В городе вводят обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.

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Сергей Собянин Фото Владимира Трефилова, РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «реальное число» заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.

Собянин добавил, что Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус, а за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в городе не увеличилось.

То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе ещё больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч. Сергей Собянин мэр Москвы

Из-за распространения коронавируса Москва с 12 мая вводит обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Собянин добавил, что об ослаблении режима ограничений в Москве говорить преждевременно. Власти также не планируют возобновлять работу каршеринга.

Раньше мы думали, что ситуация с коронавирусом может завершиться за 1,5-2 недели, но сейчас понимаем, что будем жить в новой реальности долго. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин призвал москвичей смотреть авиапарад и салют 9 мая с балконов или по телевизору. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы в городе не собирались толпы людей.

Мэр Москвы считает, что нужно настраиваться на длительный период, связанный с распространением болезни. «К сожалению, реальность такая», — добавил он.

Не хочу загадывать на будущее, но моё мнение: нам ещё нескоро предстоит вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений. Сергей Собянин мэр Москвы

Источник «Ведомостей» рассказал, что перчатки в Москве нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте, а маски — каждый раз при выходе на улицу.