Журналистов лишили аккредитации после сюжета об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии

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Кадр из сюжета Первого канала от 6 мая

МИД Белоруссии лишил аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Об этомпишет ТАСС со ссылкой на посольство России.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что журналистов лишили аккредитации «в связи с распространением информации, не соответствующей действительности». Первый канал подтвердил лишение аккредитации съёмочной группы, а также заявил, что корреспондента выслали из страны. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — сообщили в пресс-службе телеканала.

Государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что российских журналистов лишили аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.

Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно — например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете [российского телеканала] — семь штук. Это перебор, господа журналист телеканала «Беларусь 1»

6 мая Первый канал выпустил сюжет в котором говорится об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии. Журналисты показали в эфире кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска. «Это обилие свежих могил. Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах», — сообщается в сюжете.

О том, что «Первый канал» распространяет фейки 5 мая сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Значит преднамеренно начинают влазить в наши проблемы. Хотя я вас [Россию] просил — вы нас не трогайте. Мы у вас ничего не просим и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считаю», — заявил тогда он.