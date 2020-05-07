Решения совета касательно спорного контента будут обязательны к исполнению.

В закладки

Facebook сообщил имена членов независимого наблюдательного совета, который будет рассматривать споры о модерации контента в Фейсбуке и Инстаграме. Об этом говорится на сайте организации.

Это первый похожий на государственный орган в сфере IT, отмечает издание Axios. На его создание Facebook потратил 130 миллионов долларов. Отмечается, что совет финансирует независимый фонд. На первом этапе его членами стали 20 человек, всего их будет 40.

Когда количество пользователей нашей платформы превысило два миллиарда человек, стало очевидно, что компания Facebook не должна единолично принимать такое количество решений, влияющих на свободу слова и безопасность людей онлайн. Поэтому был создан Независимый надзорный совет, который будет помогать Facebook решать наиболее сложные вопросы, связанные со свободой самовыражения онлайн: какой контент удалить, а какой оставить, и почему. из заявления Facebook

Совет возглавили четыре сопредседателя:

Хелле Торнинг-Шмитт — бывшая премьер-министр Дании, глава организации Save the Children;

Джамаль Грин — профессор юридического факультета Колумбийского университета;



Майкл МакКоннелл — бывший судья федерального окружного суда США, профессор Стэнфордской школы права;



Каталина Ботеро Марино — бывший Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам человека, декан юридического факультета Андского университета в Колумбии.



В совет также вошли бывшая директор Министерства юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Таваккул Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты.

У всех 20 нынешних членов совета есть опыт в защите прав человека, 70% из них жили в разных странах, 90% знают больше одного языка (всего 29 языков). И только пять человек сейчас живут в США.

Пользователи, которые недовольны удалением контента или модерацией в соцсети, смогут подать апелляцию в совет. Он сам определит, по каким критериям будут отбирать наиболее сложные и важные дела, которые могут стать поводом для изменения правил Facebook. Решения совета будут обязательны к исполнению, если они не противоречат закону.