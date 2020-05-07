Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
430

Facebook создал наблюдательный совет по модерации контента. Он сможет повлиять на правила соцсети Материал редакции

Решения совета касательно спорного контента будут обязательны к исполнению.

6 комментариев
В закладки

Facebook сообщил имена членов независимого наблюдательного совета, который будет рассматривать споры о модерации контента в Фейсбуке и Инстаграме. Об этом говорится на сайте организации.

Это первый похожий на государственный орган в сфере IT, отмечает издание Axios. На его создание Facebook потратил 130 миллионов долларов. Отмечается, что совет финансирует независимый фонд. На первом этапе его членами стали 20 человек, всего их будет 40.

Когда количество пользователей нашей платформы превысило два миллиарда человек, стало очевидно, что компания Facebook не должна единолично принимать такое количество решений, влияющих на свободу слова и безопасность людей онлайн. Поэтому был создан Независимый надзорный совет, который будет помогать Facebook решать наиболее сложные вопросы, связанные со свободой самовыражения онлайн: какой контент удалить, а какой оставить, и почему.

из заявления Facebook

Совет возглавили четыре сопредседателя:

  • Хелле Торнинг-Шмитт — бывшая премьер-министр Дании, глава организации Save the Children;
  • Джамаль Грин — профессор юридического факультета Колумбийского университета;
  • Майкл МакКоннелл — бывший судья федерального окружного суда США, профессор Стэнфордской школы права;
  • Каталина Ботеро Марино — бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, декан юридического факультета Андского университета в Колумбии.

В совет также вошли бывшая директор Министерства юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Таваккул Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты.

У всех 20 нынешних членов совета есть опыт в защите прав человека, 70% из них жили в разных странах, 90% знают больше одного языка (всего 29 языков). И только пять человек сейчас живут в США.

Пользователи, которые недовольны удалением контента или модерацией в соцсети, смогут подать апелляцию в совет. Он сам определит, по каким критериям будут отбирать наиболее сложные и важные дела, которые могут стать поводом для изменения правил Facebook. Решения совета будут обязательны к исполнению, если они не противоречат закону.

Компания впервые поделилась концепцией создания независимого органа по модерации контента в ноябре 2018 года.

#новости #facebook #соцсети

Ольга Щербинина
+5458
0
5
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 166438, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 May 2020 11:46:58 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

6

В итоге будет как обычно — хейт Трампа это гордая, свободная речь, а вот критика идей его оппозиции это фашизм, который разжигает, и который надо немедленно запретить (смотрим деятельность подобных советов в американских колледжах)! Плюс не забываем посасывать Китаю.

Ответить

Этнический танк88

2

Надеюсь пригожинских ботов запретят

Ответить

Евгений Клочков

1

Когда количество пользователей нашей платформы превысило два миллиарда человек, стало очевидно, что компания Facebook не должна единолично принимать такое количество решений, влияющих на свободу слова и безопасность людей онлайн

Ходят слухи, что лучше для этого существенно снизить накал модерации и не мешать цифровой маме-анархии, а не делать карманный совет который будет рассказывать что "оранж мэн из бэд" 

Ответить

alex twit

Евгений
0

Оранж из зе нью блэк

Ответить

rossoshmap

0

 Facebook сообщил имена членов независимого наблюдательного совета

Западные геюги имена дают своим членам

Ответить

Designer Startup

0

Не пора ли и на TJ вводить такой совет????
Как можно пользоваться сайтом, если я нажимаю на уведомления и они открываются в этой же вкладке, сложно сделать, чтобы было и открытие в новой вкладке. Мне приходится возвращаться назад и опять нажимать уведомления.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Не было ещё ситуации, когда я был бы достаточно оценён»: Руслан Усачев о том, как за 10 лет не устать от YouTube
Большое интервью TJ.
191
Интернет
Запись в подсайте Интернет
Дудь изменил Tinder в Кремниевой долине
154
Интернет
Чипирование россиян Биллом Гейтсом стало главной страшилкой пандемии. А заодно — мемом о теориях заговора
В России теории о вживлении чипов под видом вакцины от Covid-19 признали фейком, но говорят об этом везде — по ТВ, в СМИ и соцсетях. А теперь ещё и в шутках.
126
Популярное за три дня
Интернет
98-летняя ветеран из Ленобласти собрала два миллиона рублей для врачей через YouTube. Она вдохновилась Томом Муром
Зинаида Корнева рассказывает на YouTube о своей жизни и в знак уважения шлёт носки британскому ветерану.
47
Twitter
5
Технологии
Генератор рукописных текстов, конспектов
Всем привет!
81
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Alexander Smirnov

ВШЭ объявила выговор…

Изолированный Лось

«Смерть на сцене»: как…

Илья Тимофеев

Собянин назвал «реальное число…

Илья Тимофеев

Собянин назвал «реальное число…

Evgeniy Smirnov

Собянин назвал «реальное число…

Неподвижный браслет

«Смерть на сцене»: как…

Неподвижный браслет

Собянин назвал «реальное число…

check-it-out

Может ли Россия потеснить…

Илья Тимофеев

Собянин назвал «реальное число…

bro mi

В России зафиксировали более 11…

Илья Тимофеев

Собянин назвал «реальное число…

check-it-out

Может ли Россия потеснить…

Alexander Smirnov

Собянин назвал «реальное число…