План по выходу из изоляции и 735 тысяч безработных за два месяца. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 6 мая.
Российские власти отчитались о 10 559 новых случаях заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 165 929 человек. За весь период от Covid-19 умерли 1537 россиян, 21 327 человек выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,7 миллиона человек. Число погибших превысило 259 тысяч человек.
В России:
Путину представили трёхэтапный план выхода России из режима изоляции. Президент заявил, что в ситуации с коронавирусом власти страны «поступили абсолютно правильно» и по пути России пошли многие зарубежные страны;
Путин рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, идёт на поправку;
С 12 мая в Москве начнут работать все промышленные предприятия и стройки. При этом ограничения в городе сохранятся. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин;
Министр здравоохранения на совещании с Путиным рассказал, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. По его словам, к 6 мая в России 1133 человека находятся на ИВЛ, четверо из них — дети;
Глава Минтруда заявил, что в России официально не работают 1 миллион 243 тысяч человек. За последние два месяца работу потеряли более 735 тысяч человек;
Глава Минэкономразвития сообщил, что общий объём предоставленных бизнесу налоговых отсрочек оценивается в 217 миллиардов рублей;
По данным главы ФНС, налоговые поступления в России в апреле сократились на 30%;
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом;
Московская мэрия планирует ввести масочный режим с 12 мая;
Генпрокуратура РФ признала фейком публикации в интернете об искусственном создании коронавируса и потребовала от Роскомнадзора ограничить к ним доступ;
Закупленные Москвой голландские тесты на Covid-19 оказались китайскими и неточными;
В правительстве не исключают, что ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа;
Минобрнауки сообщило, что пока не планирует переносить начало учебного года в вузах;
Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката;
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в марте 2020 года, оказалось на 13,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года;
Министр здравоохранения Нижегородской области подал в отставку, он будет работать главврачом Борской районной больницы;
98-летняя ветеран Зинаида Корнева из Ленобласти собрала два миллиона рублей для врачей через YouTube. На это её вдохновил британец Том Мур.
В мире:
Еврокомиссия спрогнозировала в 2020 году самую глубокую рецессию в истории Европы. Совокупный ВВП стран Евросоюза сократится на 7,4%, стран еврозоны – на 7,75%;
Британский эпидемиолог уволился из научного совета. Он нарушил собственные правила, по которым в стране ввели карантин;
В Германии во второй половине мая разрешили без зрителей возобновить чемпионат страны по футболу;
Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют внутренние границы;
Финляндия с 14 мая открывает границы для рабочих поездок внутри Шенгенской зоны. С 1 июня в стране начнут открываться рестораны;
Верховная рада Украины вернётся к нормальной работе в пленарном режиме с 18 мая;
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывают 39 случаев инфекции, трое пациентов остаются в больницах;
Шанхайский «Диснейленд» вновь откроется 11 мая с ограничением на число посетителей;
К 6 мая жертвами Covid-19 в Великобритании стали 107 врачей и 29 соцработников;
В Испании режим повышенной готовности продлили до 24 мая;
В Нигерии впервые приговорили к смертной казни через Zoom. Правозащитники раскритиковали такой подход к правосудию;
Новая работа Бэнкси о борьбе с Covid-19 появилась в Саутгемптонской больнице.
norm
План по выходу из изоляции
ouxennorm
Чрезвычайный волк
Sooooomebody once told me the world is gonna roll me
I ain't the sharpest tool in the sheeed
Тупой утюг
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of the l on her forehead WELL
Чрезвычайный волк
Все, теперь я не могу ее из головы выкинуть
Болезненный
Давай помогу тебе, подумай о песне Буратино:
Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
Напряженный
чизл тебе точно меньше 40?
ouxen
инструкция
Litnikov Danil
Совокупный ВВП стран Евросоюза сократится на 7,4%, стран еврозоны – на 7,75%;
А в России? Там вроде про рывок недавно было
Александр МирошниковLitnikov
Отрицательный прыжок
Evgenii EvgeniiАлександр
ouxenEvgenii
в щи с вертушки
Иной волк
Эт вот так
ouxenИной
неповторимый оригинал
Kylerouxen
Но это не щи, по виду солянка
ouxenKyler
в том и соль
Иной волк
Хлопок
ouxenLitnikov
но снизу постучались
Тупой утюг
Жалко, что редакторам уже на третий день день стало лень делать картиночки для этой рубрики
Andrey Kharitonov
То, что возобновят, ВСЕ стройки, максимально грустно.
А я так надеялся, что за 2-3 недели простоя они обанкротятся и в целом закроются... Например, Колесо обозрения на ВДНХ или комплексы в Ботаническом саду