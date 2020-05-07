Прямой эфир
Новый рекорд по числу заболевших за сутки.
За сутки в России зарегистрировали 11 231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 177 160. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки зафиксировали 88 летальных случаев, 2 476 человек — выздоровели.
11 тысяч — рекорд по числу заболевших за сутки. До этого власти четыре дня отчитывались о более 10 тысячах новых случаев. Россия вышла на пятое место по числу заболевших в мире, обогнав Францию.
Нахера нужна была самоизоляция, при 1000 человек в сутки, если теперь она не нужна при 11000?🤔
она и сейчас нужна, просто экономические сложности начинают перевешивать. плюс заболевшие и умершие от вируса становятся почти обыденностью, некой неизбежной реальностью. люди привыкают ко всему, и это страшно
Карантин можно ввести к сожалению только на ограниченное время, иначе пезда экономике если долго его держать. Проблема в том, что карантин был откровенно хуевый и малоэффективный (сгладили конечно кривую, даже на плато не вышли, не говоря уже о погашении вспышки). А сейчас карантин несколько подзатянулся и просто придется принять неудачу и просто его отменить, сгладив негативные последствия через машину пропаганды, хех
Дед грезит голосованием по поправкам, он считает, что у него нет шансов заразиться и будет сидеть в своём бункере вечно, а на челядь похую.
Да это народ успокаивают:
"Давайте мы все вместе помечтаем, как будем выходить из этого недоЧС"
Лучше горы трупов чем голодные бунты
Плюсую. Живу в Северодвинске, весь апрель "сидели дома", на заводах работали только по желанию(а таких много). С мая все стало как прежде. Как будто ничего и не происходит. Говорят, что статистику замалчивают у нас, чтобы заводы продолжали работу. Но ХЗ, пока сам не заболеею не поверю)
Заебали комментарии
Не читай комментарии
Заебали комментарии в которых пишут, что их заебали комментарии.
Телефонный шар
Заебали комментаторы
Личный Артем
Заебали заебалы
Ну чо, как на плато вышли?
Так плато через 4 дня же, инфа сотка
Главное не бухтеть
стабильно идём
ну что, снимаем ограничения?
Первомайские пошли :)
Как-то они не сильно отличаются от цифр до этого.
Ну ты подожди, праздников то 5 дней было, ща разгонится
Ну да. Ещё подождать надо, чтобы понять повлияло ли это
По Москве цифра новых кейсов скакнула на 20% по сравнению с прошлым днем, и это только 7 мая.
Ну это обычный рост во время эпидемии 🤔
Статистику всегда нужно смотреть в динамике! А динамика такова, что последние 5 дней не было явных скачков и рост по Москве был линейный. А сегодня вдруг 20%
Рано ещё
Самое то! 5 дней медианная до появления явных симптомов + 2 дня на тесты.
Такими темпами на 2 место через неделю выйдем. Sad...
Помните дняпобедные ватные лозунги "можем повторить"?
Повторили! Опять Германию уделали!
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Очень мало умерших в России. Сидеть всем дома смысла нет абсолютно никакого. Закрыть надо стариков и всяких немощных. Кормить их будут волонтёры.
Да, десяток детей может умереть задыхаясь кровавыми соплями. Пара младенцев будет найдена синими в кроватках. Сотня мужиков умрёт от поноса. Баб, как обычно, пронесёт.
Но это всё лишь погрешность на фоне того, к чему может привезти экономический кризис и продолжение насильственного карантина. Толку от него никакого. Мы за 40 дней лишь медленно движемся вверх, то есть все меры по сдерживанию болезни не эффективны. Зачем тогда сидеть?
В Питере не вводили запрет на передвижение по улице. И ничего страшного не произошло. В Москве ввели но тысячи продолжают заболевать.
Все предсказания выхода из изоляции после этогго комментария, считайте пророческими!
- - - плато пророчества - - -
Надо было с 16 марта как начались разговоры обязать всех на маску-перчи-очки. Чаще об этом по тв и новостях говорить. Всем кто может - рекомендовать уйти на удаленку. Всего 2 недели. Но люди поперлись на шашлыки и терь те кто хорошо соблюдали самоизоляцию-страдают. Прошло уже больше чем полтора месяца!
Все курьеры что ко мне приезжали-без масок и перчей с очками. Пихают бумажки и ручки на подпись, деньги мацают. Таксист сказал знакомому взять моб таксиста и самому вписать номер пропуска туда чтоб не останавливаться. На улице толпы тусуют с детьми, знакомые шлют фотки как в магазах посетители вообще не защищают себя и трутся друг о друга. Ну это же пиздец!!!
Плато? Или все-таки нет?
Плоти. Нологи.
Мой Питер как будто получил приказ давать каждый раз 300 с чем-то.
Вот это плато
Как там было, в отчете минздрава - "Фаза стабильного роста", заболевших 9%, 9% - меньше 10%, третья фаза распространения, пора открывать торговые центры, епта.