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Олег Матвейчев называл «сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран.
Администрация Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за публикации в соцсетях. Об этом сообщается на сайте вуза.
Выговор Матвейчев получил за нарушение правил внутреннего трудового распорядка — профессор «неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова, при этом на его странице указана аффилиация с ВШЭ».
За месяц до этого комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике также рекомендовала Матвейчеву принести публичные извинения за свой пост в Фейсбуке, где профессор призывал уничтожать «либеральную сволоту хирургическим путём».
Так он отреагировал на людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран. Комиссия решила, что эта публикация содержала призывы, «мотивированные ненавистью и враждой, неприемлемые в публичных высказываниях сотрудников НИУ ВШЭ».
Сам Матвейчев называл эту публикацию «шуточным троллинг-постом».
Жукову за предложение бороться за свои права уголовное дело, а этому за предложение таких как Жуков убивать выговор.
"Это другое" (с)
У нас вроде никого за призывы "мочить либерах" не штрафовали/не сажали. Хотя странно - такое непаханное поле для палок по 282
иронично, что если бы Матвейчев столкнулся с глубинно-глубинным народом, то ему бы сразу же прилетело как "либеральной сволоте из ВШЭ"
ну а вообще было бы справедливо, если бы таких наказывали теми же методами, которые они пропагандируют. Сразу бы все стали сторонниками гуманизма и ненасилия
Олег Матвейчев называл «сволотой» людей, отказавшихся заполнять анкеты по прибытии из неблагополучных по распространению коронавируса стран.
Ну и причем здесь либералы)? Он там в фейсбуке пришёл к этому выводу.
То что люди дураки, например, не значит что они либералы