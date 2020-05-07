Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края в 2002 году получил 6,5 лет условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета.

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Анатолий Быков Фото Руслана Кривобока, РИА «Новости»

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств. Об этом со ссылкой на свои источники пишут ТАСС, «Коммерсантъ», РИА «Новости» и РБК.

По данным «Ъ», Быкова подозревают в организации убийств неких Наумова и Войтенко, совершённых в середине 1990-х годов. Источник РИА «Новости» рассказал, что бизнесмена задержали «по подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году». Собеседник ТАСС подтвердил, что речь идёт об организации заказных убийств прошлых лет.

Позже Следственный комитет подтвердил, что Быкова задержали за организацию двойного убийства. Следствие считает, что в первой половине 1994 года у Быкова произошел конфликт с 23-летним членом его преступной группы Александром Наумовым — «в связи с несправедливым, по мнению [Наумова], распределением доходов от совместной деятельности».

Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошёл взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Следственный комитет

СК рассказал, что одного из исполнителей убийства, Сергея Бакурова, приговорили к пожизненному сроку. Одного из организаторов, Владимира Татаренкова, приговорили к 13 годам лишения свободы.