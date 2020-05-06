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Новости
Ольга Щербинина
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«Жестоко и бесчеловечно»: В Нигерии впервые приговорили к смертной казни через Zoom. Правозащитники это раскритиковали Материал редакции

Human Rights Watch потребовала отменить приговор.

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Из-за пандемии коронавируса нигерийский суд впервые вынес приговор о смертной казни через Zoom. В организации Human Rights Watch, которая занимается нарушениями прав человека, заявили, что это жестоко и бесчеловечно, пишет Би-би-си.

Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери его работодателя. Слушание длилось почти три часа, на нём удалённо присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.

Суд прошёл 5 мая, в первый день ослабления ограничений в Лагосе. Ранее из-за коронавируса все заседания, за исключением срочных, приостановили.

Подсудимого признали виновным в убийстве, совершённом в 2018 году. Будет ли он обжаловать это решение, не сообщается. Согласно нигерийскому законодательству, приговор до его исполнения должен утвердить губернатор штата.

В организации Human Rights Watch заявили Би-би-си, что создание виртуального суда во время вспышки коронавируса показывает стремление к правосудию. Однако приговор к смертной казни в таком формате, по мнению правозащитников, — архаичное решение. Они считают, что его надо отменить.

Смертная казнь обычно не применяется в Нигерии — хотя суды продолжают выносить такие приговоры. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находятся более 2 тысяч человек, а последние три казни произошли в Нигерии в 2016 году.

#новости #zoom

Ольга Щербинина
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3 комментария
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Странный Паша

2

как притянуть хайповый zoom к любому дерьму

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Честный бокал

0

А то есть если офлайн приговор вынесли, то всё хорошо было?

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alexferman

0

Я даже не знаю, что жёстче и бесчеловечнее - приговор к смертной казни или его отмена с дальнейшей необходимостью жить в Нигерии.

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