Полицейские уже задержали уроженца Ростовской области на белом «Мерседесе».

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Сотрудники полиции нашли одного из организаторов сбора дрифтеров 2 мая возле «Газпром Арены». Полицейские обнаружили его по номерам машин, которые попали на видео в СМИ и задержали днём 6 мая. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, одним из организаторов гуляний дрифтеров оказался 23-летний владелец белого «Мерседеса» из Ростовской области. Журналисты выяснили, что он трижды нарушал ПДД с момента покупки машины в августе 2019 года, но не уточнили, с чем именно связаны нарушения.

Как отметила «Фонтанка», полиция нашла и других участников гуляний, изучив фотографии и видео на сайте издания, а также просмотрев камеры видеонаблюдения и чат дрифтеров. По данным журналистов, задержание дрифтеров на площади Островского также было связано с вечеринкой возле «Газпром Арены».

Ночью второго мая корреспондент «Фонтанки» заснял гуляния дрифтеров и автолюбителей на Крестовском острове. Согласно репортажу издания, участники мероприятия устроили вечеринку с танцами, громкой музыкой, кальянами и общепитом.

Парковка у «Газпром Арены» уже давно считается традиционным местом собраний дрифтеров. Поклонники субкультуры регулярно устраивают там вечеринки, несмотря на пандемию коронавируса, полицейские обычно им не мешают.