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Новости
X AE A-12
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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском. Он рассказал, что его дверь пилят болгаркой Материал редакции

14 апреля к нему уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус.

26 комментариев
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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он рассказал в Telegram-канале в 7:10 по московскому времени.

Воронцов рассказал, что его дверь пилят болгаркой. Других подробностей он не сообщил. Домой к Воронцову уже выехал адвокат «Правозащиты Открытки».

14 апреля к Вороцнову уже приходили с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».

#новости #covid19

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X — неизвестная переменная; Æ — эльфийское произношение Ai; A-12 — предшественник SR-71; A — Archangel, любимая песня Граймс
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26 комментариев
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Насущные Проблемы

7

ОПГ ебаное.

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Alex Dark

3

"Он рассказал, что его дверь пилят болгаркой".
Хотелось бы уточнить,какой именно болгаркой?

Ответить

Вячеслав Бодров

Alex
6

слева это ушм. так что ответ очевиден

Ответить

ouxen

3

@X AE A-12 

Ответить

Yuri Miller

ouxen
2

Тоже обратил внимание. Никакой фантазии. С таким же успехом ЛСДУ3 мог назваться.

Ответить

ouxen

Yuri
0

нужно на него натравить администрацию или орлова

Ответить

alexferman

ouxen
0

@кто это

Ответить

Кто это

alexferman
0

Я не знаю других имен ouxen

Ответить

alexferman

Кто
0

Бля, вот я косой

Ответить

ouxen

alexferman
1

Лол бот фуфло

Ответить

Этнический

ouxen
0

Ты раньше поменял

Ответить

ouxen

Этничес…
0

( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить

Украинский рак

ouxen
0

Это сын Илона Маска

Ответить

Вячеслав Бодров

ouxen
0

this is Мykola

Ответить

Mykola Glushchenko

Вячеслав
0

Подтверждаю

Ответить

Намерен татарин

ouxen
0

Это Мазанов

Ответить

Буржуазный Гоша

3

его дверь пилят болгаркой

Опять куча мусора будет в квартире.

Ответить

Уютный Багажник

2

На всякий случай.

Ответить

Litnikov Danil

Уютный
2

На последней фотке должна быть дверь

Ответить

Уютный Багажник

Litnikov
–1

Надо сделать версию специально для таких случаев, да. Но мне лень. 

Ответить

Yuri Miller

1

Ну это. Пусть шторку повесит и скажет, не пилите, ножницами режьте. Хоть шума в 5 утра не будет.

Ответить

bor_vn

1

Стою с ними в подъезде. Предлагал открыть ключом, но они говорят, что так неинтересно. 

Ответить

ouxen

0

что нашли в прошлый раз? ценные вещи?

Ответить

Plan 🇧&🇨

ouxen
2

не все

Ответить

Dc Maniac

–2

Вот поэтому Бэтмэн и носит маску☝️
Нам нужны герои в трико и в масках 😂

Если ты не палишь лицо — к тебе не придут выпиливать дверь 🧐
Афро—американец с пальцев у виска (копирайт)

Ответить

патау додик

0

F

Ответить
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