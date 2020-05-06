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В Москве после 11 мая оставят ограничения на самоизоляцию и сферу услуг, но снимут их с промышленности и строек.
Владимир Путин посовещался с правительством об ослаблении «карантинных» мер в России, введённых из-за пандемии коронавируса Covid-19. «Любая поспешность чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом», — отметил президент, в конце добавив: «Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно».
Путин поручил главам регионов проработать выход из режима ограничений после 11 мая. Каждый субъект должен решать за себя самостоятельно, но с учётом федеральных рекомендаций. При этом точных сроков начала снятия ограничений не озвучили.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа:
Роспотребнадзор указал, что каждый глава региона должен учитывать темпы роста заболеваемости, число свободных коек в больницах и охват тестирования. «Любая неосторожность и поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — отметил президент.
Глава рабочей группы по коронавирусу и мэр Москвы Сергей Собянин предложил поделить поэтапный выход из самоизоляции на две части. Путин с ним согласился.
C 12 мая в Москве в полном объёме возобновится работа в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства. По словам Собянина, это даст возможность 500 тысячам горожан вернуться к работе, что важно для экономики Москвы. При этом режим самоизоляции не ослабеет. Ограничения в сфере услуг останутся, поскольку, по мнению мэра, ситуация в городе пока не позволяет их снять.
К 6 мая в России зафиксировали 165 929 случаев заболевания. Выздоровели 21 327 пациентов, умерли — 1537.
Меня уже давно мучает вопрос: где живут эти люди и для кого пишутся подобные заметки, нагоняющие жуть? Может для тех кто в бункере и не умеет пользоваться интернетом? В частности не может глянуть на яндекс-карту индекса самоизоляции, где чётко видно что все уже давно и прочно забили болт на всяческую изоляцию. Кроме ТЦ и ресторанов всё работает, все люди приспособились и уже чувствуют себя нормально.
Они чувствуют себя из-за психологического отрицания. Многие люди остались без поддержки от того, от кого ждали. Мысли о престоящем кризисе тоже не радует. Отпуски и праздники условно не намечаются ближайший год, планы сорваны в небытие. А вместо показательной заботы у нас показательно из тебя выбивают деньги за нарушения изоляции.
Я из окна смотрю на простых людей, которые сейчас лишились работы, и что они делают? Если первые дни они были в масках, то теперь просто гуляют, мужики пьют на пяточке, дети бегают по улице.
Это отрицание, которым спасается человек, иначе бы уже из окон начали прыгать. Не просто же так лишение свободы в нашем обществе это наказание.
Для меня самого страх перед вирусом становится чем-то в стиле страха перед тем, что с неба упадёт метеорит и мы все умрём. Не могу объяснить это чувство, но выхожу на улицу пока в маске, и некая брезгливость пока не вынуждает её снять.
где живут эти люди
— За пределами ТТК в Москве
— Вне центра мегаполисов
— Маленькие города
— Деревни и сёла
К сожалению вероятность заразиться в тысячи раз выше, чем падение метеорита на землю) Так что все правильно делаешь.
Я немного не догоняю, как растущая официальная статистика заболеваемости сочетается с предлагаемыми послаблениями в ограничениях.
Или и статистика от балды, и меры от балды, но народ слишком долго держать взаперти нельщя, иначе даже они, прирученные, могут рано или поздно вынести их из кабинетов ногами вперёд?
Самое время снимать ограничения. Плато же, вы не видите?
https://www.m24.ru/news/medicina/24042020/115563
"Мы какое-то время на нем (плато в конце апреля) продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", – цитирует Скворцову РИА Новости
C 12 мая в Москве в полном объёме возобновится работа в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства. По словам Собянина, это даст возможность 500 тысячам горожан вернуться к работе, что важно для экономики Москвы.
Могу угадать, это бизнесы особо приближенных людей чтобы они бабки не теряли. А на смерти рабочих там все равно. Притом что со всей россии с разных строек страны сообщения о каких-то гиганстских случаях заражений https://lenta.ru/news/2020/05/02/zaraziliss/ https://tass.ru/obschestvo/8390345 https://novayagazeta.ru/news/2020/05/02/161189-v-yakutii-tret-rabochih-chayandinskogo-mestorozhdeniya-zarazilas-koronavirusom
Путин в своем духе: спрятать голову в песок и предложить людям решать как сворачивать карантин, который чисто официально и не начинался... 🏖
Бегаю по вечерам, как будто бы карантина нет, на стадионе куча людей готовятся к лету но держат дистанцию, на детских площадках толпы мамаш с детьми в масках. Товарища майора вижу пару раз в неделю, ходит в домофон контактных обзванивает. На всяких ларьках висят телефоны, где так же тебе окажут услугу. Не знаю как в Москве, но у нас после введения блокпостов на въезд и введения пропусков для приезжих, картин выглядит будто бы город изолировался от России и все живут как раньше