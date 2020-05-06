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Ольга Щербинина
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План по выходу из изоляции и 735 тысяч безработных за два месяца. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 6 мая.

Российские власти отчитались о 10 559 новых случаях заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 165 929 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1537 россиян, 21 327 человек выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,7 миллиона человек. Число погибших превысило 259 тысяч человек.

В России:

  • Путину представили трёхэтапный план выхода России из режима изоляции. Президент заявил, что в ситуации с коронавирусом власти страны «поступили абсолютно правильно» и по пути России пошли многие зарубежные страны;
  • Путин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идёт на поправку;
  • С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные предприятия и стройки. При этом ограничения в городе сохранятся. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин;
  • Министр здравоохранения на совещании с Путиным рассказал, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. По его словам, к 6 мая в России 1133 человека находятся на ИВЛ, четверо из них — дети;
  • Глава Минтруда заявил, что в России официально не работают 1 миллион 243 тысяч человек. За последние два месяца работу потеряли более 735 тысяч человек;
  • Глава Минэкономразвития сообщил, что общий объём предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 миллиардов рублей;
  • По данным главы ФНС, налоговые поступления в России в апреле сократились на 30%;
  • Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом;
  • Московская мэрия планирует ввести масочный режим с 12 мая;
  • Генпрокуратура РФ признала фейком публикации в интернете об искусственном создании коронавируса и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ним доступ;
  • Закупленные Москвой голландские тесты на Covid-19 оказались китайскими и неточными;
  • В правительстве не исключают, что ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа;
  • Минобрнауки сообщило, что пока не планирует переносить начало учебного года в вузах;
  • Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката;
  • Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в марте 2020 года, оказалось на 13,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года;
  • Министр здравоохранения Нижегородской области подал в отставку, он будет работать главврачом Борской районной больницы;
  • 98-летняя ветеран Зинаида Корнева из Ленобласти собрала два миллиона рублей для врачей через YouTube. На это её вдохновил британец Том Мур.

В мире:

  • Еврокомиссия спрогнозировала в 2020 году самую глубокую рецессию в истории Европы. Совокупный ВВП стран Евросоюза сократится на 7,4%, стран еврозоны – на 7,75%;
  • Британский эпидемиолог уволился из научного совета. Он нарушил собственные правила, по которым в стране ввели карантин;
  • В Германии во второй половине мая разрешили без зрителей возобновить чемпионат страны по футболу;
  • Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют внутренние границы;
  • Финляндия с 14 мая открывает границы для рабочих поездок внутри Шенгенской зоны. С 1 июня в стране начнут открываться рестораны;
  • Верховная рада Украины вернётся к нормальной работе в пленарном режиме с 18 мая;
  • Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывают 39 случаев инфекции, трое пациентов остаются в больницах;
  • Шанхайский «Диснейленд» вновь откроется 11 мая с ограничением на число посетителей;
  • К 6 мая жертвами Covid-19 в Великобритании стали 107 врачей и 29 соцработников;
  • В Испании режим повышенной готовности продлили до 24 мая;
  • В Нигерии впервые приговорили к смертной казни через Zoom. Правозащитники раскритиковали такой подход к правосудию;
  • Новая работа Бэнкси о борьбе с Covid-19 появилась в Саутгемптонской больнице.

И бонус

Rick Astley — Never Gonna Give You Up

#covid19 #covidtoday

Ольга Щербинина
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norm

11

План по выходу из изоляции

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ouxen

norm
7
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Чрезвычайный волк

ouxen
4

Sooooomebody once told me the world is gonna roll me
I ain't the sharpest tool in the sheeed

Ответить

Тупой утюг

Чрезвычайный
1

She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of the l on her forehead WELL

Ответить

Чрезвычайный волк

Тупой
1

Все, теперь я не могу ее из головы выкинуть 

Ответить

Болезненный

Чрезвыч…
1

Давай помогу тебе, подумай о песне Буратино:

Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!

Ответить

Напряженный

Болезне…
0

чизл тебе точно меньше 40?

Ответить

ouxen

6

инструкция

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Litnikov Danil

2

Совокупный ВВП стран Евросоюза сократится на 7,4%, стран еврозоны – на 7,75%;

А в России? Там вроде про рывок недавно было

Ответить

Александр Мирошников

Litnikov
1

Отрицательный прыжок

Ответить

Evgenii Evgenii

Александр
2
Ответить

ouxen

Evgenii
0

в щи с вертушки

Ответить

Иной волк

ouxen
3

Эт вот так

Ответить

ouxen

Иной
3

неповторимый оригинал

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Kyler

ouxen
7

Но это не щи, по виду солянка

Ответить

ouxen

Kyler
0

в том и соль

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Иной волк

Александр
1

Хлопок

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ouxen

Litnikov
1

но снизу постучались

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Тупой утюг

1

Жалко, что редакторам уже на третий день день стало лень делать картиночки для этой рубрики

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Andrey Kharitonov

0

То, что возобновят, ВСЕ стройки, максимально грустно.

А я так надеялся, что за 2-3 недели простоя они обанкротятся и в целом закроются... Например, Колесо обозрения на ВДНХ или комплексы в Ботаническом саду

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