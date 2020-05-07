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Артём Мазанов
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Создателя паблика «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского Материал редакции

МВД считает, что Владимир Воронцов вымогал деньги «за нераспространение фотографий личного характера».

7 комментариев
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Владимир Воронцов

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Воронцова подозревают в том, что он вымогал деньги «за нераспространение фотографий личного характера».

Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера.

МВД

14 апреля к Вороцнову пришли с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».

7 мая к администратору «Омбудсмена полиции» снова пришли с обыском.

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7 комментариев
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Владимир Дубров

7

Крепко взялись за Воронцова

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Aleksandr Olegovich

5

Скоро будет "пострадавший полицейский",который будет давать показания против него.
Как бы,сюжет известен

Ответить

FOX

Aleksandr
2

потом пожарные
потом ресторан Армения

Ответить

Логический шмель

3

Нюдесы с гей-оргией в части?

Ответить

Никита Гинце

2

Ну пиздец, корону пришить не удалось, теперь вымогательство.
Просто пиздец.

Ответить

Евгений Мартынов

Никита
–2

Обмудсмен, конечно же, бедная жертва кровавого режима... 

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Алексей Попков

2
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