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Дамир Камалетдинов
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Илон Маск получит акций на 700 миллионов долларов в разгар пандемии — свою крупнейшую премию в Tesla Материал редакции

Предпринимателю не платят зарплату в Tesla, но он получает акции за выполнение ключевых показателей.

25 комментариев
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Илон Маск получит акции Tesla стоимостью около 700 миллионов долларов — свою крупнейшую премию на должности гендиректора. Предприниматель вывел компанию на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов в течение шести месяцев. Об этом сообщило Bloomberg.

На должности гендиректора Tesla Маск с января 2018 года не получает зарплату или бонусов прямыми деньгами. Вместо этого Совет директоров согласовал для него систему выплат опционами — предприниматель может выкупить акции компании дешевле, чем они стоят для рынка при достижении ключевых показателей в течение десяти ближайших лет.

Среднерыночная капитализация в размере 100 миллиардов и её удержание в течение шести месяцев были первыми двумя целями. За их выполнение Маск получил возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350.02 доллара за штуку.

По состоянию на 6 мая стоимость акций Tesla составляет 768,21 доллара. Таким образом, если Маск сразу продаст акции, он может заработать 706 миллионов долларов.

Согласно последнему финансовому отчёту Tesla, гендиректор не сможет продать акции в ближайшие пять лет. Кроме того, он уже владеет ценными бумагами компании на 26,4 миллиарда долларов.

В общей сложности за выполнение всех ключевых показателей Маск может получить награду в размере 50 миллиардов долларов. Окончательная цель — добиться капитализации в размере 650 миллиардов долларов.

#новости #tesla #маск

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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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25 комментариев
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Egor Protodyakonov

13

А я недавно аванс 10тыс получил, чтобы покушоть. 

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Игорь Рачук

Egor
6

Еба ты жируешь

Ответить

Альтернативный холод

Игорь
8

Ну так средний класс все-таки. 

Ответить

Игорь Рачук

Альтернативный
1

У чувака АВАНС почти как прожиточный минимум! 

Зарплата вообще поди кружит голову!

Ответить

Базовый хот-дог

9

За их выполнение Маск получил возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350.02 доллара за штуку

Так вот к чему был тот твит про стоимость акций

Ответить

N/a

Базовый
0

К чему? Ему наоборот выгоднее, чтобы цена была выше

Ответить

Базовый хот-дог

N/a
5

Высокая цена несет выгоду, если он будет продавать акции, а не скупать

Ответить

Дядя Богдан

Базовый
7

Так он покупает по опционной цене а не по рыночной, а рыночная ему нужна как раз высокая

Ответить

apranzo

Базовый
0

Он хотел себе опцион сорвать?

Ответить

Илья Тимофеев

3

Сыну на подарочки

Ответить

Дыня

0

когда вывел компанию на 100-миллиардную капитализацию, а зарплату тебе согласовывают какие то мужики из совета

Ответить

Алексей Любимцев

Дыня
7

совета акционеров, на чьи деньги он катается на кибертраке, курит траву в прямом эфире, пишет в твитор

Ответить

Дыня

Алексей
4

, выкладывает члены на ТЖ

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Многодетный отец, ему надо

Ответить

Митя Простомолотов

1

Чтобы почувствовать разницу между миллионером и миллиардером:
-миллион секунд это 11 дней.
-миллиард секунд это 31,5 года.

Ответить

Vladislav Donets

Митя
1

— Ваше любимое число?
— Огурец

Ответить

Митя Простомолотов

Vladislav
0

что не так?

Ответить

Max Diviani

Митя
0

Ещё доставил видос, где чел эти различия показывал на примере риса

https://www.youtube.com/watch?v=qSOVBiEotaw

Ответить

Алексей Любимцев

1

@Elon Musk зачем тебе столько?

Ответить

Rodion Kutsaev

Алексей
0

Для закупки и доставки стройматериалов на свою дачу на Марсе.

Ответить

theomism

1

мда... ну... все сон

Ответить

плюшевый батон

1

представляю как ему кукуху рвет, ракеты летят, машины выпускаются,  ты миллиардер нахуй, твоя девушка пилит норм альбомчик и рожает сына, ты хуй проссышь в симуляции или в реальности

я бы и не такую хуйню в твиттор писал

Ответить

Илья Тимофеев

0

Попросите хомячка Маска выкупить Комитет?

Ответить

Тупой утюг

0

Получит получит

Ответить

Внезапный дым

0

 Илон Маск получит получит акций на 700 миллионов долларов

предприниматель может выкупить акции компании дешевле, чем они стоят для рынка при достижении ключевых показателей

У вас желтый заголовок и еще "получит" задублировалось

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