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14 апреля к нему уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус.
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он рассказал в Telegram-канале в 7:10 по московскому времени.
Воронцов рассказал, что его дверь пилят болгаркой. Других подробностей он не сообщил. Домой к Воронцову уже выехал адвокат «Правозащиты Открытки».
14 апреля к Вороцнову уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».
"Он рассказал, что его дверь пилят болгаркой".
Хотелось бы уточнить,какой именно болгаркой?
Тоже обратил внимание. Никакой фантазии. С таким же успехом ЛСДУ3 мог назваться.
@кто это
Я не знаю других имен ouxen
Бля, вот я косой
Лол бот фуфло
this is Мykola
На всякий случай.
На последней фотке должна быть дверь
Надо сделать версию специально для таких случаев, да. Но мне лень.
Ну это. Пусть шторку повесит и скажет, не пилите, ножницами режьте. Хоть шума в 5 утра не будет.
Стою с ними в подъезде. Предлагал открыть ключом, но они говорят, что так неинтересно.
Вот поэтому Бэтмэн и носит маску☝️
Нам нужны герои в трико и в масках 😂
Если ты не палишь лицо — к тебе не придут выпиливать дверь 🧐
Афро—американец с пальцев у виска (копирайт)