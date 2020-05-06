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В сети чиновников раскритиковали и попросили начать проверку.
Пользователи соцсетей заподозрили сотрудников ЗАТО Александровск в Мурманской области в нарушении режима самоизоляции — в сети появились фото, на которых чиновники позируют во время прогулки на катере. Глава Александровки Семён Кауров заявил, что они выполняли «служебное задание».
Помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова опубликовала фотографии на своей странице во «ВКонтакте» (позже они стали недоступны).
«Новая газета» отметила, что в регионе установлен запрет на прибрежную рыбалку из-за распространения коронавируса. Кроме того, на снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов.
«Северпост» утверждает, что чиновники находились на катере МЧС. Фотографии разошлись в сети, и пользователи потребовали начать проверку из-за незаконной рыбалки во время режима самоизоляции.
Глава администрации Александровска Семён Кауров заявил, что люди, попавшие на снимки, выполняли «служебное задание», а не находились на «морской прогулке».
Кауров при этом признал, что снимки опубликовали в неподходящее время.
К 6 мая в Мурманской области зафиксировано более 2200 случаев заболевания Covid-19, 161 человек выздоровел, четверо — умерли.
"Самоизоляция", еёные индексы и страшные цифры статистики же для простой послушной челяди. Для остальных же всё норм.
А что за служебное задание было - опозориться?
Часовой бокал
И рыбку съесть и на хуй сесть.
Не очень понимаю критикующих:
1. Кого эти двоё на катере посреди моря могли заразить?
2. Чему тут удивляться, если чиновникам у нас никогда не писаны никакие правила, включая иногда и УК
3. Зачем писать это в соцсетях? Неужели критика чиновников в соцсетях хоть где-то помогла? Написали бы запрос в СК, например.
1. Дело не в "могли заразить" а в том, что они насрали на правила, которые правительство установило для всех.
2. Ничему.
3. В нормальных странах это называется общественный контроль за чиновниками. Ну или общественная огласка. То, что не написали в СК это уже вопрос к тому, кто обнаружил это.
Именно критика в соцсетях и помогает, вплоть до увольнений чиновников. Или вы в танке?
Это не критика в соцсетях помогает, а вытаскивание и максимально освещение официальной проверки (или даже её результатов), когда та уже началась. Например, максимальное хайпование всяких журналистских расследований, чтобы их не могли скрыть.
А просто "давайте все вместе напишем в твиттер, что губернатор - хуй" это как "сложи журавлика, чтобы помочь фукусиме".
Алё, СМИ из этих соц сетей и берёт так называемые новости, раскручивает их. А всякие ск спускают дела вплоть до местных участковых, которые лично знакомы и дружат с теми же чинушами- беспрлезнейший орган.
Написали бы запрос в СК
А в СК такие же чиновники сидят.
Изначально так и задумывалось, но в итоге они притираются друг к другу. Кстати, "иногда работает" как раз по причине общественного резонанса, в том числе и в соцсетях.
То, что они нарушают изоляцию - это понятно, законы в РФ не для бояр писаны, но потом постить фоточки вкантакте - это не от большого ума.
Ну как же, если ничего не постить никуда, то как подружки узнают что ты ахуенно устроилась за состоятельного человека?? Также и детки всю контору сдают всегда своим желанием понтануться папиными деньгами и положением, а иначе зачем это всё, если никто не видит. Ох интернет все видит 👁
На снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов и презервативов.