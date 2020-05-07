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Новости
Артём Мазанов
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В России зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число зараженных — 177 тысяч Материал редакции

Новый рекорд по числу заболевших за сутки.

77 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 177 160. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки зафиксировали 88 летальных случаев, 2 476 человек — выздоровели.

11 тысяч — рекорд по числу заболевших за сутки. До этого власти четыре дня отчитывались о более 10 тысячах новых случаев. Россия вышла на пятое место по числу заболевших в мире, обогнав Францию.

Изображение РИА «Новости»

#новости #covid19

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77 комментариев
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Алексей Владимирович

60

Нахера нужна была самоизоляция, при 1000 человек в сутки, если теперь она не нужна при 11000?🤔

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Viktor Nevzorov

Алексей
20

Не забегать вперед,
но и на месте не топтаться.

Ответить

Kyler

Алексей
18

Скорее всего было бы гораздо больше, если не самоизоляция

Ответить

Night Guest

Алексей
5

она и сейчас нужна, просто экономические сложности начинают перевешивать. плюс заболевшие и умершие от вируса становятся почти обыденностью, некой неизбежной реальностью. люди привыкают ко всему, и это страшно

Ответить

Maxim Semenov

Алексей
5

Карантин можно ввести к сожалению только на ограниченное время, иначе пезда экономике если долго его держать. Проблема в том, что карантин был откровенно хуевый и малоэффективный (сгладили конечно кривую, даже на плато не вышли, не говоря уже о погашении вспышки). А сейчас карантин несколько подзатянулся и просто придется принять неудачу и просто его отменить, сгладив негативные последствия через машину пропаганды, хех

Ответить

Сергей Лукин

Maxim
0

Путин опять всех переиграл

Ответить

Iven Braun

Алексей
4

Дед грезит голосованием по поправкам, он считает, что у него нет шансов заразиться и будет сидеть в своём бункере вечно, а на челядь похую.

Ответить

Вечерние чтения

Алексей
1

Да это народ успокаивают:
"Давайте мы все вместе помечтаем, как будем выходить из этого недоЧС"

Ответить

Maxim Semenov

Алексей
1

Лучше горы трупов чем голодные бунты

Ответить

Вечерние чтения

Maxim
0

Трупы не бунтуют

Ответить

Атлант поправил плечи

Алексей
1

интересно что ты скажешь про 20к ?

Ответить

Фёдор Сахаров

Алексей
0

Плюсую. Живу в Северодвинске, весь апрель "сидели дома", на заводах работали только по желанию(а таких много). С мая все стало как прежде. Как будто ничего и не происходит. Говорят, что статистику замалчивают у нас, чтобы заводы продолжали работу. Но ХЗ, пока сам не заболеею не поверю)

Ответить

Принятый Орзэмэс

Алексей
0

не нужна при 11000

Ну не шмогла я, не шмогла

Ответить

Василий

Алексей
0

Так ее вроде и не снимают, как я понял снимут только с заводов всяких, а они вроде и так не останавливались? Или ошибаюсь?

Ответить

Вирусный жар

Алексей
0

Дебилы сэр. Выборы скоро милорд. 

Ответить

Сергей Сергеев

15

Заебали комментарии

Ответить

Дмитрий Городских

Сергей
45
Ответить

Филипп Дориан

Сергей
3

Не читай комментарии

Ответить

Филипп Дориан

Филипп
6

Хотя меня тоже они заебали и я тоже читаю. Вот долбаёбы мы

Ответить

Shy Licious

Сергей
0

Заебали комментарии в которых пишут, что их заебали комментарии.

Ответить

Телефонный шар

Shy
1

Заебали комментаторы

Ответить

Личный Артем

Телефонный
1

Заебали заебалы

Ответить

Интенсивный Даниль

Личный
0

Зоибана зоибана

Ответить

Средневековый якорь

Телефонный
1

Ты, кто читает этот коммент - заебал ужасно.

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

Сергееич дело говорит

Ответить

one channel

Сергей
0

так не пиши их

Ответить

ユリー シャネ

16
Ответить

Ivan Testov

8

Ну чо, как на плато вышли?

Ответить

Максим Чистов

Ivan
8

Так плато через 4 дня же, инфа сотка

Ответить

Пётр Дерябин

Максим
0

Главное не бухтеть

Ответить

Телефонный шар

Пётр
0

Не раскачивать лодку в нелегкое время

Ответить

alex twit

Ivan
0

Как вышли, так и зайдут

Ответить

Данила Поярков

Ivan
0

Вошли в пятерку крупнейших экономик мира

Ответить

Peters Wolfgang

6

Есть пробитие!

Ответить

Руслан Гатин

6

Плато нилоги

Ответить

Ivan Popov

4
Ответить

Евгений Большаков

4

стабильно идём

Ответить

Petr

Евгений
0

Да вон видишь в Италию уперлись. Это и есть плато

Ответить

Egor Ka

Petr
3

цель догнать и перегнать загнивающую Америку!

Ответить

Средневековый якорь

Egor
6

Это называется: "догнить и перегнить"

Ответить

патау додик

4

ну что, снимаем ограничения?

Ответить

web-watcher

патау
0

Да, пора

Ответить

Maxim Semenov

2

Первомайские пошли :)

Ответить

Вечерние чтения

Maxim
0

Как-то они не сильно отличаются от цифр до этого.

Ответить

Maxim Semenov

Вечерние
2

Ну ты подожди, праздников то 5 дней было, ща разгонится

Ответить

Вечерние чтения

Maxim
0

Ну да. Ещё подождать надо, чтобы понять повлияло ли это

Ответить

Maxim Semenov

Вечерние
0

По Москве цифра новых кейсов скакнула на 20% по сравнению с прошлым днем, и это только 7 мая.

Ответить

Вечерние чтения

Maxim
0

Ну это обычный рост во время эпидемии 🤔

Ответить

Maxim Semenov

Вечерние
0

Статистику всегда нужно смотреть в динамике! А динамика такова, что последние 5 дней не было явных скачков и рост по Москве был линейный. А сегодня вдруг 20%

Ответить

Фёдор Сахаров

Maxim
0

Рано ещё

Ответить

Maxim Semenov

Фёдор
1

Самое то! 5 дней медианная до появления явных симптомов + 2 дня на тесты.

Ответить

web-watcher

2

Такими темпами на 2 место через неделю выйдем. Sad...

Ответить

Этнический танк88

web-watcher
1

Всё как всегда: США на первом, совок на втором

Ответить

Joke Rofler

1

Помните дняпобедные ватные лозунги "можем повторить"?
Повторили! Опять Германию уделали!

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Сергей Васильев

–3

Очень мало умерших в России. Сидеть всем дома смысла нет абсолютно никакого. Закрыть надо стариков и всяких немощных. Кормить их будут волонтёры.

Да, десяток детей может умереть задыхаясь кровавыми соплями. Пара младенцев будет найдена синими в кроватках. Сотня мужиков умрёт от поноса. Баб, как обычно, пронесёт.

Но это всё лишь погрешность на фоне того, к чему может привезти экономический кризис и продолжение насильственного карантина. Толку от него никакого. Мы за 40 дней лишь медленно движемся вверх, то есть все меры по сдерживанию болезни не эффективны. Зачем тогда сидеть?

В Питере не вводили запрет на передвижение по улице. И ничего страшного не произошло. В Москве ввели но тысячи продолжают заболевать. 

Ответить

Хозяин

Сергей
2

 Баб, как обычно, пронесёт.

Бабы, как обычно, ещё нарожают.

Ответить

Viktor Nevzorov

1

alt+f4

Ответить

Azam Akhrorov

1
Ответить

НечеловеческаяЛогика

1

Все предсказания выхода из изоляции после этогго комментария, считайте пророческими!

- - - плато пророчества - - -

Ответить

Stan Majors

1

Надо было с 16 марта как начались разговоры обязать всех на маску-перчи-очки. Чаще об этом по тв и новостях говорить. Всем кто может - рекомендовать уйти на удаленку. Всего 2 недели. Но люди поперлись на шашлыки и терь те кто хорошо соблюдали самоизоляцию-страдают. Прошло уже больше чем полтора месяца!
Все курьеры что ко мне приезжали-без масок и перчей с очками. Пихают бумажки и ручки на подпись, деньги мацают. Таксист сказал знакомому взять моб таксиста и самому вписать номер пропуска туда чтоб не останавливаться. На улице толпы тусуют с детьми, знакомые шлют фотки как в магазах посетители вообще не защищают себя и трутся друг о друга. Ну это же пиздец!!!

Ответить

Амир Аль-Мопеди

1

Это знаменитая путинская стабильность?

Ответить

funniest animal's videos and

–1

Плато? Или все-таки нет?

Ответить

Mezzo Deesa

funniest
2

Плоти. Нологи.

Ответить

Le Kram

Mezzo
0

Вызов. Плато. Стабильность. Налоги. 

Ответить

Максим Чистов

funniest
0

Вызов!

Ответить

Логический шмель

0

/f

Ответить

x mst

0

Кто пошутит про плато - тот лох.

Ответить

Вечерние чтения

0

Мой Питер как будто получил приказ давать каждый раз 300 с чем-то.
Вот это плато

Ответить

Сергей Махалов

0

Как там было, в отчете минздрава - "Фаза стабильного роста", заболевших 9%, 9% - меньше 10%, третья фаза распространения, пора открывать торговые центры, епта. 

Ответить

Виктор Волгин

Сергей
0

Фаза стабильного пиздеца

Ответить

Darya Timofeeva

0

А что за статистика у Питера вообще такая??

Ответить

Этнический танк88

0

Самоизоляция не нужна, раз и так много заражаются

Ответить

alpen gold

0

Карона вирус скачет на единороге 

Ответить

Алексей Вежлев

0

Такими темпами Испанию догоним.

Ответить

Имя Фамилия

0

Чё там по новому курсу партии? Лукашенко уже не долбаёб?

Ответить

Andre Macareno

0

зачем Москве еще тысячу добавили, держалось же 5.5к пять дней :(

Ответить

Дмитрий Большаков

0

В.В., самоизоляцию продлевать будете? 

Ответить
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