Выплаты распространяются только на тех врачей, которые заразились коронавирусом на работе.

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Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных страховых гарантий для медиков, работающих с пациентами, у которых диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию Covid-19.

На выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал и водители скорой медицинской помощи. Получить такие выплаты смогут только те медики, которые заразились Covid-19 на работе:

В случае смерти медика от Covid-19 родственники умершего получат 2,7 миллиона рублей;

Если медик временно потерял трудоспособность, но это не привело к инвалидности выплат составит 68 тысяч рублей;

В случае инвалидности I группы выплачивается 2 миллиона рублей, II группы — 1,3 миллиона рублей, III группы — 688 тысяч рублей.



Ранее такие выплаты вводились на региональных уровнях. Например, в Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.