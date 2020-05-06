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Ольга Щербинина
3734

Как Россия планирует выходить из самоизоляции. Главное с совещания у Путина Материал редакции

В Москве после 11 мая оставят ограничения на самоизоляцию и сферу услуг, но снимут их с промышленности и строек.

13 комментариев
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EPA/Vostock-photo

Владимир Путин посовещался с правительством об ослаблении «карантинных» мер в России, введённых из-за пандемии коронавируса Covid-19. «Любая поспешность чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом», — отметил президент, в конце добавив: «Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно».

Путин поручил главам регионов проработать выход из режима ограничений после 11 мая. Каждый субъект должен решать за себя самостоятельно, но с учётом федеральных рекомендаций. При этом точных сроков начала снятия ограничений не озвучили.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа:

  • Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице, открытие небольших магазинов и учреждений сферы услуг на ограниченной площади и с соблюдением дистанции;
  • На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи. Возобновят работу образовательные организации и объекты торговли и услуг большей площади (но с ограничением количества посетителей);
  • Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции. Будут работать все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

Роспотребнадзор указал, что каждый глава региона должен учитывать темпы роста заболеваемости, число свободных коек в больницах и охват тестирования. «Любая неосторожность и поспешность могут обернуться срывом, откатом назад», — отметил президент.

Глава рабочей группы по коронавирусу и мэр Москвы Сергей Собянин предложил поделить поэтапный выход из самоизоляции на две части. Путин с ним согласился.

  • Первая и «самая жёсткая» часть — о сфере услуг. Собянин привёл в пример салоны красоты, парикмахерские, торговые точки и другие заведения, которые своим открытием «могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости». Он признал, что нужно учитывать ситуацию в каждом регионе, чтобы «система была гибкой»;
  • Поэтапность по поводу строительства, сельского хозяйства, промышленности должна регулироваться самими регионами, но с учётом требований Роспотребнадзора и врачей.

C 12 мая в Москве в полном объёме возобновится работа в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства. По словам Собянина, это даст возможность 500 тысячам горожан вернуться к работе, что важно для экономики Москвы. При этом режим самоизоляции не ослабеет. Ограничения в сфере услуг останутся, поскольку, по мнению мэра, ситуация в городе пока не позволяет их снять.

Были введены ограничительные меры практически на всей территории России и значительные полномочия были переданы в регионы — и понятно почему. Потому что страна большая, ситуация разная, и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно. Более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим. Хорошо, если и у них это получается.

Владимир Путин
президент России

К 6 мая в России зафиксировали 165 929 случаев заболевания. Выздоровели 21 327 пациентов, умерли — 1537.

  • 25 марта Путин впервые выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с вирусом. Он объявил нерабочую неделю с 30 марта, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы;
  • 2 апреля президент обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19;
  • 8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов;
  • 15 апреля президент обьявил о безвозмездной финансовой помощи бизнесу для выплаты зарплат;
  • 28 апреля Путин продлил режим «нерабочих дней» в России до 11 мая включительно и поручил подготовить план выхода из самоизоляции.

#новости #путин #карантинвроссии #covid19

Ольга Щербинина
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Обухов Денис

10

Меня уже давно мучает вопрос: где живут эти люди и для кого пишутся подобные заметки, нагоняющие жуть? Может для тех кто в бункере и не умеет пользоваться интернетом? В частности не может глянуть на яндекс-карту индекса самоизоляции, где чётко видно что все уже давно и прочно забили болт на всяческую изоляцию. Кроме ТЦ и ресторанов всё работает, все люди приспособились и уже чувствуют себя нормально.

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check-it-out

Обухов
6

Они чувствуют себя из-за психологического отрицания. Многие люди остались без поддержки от того, от кого ждали. Мысли о престоящем кризисе тоже не радует. Отпуски и праздники условно не намечаются ближайший год, планы сорваны в небытие. А вместо показательной заботы у нас показательно из тебя выбивают деньги за нарушения изоляции.

Я из окна смотрю на простых людей, которые сейчас лишились работы, и что они делают? Если первые дни они были в масках, то теперь просто гуляют, мужики пьют на пяточке, дети бегают по улице.

Это отрицание, которым спасается человек, иначе бы уже из окон начали прыгать. Не просто же так лишение свободы в нашем обществе это наказание.

Для меня самого страх перед вирусом становится чем-то в стиле страха перед тем, что с неба упадёт метеорит и мы все умрём. Не могу объяснить это чувство, но выхожу на улицу пока в маске, и некая брезгливость пока не вынуждает её снять.

 где живут эти люди

— За пределами ТТК в Москве
— Вне центра мегаполисов
— Маленькие города
— Деревни и сёла

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Артем Кихтёв

check-it-out
0

К сожалению вероятность заразиться в тысячи раз выше, чем падение метеорита на землю) Так что все правильно делаешь.

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solawind

Обухов
1

люди может и чувствуют себя нормально, только и вирус тоже.

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Евгений Кочин

8

Заболеваемость стабильно растет
Путин: Стабильность? Рост? Да я охуенен!

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Anton Gostev

7

Я немного не догоняю, как растущая официальная статистика заболеваемости сочетается с предлагаемыми послаблениями в ограничениях.
Или и статистика от балды, и меры от балды, но народ слишком долго держать взаперти нельщя, иначе даже они, прирученные, могут рано или поздно вынести их из кабинетов ногами вперёд?

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solawind

Anton
1

видимо так, трупы требовать смены власти не будут. а с голодухи могут и с вилами пойти. или плитку начать ковырять как в владике. других обьяснений не вижу

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solawind

7

Самое время снимать ограничения. Плато же, вы не видите?
https://www.m24.ru/news/medicina/24042020/115563
"Мы какое-то время на нем (плато в конце апреля) продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", – цитирует Скворцову РИА Новости

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Сергей Васильев

2

бля я тупо хочу погулять

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solawind

1

C 12 мая в Москве в полном объёме возобновится работа в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства. По словам Собянина, это даст возможность 500 тысячам горожан вернуться к работе, что важно для экономики Москвы.

Могу угадать, это бизнесы особо приближенных людей  чтобы они бабки не теряли. А на смерти рабочих там все равно. Притом что со всей россии с разных строек страны сообщения о каких-то гиганстских случаях заражений https://lenta.ru/news/2020/05/02/zaraziliss/ https://tass.ru/obschestvo/8390345 https://novayagazeta.ru/news/2020/05/02/161189-v-yakutii-tret-rabochih-chayandinskogo-mestorozhdeniya-zarazilas-koronavirusom

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Словесный Интервент

0
K/On/Off
Не могу понять, почему промышленные предприятия и строительный бизнес с сотнями тысяч работников не несут опасности в распространении вируса и могут с 12 мая возобновить работу, а сфера услуг, где люди в перчатках работают и в масках/респираторах - это опасность и нельзя.
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Антон Чепур

0

Путин в своем духе: спрятать голову в песок и предложить людям решать как сворачивать карантин, который чисто официально и не начинался... 🏖

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Дмитрий Ч

–1

Бегаю по вечерам, как будто бы карантина нет, на стадионе куча людей готовятся к лету но держат дистанцию, на детских площадках толпы мамаш с детьми в масках. Товарища майора вижу пару раз в неделю, ходит в домофон контактных обзванивает. На всяких ларьках висят телефоны, где так же тебе окажут услугу. Не знаю как в Москве, но у нас после введения блокпостов на въезд и введения пропусков для приезжих, картин выглядит будто бы город изолировался от России и все живут как раньше 

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