Мэрия города закупила 200 тысяч тестов Biozek Medical.
Экспресс-тесты Biozek Medical на антитела к коронавирусу, которые закупили московские власти, оказались не голландскими, а китайскими. Об этом говорится в расследовании iStories («Важные истории»), подготовленном совместно с журналистами OCCRP и шести других изданий.
- Экспресс-тест Biozek вывела на рынок компания Inzek International Trading BV, зарегистрированная в Нидерландах. Однако журналисты обнаружили, что эти тесты — ребрендинг другого изделия, которое производит китайская фирма Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd;
- После того как журналисты позвонили в Inzek с доказательствами китайского происхождения товара, гендиректор компании Зеки Хамида признал, что тесты Biozek разработаны и произведены в Китае;
- Вскоре после звонка с официального сайта Inzek пропала информация о том, что тесты произведены в Нидерландах. При этом в официальном регистрационном удостоверении Росздравнадзора эти данные по-прежнему остаются;
- Юридическое лицо и страну сменили для формирования более позитивного имиджа;
- Журналисты отметили, что крупнейшими покупателями тестов стали Индонезия, Россия, Нидерланды, Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак;
- Все экспресс-тесты предназначены для тестирования только в медучреждениях, говорится в расследовании. Но «Важные истории» обнаружили в России «множество» предложений об их продаже в частные руки;
- Журналисты под видом покупателей позвонили в компанию «Биотэк» (генеральный дистрибьютор Biozek в России). Им рассказали, что пока все тесты уходят на госзаказ, но пообещали перезвонить, когда придёт новая партия;
- Отпускная цена тестов Biozek — 5 евро за единицу (около 400 рублей). При этом российский дистрибьютор продаёт их за 2 тысячи рублей. По какой цене закупили тесты московские власти, узнать не удалось;
- Производитель тестов утверждает, что их точность — почти 93%. По просьбе OCCRP в Джорджтаунском университете изучили клиническое исследование, которым Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd подтверждает эффективность изделий. В университете исследование назвали «мусором»;
- Великобритания отказалась от закупки тестов Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd после того, как Оксфордский университет признал их ненадёжными. Датские учёные сравнили девять разных тестов, и изделия китайского производителя показали худший результат;
- Испанские исследователи пришли к выводу, что точность тестов от Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd была тем выше, чем дольше времени прошло с момента заражения пациента вирусом. «Если тест применяли на пациентах, заболевших коронавирусом за месяц до обследования, то он почти не ошибался».
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Люциан Бужор
"Ha-ha-ha classic..."
Приличный рубин
Люциан БужорПриличный
илюстрация )
Чрезвычайный волк
@Хозяин какие ты тесты брал?
Витя О.
"Главное из расследования iStories"
звучит серьезно
Dra
Неудивительно. Удивительно было бы, если б не откусили.
Юрий Шорин
Типа целая шайка/лейка чиновников с гос.ресурсами наперевес не смогли прозвонить источник? И зачем тогда народ налоги платит?