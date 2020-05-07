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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края в 2002 году получил 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета.
Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств. Об этом со ссылкой на свои источники пишут ТАСС, «Коммерсантъ», РИА «Новости» и РБК.
По данным «Ъ», Быкова подозревают в организации убийств неких Наумова и Войтенко, совершённых в середине 1990-х годов. Источник РИА «Новости» рассказал, что бизнесмена задержали «по подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году». Собеседник ТАСС подтвердил, что речь идёт об организации заказных убийств прошлых лет.
Позже Следственный комитет подтвердил, что Быкова задержали за организацию двойного убийства. Следствие считает, что в первой половине 1994 года у Быкова произошел конфликт с 23-летним членом его преступной группы Александром Наумовым — «в связи с несправедливым, по мнению [Наумова], распределением доходов от совместной деятельности».
СК рассказал, что одного из исполнителей убийства, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному сроку. Одного из организаторов, Владимира Татаренкова, приговорили к 13 годам лишения свободы.
Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. С 1998 по 2000 год он занимал должность председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году Быкова осудили на 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова, известного как «Паша Цветомузыка». Покушение тогда было инсценировкой. В 2005 году с Быкова сняли условный срок и погасили судимость.
Видимо начал мешать кому то
Впоследствии судимость господина Быкова была погашена, тем не менее привлечение к уголовной ответственности по тяжкой статье УК не давало ему права участвовать в выборах 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году.
Как он получив условку смог остаться депутатом?
Получение условки за организацию убийства это тоже зачот)
Такой же вопрос. Они гнобят навального за двойную условку а тут депутат получает приговор и даже не лишается кресла
Оборонный крюк
Так ты определись, либо ты хочешь Россию как в 90, либо которая сейчас. У тебя короче два стула, потерпи
Ирландец? Нет, спасибо, жду "Краснодарец"
> одного из исполнителей убийства, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному сроку
> Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края в 2002 году получил 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета.
П - Правосудие.
Ведь убийство состоялось, почему "покушение на убийство"?
Прогнившую судебную систему в стране нужно полностью менять.