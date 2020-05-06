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Ему было 52 года.
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.
Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковный посёлок Усово, где жил Босов. По словам собеседника РБК, он покончил с собой в ночь на 6 мая.
Дмитрий Босов — владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина. В 2020 году Босов впервые попал в список Forbes с состоянием более 1,1 миллиарда долларов.
В конце апреля к бизнесмену подал иск экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он обвинил Босова в нарушении трудового законодательства и потребовал более миллиона долларов.
Ранее бывший партнёр бизнесмена Александр Исаев подал на него в суд после того, как его уволили и публично обвинили в хищениях. По словам Исаева, суть иска — защита деловой репутации и взыскание морального вреда. 6 апреля на сайтах компаний Босова появилось заявление о том, что Исаев снят со всех занимаемых должностей из-за «вопиющиго злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ». Сейчас эти сообщения удалены.
слышу в первый и последний раз
Вот тут про его сынишку есть:
https://www.youtube.com/watch?v=dJXRJTxGBbM
Не смог жить с мыслью, что он станет жалким миллионером?
Выпал из окна?
Наинвестировал и спит
90 возвращаются
Напряженный единорожек88
Х Л О П О К
Я щас быстро нагуглил такую хуйню, что аж мерзковато стало:
Дмитрий Босов был владельцем компании «Сибантрацит», которая является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играет президент Владимир Путин.
До этого в марте 2016 года «Ночная хоккейная лига» Путина сменила владельца из-за проблем с деньгами
(https://www.rbc.ru/politics/21/03/2016/56f00e3e9a7947147fef0979)
и главным спонсором лиги стал Зиявутдин Магомедов.
С недавних пор, Зиявутдин Магомедов за что то (не гуглил) сидит в изоляторе (будучи уже не спонсором), а в марте 2020 года ему продлили арест: https://ria.ru/20200327/1569228956.html
Выходит, что быть Главным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играет Владимир Путин, плохая примета?
Может Босов отказался спонсировать клубец?)
Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и экс-сенатору Магомеду Магомедову вменили еще два эпизода мошенничества, сумма ущерба по делу увеличилась до ₽11 млрд. В нем почти тысяча томов, бизнесменам грозит до 25 лет тюрьмы. РБК
В Путине злой дух, правильно говорил якутский шаман. Если б он изгнал, возможно, Босов был бы жив.
Ой сомнительно. Ну, изменения в структуре собственности его компании позволят сделать выводы.
Ой сомнительно
Потом вот эти же люди ржут над конспирологами.
Откровенная дичь, которая опровергается парой фактов / информация от людей, которых ежедневно ловят на лжи
Хочешь сказать, веру в то, что это кляти ФСБшники замочили этого чувака, можно опровергнуть парой фактов?
Хочу сказать, что любая информация исходящая из правоохранительных органов РФ, может автоматически ставиться под сомнение.
Конечно самоубийство😉
Вспомнилась история, когда директор ВТБ привязал себя по рукам и ногам скотчем к стулу и в таком положении оказался на дне бассейна. По версии следствия это было чистое самоубийство.
Клинический Макс
В целях устрашения несколько раз упал на нож и повернулся на нем
Сразу представил как он нелепо скакал до бассейна, подпрыгивая вместе со стулом
Получается, не в деньгах счастье??
Не пережил отхода с кокаина
Там нет отходняков, только ещё хочется некоторым..
Психологические отходняки всегда есть
Некая Даша Ильичёва не имеет ни одного поста, ни одного коммента, зато поставила лайк комменту об отходняках после веществ. Хм.
Активированный уголь.
Вполне вероятно что и покончил, внешняя "успешность" не даёт иммунитета от депрессии и прочих потенциально летальных бед с башкой.
Возможно и убили, такое случается. Пусть следствие разбирается.
Следствие, разбереться, в убийстве миллиардера? Лол. Держи их вердикт
А мы уже ушли от 90ых и никогда к ним не вернемся, так?
Ну, раз тут человек самоубился, а люди самоубивались только в 90-х, то очевидно нет, не ушли.
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
Что это за помойка?
как это? только что нормально открыл. Роскомнадзор стал быстро работать...
Ах Lets Encrypt, на него ругается. Не будь таким динозавром. Подумаешь сертификат самоподписаный. Не все же покупают сертификаты.
Let’s encrypt - вовсе не самоподписанный сертификат. Там вполне себе удостоверяющий центр.
Если в древнем браузере не прописан этот CA - то будут проблемы
Почитал комментарии на ТЖ
Жалко что не мучался
Неплохо нищеброда корёжит)
Зато защита людей делает меня человеком.
А твои истерики в адрес богатых кем тебя делают?
Защитником равноправия и справедливости