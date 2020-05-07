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Новости
Ольга Щербинина
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Вице-президент «Лукойла» и совладелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с Covid-19 Материал редакции

Он входит в список богатейших бизнесменов России.

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Леонид Федун

У председателя совета директоров московского «Спартак» Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сейчас Федун находится в больнице.

По данным Forbes, его состояние составляет 6,3 миллиарда долларов. Федун занимает 20-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России.

#covid19 #новости

Спасибо за наводку Роберт Петросян
Ольга Щербинина
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8
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Намерен татарин

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Госпитализирован?

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Намерен татарин

Намерен
3

Госпитализирован

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Намерен
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Госпитализирован!

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rossoshmap

Намерен
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Оле-оле-оле

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Дыня

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2

Госпитализирован

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Дыня
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Артур

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Дыня

Намерен
0

Леонид

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Головной Гоша

Намерен
1

Сука. Я даже специально посмотрел автора новости и таки угадал.

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Иван Прохоров

3

Мастер заголовка

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Kyler

1

RIP

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Амир Аль-Мопеди

0

🤞

Ответить

Serg Bootlegger

Амир
0

Узнаём сколько фанов Спартака на ТЖ

Ответить

Намерен татарин

Serg
2

0
Околофутбол для быдла. Все фанаты футбола - околофутболисты

Ответить

Serg Bootlegger

Намерен
0

Ну болельщики его тоже не жалуют

Ответить

Головной Гоша

Намерен
0

быдла

Нет ты.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные - пенальти и угловой.

Ответить

Илья Тимофеев

0

Надо было возвращать Массимо Карреру

Ответить

Миша Сергеев

Илья
0

Зочем он нужен?
На лакичах выиграл титул и сдулся
Тедеско прикольный

Ответить

Илья Тимофеев

Миша
0

Титул взял

Ответить

Польский Кирилл

0

Ждём падения из окна.

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Владимир Опушко

0

- Кто ты без своего коронавируса?
- Владельца «Спартака», Вице-президент «Лукойла», гений, миллиардер, плейбой...

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