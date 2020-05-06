Были введены ограничительные меры практически на всей территории России и значительные полномочия были переданы в регионы — и понятно почему. Потому что страна большая, ситуация разная, и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим. Хорошо, если и у них это получается.