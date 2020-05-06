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Журналистов лишили аккредитации после сюжета об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Об этомпишет ТАСС со ссылкой на посольство России.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что журналистов лишили аккредитации «в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». Первый канал подтвердил лишение аккредитации съёмочной группы, а также заявил, что корреспондента выслали из страны. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.
Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что российских журналистов лишили аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.
6 мая Первый канал выпустил сюжет в котором говорится об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии. Журналисты показали в эфире кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска. «Это обилие свежих могил. Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах», — сообщается в сюжете.
О том, что «Первый канал» распространяет фейки 5 мая сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Значит преднамеренно начинают влазить в наши проблемы. Хотя я вас [Россию] просил — вы нас не трогайте. Мы у вас ничего не просим и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считаю», — заявил тогда он.
Причину лишения аккредитации в МИД не называют
А то нам не ясно, за что их лишили
ну а как иначе писать то?
Институт языкознания имени Якуба Коласа. И в этом вопросе мы все придерживаемся совершенно определенной позиции: только Беларусь!
https://news.tut.by/society/84891.html
у меня для тебя следующие новости:
Убедиться в правильности написания названия того или иного государства можно в самом точном из всех справочников, своеобразном документе "последней инстанции" — Общероссийском классификаторе стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ)
российский ОКСМ неточен и содержит ошибки, например Киргизия:
https://classifikators.ru/oksm/417
417 КИРГИЗИЯ Киргизская Республика KG KGZ
хотя в международном ОКСМ-е, том, что от ООН по адресу https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP54_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document%202011.pdf
KG KYRGYZSTAN
там же написано, что по-русски якобы тоже через "ы":
Russian Кыргызстан Кыргызская Республика
но как мы уже знаем в российском ОКСМ через "и" как положено. Итого, первая непреложная инстанция на проверку - пшик. Если документ содержит хоть одну ошибку, он неистинен.
Далее:
Казалось бы, какие еще могут быть вопросы? В свое время Персия > попросила называть её Ираном,
русские не против называть бывшую БССР по-новому, но как и в случае с Ираном русские не нуждаются в предложении им названия на русском языке. Они написали "Иран" в соответствии со своими языковыми традициями.
Дальше самый жир:
С подобной "просьбой" к мировому сообществу обратились и белорусы. В Законе РБ от 19 сентября 1991 г. N 1085-XII "О
Установить, что эти названия транслитерируются на другие языки в соответствии с белорусским звучанием".
во-первых, кого волнуют законы чужой страны? во-вторых, как можно юридически контролировать язык? в-третьих, предусмотрена ответственность за невыполнение "закона"?
Барабанная дробь: ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ. Для начала: https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B
как видишь, даже по-белорусски "Раманізацыя" означает перевод кириллицы на латиницу.
КАК МОЖНО транслитерировать с кириллицы на кириллицу?
Почему нужно "транслитерировать" с белорусского в русский, если русский такой же государственны язык? Почему не наоборот? почему вообще нужно что-то переводить, а не использовать русское назвние в русском языке?
Открой ООН-овский классификатор и убедись, что Ирландия, Бельгия и Швейцария имеют соответственно 2, 3 и 4 названия, никаких транслитераций. А для большинства стран, типа той же Бельгии или Швейцарии, названия вообще английские.
Окей. Давай сыграем в города.
Был город Астана, его переименовали в Нур-Султан и во все сми называются его теперь так.
Был город Алма-Ата, его переименовали в Алматы. Но в СМИ все еще пишут Алма-Ата. Хотя с позиции казахского языка это как Ленинград и Санкт-Петербург. Два абсолютно разных названия.
неверно. "Алматы" и прочие "ы" это казахский язык. Также как и Шымкент а не Чимкент, Сарыагаш вместо Сарыагача, Тошкент вместо Ташкента, Точикистон вместо Таджикистана.
После Развала националисты первым делом показали кто в доме хозяин посредством названий. Всё понятно, но это не русский язык. Стал бы ты говорить "Хамбурхъ" вместо Гамбурга? а ден Хааг вместо Гааги? Пари вместо Парижа?
Ещё поиграем или и так понятно?
Мне кажется, здесь не работают орфографические и прочие пункты. Здесь главный мотив – политический и символический, поэтому Беларусь. Точно так же пишут и на Украине, вместо в Украине, хотя какие основания есть для первого?
Здесь главный мотив – политический и символический,
всё так, политкорректная трасянка. Вопрос в другом - приплетание филологов, правоты, правил русского языка, некой транслитерации(с кириллицы на кириллицу!)
Зачем всё это? писали бы как нравится и не травили бы иное написание. Что происходит сейчас это моббинг других написаний, под соусом "так правильно в руссом языке по правилам".
Кстати русский язык стал "государственным" только 5 лет спустя:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1995)
и не совсем "законно".
по поводу Вкрайны: https://www.youtube.com/watch?v=lzYSZwFY_ZU
не пожалей времени, вопрос как говорить отпадёт раз и навсегда.
Гляну, конечно, но я то сам уверен в правильности говорить «в Украине» исходя из правил р. яза.
Впрочем, гляну видос
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ Адам МАЛЬДИС
ну смешно, Адам, ещё и "Мальдис". Куда же мы без иноземцев то?
Но когда речь идет о названии страны, закрепленном в Конституции и международных документах
"авторитетное мнение" могло бы себя подкрепить хоть чем-то? ещё раз, кого ебёт чужая конституция? почему в Белоруссии два гос.языка, но ебсти должна белорусская версия?
На мой взгляд, правильным было бы писать "беларус", а не "белорус", и "беларуский" вместо "белорусский". Думаю, со временем мы к этому придем.
"на мой взгляд". Блят. С появлением Советского Союза национальности "советский" не появилось. С упразднением Персии национальности "иранец" не появилось, она была всегда. Прилагательное вообще пздец: почему не беларуський? если беларус, то было бы логичным, разве нет?
Захар ШИБЕКО, доктор исторических наук, профессор БГЭУ:
— Если руководствоваться логикой, что "Белоруссия" — традиционное для русского языка название, почему же тогда не называть Латвию Ливонией, а Литву — Лифляндией? Это абсурд. Есть официальное название страны — Республика Беларусь (Беларусь), закрепленное международным правом. И точка.
ну уж если всякие -ко разговаривают "и точка", то тогда да, деваться некуда, нужно брать под козырёк. Дело же не в традиционности, а в том, что при наличии двух гос.языков Белоруссия пытается держать русский в чёрном теле, вторым сортом, "транслитерируя" в него белорусское название. И именно поэтому русские не будут называть страну каким-то вымышленным транслитом. Зачем? Есть новое название, прекрасно, но в русском языке его садаптировали под свой язык. Как и Црна Гора в своё время стала ЧернОгорией. Нахера русским соединять два слова через "а"? может ещё малако начать писать?
Александр ШАБЛОВСКИЙ:
— Введение в русскоязычный оборот слова "Беларусь" считаю полностью правомерным и оправданным.
ну ёба. "Правомерным" в соответствии с "законом", чувак про юриспруденцию что-нибудь слышал? ключевое слово "оправданным". Запихнутое название есть ни что иное как оправдание.
Что касается рекомендаций Института русского языка, то у нас в Беларуси свой ориентир — Институт языкознания имени Якуба Коласа. И в этом вопросе мы все придерживаемся совершенно определенной позиции: только Беларусь! Россиянам, естественно, мы диктовать не можем.
Россиянам, блять. А носителям русского языка вне России? Вообще, нахера белорусам свой институт русского языка?
самое главное заметь - ни одно из этих "авторитетных" мнений не подкреплено ни примерами, ни правилами, и логикой. Мужи тупо давят авторитетом и должностями.
Ну и самое главное:
Ведь для того, чтобы у слова "кофе" в русском языке помимо мужского появился и средний род, потребовалось почти 100 лет! Так это всего лишь род…
эти лашки даже не знают, что кофе изначально в русском языке имело средний род https://youtu.be/FT1wXU2_R-8
Институт языкознания имени Якуба Коласа
Яку́б Ко́лас — белорусский советский писатель
ну кто бы сомневался
ещё один пассаж не могу оставить без внимания:
> слову, 9-13 октября 2006 года в Таллинне состоялась международная конференция экспертов ООН по топонимике, которые постановили: белорусские названия на иностранных картах должны передаваться с национальной формы написания. Это значит, что, к примеру, на немецких картах вместо Weissrusland (калька с Белоруссии) появится Belarus’ (с апострофом, показателем мягкости). Вместо Gomel, Mogilev и Vitebsk — Homiel’, Mahiliou и Viciebsk. Окончательный вариант правописания утвердят на конференции ООН в нынешнем году.
привет с сайта немецкого МИД-а
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/215256/e505c18e9cd162813a29f4e5a4ec8e07/laenderverzeichnis-data.pdf?fbclid=IwAR3-M2e-Hh8hMs2go1PSigYyeyyciEPs6SlTzcgPmUzLJ9kt2uJnyv2epEQ
die vorgenannten Bezeichnungen werden im amtlichen zwischenstaatlichen Schriftverkehr verwendet. Für den innerstaatlichen Schriftverkehr sowie die Beschriftung von Landkarten u. dgl. gilt die Bezeichnung "Republik Weißrussland" (V), "Weißrussland" (K) mit ihren Ableitungen.
на фото Швейцария:
И правильно сделали, в общем-то. Пропагандоны должны страдать. Всегда. Везде.
В данной ситуации немножко по другому. Беларусь, во главе с Лукашенко сильно занижают реальные цифры по смертности и заболеваемости. А Россия хотела на этом сыграть. И абсолютно ожидаемо их забанили.
сильно занижают реальные цифры
У вас есть твёрдая уверенность, что обладаете реальными цифрами? А не очередной стотысячной интерпретацией подсчётов очередного стотысячного юного аналитика-аппроксиматолога из интернетов?
Универсальный Артем
Ловили за руку Минздрав пару раз в подтасовке
В этой ситуации единственное, что волнует, это то, что наших обоссанных первоканальных журнашлюх ловили на подтасовках не единожды...
А какая должна быть?)
Ленинский дым
Примерно в 1.5 раза выше, чем в Швеции
Ну хер поймешь, где правда.
Тут надо считать, но пока рано еще.
Но доебка от российского канала в занижении показателей звучит как минимум странно, я бы понял там от поляков еще)
А Россия хотела на этом сыграть
Нахуя?
Вирусный жар
Ну Лукашенко и Путин поссорились из-за цен на нефть. А ВГТРК отрабатывает, третья власть хренова.
У самих врачи в окна прыгают, но надо показывать, как плохо у соседей
Ты так говоришь будто они показывают то что надо, а не то что им позволяют.
В кои-то веки согласен с белорусским МИД, на себя пусть в зеркало сначала пропагандоны посмотрят.
А если с такой риторикой у нас забанят какой-нибудь BBC, вы же совершенно другое скажете, да?
Разумеется пропагандоны отвратительны
Но даже для отвратительных положена свобода слова
Да. Более того, под BBC в Великобритании выделен отдельный налог, который идет на формирование бюджета корпорации.
а что уж творится в российских телеграм-каналах
Какое дело МИДу Беларуси до российских телеграм-каналов?
в последние пару месяцев у Бацьки какой-то пунктик на тему того, как его там анонимные и не очень телеграммеры ругают
Правильно сделали, ахах не перестаю восхищаться ! Пусть ужастики на родине снимает, тут в них верят и с пеной у рта отстаивают...