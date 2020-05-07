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Выплаты распространяются только на тех врачей, которые заразились коронавирусом на работе.
Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных страховых гарантий для медиков, работающих с пациентами, у которых диагностировали или подозревают коронавирусную инфекцию Covid-19.
На выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал и водители скорой медицинской помощи. Получить такие выплаты смогут только те медики, которые заразились Covid-19 на работе:
Ранее такие выплаты вводились на региональных уровнях. Например, в Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.
Выплаты распространяются только на тех врачей, которые заразились коронавирусом на работе.
"А ТЫ ДОКАЖИ)))))))00"
Очередной пук в воду.
Зато по телевизору-то это как звучит. "ПУТИН РАЗДАЁТ МИЛЛИОНЫ ВРАЧАМ!!!"