В сети чиновников раскритиковали и попросили начать проверку.

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Пользователи соцсетей заподозрили сотрудников ЗАТО Александровск в Мурманской области в нарушении режима самоизоляции — в сети появились фото, на которых чиновники позируют во время прогулки на катере. Глава Александровки Семён Кауров заявил, что они выполняли «служебное задание».

Помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова опубликовала фотографии на своей странице во «ВКонтакте» (позже они стали недоступны).

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«Новая газета» отметила, что в регионе установлен запрет на прибрежную рыбалку из-за распространения коронавируса. Кроме того, на снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов.

«Северпост» утверждает, что чиновники находились на катере МЧС. Фотографии разошлись в сети, и пользователи потребовали начать проверку из-за незаконной рыбалки во время режима самоизоляции.

Глава администрации Александровска Семён Кауров заявил, что люди, попавшие на снимки, выполняли «служебное задание», а не находились на «морской прогулке».

Это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы. Семён Кауров глава администрации Александровска

Кауров при этом признал, что снимки опубликовали в неподходящее время.