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Утечка произошла из ёмкостей, оставленных без присмотра из-за пандемии коронавируса.
Утечка ядовитого газа стирола произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. По меньшей мере девять человек погибли, более 300 госпитализированы, сообщает The Guardian. По данным газеты Hindustan Times, в числе жертв две женщины и ребёнок.
По информации местных властей, газ просочился с завода LG Polymers, который принадлежит южнокорейским собственникам. Это произошло ранним утром 7 мая, когда семьи в окрестных деревнях спали.
Как сообщает полиция, утечка произошла из ёмкостей на пять тысяч тонн каждая, которые из-за пандемии коронавируса с конца марта оставались без присмотра.
Более 1,5 тысяч человек эвакуировали в безопасные районы. Врачи опасаются, что многие пострадавшие могут находиться дома без сознания. Сейчас власти проверяют дома. Отмечают случаи гибели животных. Завод расположен в Вишакхапатнаме. В городе и его окрестностях живут около пяти миллионов человек.
Стирол в основном применяют для синтеза полистирола и бутадиен-стирольного каучука. По классификации опасных грузов ООН он относится к третьему классу опасности.
Бхопал 2.0
Не наводнение, а хлопок.
Подтопление.
Ну так напиши
Этнический танк88
Да я к тому, что редакция пишет про какую-то локальную хрень в далёкой Индии, а про братский Казахстан не пишет. Так-то на сайте про наводнения новость уже была, но в пользовательском подсайте.
У меня ужасное чувство дежавю.
(да если вы не знали, то крупнейшая техногенная катастрофа, это не Чернобыль, а авария на хим. заводе в Бхопале)
ЭТО ж надо было так халатно отнестись к этому...лучше бы их правительство не людей палками било, а себя, да и еще по голове......