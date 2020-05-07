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Новости
Артём Мазанов
10 974

Собянин назвал «реальное число» заразившихся Covid-19 в Москве — 300 тысяч. Это в три раза больше официальных данных Материал редакции

В городе вводят обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.

134 комментария
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Сергей Собянин Фото Владимира Трефилова, РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «реальное число» заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.

Собянин добавил, что Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус, а за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в городе не увеличилось.

То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе ещё больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Из-за распространения коронавируса Москва с 12 мая вводит обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Собянин добавил, что об ослаблении режима ограничений в Москве говорить преждевременно. Власти также не планируют возобновлять работу каршеринга.

Раньше мы думали, что ситуация с коронавирусом может завершиться за 1,5-2 недели, но сейчас понимаем, что будем жить в новой реальности долго.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин призвал москвичей смотреть авиапарад и салют 9 мая с балконов или по телевизору. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы в городе не собирались толпы людей.

Мэр Москвы считает, что нужно настраиваться на длительный период, связанный с распространением болезни. «К сожалению, реальность такая», — добавил он.

Не хочу загадывать на будущее, но моё мнение: нам ещё нескоро предстоит вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Источник «Ведомостей» рассказал, что перчатки в Москве нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте, а маски — каждый раз при выходе на улицу.

По официальной статистике правительства, в Москве выявили 92 тысячи зараженных коронавирусом.

#новости #covid19 #собянин #москва

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134 комментария
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Artem Puchkov

146

Сергей Семенович раскачивает лодку

Ответить

Андрей Железняк

Artem
1

Сейчас салют запустим и лодка стабилизируется

Ответить

Александр Веденев

Андрей
0

Ага, на наши деньги, а мы рады будем)) Бля как же горит

Ответить

Кирилл Венуров

Artem
0

Да просто розыгрыш хороший - плохой коп при участии ввп

Ответить

rossoshmap

77

статья за фейки о коронавирусе

Ответить

Ivan

rossoshmap
1

интересно, а за цитату его фразы можно улететь лес валить?

Ответить

Слышный Петя

32

Удивительно, что это говорит официальное лицо...

Ответить

Важный пёс_анон

Слышный
25

... уволившееся две недели назад

Ответить

Neketa Fo

Слышный
11

Косплеит губернатора Нью-Йорка

Ответить

Игорь Рачук

Слышный
7

Мне больше его речь понравилась!!!
У нас теперь по 11 тысяч из-за того, что мы просто начали больше выявлять. Это даже хорошо, ведь на самом деле у нас там ёбаные полчища зараженных, о которых мы знать не знаем! 

Порадовал прям пиздец, перед снятием ограничений))))

Ответить

Илья Тимофеев

Игорь
3

 Порадовал прям пиздец, перед снятием ограничений))))

Их похоже не снимут

Ответить

Престижный месяц

Илья
0

Ему только на руку эти ограничения.

Ответить

Михаил Зеленин

Игорь
0

Ограничения должны быть не только по статике, но и по динамике.
А смысл послания:  жопа на самом деле больше, но по росту выявленных случаев судить о ее росте не получится.
Да и вряд ли в МСК 12 снимут ограничения.

Ответить

Мистер Блондин

Михаил
1

Так их уже сняли, походу. 12 открываются стройки и промышленность и сельхоз. А если промышленность, то и все подмосковье подключат, т.к большинство заводов там, а не в черте города. + запустили строительство. Надо читать их нормативку об этом, т.к если запускают строительство, значит и подрядчикам дадут возможность работать, ведь материалы для стройки нужно доставлять.

Ответить

Илья Тимофеев

Мистер
0

Очнулись, потому что нужно достраивать дома, за которые уже заплачены деньги. Не хотят бунта.

Ответить

Мистер Блондин

Илья
0

Так дома они вроде и так строят. Недавно был на районе, там ренновационные дома вроде как строят.
Метро так же строят. Огромные толпы рабочих ждут автобусы в 5 вечера.
Какую они там стройку «запустили» я не понял. Походу этот запуск строительства и есть шаг для предоставления возможности работать подрядчикам.

Ответить

Илья Тимофеев

Мистер
0

Ну, у нас новый район. Остановили стройку, там 7 домов. Птицы кружат, таджики бесхозные шатаются по району.

Ответить

Илья Тимофеев

Мистер
0

Еще есть 1 строительство, собственно за квартиру уже заплачено. Они взяли и остановили на неопределенный срок. Посмотрим, надеюсь достроят, там осталось немного. Это важный момент, все-таки не хочется на лавочке спать

Ответить

Michael Smith

Игорь
0

У нас теперь по 11 тысяч из-за того, что мы просто начали больше выявлять. Это даже хорошо, ведь на самом деле у нас там ёбаные полчища зараженных, о которых мы знать не знаем!

Эти 11 тысяч большинство бессимптомные. Что за 2 недели людей в больницах не прибавилось это очень хорошо, значит реально прирост стабилизировался.

Надо понимать, что в большинстве стран людей без симптомов вообще не тестировали, там только успевали тестировать у кого тяжелые симптомы. В ЕС только сейчас начинают делать массовые исследования, и скоро выяснится что реально переболевших в разы больше зарегистрированных.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Слышный
1

Сергей Собянин - молодец, политик, лидер и борец!

Ответить

Григорий Громов

11

Собянин может эту маску в уретру себе запихать! Ладно бы, если их выдавали ещё, так дефицита нет, но стоят эти несчастные маски как самолёт!

Обяжут они...

Ответить

Neketa Fo

Григорий
–2

Ни в коем случае не хочу спорить с тем что маски должны выдавать бесплатно, но «стоят как самолёт» кажется слишком.

В яндекславке только что посмотрел продаются за 50₽ штука. Похоже разве что на цену бумажного самолетика

Ответить

Уютный Багажник

Neketa
15

50р. за одноразовую маску? Что блять? А туалетную бумагу ты рублей за 500, видимо, берёшь? У меня в городе в Ленте продают комплекты из 50 штук, стоит такая пачка 1500р. И это пиздец ебанутый просто. Такой пачке красная цена рублей 200-300. 

Ответить

Roman Evangulov

Neketa
7

Дело в том, что раньше они стоили 5 рублей за штуку. 

Ответить

Alexander Smirnov

Roman
1

++ , в 10 раз карл! Это то же самое что солярис купить не за 800 тыс ₽, а за 8 лимонов

Ответить

alexferman

Roman
0

Тэжэшники открывают для себя рыночную экономику, так мило ^_^

Ответить

Данила Поярков

Roman
0

А теперь 5 рублей за шутку

Ответить

Фактический каякер

Roman
0

Я для работы покупала пачку 50 шт за 150 рублей. Хорошо было

Ответить

Григорий Громов

Neketa
6

Это понятно. Скажем так, для тебя 50₽ за одноразовую маску это нормальная цена, которая тебя устраивает. Хорошо. А как быть старикам с пенсией в 15-20 тысяч? Что делать работягам, у которых такая же зарплата? Если, конечно же, не брать в расчёт мысли о том, что «пусть идут учиться и зарабатывают больше».

Ответить

Федор Казаков

Григорий
2

Ну, опять таки не нагнетая, старикам всё же в Москве хорошо, у нас налажена социальная служба, которая бесплатно привезёт эти маски. Да и выходить то им у нас запрещено, но если вдруг, то дадут. У меня вот у коллеги бабушке вообще респиратор привезли хороший.

А вот за работяг да, не могу ничего говорит. Для этого бесплатная раздача масок и нужна.

Ответить

Григорий Громов

Федор
1

Хоть стариков не оставили, уже хорошо

Ответить

Neketa Fo

Григорий
1

Ой бля, не начинай вот эту вот демагогию. Я же сказал - считаю что они должны быть бесплатными.

Но 50₽ это 50₽, а самолёт это самолёт, не передергивай голодными стариками, умоляю. Сейчас вообще цены начинаются от полтинника, это уже практически рублевая монета

Ответить

Григорий Громов

Neketa
0

Ну ёпта! Говорю же, для тебя это копейки. А для Васи Пупкина это много. Что Васе делать? Поэтому не обобщай

Ответить

alexferman

Григорий
0

Если у Васи на плечах голова, а не пень, он сам решит свою проблему

Ответить

Григорий Громов

alexfer…
0
Ответить

alexferman

Григорий
1

Дешёвая, унылая, бестолковая демагогия. Уже для 50 руб за маску нужно работу менять, совсем ебанулись.

Ответить

Тогдашний

Григорий
0

В мск 50 р для кого-то много? Серьзно? 

Ответить

Евгений

Тогдашн…
0

Это расходник на 2 часа. Это дорого даже для "гейропейцев" и "пендосов"

Ответить

красивый

Евгений
0

Если дорого, то сшей маску сам.

Ответить

Тогдашний

Евгений
0

Я тебя умоляю, кто переживает за своё здоровье уже давно имеют маски, а другим обычно похеру на этот вирус, и маску менять они каждые 2 часа точно не будут 

Ответить

Maria Kolesnikova

Григорий
1

ага, еще эти маски менять надо каждые 2-3 часа и по факту они не защищают от вируса :)

Ответить

красивый комбинатор

Maria
1

Они защищают других людей от разлета твоих слюней и соплей.

Ответить

Илья Тимофеев

Maria
0

И это странно. Если обязательное ношение масок  - я могу носить ее месяц, как проверяющие поймут, что маска новая? никак.

Ответить

красивый

Илья
0

Проверяющим наплевать на свежесть твоей маски. А менять ее - в твоих интересах.

Ответить

красивый комбинатор

Григорий
0

Тебе уже сказали, что работяги маску можно сшить самостоятельно.

Ответить

Григорий Громов

красивый
2

Бля, я что пишу иероглифами? С какого рожна человека обяжут что-то делать из своих средств, если он при этом ещё и нОлоги платит? Нет, так можно. Но это плохо

Ответить

Илья Тимофеев

красивый
0

Зуб я могу себе вырвать тоже самостоятельно?

Ответить

Федор Казаков

Neketa
3

Поддержу. У меня рядом с домом в 3 из 3 аптек маски, антисептики и перчатки можно купить совершенно свободно. 30₽ за штуку примерно. В магазинах везде есть маски, в упомянутой выше Лавке тоже. Даже в Самокате, если мне не изменяет память.

Но это ни в коем образе не отменяет того факта, что маски должны раздавать бесплатно

Ответить

Илья Тимофеев

Neketa
1

Ей красная цена 5 рублей

Ответить

Turtle Sergio

Илья
0

5*50=250

Ответить

Olga Lavlinskaya

Григорий
4

Так можно самому сшить маску.

Ответить

Григорий Громов

Olga
2

Из трусов? Или из тех денег, что работодатель за всех (официально) перечисляет в казну?

Ответить

Илья Тимофеев

Григорий
2

Из пустых обещаний. Хорошая маска получится - ведь сырья много.

Ответить

Данила Поярков

Илья
1

И из заявлений в полицию. Что там по УК?

Ответить

Илья Тимофеев

Данила
0

Что-что? Пустил.

Ответить

Vitalii Nechaev

Григорий
0

Из носков. Для особых ценителей из грязных носков.

Ответить

Roman Evangulov

Olga
1

Из раздающихся бесплатно Георгиевских лент. 

Ответить

Nadya Whatever

Григорий
2

недавно ходила в клинику, мне на входе померили температуру и дали бесплатную маску

Ответить

Maxim Semenov

Григорий
0

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU

Ответить

Григорий Громов

Maxim
1

И?

Я умею батарейку в макбуках менять. К чему это я? А к тому, что меня обязывают носить маску, при этом не выделив маску. Нельзя заставить человека работать не дав ему рабочий инструмент

Ответить

Игорь Куликов

Григорий
0

Можно! В армии так делают регулярно. А если учесть, что в чиновниках много отставных..

Ответить

Maxim Semenov

Maxim
0
Ответить

Влад Ямпольский

Григорий
0

в пятерке рулонами продаются

Ответить

Михаил Артамонов

Григорий
0

Собянину смекалочки не хватает подсмотреть у других стран - как они масочные режимы вводят.
Во-первых, маска не обязана быть из аптеки, это может быть любой плотный кусок ткани закрывающий нос и рот.
Во-вторых, сделать такую маску можно за 1 минуту практически из любого материала, вот допустим инструкция из Израиля:

Ответить

Роберт Петросян

1

Так, ладно, важный вопрос, кто-нибудь уже назвал своего ребёнка Плато?

Ответить

Дмитрий Мозер

Роберт
27

Ещё не вышел

Ответить

Alexey Samarkin

Дмитрий
0

Халф Лайф 3: Плато

Ответить

Этнический танк88

Роберт
2

Я назову своего ребенка Роберт Петросян

Ответить

Атлант поправил плечи

Этнический
3

но он все равно будет откликаться только на Жаль Порвался 

Ответить

Этнический танк88

Атлант
1

Жаль Порвался Дмитриевич Орлов

Ответить

Данила Поярков

Этнический
1

Тебе недолго небо коптить осталось под этим аккаунтом

Ответить

Этнический

Данила
0

Я не удалялся

Ответить

Илья Тимофеев

Этничес…
0

Полку зомби скоро прибудет, в моем лице

Ответить

Добрый микрофон

8

Собякин решил двинуться в сторону более лучших должностей, я вижу)

Ответить

Kyler

Добрый
0

Не зассал и сказал все как есть...

Ответить

Добрый микрофон

Kyler
3

ебать как на вас так действует каждый чих, что вы ВСЕ вообще за честную монету принимаете? он действительно сказал как есть, но совершенно не факт что исключительно из альтруистических соображений. вовремя с нужной ноги в хату зашел с заделом на будущее, алло. ну нет в политике людей, которые альтруистично видят мир, это совершенно другого толка люди и это абсолютно нормально

Ответить

Атлант поправил плечи

Добрый
2

чеканную монету 

Ответить

Вадим Лозовский

Атлант
0

чистую монету

Ответить

alexferman

Добрый
0

совершенно не факт что исключительно из альтруистических соображений

Всегда угарал с этого мышления.

Ответить

Атлант поправил плечи

Kyler
1

какой молодец, авторитетный лидер и борец с режимом ( через некоторое время) 

Ответить

Kyler

Атлант
0

Возможно готовят замену ... Пиарится таким образом

Ответить

Илья Тимофеев

Kyler
0

Главное, чтобы он в вертолет не садился. И по трассе на скорости не ехал.

Ответить

Атлант поправил плечи

Kyler
–1

голосовать за него будешь?

Ответить

Kyler

Атлант
0

Нет

Ответить

Атлант поправил плечи

Добрый
0

голосовать за него будешь? 

Ответить

Наталья Горбачева

Добрый
0

Да здесь одни ПИДОРАСЫ собрались
Это будет мой самый популярный коммент

Ответить

Биологический паук например

4

Кто-то метит в президентское кресло

Ответить

Neketa Fo

Биологический
8

Как бы тоже не отправи на изоляцию с ковидом

Ответить

Обширный фонарь

Neketa
0

Или с полонием.

Ответить

Атлант поправил плечи

Биологический
2

там и так нассано

Ответить

Вкусный звук

Биологический
0

Забавно как Путин сам же его и вырастил, влив в Москву триллионы и позволив Собянину попиарится

Ответить

Влад Мурыгин

1

Хм... в России 170 тысяч заболевших , а в Москве 300 тысяч. Какая-то несостыковочка..
Получаеться, Москва не Россия ?🤔

Ответить

Слышный Петя

Влад
9

Что то ты логику потерял, 170к это выявленные, а 300к это типо сколько всего - выявленные + невыявленные

Ответить

Вячеслав Бодров

Слышный
–19

нихуя. было так))

Ответить

Мистер Блондин

Вячеслав
20

Пробил дно грамматического фашизма - доебаться до опечатки

Ответить

Вячеслав Бодров

Слышный
–16

невыявДенные?? наверное невыебленные 

Ответить

Данила Поярков

Вячеслав
0

Ооо! Эээ! Ыхыхы

Ответить

Наталья Горбачева

Влад
–2

В москве одни пидорасы

Ответить

Eldar

–2

какой же у меня стояк на сильного мэра... мой президент 

Ответить

Artem Puchkov

Eldar
5

Да, Cобянин на фоне Володьки выглядит действительно круто

Ответить

Василий Лебедев

Artem
4

Собянину надо кормить пока только относительно мелкую вороватую шваль, типа Бирюковых и Ликсутовых, а у Путина 100 долларовых миллиардеров по лавкам и 5 армий силовиков.

Ответить

NadoPodumat

Василий
0

Вот он и гасится

Ответить

Атлант поправил плечи

Artem
0

Проголосовал бы за него ?

Ответить

Обухов Денис

3

Уже даже последнему дураку должно быть понятно, что от режима самоизоляции, введённого в Москве, нет никакого толку.

Ответить

Neketa Fo

Обухов
0

Мне непонятно, объясни дураку

Ответить

Евгений Мартынов

Обухов
0

"само-" − это когда сам, по собственной инициативе. Когда тебе готовы за щеку напихать штрафов за нарушение режима − это уже шапито и ёбаная клоунада.

Ответить

Вкусный звук

3

Пизда Собянину.

Итак писали, что он слишком многое себе позволять начал и АП хочет его мочить, а после такого открытого демарша против позиции государства, который тут же выводит Россию на второе место в мире по количеству заражённых, — ему пизда

Ответить

Биологический паук например

Вкусный
1

Не думаю, что он настолько туп, чтобы в открытую идти против АП, не имея тузов в рукаве

Ответить

alexferman

Биологический
0

Собянин даёт туза Путину шок сенсация горячие цыпочки

Ответить

Ерофей Смирнов

3

А ЧС не вводят )

Ответить

Илья Тимофеев

Ерофей
–2

ХУЕС вводят

Ответить

Вадим Лозовский

2

Привлечь за фейк к уголовной ответственности Собянина!

Ответить

Денис Солодковский

0

Вот и верь теперь в официальную статистику 

Ответить

Vladimir Medvedev

Денис
5

Ну он не противоречит. Официальная статистика - число протестированных. А тут вероятно была выборка плюс экстраполяция.

Ответить

Евгений Большаков

1

Бордюрович разошелся

Ответить

Илья Тимофеев

1

Приехали, блять

Ответить

Этнический танк88

1

Какой лютый кринж

Ответить

Атлант поправил плечи

0

а за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в городе не увеличилось.

Это похоже на плато 

Ответить

Дмитрий Городских

Атлант
1

Сергей Семёнович, перелогиньтесь

Ответить

Атлант поправил плечи

Дмитрий
0

Все так, ну та что, проголосовал бы за него? 

Ответить

Мистер Блондин

0

Я одного не понял. 12 мая половина подмосковье и часть москвы официально идет на работу. А остальные как? 9 мая путин объявит нерабочие дни для определённых категорий?

Ответить

Олег Матвеенко

Мистер
0

Кто вам сказал про половину Москвы? 
Пока известно только про тяжелые заводы и стройку. Это максимум 10% Жителей Москвы. 

Ответить

Мистер Блондин

Олег
0

Сказано про промышленность, стройку и сельхоз. А значит подключат подмосковье, т.к заводы там/склады там, а не в черте города. + запустили строительство. Надо читать их нормативку об этом, т.к если запускают строительство, значит и подрядчикам дадут возможность работать, ведь материалы для стройки нужно доставлять.

Ответить

Алексей Иванов

0

Кхе кхе. Теперь видимо и по другим регионам постепенно покажут реальные цифры

Ответить

Sakari Sauso

0

бля ну заголовок кликбейтный немного, он всё-таки говорит, что по скринингу это очевидно 2-2,5%, я то думал, он скажет, что нам все врут и реальных заразившихся 300к

Ответить

Евгений Мартынов

Sakari
0

На тж бывают не кликбейтные заголовки?

Ответить

Илья Тимофеев

0

Тем временем, розничный бизнес продолжает подыхать. Давайте добьем оставшиеся 50%, товарищ мэр? https://meduza.io/news/2020/05/07/kommersant-bolee-poloviny-magazinov-odezhdy-v-moskve-mogut-ne-otkrytsya-posle-okonchaniya-karantina

Ответить

Польский Кирилл

0

нам ещё нескоро предстоит вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений

Мммм вкусно как электронный гулаг

Ответить

Андрей Шумаков

0

По моему, кто-то купил перчаток и не может их продать...ну какие перчатки в + ? 

Ответить

Андрей Шумаков

0

Из рук или ладоней слюни разбрасываются чтоли?

Ответить

Старинный калькулятор

0

а маски — каждый раз при выходе на улицу

А сухой ринит людям тоже Собянин лечить будет, да? Какой блть молодец

Ответить

Витя О.

0

Как минимум неделю назад он уже говорил, что реально болеет около 2% населения Москвы. 

Но почему-то когда прозвучала цифра 300 000 всем стало намного страшнее. 

Ответить

Евгений Мартынов

Витя
0

Кому "всем"? Ты здесь один

Ответить

Egor Herby

0

Я понимаю в чем смысл маски при инфекции которая возд.-капельным путем передаётся, но может кто-нибудь объяснить для чего носить перчатки (ведь если потенциальный распространитель потрет нос/рот/поправит маску в перчатке это ничего не изменит)?

Ответить
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