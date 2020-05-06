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Новости
Алексей Боржонов
1924

Мурманских чиновников обвинили в незаконной рыбалке в период изоляции. Они объяснили морскую прогулку служебным заданием Материал редакции

В сети чиновников раскритиковали и попросили начать проверку.

17 комментариев
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Пользователи соцсетей заподозрили сотрудников ЗАТО Александровск в Мурманской области в нарушении режима самоизоляции — в сети появились фото, на которых чиновники позируют во время прогулки на катере. Глава Александровки Семён Кауров заявил, что они выполняли «служебное задание».

Помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова опубликовала фотографии на своей странице во «ВКонтакте» (позже они стали недоступны).

«Новая газета» отметила, что в регионе установлен запрет на прибрежную рыбалку из-за распространения коронавируса. Кроме того, на снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов.

«Северпост» утверждает, что чиновники находились на катере МЧС. Фотографии разошлись в сети, и пользователи потребовали начать проверку из-за незаконной рыбалки во время режима самоизоляции.

Глава администрации Александровска Семён Кауров заявил, что люди, попавшие на снимки, выполняли «служебное задание», а не находились на «морской прогулке».

Это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы.

Семён Кауров
глава администрации Александровска

Кауров при этом признал, что снимки опубликовали в неподходящее время.

К 6 мая в Мурманской области зафиксировано более 2200 случаев заболевания Covid-19, 161 человек выздоровел, четверо — умерли.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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17 комментариев
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Евгений Мартынов

8

"Самоизоляция", еёные индексы и страшные цифры статистики же для простой послушной челяди. Для остальных же всё норм.

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Денис Сенькин

3

А что за служебное задание было - опозориться?

Ответить

Часовой бокал

Денис
4

И рыбку съесть и на хуй сесть.

Ответить

Ебаный Кошмар

Часовой
0

Кое-кому на фото это определенно удалось в тот день

Ответить

Rayslava

0

Не очень понимаю критикующих:
1. Кого эти двоё на катере посреди моря могли заразить?
2. Чему тут удивляться, если чиновникам у нас никогда не писаны никакие правила, включая иногда и УК
3. Зачем писать это в соцсетях? Неужели критика чиновников в соцсетях хоть где-то помогла? Написали бы запрос в СК, например.

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Роман Трусов

Rayslava
4

1. Дело не в "могли заразить" а в том, что они насрали на правила, которые правительство установило для всех.
2. Ничему.
3. В нормальных странах это называется общественный контроль за чиновниками. Ну или общественная огласка. То, что не написали в СК это уже вопрос к тому, кто обнаружил это.

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Владимир Климов

Rayslava
1

Именно критика в соцсетях и помогает, вплоть до увольнений чиновников. Или вы в танке?

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Rayslava

Владимир
0

Это не критика в соцсетях помогает, а вытаскивание и максимально освещение официальной проверки (или даже её результатов), когда та уже началась. Например, максимальное хайпование всяких журналистских расследований, чтобы их не могли скрыть.
А просто "давайте все вместе напишем в твиттер, что губернатор - хуй" это как "сложи журавлика, чтобы помочь фукусиме".

Ответить

Владимир Климов

Rayslava
0

Алё, СМИ из этих соц сетей и берёт так называемые новости, раскручивает их. А всякие ск спускают дела вплоть до местных участковых, которые лично знакомы и дружат с теми же чинушами- беспрлезнейший орган.

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Иван Иванов

Rayslava
0

Написали бы запрос в СК

А в СК такие же чиновники сидят.

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Rayslava

Иван
0

Не такие же, чуть другие, и они там между собой постоянно грызутся, так как получают палки за то, что топят чиновников из другого ведомства. Работает не так хорошо, как надо бы, но иногда всё же работает.

Ответить

Иван Иванов

Rayslava
0

Изначально так и задумывалось, но в итоге они притираются друг к другу. Кстати, "иногда работает" как раз по причине общественного резонанса, в том числе и в соцсетях.

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Дыня

0

Эта рыба растёт со скоростью ребёнка Маска блять !1

Ответить

Dra

0

То, что они нарушают изоляцию - это понятно, законы в РФ не для бояр писаны, но потом постить фоточки вкантакте - это не от большого ума.

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Сергей Гращенко

0

Ну как же, если ничего не постить никуда, то как подружки узнают что ты ахуенно устроилась за состоятельного человека?? Также и детки всю контору сдают всегда своим желанием понтануться папиными деньгами и положением, а иначе зачем это всё, если никто не видит. Ох интернет все видит 👁

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Северный пёс_анон

0

За дураков держат? ... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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Ольга Семенова

0

На снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов и презервативов. 

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