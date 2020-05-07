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Новости
Алексей Боржонов
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Губернатор Липецкой области сравнил нарушителей режима самоизоляции с клещами и предложил разгонять их химикатами Материал редакции

Власти заявили, что слова вырваны из контекста.

13 комментариев
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Игорь Артамонов Фото Олега Харсеева, «Коммерсантъ»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время беседы с мэром Липецка Евгенией Уваркиной предложил использовать химикаты против жителей, которые нарушают режим самоизоляции. Аудиозапись беседы опубликовал телеграм-канал «Чернозём», её подлинность подтвердили в администрации области, но назвали приведённые слова вырванными из контекста.

На совещании Уваркина рассказывала о применении нового дезинфицирующего средства, которое работает по «принципу тумана» и имеет «очень большое покрытие». Мэр Липецка сообщила, что рассматриваются территории, где эти средства можно применять — например, на остановках общественного транспорта.

После этого Артамонов предложил использовать дезинфицирующее средство для разгона людей.

Артамонов: Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят».

Уваркина: Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз. У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы с Александром Николаевичем постоянно перекрываем все входы.

Артамонов: У торгового центра [ещё распыляйте], молодые люди там 50 человек на машинах собирают. Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом…

Уваркина: Мы хотели попробовать, а вдруг… будет… как это… А вдруг полягут? Ну, то есть, надо попробовать сначала.

Артамонов: Привлекут к ответственности вас в прокуратуре тогда, если поляжет кто-нибудь.


Собеседники «Медиазоны» подтвердили изданию, что на записи — голоса Артамонова и Уваркиной. Позже подлинность беседы подтвердили и в администрации Липецкой области изданию «Мост ТВ». Там рассказали, что совещание состоялось в начале апреля, и заявили, что приведённые слова вырваны из контекста.

Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном.

Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы.

пресс-служба администрации Липецкой области

В прокуратуре региона заявили, что туда не поступало обращений с требованием начать проверку из-за высказываний Артамонова. Оснований для проверки в прокуратуре не увидели.

Режим самоизоляции действует в Липецкой области с 30 марта. К 7 мая в регионе зафиксировано 703 случая заболевания Covid-19, 148 человек выздоровели, двое — умерли.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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13 комментариев
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alex twit

4

Слова вырваны из контекста - любимая тупорылая отмаза долбоебов едросов

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Узкий Данила

alex
–2

Вырывать слова из контекста и подгонять под заголовок — любимая тупорылая забава местных пубертатных контент-менеджеров

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alex twit

Узкий
0

Даже не говори ничего, ватаноид

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Узкий Данила

alex
1

Я не ватаноид

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alex twit

Узкий
0

Врешь же. Обожаешь отмазывать власть

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Узкий Данила

alex
0

И что?

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Обязательный блик

0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Rodion Kutsaev

Илья
7

И поднимут нологи...

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Городской космос

Rodion
4

И мы их заплатим...

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Узкий Данила

Илья
–3

Откажешься от гражданства? 

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Ебаный Кошмар

3

Добро пожаловать в игру "Кто хочет стать россиянином?"

Вопрос первый: очередной россиянский чиновник спизданул хуйню, унижающую и без того нищее и униженное население страны. Как барин прокомментировал свое заявление:
A) Это провокация, атака идет с западных серверов
Б) Мои слова вырвали из контекста
В) Это фэйк, а распространяющих его ждет уголовное преследование
Г) Не нравится в россии - вали в США

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Биологический паук например

1

Власти заявили, что слова вырваны из контекста.

Поздно, мамки в вайбере уже перешли в режим боевой готовности

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hyposlasher

1

Ничего, и это стерпите

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