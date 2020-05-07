Утечка произошла из ёмкостей, оставленных без присмотра из-за пандемии коронавируса.

В закладки

Утечка ядовитого газа стирола произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. По меньшей мере девять человек погибли, более 300 госпитализированы, сообщает The Guardian. По данным газеты Hindustan Times, в числе жертв две женщины и ребёнок.

По информации местных властей, газ просочился с завода LG Polymers, который принадлежит южнокорейским собственникам. Это произошло ранним утром 7 мая, когда семьи в окрестных деревнях спали.

Как сообщает полиция, утечка произошла из ёмкостей на пять тысяч тонн каждая, которые из-за пандемии коронавируса с конца марта оставались без присмотра.

Более 1,5 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы. Врачи опасаются, что многие пострадавшие могут находиться дома без сознания. Сейчас власти проверяют дома. Отмечают случаи гибели животных. Завод расположен в Вишакхапатнаме. В городе и его окрестностях живут около пяти миллионов человек.