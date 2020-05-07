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Он входит в список богатейших бизнесменов России.
У председателя совета директоров московского «Спартак» Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Сейчас Федун находится в больнице.
По данным Forbes, его состояние составляет 6,3 миллиарда долларов. Федун занимает 20-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России.
Госпитализирован
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Намерен татарин
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Околофутбол для быдла. Все фанаты футбола - околофутболисты
быдла
Нет ты.
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные - пенальти и угловой.
Надо было возвращать Массимо Карреру
Зочем он нужен?
На лакичах выиграл титул и сдулся
Тедеско прикольный
- Кто ты без своего коронавируса?
- Владельца «Спартака», Вице-президент «Лукойла», гений, миллиардер, плейбой...