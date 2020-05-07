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Путин назначил страховые выплаты для врачей, заразившихся Covid-19. В случае смерти власти выплатят 2,7 миллиона рублей Материал редакции

Выплаты распространяются только на тех врачей, которые заразились коронавирусом на работе.

4 комментария
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Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных страховых гарантий для медиков, работающих с пациентами, у которых диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию Covid-19.

На выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал и водители скорой медицинской помощи. Получить такие выплаты смогут только те медики, которые заразились Covid-19 на работе:

  • В случае смерти медика от Covid-19 родственники умершего получат 2,7 миллиона рублей;
  • Если медик временно потерял трудоспособность, но это не привело к инвалидности выплат составит 68 тысяч рублей;
  • В случае инвалидности I группы выплачивается 2 миллиона рублей, II группы — 1,3 миллиона рублей, III группы — 688 тысяч рублей.

Ранее такие выплаты вводились на региональных уровнях. Например, в Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.

#новости #covid19 #путин

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Насущные Проблемы

2

Выплаты распространяются только на тех врачей, которые заразились коронавирусом на работе.

"А ТЫ ДОКАЖИ)))))))00"

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Сергей Катеринич

2

Ну всё, сейчас все врачи будут заражены где угодно, но не на работе.

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Уютный Багажник

1

Очередной пук в воду. 

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Насущные Проблемы

Уютный
0

Зато по телевизору-то это как звучит. "ПУТИН РАЗДАЁТ МИЛЛИОНЫ ВРАЧАМ!!!"

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