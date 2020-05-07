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Новости
Ольга Щербинина
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В Индии на химическом заводе произошла утечка газа. Девять человек погибли, сотни пострадали Материал редакции

Утечка произошла из ёмкостей, оставленных без присмотра из-за пандемии коронавируса.

12 комментариев
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Утечка ядовитого газа стирола произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. По меньшей мере девять человек погибли, более 300 госпитализированы, сообщает The Guardian. По данным газеты Hindustan Times, в числе жертв две женщины и ребёнок.

По информации местных властей, газ просочился с завода LG Polymers, который принадлежит южнокорейским собственникам. Это произошло ранним утром 7 мая, когда семьи в окрестных деревнях спали.

Как сообщает полиция, утечка произошла из ёмкостей на пять тысяч тонн каждая, которые из-за пандемии коронавируса с конца марта оставались без присмотра.

Lokesh @LokeshJey
2020 pls show some Mercy! #LGPolymers #VizagGasLeak #PrayForVizag https://t.co/Mj98FSJvve

Более 1,5 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы. Врачи опасаются, что многие пострадавшие могут находиться дома без сознания. Сейчас власти проверяют дома. Отмечают случаи гибели животных. Завод расположен в Вишакхапатнаме. В городе и его окрестностях живут около пяти миллионов человек.

Стирол в основном применяют для синтеза полистирола и бутадиен-стирольного каучука. По классификации опасных грузов ООН он относится к третьему классу опасности.

#новости #индия #происшествия

Ольга Щербинина
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12 комментариев
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Юрий Набоков

10

Бхопал 2.0

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Stan Majors

Юрий
0

Ооо олды на месте

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Этнический танк88

0

Очень интересно, а почему вы про наводнения в Казахстане не написали? 

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Алексей Патрин

Этнический
3

Не наводнение, а хлопок.

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Насущные Проблемы

Алексей
6

Подтопление.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
9

Повышение влажности на нижних этажах зданий.

Ответить

Pavel Zamyatin

Алексей
1

Шлепок.

Ответить

Константин Меркушев

Этнический
0

Ну так напиши

Ответить

Этнический танк88

Константин
1

Да я к тому, что редакция пишет про какую-то локальную хрень в далёкой Индии, а про братский Казахстан не пишет. Так-то на сайте про наводнения новость уже была, но в пользовательском подсайте. 

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Михаил Зеленин

1

У меня ужасное чувство дежавю.

(да если вы не знали, то крупнейшая техногенная катастрофа, это не Чернобыль, а авария на хим. заводе в Бхопале)

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rossoshmap

0

Фиалка 

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Артамонов Александр

0

ЭТО ж надо было так халатно отнестись к этому...лучше бы их правительство не людей палками било, а себя, да и еще по голове......

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