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Болезнь протекает у неё в лёгкой форме.
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19, болезнь протекает в легкой форме. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министра.
Пресс-секретарь Любимовой заявила, что болезнь у министра протекает в лёгкой форме.
Любимова — третий член кабинета министров, у которого выявили коронавирус. 30 апреля о своей болезни рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, на следующий день стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева.
Блэд нахуа это под молнией висит? Вообще не понимаю, что тут брейкинг ньюсного
Вот каждый раз захожу на tj и смотрю наверх, и когда вижу там эту красивую, многообещающую плашку, каждый раз надеюсь на новость об одном единственном человеке. И снова не в этот раз....
Это которая нифига не культурный человек?
Ааа ну конечно, давайте нам зануду Мединского!
Очень жаль. Надеюсь, с ней всё будет хорошо.
По сравнению с мудозвоном Мединским, она - золото.
Рекомендую здешним комментаторам не глумиться над ней.
И чем она это доказала? Недопуском в прокат "Смерти Сталина"? Серьезно, человек на должности всего пару месяцев, а ты делаешь вывод о том, что она классная и кавайная. В сравнении с Мединским даже обглоданное яблоко или пакет мусора будут выигрышнее смотреться.
А какой у неё рост?
Базовый хот-дог
Лол, еще и неправильно процитирован мем. В оригинале "вы кто такие? я вас не звал, идите нахуй"
Очередной пиздеж
Представляю какое счастье у Димы Медведева, что вовремя ушел. Реально, золотой мальчик русской политики
Россия не поняла в свое время масштаба личности Великого. Уверен, он предсказал всю ситуацию, потому просто сделал тактическое отступление перед триумфальным возвращением
Просто Медвед хрестоматийный трикстер. Всегда в нужное время и в нужном месте
холодно
А — неизвестная переменная; РТ — эльфийское произношение RT; ЁМ — ом, любимое слово Теомиста
Да кто такой этот ваш "лёгкая форма"?
39 температура неделю, это ещё лёгкая?
Или лёгкая это когда попершило в горле сутки?
Начальный татарин
если лёгкие еще есть - то "лёгкая", если лёгкие в труху, то тяжёлая
Умирают гады и хорошие люди,
Умирают больные и доктора...
"Агата Кристи"