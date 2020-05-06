Предпринимателю не платят зарплату в Tesla, но он получает акции за выполнение ключевых показателей.

В закладки

Илон Маск получит акции Tesla стоимостью около 700 миллионов долларов — свою крупнейшую премию на должности гендиректора. Предприниматель вывел компанию на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов в течение шести месяцев. Об этом сообщило Bloomberg.

На должности гендиректора Tesla Маск с января 2018 года не получает зарплату или бонусов прямыми деньгами. Вместо этого Совет директоров согласовал для него систему выплат опционами — предприниматель может выкупить акции компании дешевле, чем они стоят для рынка при достижении ключевых показателей в течение десяти ближайших лет.

Среднерыночная капитализация в размере 100 миллиардов и её удержание в течение шести месяцев были первыми двумя целями. За их выполнение Маск получил возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350.02 доллара за штуку.

По состоянию на 6 мая стоимость акций Tesla составляет 768,21 доллара. Таким образом, если Маск сразу продаст акции, он может заработать 706 миллионов долларов.

Согласно последнему финансовому отчёту Tesla, гендиректор не сможет продать акции в ближайшие пять лет. Кроме того, он уже владеет ценными бумагами компании на 26,4 миллиарда долларов.

В общей сложности за выполнение всех ключевых показателей Маск может получить награду в размере 50 миллиардов долларов. Окончательная цель — добиться капитализации в размере 650 миллиардов долларов.