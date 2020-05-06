Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
X AE A-12
3275

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом Материал редакции

Болезнь протекает у неё в лёгкой форме.

37 комментариев
В закладки
Ольга Любимова Фото Минкультуры 

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19, болезнь протекает в легкой форме. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министра.

Пресс-секретарь Любимовой заявила, что болезнь у министра протекает в лёгкой форме.

Результаты теста на Covid-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт.

Анна Усачёва
пресс-секретарь министра культуры

Любимова — третий член кабинета министров, у которого выявили коронавирус. 30 апреля о своей болезни рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, на следующий день стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева.

#новости #covid19

X AE A-12 PLUS
+106 386
X — неизвестная переменная; Æ — эльфийское произношение Ai; A-12 — предшественник SR-71; A — Archangel, любимая песня Граймс
1
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "X AE A-12", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 37, "likes": 17, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 166092, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 May 2020 14:38:23 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Арслан Мучкаев

19

Блэд нахуа это под молнией висит? Вообще не понимаю, что тут брейкинг ньюсного

Ответить

Alexandr Aletter

6

Вот каждый раз захожу на tj и смотрю наверх, и когда вижу там эту красивую, многообещающую плашку, каждый раз надеюсь на новость об одном единственном человеке. И снова не в этот раз....

Ответить

theLastLetters

Alexandr
5

В одноклеточный кораблик всегда сложнее попасть.

Ответить

Yuri Miller

4

Это которая нифига не культурный человек?

Ответить

Валерий Жмышенко

Yuri
–1

Ааа ну конечно, давайте нам зануду Мединского! 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Валерий
2

Хорош эскобарить.

Ответить

Валерий Жмышенко

–5

Очень жаль. Надеюсь, с ней всё будет хорошо. 
По сравнению с мудозвоном Мединским, она - золото.
Рекомендую здешним комментаторам не глумиться над ней.

Ответить

Иван Семериков

Валерий
10

И чем она это доказала? Недопуском в прокат "Смерти Сталина"? Серьезно, человек на должности всего пару месяцев, а ты делаешь вывод о том, что она классная и кавайная. В сравнении с Мединским даже обглоданное яблоко или пакет мусора будут выигрышнее смотреться.

Ответить

Костя Васильев

Валерий
3

Рекомендую тебе идти нахер. Сами разберёмся 

Ответить

Наим Алиев

Валерий
1

А какой у неё рост?

Ответить

Автономный будильник

Наим
5

Негативный, стабильный рост.

Ответить

Андрей Кривицкий

Валерий
1

Валера, не надо, я сам.

Ответить

Методический вентилятор

2

культур - мультур так и прет

Ответить

Базовый хот-дог

Методический
2

Лол, еще и неправильно процитирован мем. В оригинале "вы кто такие? я вас не звал, идите нахуй"

Ответить

Марк Варламов

Методический
1

Министр контркультуры 😎

Ответить

Serg Bootlegger

Методический
0

Прям новость про это

Ответить

Роман Белоус

3

Очередной пиздеж

Ответить

Артем Кихтёв

Роман
0

Пачиму? С легкой, формой можно легко работать удаленно.

Ответить

Жалкий звук

3

Коронавирус играет в морской бой, у него это пока плохо получается, но мы верим в него.

Ответить

Василий

3

В какой какой форме все протекает? Не понятно

Ответить

Sergey Lukianov

1

Представляю какое счастье у Димы Медведева, что вовремя ушел. Реально, золотой мальчик русской политики

Ответить

Акиф Гаджиев

Sergey
0

Россия не поняла в свое время масштаба личности Великого. Уверен, он предсказал всю ситуацию, потому просто сделал тактическое отступление перед триумфальным возвращением

Ответить

Eduard Vakhitov

Акиф
0

Просто Медвед хрестоматийный трикстер. Всегда в нужное время и в нужном месте

Ответить

theomism

1

холодно

Ответить

Данила Поярков

theomism
0

Холод есть тепло

Ответить

Амир Аль-Мопеди

1

🤞

Ответить

Тупой утюг

0

Жаль не мединский в тяжёлой форме

Ответить

Дыня

0
Ответить

Low Catch

0

Вот это новость!

Ответить

Данила Поярков

0

А — неизвестная переменная; РТ — эльфийское произношение RT; ЁМ — ом, любимое слово Теомиста

Ответить

Внезапный дым

0

ну и традиционное 

Ответить

Taktischer Corgi

0

Да кто такой этот ваш "лёгкая форма"?
39 температура неделю, это ещё лёгкая?
Или лёгкая это когда попершило в горле сутки?

Ответить

Начальный татарин

Taktischer
0

если лёгкие еще есть - то "лёгкая", если лёгкие в труху, то тяжёлая

Ответить

Taktischer Corgi

Начальный
0

ок, а средняя значит это когда в труху только одно лёгкое

Ответить

Danil

0

🤞

Ответить

Иван Иванов

0

Это становится трендом.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Умирают гады и хорошие люди,
Умирают больные и доктора...

"Агата Кристи"

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России второй день подряд выявляют более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки. Всего — более 145 тысяч
За сутки умерли 76 человек, всего — более 1300.
119
Новости
«Задача — помочь тем, кто в первую очередь нуждается»: Минфин объяснил отказ от раздачи денег россиянам
На вопрос о готовности России к нынешнему кризису министр финансов Антон Силуанов сказал: «Кризис? Меня это слово даже резануло».
167
Технологии
Apple представила MacBook Pro на 13 дюймов с исправленной клавиатурой Magic Keyboard и новыми процессорами
В России ноутбук будет стоит от 119 990 рублей.
237
Популярное за три дня
Новости
Воронежский врач упал со второго этажа больницы. Он жаловался, что его заставляют работать после заражения коронавирусом
Это уже третий известный случай, когда на фоне пандемии Covid-19 российские врачи выпадают из окон. Первые два случая обернулись летальным исходом.
144
Новости
Вице-президент Amazon ушёл в отставку в знак протеста, обвинив компанию в «токсичности» и создании «атмосферы страха»
Последней каплей, по его словам, стало увольнение сотрудников, митинговавших из-за условий на складах во время пандемии.
131
Технологии
Генератор рукописных текстов, конспектов
Всем привет!
78
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Mircurt

Московская мэрия готовится к…

Mikhail Kuznetsov

«Не было ещё ситуации, когда я…

Litnikov Danil

Московская мэрия готовится к…

Serg Bootlegger

Московская мэрия готовится к…

Давид Гобронидзе

Московская мэрия готовится к…

Владимир Филатов

Вандализм в США на примере…

Le Kram

Московская мэрия готовится к…

Никита Жуковский

«Не было ещё ситуации, когда я…

Mircurt

Московская мэрия готовится к…

solawind

Московская мэрия готовится к…

Артем Стажаров

«Задача — помочь тем, кто в…

Kir Kirsky

«Не было ещё ситуации, когда я…

Романелло Кивогенс

Мурманских чиновников обвинили…

Игорь Янович

SpaceX отправит Тома Круза…

Вагинальный Пук

Запись в подсайте Twitter

alex twit

ОНФ рассказал о закрытом…

Dragan Velimirovic

В 16:00 по Москве пройдёт…

Влад Скрабневский

Вереницы гробов, тела на улице…

Влад Скрабневский

Вереницы гробов, тела на улице…

Eduard Vakhitov

Министр культуры Ольга Любимова…