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Предложения по итогам совещания направили в соответствующие ведомства, но их не успели реализовать до пандемии коронавируса.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль рассказал о совещании в июне 2019 года, участники которого пришли к выводу, что Россия не готова к массовому заболеванию населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словами Рошаля, 24 июня 2019 года на базе ОНФ прошло совещание «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших». В нём приняли участие, в том числе представители Минобороны, МЧС, Минздрава, руководство объединения врачей скорой помощи, главные врачи больниц и поликлиник. Рошаль заявил, что участники совещания пришли к общему выводу, что «к оказанию массовой помощи населению мы [Россия] не готовы».
Рошаль объяснил, что в июне 2019 года никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда ОНФ беспокоила готовность системы здравоохранения к наплыву пациентов.
По итогам совещания подготовили предложения, «которые направили в указанные ведомства». Одно из таких предложений — рекомендации органам исполнительной власти рассчитать достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
Участники совещания также пришли к выводу, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. «Не возить больных в Москву, в Петербург, а на месте оказывать им помощь», — объяснил Рошаль.
В октябре 2019 года прошло похожее совещание, на нём обсуждали мембранную оксигенацию — технологию насыщения крови кислородом в случае отказа лёгких больного, которая применяется при лечении больных с Covid-19. Участники совещания пришли к выводу, что «необходимо в самое ближайшее время оснастить крупные лечебные учреждения необходимыми аппаратами».
На 6 мая в России выявлено больше 165 тысяч заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19.
Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Если бы мы успели это сделать, то сейчас нам было бы легче. Не успели. Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку.
Шаблон для описания любых пиздецов в России
Может быть сейчас пора о чем-то покричать во всю глотку? О чем-то, что уже идет не так, как должно идти. А забыл, просто чей-то хуй уже по самую глотку застрял
Это происходит ещё с 90-х годов, так что тут всё по плану.
Как же задрали эти рассказы про 90е. Текущая реформа началась в 2010 и целиком и полностью заслуга ВВП.
Т.е. в 90 не сокращали больницы и персонал?
Ну и? Я об этом и говорю. Сокращение идёт с начала 90-х годов. Путин только ускорил процесс.
У меня все. Если ты не понимаешь разницу между кризисом 90х и сытыми нулевыми, то дальше говорить бесполезно.
Объясни пожалуйста, как твоя картинка опровергает мой тезис о том, что сокращение больниц идёт с 90-х годов.
Внезапный дым
Сокращение 90х хотя бы можно отсутствием денег, а чем объяснить сокращения во время нефтяных сверхдоходов в нулевых?
При том что в проклятых 90х сократили 2тыс учреждений, а в сверхсытых 00х - 5,4 тыс.
Ничем не объяснить. Я к тому и веду, что в РФ больницы сокращали с самого начала 90-х, и без разницы что в кризис, что в тучные годы.
Забыли в конце плавно подвести: "Именно поэтому нам надо проголосовать за поправки в конституцию, чтобы у нашего мудрейшего руководства было ещё 12 лет всё это исправить"
Это то самый Рошаль, который уже в феврале призывал не боятся короновируса?
общественное обсуждение
в закрытом режиме
Марья Петровна, я честно все сделал, но собака съела тетрадь.
Участники совещания также пришли к выводу, что каждый регион должен быть самодостаточным при оказании медицинской помощи при любых катастрофах. «Не возить больных в Москву, в Петербург, а на месте оказывать им помощь
А с налогами вы так не хотите поступить, нет? Нет? Ну значит людей и дальше будут возить к более компетентным спецам, чем в их регионах.
ООО... это для них слишком advanced skill чтоб такую мысль родить. Тут напрягаться надо, думать... не.
И вот так всё в стране. Знают, что надо что-то делать, но не делают. Правительство-прокрастинатор.
Деньги разворованы, на что делать то?
Это риторический вопрос
А почему руководитель страны не берет на себя вину за проёбы подчинённых?