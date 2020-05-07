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Артём Мазанов
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ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту хирургическим путём» Материал редакции

Олег Матвейчев называл «сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран.

14 комментариев
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Администрация Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за публикации в соцсетях. Об этом сообщается на сайте вуза.

Выговор Матвейчев получил за нарушение правил внутреннего трудового распорядка — профессор «неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова, при этом на его странице указана аффилиация с ВШЭ».

За месяц до этого комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике также рекомендовала Матвейчеву принести публичные извинения за свой пост в Фейсбуке, где профессор призывал уничтожать «либеральную сволоту хирургическим путём».

Так он отреагировал на людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран. Комиссия решила, что эта публикация содержала призывы, «мотивированные ненавистью и враждой, неприемлемые в публичных высказываниях сотрудников НИУ ВШЭ».

Также члены комиссии отметили, что Олег Матвейчев – участник телевизионных шоу и активный блогер, поэтому он понимал, что любое его высказывание публично и мгновенно распространяется среди широкой публики.

Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике

Сам Матвейчев называл эту публикацию «шуточным троллинг-постом».

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#новости #соцсети #вшэ

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14 комментариев
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solawind

20

Жукову за предложение бороться за свои права уголовное дело, а этому за предложение таких как Жуков убивать выговор.

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Насущные Проблемы

solawind
3

Ну погорячился уважаемый человек.

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Евгений Клочков

solawind
2

"Это другое" (с) 

У нас вроде никого за призывы "мочить либерах" не штрафовали/не сажали. Хотя странно - такое непаханное поле для палок по 282 

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Alex Macher

solawind
0

 Не таких

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Евгений Клочков

9

иронично, что если бы Матвейчев столкнулся с глубинно-глубинным народом, то ему бы сразу же прилетело как "либеральной сволоте из ВШЭ"

ну а вообще было бы справедливо, если бы таких наказывали теми же методами, которые они пропагандируют. Сразу бы все стали сторонниками гуманизма и ненасилия

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Эмиль Рубанов

9

объявила выговор

А сидеть пять лет за твит будет Синица)))

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Базовый корабль

1

Переименовался(

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Ivan Peterburgsky

1

Олежа, вернись в палату!

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check-it-out

1

Вместо тысячи слов.

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Данила Поярков

0

Олег, ты зачем так порвался?

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Icipher

0

Себе pinus nigra хирургическим путём отдели, пёс.

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Обухов Денис

0

В Генеральном штабе либераcтoв обнаружили крота?

Ответить

Карина Мирзаева

0

Олег Матвейчев называл «сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран.

Ну и причем здесь либералы)? Он там в фейсбуке пришёл к этому выводу.
То что люди дураки, например, не значит что они либералы

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Люциан Бужор

0

С занесением в личное дело или без )) ?

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