Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

14 апреля к Вороцнову пришли с обыском в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем. Дело возбудил СК из-за записи в сообществе «Омбудсмен полиции» в которой утверждалось, что «что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».