совещания пришли к выводу, что «необходимо в самое ближайшее время оснастить крупные лечебные учреждения необходимыми аппаратами».

Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели. Леонид Рошаль директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ

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