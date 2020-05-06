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Human Rights Watch потребовала отменить приговор.
Из-за пандемии коронавируса нигерийский суд впервые вынес приговор о смертной казни через Zoom. В организации Human Rights Watch, которая занимается нарушениями прав человека, заявили, что это жестоко и бесчеловечно, пишет Би-би-си.
Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери его работодателя. Слушание длилось почти три часа, на нём удалённо присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.
Суд прошёл 5 мая, в первый день ослабления ограничений в Лагосе. Ранее из-за коронавируса все заседания, за исключением срочных, приостановили.
Подсудимого признали виновным в убийстве, совершённом в 2018 году. Будет ли он обжаловать это решение, не сообщается. Согласно нигерийскому законодательству, приговор до его исполнения должен утвердить губернатор штата.
В организации Human Rights Watch заявили Би-би-си, что создание виртуального суда во время вспышки коронавируса показывает стремление к правосудию. Однако приговор к смертной казни в таком формате, по мнению правозащитников, — архаичное решение. Они считают, что его надо отменить.
Смертная казнь обычно не применяется в Нигерии — хотя суды продолжают выносить такие приговоры. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находятся более 2 тысяч человек, а последние три казни произошли в Нигерии в 2016 году.
Я даже не знаю, что жёстче и бесчеловечнее - приговор к смертной казни или его отмена с дальнейшей необходимостью жить в Нигерии.