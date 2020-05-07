14 апреля к нему уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус.

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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он рассказал в Telegram-канале в 7:10 по московскому времени.

Воронцов рассказал, что его дверь пилят болгаркой. Других подробностей он не сообщил. Домой к Воронцову уже выехал адвокат «Правозащиты Открытки».

14 апреля к Вороцнову уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».