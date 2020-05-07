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Власти заявили, что слова вырваны из контекста.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время беседы с мэром Липецка Евгенией Уваркиной предложил использовать химикаты против жителей, которые нарушают режим самоизоляции. Аудиозапись беседы опубликовал телеграм-канал «Чернозём», её подлинность подтвердили в администрации области, но назвали приведённые слова вырванными из контекста.
На совещании Уваркина рассказывала о применении нового дезинфицирующего средства, которое работает по «принципу тумана» и имеет «очень большое покрытие». Мэр Липецка сообщила, что рассматриваются территории, где эти средства можно применять — например, на остановках общественного транспорта.
После этого Артамонов предложил использовать дезинфицирующее средство для разгона людей.
Собеседники «Медиазоны» подтвердили изданию, что на записи — голоса Артамонова и Уваркиной. Позже подлинность беседы подтвердили и в администрации Липецкой области изданию «Мост ТВ». Там рассказали, что совещание состоялось в начале апреля, и заявили, что приведённые слова вырваны из контекста.
В прокуратуре региона заявили, что туда не поступало обращений с требованием начать проверку из-за высказываний Артамонова. Оснований для проверки в прокуратуре не увидели.
Режим самоизоляции действует в Липецкой области с 30 марта. К 7 мая в регионе зафиксировано 703 случая заболевания Covid-19, 148 человек выздоровели, двое — умерли.
Слова вырваны из контекста - любимая тупорылая отмаза долбоебов едросов
Вырывать слова из контекста и подгонять под заголовок — любимая тупорылая забава местных пубертатных контент-менеджеров
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И поднимут нологи...
Добро пожаловать в игру "Кто хочет стать россиянином?"
Вопрос первый: очередной россиянский чиновник спизданул хуйню, унижающую и без того нищее и униженное население страны. Как барин прокомментировал свое заявление:
A) Это провокация, атака идет с западных серверов
Б) Мои слова вырвали из контекста
В) Это фэйк, а распространяющих его ждет уголовное преследование
Г) Не нравится в россии - вали в США