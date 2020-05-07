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МВД считает, что Владимир Воронцов вымогал деньги «за нераспространение фотографий личного характера».
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Воронцова подозревают в том, что он вымогал деньги «за нераспространение фотографий личного характера».
14 апреля к Вороцнову пришли с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».
7 мая к администратору «Омбудсмена полиции» снова пришли с обыском.
Скоро будет "пострадавший полицейский",который будет давать показания против него.
Как бы,сюжет известен
Ну пиздец, корону пришить не удалось, теперь вымогательство.
Просто пиздец.