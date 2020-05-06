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Дамир Камалетдинов
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«Фонтанка»: полиция задержала предполагаемого организатора гуляний дрифтеров в Петербурге в разгар пандемии Материал редакции

Полицейские уже задержали уроженца Ростовской области на белом «Мерседесе».

12 комментариев
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Сотрудники полиции нашли одного из организаторов сбора дрифтеров 2 мая возле «Газпром Арены». Полицейские обнаружили его по номерам машин, которые попали на видео в СМИ и задержали днём 6 мая. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, одним из организаторов гуляний дрифтеров оказался 23-летний владелец белого «Мерседеса» из Ростовской области. Журналисты выяснили, что он трижды нарушал ПДД с момента покупки машины в августе 2019 года, но не уточнили, с чем именно связаны нарушения.

Как отметила «Фонтанка», полиция нашла и других участников гуляний, изучив фотографии и видео на сайте издания, а также просмотрев камеры видеонаблюдения и чат дрифтеров. По данным журналистов, задержание дрифтеров на площади Островского также было связано с вечеринкой возле «Газпром Арены».

Ночью второго мая корреспондент «Фонтанки» заснял гуляния дрифтеров и автолюбителей на Крестовском острове. Согласно репортажу издания, участники мероприятия устроили вечеринку с танцами, громкой музыкой, кальянами и общепитом.

В Петербурге дрифтеры устроили массовые гуляния…
Как отметил корреспондент «Фонтанки», участники гуляний не скрывали нарушение режима самоизоляции…
tjournal.ru

Парковка у «Газпром Арены» уже давно считается традиционным местом собраний дрифтеров. Поклонники субкультуры регулярно устраивают там вечеринки, несмотря на пандемию коронавируса, полицейские обычно им не мешают.

#новости #петербург

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12 комментариев
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Степан Маслов

11

Ментам нихуёво наверное попотеть пришлось, выискивая, кого из них можно безопасно остановить, чтоб не сын местного чиновника или авторитетного бизнесмена.

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Evgenii Evgenii

2

Вообще никогда не понимал дрифта и какого-то дроча на скорость/шум в городе. Есть еще в Европе города, где можно без штрафа ездить 80км/ч(60+20км) по городу, да еще и ночью шум у универа устраивать?(думаю в спб тоже есть похожее место)
Разве будущее россии это не выпускники универов, а стритсракеры?

https://vk.com/smotra_for_msu

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Andre Macareno

Evgenii
6

Просто у тебя никогда не было DEJA VU

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плюшевый батон

Evgenii
0

Ехал через Польшу, ночью попал в какой-то стритсракерский заезд, полная темнота, ебеня Польские и тут обгоняют на скорости минимум 150, чуть не въебываясь в клумбу кругового движения. Ну и в Германии само собой, я трясся въезжая в Берлин, а потом ночью и отеля наблюдал дрифт

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Evgenii Evgenii

плюшевый
0

Мб, и так, но по запросу "street racing berlin", какое-то мероприятие где все огрожено и полицейские стоят, выезд с заправки на автобан и там уже быстро или что-то вроде этого в городе на 0:50(и еще документалка DW, тоже с полицией):

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Евгений Мартынов

3

Пиздец, горячий материал, аж трижды нарушал ПДД (вероятно даже превышал и разметку, не дай бог, не соблюдал), вот ета нарушитель, еще и посмел собрать людей вместе! Совсем хуёво с новостями нынче на ТЖ... 

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Evgeniy Smirnov

1

Ростовская область, 23 года, мерседес, и всего трижды нарушил ПДД с августа

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Евгений Мартынов

Evgeniy
4

Фактически, образцовый водитель. Серьёзно. 

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Арсен Григорян

Евгений
1

Пожалуй, даже на рекорд потянет.

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Митя Простомолотов

0

и чат дрифтеров

😐

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dmzkrsk

0

"Ростовская область" от создателей "хлопка газа"

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Alexander Spiridonov

0

Новгородцы шашлыки на Садовой жарят, ростовчане дрифты устраивают. Вопрос — почему не в Новгороде и не в Ростове, соответсвенно?

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