Артамонов: Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят».

Уваркина: Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз. У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно, мы с Александром Николаевичем постоянно перекрываем все входы.

Артамонов: У торгового центра [ещё распыляйте], молодые люди там 50 человек на машинах собирают. Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом…

Уваркина: Мы хотели попробовать, а вдруг… будет… как это… А вдруг полягут? Ну, то есть, надо попробовать сначала.

Артамонов: Привлекут к ответственности вас в прокуратуре тогда, если поляжет кто-нибудь.



