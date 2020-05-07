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Новости
Артём Мазанов
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Бизнесмена Анатолия Быкова задержали за организацию двойного убийства в 1994 году Материал редакции

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края в 2002 году получил 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета.

16 комментариев
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Анатолий Быков Фото Руслана Кривобока, РИА «Новости»

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств. Об этом со ссылкой на свои источники пишут ТАСС, «Коммерсантъ», РИА «Новости» и РБК.

По данным «Ъ», Быкова подозревают в организации убийств неких Наумова и Войтенко, совершённых в середине 1990-х годов. Источник РИА «Новости» рассказал, что бизнесмена задержали «по подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году». Собеседник ТАСС подтвердил, что речь идёт об организации заказных убийств прошлых лет.

Позже Следственный комитет подтвердил, что Быкова задержали за организацию двойного убийства. Следствие считает, что в первой половине 1994 года у Быкова произошел конфликт с 23-летним членом его преступной группы Александром Наумовым — «в связи с несправедливым, по мнению [Наумова], распределением доходов от совместной деятельности».

Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошёл взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.

Следственный комитет

СК рассказал, что одного из исполнителей убийства, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному сроку. Одного из организаторов, Владимира Татаренкова, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. С 1998 по 2000 год он занимал должность председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году Быкова осудили на 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова, известного как «Паша Цветомузыка». Покушение тогда было инсценировкой. В 2005 году с Быкова сняли условный срок и погасили судимость.

#новости

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16 комментариев
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Этнический танк88

1

Проснулись?

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Артем Иванов

Этнический
10

Видимо начал мешать кому то

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alexferman

Артем
1

Впоследствии судимость господина Быкова была погашена, тем не менее привлечение к уголовной ответственности по тяжкой статье УК не давало ему права участвовать в выборах 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году.

Ответить

Kyler

0

Как он получив условку смог остаться депутатом?

Ответить

alexferman

Kyler
2

Получение условки за организацию убийства это тоже зачот)

Ответить

Kyler

alexferman
0

Самый гуманный суд...

Ответить

Илья Гераськин

Kyler
0

Такой же вопрос. Они гнобят навального за двойную условку а тут депутат получает приговор и даже не лишается кресла

Ответить

Оборонный крюк

Илья
–1

Так ты определись,  либо ты хочешь Россию как в 90, либо которая сейчас. У тебя короче два стула, потерпи

Ответить

Сергей Беркут

0

Ирландец? Нет, спасибо, жду "Краснодарец"

Ответить

Yura Svinaryov

Сергей
1

Но ведь это в Красноярске, а не в Краснодаре

Ответить

Илья Политов

0

Он ещё жив был?

Ответить

alex twit

0

https://leonardo.osnova.io/ab59069d-2241-8bd9-bae7-65d61e3086bc/-/resize/800/
https://theplaylist.net/wp-content/uploads/2016/12/mcconaughey-true-detective.jpg

Ответить

alexferman

0

@Паша Цветомузыка , твоё мнение, ты рад?)

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Иван Прохоров

0

"Собеседник ТАСС повредил".  Один только вред от источников

Ответить

Dra

0

> одного из исполнителей убийства, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному сроку

> Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края в 2002 году получил 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета.

П - Правосудие.
Ведь убийство состоялось, почему "покушение на убийство"?
Прогнившую судебную систему в стране нужно полностью менять.

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alexferman

Dra
0

в 2002 году

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