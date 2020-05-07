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Решения совета касательно спорного контента будут обязательны к исполнению.
Facebook сообщил имена членов независимого наблюдательного совета, который будет рассматривать споры о модерации контента в Фейсбуке и Инстаграме. Об этом говорится на сайте организации.
Это первый похожий на государственный орган в сфере IT, отмечает издание Axios. На его создание Facebook потратил 130 миллионов долларов. Отмечается, что совет финансирует независимый фонд. На первом этапе его членами стали 20 человек, всего их будет 40.
Совет возглавили четыре сопредседателя:
В совет также вошли бывшая директор Министерства юстиции Израиля Эми Палмор, лауреат Нобелевской премии мира Таваккул Карман, бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер, кенийский правозащитник Майна Киай и другие эксперты.
У всех 20 нынешних членов совета есть опыт в защите прав человека, 70% из них жили в разных странах, 90% знают больше одного языка (всего 29 языков). И только пять человек сейчас живут в США.
Пользователи, которые недовольны удалением контента или модерацией в соцсети, смогут подать апелляцию в совет. Он сам определит, по каким критериям будут отбирать наиболее сложные и важные дела, которые могут стать поводом для изменения правил Facebook. Решения совета будут обязательны к исполнению, если они не противоречат закону.
Компания впервые поделилась концепцией создания независимого органа по модерации контента в ноябре 2018 года.
В итоге будет как обычно — хейт Трампа это гордая, свободная речь, а вот критика идей его оппозиции это фашизм, который разжигает, и который надо немедленно запретить (смотрим деятельность подобных советов в американских колледжах)! Плюс не забываем посасывать Китаю.
Когда количество пользователей нашей платформы превысило два миллиарда человек, стало очевидно, что компания Facebook не должна единолично принимать такое количество решений, влияющих на свободу слова и безопасность людей онлайн
Ходят слухи, что лучше для этого существенно снизить накал модерации и не мешать цифровой маме-анархии, а не делать карманный совет который будет рассказывать что "оранж мэн из бэд"
Facebook сообщил имена членов независимого наблюдательного совета
Западные геюги имена дают своим членам
Не пора ли и на TJ вводить такой совет????
Как можно пользоваться сайтом, если я нажимаю на уведомления и они открываются в этой же вкладке, сложно сделать, чтобы было и открытие в новой вкладке. Мне приходится возвращаться назад и опять нажимать уведомления.