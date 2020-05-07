Прямой эфир
Указ об этом подписал Сергей Собянин.
Временные ограничения и режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая 2020 года. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.
Мэр считает, что ситуация стабилизировалась, а у системы здравоохранения есть достаточный запас прочности, но призывает в оставшиеся праздничные соблюдать требования самоизоляции и привыкать к использованию масок и перчаток.
С 12 мая к работе вернутся предприятия промышленности, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, рекомендуют по-прежнему оставаться дома. На рабочих местах должны обеспечить социальное дистанцирование, а также регулярно выборочно проверять сотрудников на Covid-19.
При этом с 12 мая в Москве вводят обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте и такси. Собянин отметил, что сеть продаж масок и перчаток расширят. Штраф за нахождение без маски составит пять тысяч рублей по статье 3. 18.1 КоАП Москвы.
Оформленные ранее рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Люди, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» или социальных карт.
В школах годовые оценки за 2019/20 учебный год выставят не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников всех классов кроме девятых и одиннадцатых классов дистанционное обучение будут проводить в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет.
6 мая Владимиру Путину представили трёхэтапный план снятия ограничений в России. Президент указал, что каждый субъект должен принимать такое решение самостоятельно, но с учётом федеральных рекомендаций. Собянин заявил, что ситуация в городе пока не позволяет снять ограничения.
грустная такая картинка, а что с ней было?
в России
Ага... Это точно. 31-ого продлят ещё. И к моменту окончания карантина люди помрут не от коронавируса, а от отсутствия работы. А напишут, конечно, же: "коронавирус погубил огромное количество человек!", чего и стоит ожидать...
Пиздец
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Режим самоизоляции и бесплатные обеды за счёт работодателя.
Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока всё-таки рано.
Не всё ещё наебнулось, что должно было, поэтому надо ещё посидеть малёха, - заключил Собянен.
Польский Кирилл
Пока эти ваши жулики-спекулянты на плаву - нельзя позволить людям отдавать им деньги. Вот когда от ресторанов останется только ГосРесторанСервис, от театров только Малые Государственные Театры, а от фитнесов только РосФитнесСеть - тогда можно и открывать.
хочу налить грамм 100-200 чтобы снять стресс
но руки дрожат
Могу налить тебе за щёку.
Теряешь сознание?
Логический шмель
Это конвульсии от оргазма, что в рашке все плохо, в отличие от святой и независимой Украины.
а какой оргазм мужской или женский (это важно)?
Логический шмель
Нет ничего лучше мужского оргазма и мужских стонов во время него.
Да, экономике - пипец
Наш офис базируется на Китай-городе (Москва) - уже процентов 20% заведений (знаю, по общению с их владельцами) не смогут открыться после самоизоляции (это рестораны, кофейные, салоны красоты и пару турфирм) - что будет если режим самоизоляции продлится еще несколько месяцев, не понятно...
Постоянный ключ
Поэтому надо его начинать синимать и возвращать всех к нормальной жизни, а не строить из себя невесть что.
Надо продлить и дать людям денег
Постоянный ключ
Не дадут.
Шоб здохли.
Снимать сейчас карантин - это по сути геноцид
с Москвой понятно.
Другое дело - продлит ли Путин "оплачиваемые нерабочие дни" до июня?
Такие "оплачиваемые" дни можно продлить навсегда. То есть до окончания президентства Путина. То есть навсегда.
Сложный коктейль
Я все хочу посмотреть на 0оть кого-то с оплачивыемыми выходными.
Знакомый говорит есть в подмосковье какой-то небольшой завод совместный с итальянцами, сидят уже месяц с сохранением зп. Но таких, конечно же, единицы
Сложный коктейль
Рабочие сидят с сохранением или офисники?
Тот офисник, но на таких заводах обычно ФОТ - не главная статья расходов. Может и чернорабочим что-то платят
случайно не оборудование для водоотведения делают?
Без конкретики инфа, но это знакомый друга. Говорит, ездит ещё и мутит какие-то дела сверху этих халявных денег.
Кажется, пора съебываться из Москвы
Если у тебя нет билета куда нибудь в сторону загнивающего запада, то лучше в Москве гнить, чем в условном Кемерово. Ну или на огороды пиздовать, уже май, пора высаживать кусты
высаживать кусты
Так я за этим и поеду
@Ольга Щербинина но ведь я уже написал про это новость!? 🤷🏼♂️
И поэтому мою как повтор расформировали ... Классная модерация 👌🏻
Влад, извини, что так получилось. Мы уже объясняли в комментах, что такое возможно, если новость срочная: мы стараемся реагировать быстро и не всегда сразу видим, что параллельно такую новость ставит кто-то вне редакции. Стараемся, чтобы таких ситуаций было как можно меньше
Подарите ему подписку на месяц. Компенсируйте хоть какими-то ништяками косяки
Блин, у меня день рождения 21 мая
Металлургический Орзэмэс
Блин, а у меня зимой. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Я нихуя не понял, теперь Собяка главный? А если Пу прикажет отменить с 12 режим самоизоляции и масочно-перчаточную религию? Москва останется до 31 мая?
Наверное это так в их понимании выглядит эффект "власть должна держать народ в изумлении".
Полномочия же регионам выдали, так что Собянин все делает в рамках путинских наставлений.
нате вам от души в душу
https://stihi.ru/2019/01/27/127
Внезапный кот
Ты уже посвятил стихи Билли Айлиш?
Этнический танк88
@Сергей Звезда @Вахтёр TJ @Ольга Щербинина спам боты баньте
вы же так хотели что-тоо почитать
В Хабаровском крае то же самое
На стройки можно и в магазине, а на улицу выйти пройтись в одиночестве нельзя. Спасибо
Было бы уж очень подозрительно, если бы сейчас так резко сняли режим самоизоляции. Это поставило бы под сомнение существование самого вируса