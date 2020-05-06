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Полицейские уже задержали уроженца Ростовской области на белом «Мерседесе».
Сотрудники полиции нашли одного из организаторов сбора дрифтеров 2 мая возле «Газпром Арены». Полицейские обнаружили его по номерам машин, которые попали на видео в СМИ и задержали днём 6 мая. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, одним из организаторов гуляний дрифтеров оказался 23-летний владелец белого «Мерседеса» из Ростовской области. Журналисты выяснили, что он трижды нарушал ПДД с момента покупки машины в августе 2019 года, но не уточнили, с чем именно связаны нарушения.
Как отметила «Фонтанка», полиция нашла и других участников гуляний, изучив фотографии и видео на сайте издания, а также просмотрев камеры видеонаблюдения и чат дрифтеров. По данным журналистов, задержание дрифтеров на площади Островского также было связано с вечеринкой возле «Газпром Арены».
Ночью второго мая корреспондент «Фонтанки» заснял гуляния дрифтеров и автолюбителей на Крестовском острове. Согласно репортажу издания, участники мероприятия устроили вечеринку с танцами, громкой музыкой, кальянами и общепитом.
Парковка у «Газпром Арены» уже давно считается традиционным местом собраний дрифтеров. Поклонники субкультуры регулярно устраивают там вечеринки, несмотря на пандемию коронавируса, полицейские обычно им не мешают.
Ментам нихуёво наверное попотеть пришлось, выискивая, кого из них можно безопасно остановить, чтоб не сын местного чиновника или авторитетного бизнесмена.
Вообще никогда не понимал дрифта и какого-то дроча на скорость/шум в городе. Есть еще в Европе города, где можно без штрафа ездить 80км/ч(60+20км) по городу, да еще и ночью шум у универа устраивать?(думаю в спб тоже есть похожее место)
Разве будущее россии это не выпускники универов, а стритсракеры?
Ехал через Польшу, ночью попал в какой-то стритсракерский заезд, полная темнота, ебеня Польские и тут обгоняют на скорости минимум 150, чуть не въебываясь в клумбу кругового движения. Ну и в Германии само собой, я трясся въезжая в Берлин, а потом ночью и отеля наблюдал дрифт
Мб, и так, но по запросу "street racing berlin", какое-то мероприятие где все огрожено и полицейские стоят, выезд с заправки на автобан и там уже быстро или что-то вроде этого в городе на 0:50(и еще документалка DW, тоже с полицией):
Пиздец, горячий материал, аж трижды нарушал ПДД (вероятно даже превышал и разметку, не дай бог, не соблюдал), вот ета нарушитель, еще и посмел собрать людей вместе! Совсем хуёво с новостями нынче на ТЖ...
Ростовская область, 23 года, мерседес, и всего трижды нарушил ПДД с августа
Фактически, образцовый водитель. Серьёзно.
Новгородцы шашлыки на Садовой жарят, ростовчане дрифты устраивают. Вопрос — почему не в Новгороде и не в Ростове, соответсвенно?