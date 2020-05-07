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В городе вводят обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «реальное число» заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.
Собянин добавил, что Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус, а за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в городе не увеличилось.
Из-за распространения коронавируса Москва с 12 мая вводит обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Собянин добавил, что об ослаблении режима ограничений в Москве говорить преждевременно. Власти также не планируют возобновлять работу каршеринга.
Собянин призвал москвичей смотреть авиапарад и салют 9 мая с балконов или по телевизору. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы в городе не собирались толпы людей.
Мэр Москвы считает, что нужно настраиваться на длительный период, связанный с распространением болезни. «К сожалению, реальность такая», — добавил он.
Источник «Ведомостей» рассказал, что перчатки в Москве нужно будет надевать только в зданиях и общественном транспорте, а маски — каждый раз при выходе на улицу.
По официальной статистике правительства, в Москве выявили 92 тысячи зараженных коронавирусом.
Сергей Семенович раскачивает лодку
Сейчас салют запустим и лодка стабилизируется
статья за фейки о коронавирусе
Мне больше его речь понравилась!!!
У нас теперь по 11 тысяч из-за того, что мы просто начали больше выявлять. Это даже хорошо, ведь на самом деле у нас там ёбаные полчища зараженных, о которых мы знать не знаем!
Порадовал прям пиздец, перед снятием ограничений))))
Порадовал прям пиздец, перед снятием ограничений))))
Их похоже не снимут
Ограничения должны быть не только по статике, но и по динамике.
А смысл послания: жопа на самом деле больше, но по росту выявленных случаев судить о ее росте не получится.
Да и вряд ли в МСК 12 снимут ограничения.
Так их уже сняли, походу. 12 открываются стройки и промышленность и сельхоз. А если промышленность, то и все подмосковье подключат, т.к большинство заводов там, а не в черте города. + запустили строительство. Надо читать их нормативку об этом, т.к если запускают строительство, значит и подрядчикам дадут возможность работать, ведь материалы для стройки нужно доставлять.
Очнулись, потому что нужно достраивать дома, за которые уже заплачены деньги. Не хотят бунта.
Так дома они вроде и так строят. Недавно был на районе, там ренновационные дома вроде как строят.
Метро так же строят. Огромные толпы рабочих ждут автобусы в 5 вечера.
Какую они там стройку «запустили» я не понял. Походу этот запуск строительства и есть шаг для предоставления возможности работать подрядчикам.
Ну, у нас новый район. Остановили стройку, там 7 домов. Птицы кружат, таджики бесхозные шатаются по району.
Еще есть 1 строительство, собственно за квартиру уже заплачено. Они взяли и остановили на неопределенный срок. Посмотрим, надеюсь достроят, там осталось немного. Это важный момент, все-таки не хочется на лавочке спать
У нас теперь по 11 тысяч из-за того, что мы просто начали больше выявлять. Это даже хорошо, ведь на самом деле у нас там ёбаные полчища зараженных, о которых мы знать не знаем!
Эти 11 тысяч большинство бессимптомные. Что за 2 недели людей в больницах не прибавилось это очень хорошо, значит реально прирост стабилизировался.
Надо понимать, что в большинстве стран людей без симптомов вообще не тестировали, там только успевали тестировать у кого тяжелые симптомы. В ЕС только сейчас начинают делать массовые исследования, и скоро выяснится что реально переболевших в разы больше зарегистрированных.
Собянин может эту маску в уретру себе запихать! Ладно бы, если их выдавали ещё, так дефицита нет, но стоят эти несчастные маски как самолёт!
Обяжут они...
50р. за одноразовую маску? Что блять? А туалетную бумагу ты рублей за 500, видимо, берёшь? У меня в городе в Ленте продают комплекты из 50 штук, стоит такая пачка 1500р. И это пиздец ебанутый просто. Такой пачке красная цена рублей 200-300.
Дело в том, что раньше они стоили 5 рублей за штуку.
++ , в 10 раз карл! Это то же самое что солярис купить не за 800 тыс ₽, а за 8 лимонов
Это понятно. Скажем так, для тебя 50₽ за одноразовую маску это нормальная цена, которая тебя устраивает. Хорошо. А как быть старикам с пенсией в 15-20 тысяч? Что делать работягам, у которых такая же зарплата? Если, конечно же, не брать в расчёт мысли о том, что «пусть идут учиться и зарабатывают больше».
Ну, опять таки не нагнетая, старикам всё же в Москве хорошо, у нас налажена социальная служба, которая бесплатно привезёт эти маски. Да и выходить то им у нас запрещено, но если вдруг, то дадут. У меня вот у коллеги бабушке вообще респиратор привезли хороший.
А вот за работяг да, не могу ничего говорит. Для этого бесплатная раздача масок и нужна.
Ну ёпта! Говорю же, для тебя это копейки. А для Васи Пупкина это много. Что Васе делать? Поэтому не обобщай
Если у Васи на плечах голова, а не пень, он сам решит свою проблему
Дешёвая, унылая, бестолковая демагогия. Уже для 50 руб за маску нужно работу менять, совсем ебанулись.
Тогдашний
В мск 50 р для кого-то много? Серьзно?
ага, еще эти маски менять надо каждые 2-3 часа и по факту они не защищают от вируса :)
И это странно. Если обязательное ношение масок - я могу носить ее месяц, как проверяющие поймут, что маска новая? никак.
Тебе уже сказали, что работяги маску можно сшить самостоятельно.
Бля, я что пишу иероглифами? С какого рожна человека обяжут что-то делать из своих средств, если он при этом ещё и нОлоги платит? Нет, так можно. Но это плохо
Поддержу. У меня рядом с домом в 3 из 3 аптек маски, антисептики и перчатки можно купить совершенно свободно. 30₽ за штуку примерно. В магазинах везде есть маски, в упомянутой выше Лавке тоже. Даже в Самокате, если мне не изменяет память.
Но это ни в коем образе не отменяет того факта, что маски должны раздавать бесплатно
Ей красная цена 5 рублей
Так можно самому сшить маску.
Из трусов? Или из тех денег, что работодатель за всех (официально) перечисляет в казну?
Из пустых обещаний. Хорошая маска получится - ведь сырья много.
И из заявлений в полицию. Что там по УК?
недавно ходила в клинику, мне на входе померили температуру и дали бесплатную маску
И?
Я умею батарейку в макбуках менять. К чему это я? А к тому, что меня обязывают носить маску, при этом не выделив маску. Нельзя заставить человека работать не дав ему рабочий инструмент
Можно! В армии так делают регулярно. А если учесть, что в чиновниках много отставных..
Собянину смекалочки не хватает подсмотреть у других стран - как они масочные режимы вводят.
Во-первых, маска не обязана быть из аптеки, это может быть любой плотный кусок ткани закрывающий нос и рот.
Во-вторых, сделать такую маску можно за 1 минуту практически из любого материала, вот допустим инструкция из Израиля:
Так, ладно, важный вопрос, кто-нибудь уже назвал своего ребёнка Плато?
Ещё не вышел
Этнический танк88
Я назову своего ребенка Роберт Петросян
но он все равно будет откликаться только на Жаль Порвался
Этнический танк88
Жаль Порвался Дмитриевич Орлов
Тебе недолго небо коптить осталось под этим аккаунтом
Этнический
Я не удалялся
Добрый микрофон
ебать как на вас так действует каждый чих, что вы ВСЕ вообще за честную монету принимаете? он действительно сказал как есть, но совершенно не факт что исключительно из альтруистических соображений. вовремя с нужной ноги в хату зашел с заделом на будущее, алло. ну нет в политике людей, которые альтруистично видят мир, это совершенно другого толка люди и это абсолютно нормально
чеканную монету
совершенно не факт что исключительно из альтруистических соображений
Всегда угарал с этого мышления.
какой молодец, авторитетный лидер и борец с режимом ( через некоторое время)
Главное, чтобы он в вертолет не садился. И по трассе на скорости не ехал.
голосовать за него будешь?
Да здесь одни ПИДОРАСЫ собрались
Это будет мой самый популярный коммент
Как бы тоже не отправи на изоляцию с ковидом
Вкусный звук
Забавно как Путин сам же его и вырастил, влив в Москву триллионы и позволив Собянину попиарится
Хм... в России 170 тысяч заболевших , а в Москве 300 тысяч. Какая-то несостыковочка..
Получаеться, Москва не Россия ?🤔
Слышный Петя
Что то ты логику потерял, 170к это выявленные, а 300к это типо сколько всего - выявленные + невыявленные
нихуя. было так))
невыявДенные?? наверное невыебленные
какой же у меня стояк на сильного мэра... мой президент
Да, Cобянин на фоне Володьки выглядит действительно круто
Собянину надо кормить пока только относительно мелкую вороватую шваль, типа Бирюковых и Ликсутовых, а у Путина 100 долларовых миллиардеров по лавкам и 5 армий силовиков.
Уже даже последнему дураку должно быть понятно, что от режима самоизоляции, введённого в Москве, нет никакого толку.
"само-" − это когда сам, по собственной инициативе. Когда тебе готовы за щеку напихать штрафов за нарушение режима − это уже шапито и ёбаная клоунада.
Биологический паук например
Не думаю, что он настолько туп, чтобы в открытую идти против АП, не имея тузов в рукаве
А ЧС не вводят )
Вот и верь теперь в официальную статистику
Ну он не противоречит. Официальная статистика - число протестированных. А тут вероятно была выборка плюс экстраполяция.
а за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в городе не увеличилось.
Это похоже на плато
Сергей Семёнович, перелогиньтесь
Я одного не понял. 12 мая половина подмосковье и часть москвы официально идет на работу. А остальные как? 9 мая путин объявит нерабочие дни для определённых категорий?
Кто вам сказал про половину Москвы?
Пока известно только про тяжелые заводы и стройку. Это максимум 10% Жителей Москвы.
Сказано про промышленность, стройку и сельхоз. А значит подключат подмосковье, т.к заводы там/склады там, а не в черте города. + запустили строительство. Надо читать их нормативку об этом, т.к если запускают строительство, значит и подрядчикам дадут возможность работать, ведь материалы для стройки нужно доставлять.
Кхе кхе. Теперь видимо и по другим регионам постепенно покажут реальные цифры
бля ну заголовок кликбейтный немного, он всё-таки говорит, что по скринингу это очевидно 2-2,5%, я то думал, он скажет, что нам все врут и реальных заразившихся 300к
Тем временем, розничный бизнес продолжает подыхать. Давайте добьем оставшиеся 50%, товарищ мэр? https://meduza.io/news/2020/05/07/kommersant-bolee-poloviny-magazinov-odezhdy-v-moskve-mogut-ne-otkrytsya-posle-okonchaniya-karantina
По моему, кто-то купил перчаток и не может их продать...ну какие перчатки в + ?
Как минимум неделю назад он уже говорил, что реально болеет около 2% населения Москвы.
Но почему-то когда прозвучала цифра 300 000 всем стало намного страшнее.
Я понимаю в чем смысл маски при инфекции которая возд.-капельным путем передаётся, но может кто-нибудь объяснить для чего носить перчатки (ведь если потенциальный распространитель потрет нос/рот/поправит маску в перчатке это ничего не изменит)?