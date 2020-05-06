Прямой эфир
Предпринимателю не платят зарплату в Tesla, но он получает акции за выполнение ключевых показателей.
Илон Маск получит акции Tesla стоимостью около 700 миллионов долларов — свою крупнейшую премию на должности гендиректора. Предприниматель вывел компанию на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов в течение шести месяцев. Об этом сообщило Bloomberg.
На должности гендиректора Tesla Маск с января 2018 года не получает зарплату или бонусов прямыми деньгами. Вместо этого Совет директоров согласовал для него систему выплат опционами — предприниматель может выкупить акции компании дешевле, чем они стоят для рынка при достижении ключевых показателей в течение десяти ближайших лет.
Среднерыночная капитализация в размере 100 миллиардов и её удержание в течение шести месяцев были первыми двумя целями. За их выполнение Маск получил возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350.02 доллара за штуку.
По состоянию на 6 мая стоимость акций Tesla составляет 768,21 доллара. Таким образом, если Маск сразу продаст акции, он может заработать 706 миллионов долларов.
Согласно последнему финансовому отчёту Tesla, гендиректор не сможет продать акции в ближайшие пять лет. Кроме того, он уже владеет ценными бумагами компании на 26,4 миллиарда долларов.
В общей сложности за выполнение всех ключевых показателей Маск может получить награду в размере 50 миллиардов долларов. Окончательная цель — добиться капитализации в размере 650 миллиардов долларов.
А я недавно аванс 10тыс получил, чтобы покушоть.
Еба ты жируешь
Альтернативный холод
Ну так средний класс все-таки.
У чувака АВАНС почти как прожиточный минимум!
Зарплата вообще поди кружит голову!
Базовый хот-дог
Высокая цена несет выгоду, если он будет продавать акции, а не скупать
Так он покупает по опционной цене а не по рыночной, а рыночная ему нужна как раз высокая
когда вывел компанию на 100-миллиардную капитализацию, а зарплату тебе согласовывают какие то мужики из совета
совета акционеров, на чьи деньги он катается на кибертраке, курит траву в прямом эфире, пишет в твитор
Чтобы почувствовать разницу между миллионером и миллиардером:
-миллион секунд это 11 дней.
-миллиард секунд это 31,5 года.
— Ваше любимое число?
— Огурец
Ещё доставил видос, где чел эти различия показывал на примере риса
@Elon Musk зачем тебе столько?
представляю как ему кукуху рвет, ракеты летят, машины выпускаются, ты миллиардер нахуй, твоя девушка пилит норм альбомчик и рожает сына, ты хуй проссышь в симуляции или в реальности
я бы и не такую хуйню в твиттор писал