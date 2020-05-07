Указ об этом подписал Сергей Собянин.

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Временные ограничения и режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая 2020 года. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока всё-таки рано. Сергей Собянин мэр Москвы

Мэр считает, что ситуация стабилизировалась, а у системы здравоохранения есть достаточный запас прочности, но призывает в оставшиеся праздничные соблюдать требования самоизоляции и привыкать к использованию масок и перчаток.

С 12 мая к работе вернутся предприятия промышленности, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, рекомендуют по-прежнему оставаться дома. На рабочих местах должны обеспечить социальное дистанцирование, а также регулярно выборочно проверять сотрудников на Covid-19.

При этом с 12 мая в Москве вводят обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте и такси. Собянин отметил, что сеть продаж масок и перчаток расширят. Штраф за нахождение без маски составит пять тысяч рублей по статье 3. 18.1 КоАП Москвы.

Оформленные ранее рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Люди, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» или социальных карт.

В школах годовые оценки за 2019/20 учебный год выставят не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников всех классов кроме девятых и одиннадцатых классов дистанционное обучение будут проводить в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет.