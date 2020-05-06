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Ольга Щербинина
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«Угольный» миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство Материал редакции

Ему было 52 года.

77 комментариев
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Дмитрий Босов

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковный посёлок Усово, где жил Босов. По словам собеседника РБК, он покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов — владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», созданной по инициативе Владимира Путина. В 2020 году Босов впервые попал в список Forbes с состоянием более 1,1 миллиарда долларов.

В конце апреля к бизнесмену подал иск экс-сотрудник его структуры, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он обвинил Босова в нарушении трудового законодательства и потребовал более миллиона долларов.

Ранее бывший партнёр бизнесмена Александр Исаев подал на него в суд после того, как его уволили и публично обвинили в хищениях. По словам Исаева, суть иска — защита деловой репутации и взыскание морального вреда. 6 апреля на сайтах компаний Босова появилось заявление о том, что Исаев снят со всех занимаемых должностей из-за «вопиющиго злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ». Сейчас эти сообщения удалены.

#новости

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Спасибо за наводку Роберт Петросян
Ольга Щербинина
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77 комментариев
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ouxen

62

слышу в первый и последний раз

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умный человек

ouxen
1

Bernafon Inizia 1 CPx - и проблема решена

Ответить

Kyler

ouxen
0

Ещё не раз услышишь о нём...

Ответить

ouxen

Kyler
0

то есть это был крайний?

Ответить

Алексей Патрин

ouxen
0

Вот тут про его сынишку есть:
https://www.youtube.com/watch?v=dJXRJTxGBbM

Ответить

Rodion Kutsaev

30

Не смог жить с мыслью, что он станет жалким миллионером?

Ответить

Robert Johansson

Rodion
12

https://www.youtube.com/watch?v=4Z9qRjjWbtk

Ответить

Kir Kirsky

Robert
0

, , ,

Ответить

Anton Gostev

Rodion
1
Ответить

alexferman

15

Выпал из окна?

Ответить

умный человек

alexferman
1

https://music.yandex.ru/album/59956/track/27323613

Ответить

Евгений Клочков

14

Наинвестировал и спит

Ответить

Насущные Проблемы

Евгений
4

миллиардер умер

Ответить

Konstantin Tsevelev

8

90 возвращаются

Ответить

Напряженный единорожек88

Konstantin
3

Х Л О П О К

Ответить

умный человек

Напряженный
4

100%

Ответить

Сергей Колупаев

Напряженный
0

Задымление

Ответить

Дыня

5

Я щас быстро нагуглил такую хуйню, что аж мерзковато стало:

Дмитрий Босов был владельцем компании «Сибантрацит», которая является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играет президент Владимир Путин.

До этого в марте 2016 года «Ночная хоккейная лига» Путина сменила владельца из-за проблем с деньгами
(https://www.rbc.ru/politics/21/03/2016/56f00e3e9a7947147fef0979)
и главным спонсором лиги стал Зиявутдин Магомедов. 

С недавних пор, Зиявутдин Магомедов за что то (не гуглил) сидит в изоляторе (будучи уже не спонсором), а в марте 2020 года ему продлили арест: https://ria.ru/20200327/1569228956.html 

Выходит, что быть Главным спонсором Ночной хоккейной лиги, где играет Владимир Путин, плохая примета?

Может Босов отказался спонсировать клубец?) 

Ответить

kolen jihg

Дыня
2

Владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и экс-сенатору Магомеду Магомедову вменили еще два эпизода мошенничества, сумма ущерба по делу увеличилась до ₽11 млрд. В нем почти тысяча томов, бизнесменам грозит до 25 лет тюрьмы. РБК

Ответить

Дыня

kolen
1

ебать жоска. а вообще у нас каждому бизнесмену можно что-то вменить на дохуя томов, в зависимости от задач заказчика

Ответить

Giorno Giovanna

Дыня
2

В Путине злой дух, правильно говорил якутский шаман. Если б он изгнал, возможно, Босов был бы жив.

Ответить

Дыня

Дыня
0

.

Ответить

Yuri Miller

3

Ой сомнительно. Ну, изменения в структуре собственности его компании позволят сделать выводы.

Ответить

Дыня

Yuri
4

Ну, раз так трубят во всех сми слово "самоубийство", то явно дело рук больших начальников спецслужб. Не договорились) 

Ответить

alexferman

Yuri
4

Ой сомнительно

Потом вот эти же люди ржут над конспирологами.

Ответить

Andrey Ishin

alexferman
0

Откровенная дичь, которая опровергается парой фактов / информация от людей, которых ежедневно ловят на лжи

Ответить

alexferman

Andrey
0

Хочешь сказать, веру в то, что это кляти ФСБшники замочили этого чувака, можно опровергнуть парой фактов?

Ответить

Andrey Ishin

alexferman
0

Хочу сказать, что любая информация исходящая из правоохранительных органов РФ, может автоматически ставиться под сомнение.

Ответить

alexferman

Andrey
0

Это не ответ на вопрос. Впрочем, похоже, он уже и не нужен.

Ответить

Nikita Zubkov

3

Богатые тоже плачут

Ответить

Yaroslav

0

Конечно самоубийство😉

Ответить

Василий Лебедев

Yaroslav
7

Вспомнилась история, когда директор ВТБ привязал себя по рукам и ногам скотчем к стулу и в таком положении оказался на дне бассейна. По версии следствия это было чистое самоубийство.

Ответить

Клинический Макс

Василий
5

В целях устрашения несколько раз упал на нож и повернулся на нем

Ответить

Marat Khamadeev

Василий
0

Сразу представил как он нелепо скакал до бассейна, подпрыгивая вместе со стулом

Ответить

Kir Kirsky

Marat
0

боялся передумать в процессе утопления

Ответить

Serg Bootlegger

2

не видел будущего в этой стране

Ответить

Анна Пунанс

0

Получается, не в деньгах счастье?? 

Ответить

alexferman

Анна
4

С деньгами счастья может и не быть, но без денег его не будет точно)

Ответить

Сергей Гращенко

1

Не пережил отхода с кокаина

Ответить

Виталий Щенников

Сергей
0

Там нет отходняков, только ещё хочется некоторым..

Ответить

alexferman

Виталий
2

Психологические отходняки всегда есть

Ответить

alexferman

alexferman
1

Некая Даша Ильичёва не имеет ни одного поста, ни одного коммента, зато поставила лайк комменту об отходняках после веществ. Хм.

Ответить

Напряженный Филипп

alexferman
0

Она кстати ничё так

Ответить

sony360

Виталий
0

так и от герыча нет, пару первых месяцев

Ответить

Ваня Погост

1

Активированный уголь.

Ответить

Бюджетный цветок

Ваня
1

Дезактивированный

Ответить

Дыня

1

Комынтарий удолён 

Ответить

патау додик

1

F

Ответить

Часовой бокал

1

лебедев.jpg

Ответить

Ivan Popov

1
Ответить

Кисьпись

0

Вполне вероятно что и покончил, внешняя "успешность" не даёт иммунитета от депрессии и прочих потенциально летальных бед с башкой.

Возможно и убили, такое случается. Пусть следствие разбирается.

Ответить

organic organic

Кисьпись
1

Следствие, разбереться, в убийстве миллиардера? Лол. Держи их вердикт

Ответить

Александр Вихров

0

А мы уже ушли от 90ых и никогда к ним не вернемся, так?

Ответить

Нельсон

Александр
1

а 90-е никогда и не уходили

Ответить

alexferman

Александр
0

Ну, раз тут человек самоубился, а люди самоубивались только в 90-х, то очевидно нет, не ушли.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Даже миллиардеры не выдерживают короногулага...

Ответить

Yuri Miller

0

Так его партнёр был Абызов? там-там-там (((

Ответить

Yuri Miller

0
Дмитрий Босов между циничными союзниками и…
Так среди тех, кто мог быть неофициальным компаньоном Дмитрия Босова всплывает имя…
compromat.group
Ответить

Александр Корнеев

Yuri
0

Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение

Что это за помойка?

Ответить

Yuri Miller

Александр
0

как это? только что нормально открыл. Роскомнадзор стал быстро работать...

Ответить

Yuri Miller

Александр
0

Ах Lets Encrypt, на него ругается. Не будь таким динозавром. Подумаешь сертификат самоподписаный. Не все же покупают сертификаты.

Ответить

Denis Kiselev

Yuri
0

Let’s encrypt - вовсе не самоподписанный сертификат. Там вполне себе удостоверяющий центр.

Если в древнем браузере не прописан этот CA - то будут проблемы

Ответить

Начальный татарин

0

 >он покончил с собой в ночь на 6 мая.
 уходит в ночь последний наш угольный миллиардер

Ответить

kexitt

0

Эпштейн не убивал себя

Ответить

Джордж Харви

0

Почитал комментарии на ТЖ

Ответить

Дыня

Джордж
0

Покончил с собой со смеху

Ответить

Атлант поправил плечи

0

надеюсь там история на хорошенький детектив, иначе нахуй оно надо 

Ответить

Александр Колесников

0
Ответить

Kir Kirsky

0

наелся и спит

Ответить

Stan Majors

0

Эт не тот которого тут травили за грязный город? Была серия постов

Ответить

Заур Зауров

–1

Неудачно чипанули

Ответить

Ded Pihto

–1

Жалко что не мучался

Ответить

alexferman

Ded
0

Неплохо нищеброда корёжит)

Ответить

Ded Pihto

alexferman
–1
Ответить

alexferman

Ded
0

Зато защита людей делает меня человеком.

А твои истерики в адрес богатых кем тебя делают?

Ответить

Ded Pihto

alexferman
0

Защитником равноправия и справедливости

Ответить

alexferman

Ded
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Злобный блохастый Шариков на защите справедливости, сцук, шутка дня.

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