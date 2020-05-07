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Новости
Ольга Щербинина
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В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая Материал редакции

Указ об этом подписал Сергей Собянин.

102 комментария
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Временные ограничения и режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая 2020 года. Об этом говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока всё-таки рано.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр считает, что ситуация стабилизировалась, а у системы здравоохранения есть достаточный запас прочности, но призывает в оставшиеся праздничные соблюдать требования самоизоляции и привыкать к использованию масок и перчаток.

С 12 мая к работе вернутся предприятия промышленности, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, рекомендуют по-прежнему оставаться дома. На рабочих местах должны обеспечить социальное дистанцирование, а также регулярно выборочно проверять сотрудников на Covid-19.

При этом с 12 мая в Москве вводят обязательно ношение масок и перчаток на работе, в магазинах и торговых центрах, а также в любом общественном транспорте и такси. Собянин отметил, что сеть продаж масок и перчаток расширят. Штраф за нахождение без маски составит пять тысяч рублей по статье 3. 18.1 КоАП Москвы.

Оформленные ранее рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая. Люди, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» или социальных карт.

В школах годовые оценки за 2019/20 учебный год выставят не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников всех классов кроме девятых и одиннадцатых классов дистанционное обучение будут проводить в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет.

6 мая Владимиру Путину представили трёхэтапный план снятия ограничений в России. Президент указал, что каждый субъект должен принимать такое решение самостоятельно, но с учётом федеральных рекомендаций. Собянин заявил, что ситуация в городе пока не позволяет снять ограничения.

#новости #карантинвроссии #москва #covid19

Ольга Щербинина
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102 комментария
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Konstantin Tsevelev

68
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Эмиль Рубанов

Konstantin
1

грустная такая картинка, а что с ней было?

Ответить

Вячеслав Лобозов

Эмиль
24

Жила в России

Ответить

Владимир Земсков

Konstantin
1

в России

Ответить

Булат Камалиев

Владимир
0

На

Ответить

Юра Касьянов

Булат
0

Хуй

Ответить

Алекс Самойлов

Konstantin
1

Ага... Это точно. 31-ого продлят ещё. И к моменту окончания карантина люди помрут не от коронавируса, а от отсутствия работы. А напишут, конечно, же: "коронавирус погубил огромное количество человек!", чего и стоит ожидать...

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Нина Жучкова

17

Пиздец

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Енот Волшебный

Нина
2

Приветик, кажется нас прервали.
Как настроение?

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Алексей Логачев

5

Режим самоизоляции и бесплатные обеды за счёт работодателя. 

Ответить

Индийский блик

Алексей
40

Ещё пару недель и не будет вашего работодателя

Ответить

Металлургический Орзэмэс

Индийский
1

Уже многие подохли

Ответить

Дыня

16
Ответить

Антон Блышко

16
Ответить

Taktischer Corgi

15

Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока всё-таки рано.

Не всё ещё наебнулось, что должно было, поэтому надо ещё посидеть малёха, - заключил Собянен.

Ответить

Польский Кирилл

Taktischer
1

Пока эти ваши жулики-спекулянты на плаву - нельзя позволить людям отдавать им деньги. Вот когда от ресторанов останется только ГосРесторанСервис, от театров  только Малые Государственные Театры, а от фитнесов только РосФитнесСеть - тогда можно и открывать.

Ответить

Универсальный теркин30см

13

здравствуйте прошу о помощи

Ответить

Универсальный теркин30см

Универсальный
5

хочу налить грамм 100-200 чтобы снять стресс

Ответить

Универсальный теркин30см

Универсальный
0

но руки дрожат

Ответить

Хозяин

Универсальный
14

Могу налить тебе за щёку.

Ответить

Универсальный теркин30см

Хозяин
4

порвался

Ответить

Универсальный

Универс…
4

щека тоже

Ответить

Brown Zweig

Универсальный
1

Теряешь сознание?

Ответить

Логический шмель

Brown
3

Это конвульсии от оргазма, что в рашке все плохо, в отличие от святой и независимой Украины.

Ответить

Универсальный

Логичес…
1

а какой оргазм мужской или женский (это важно)?

Ответить

Логический шмель

Универс…
2

Нет ничего лучше мужского оргазма и мужских стонов во время него.

Ответить

Интенсивный

Логичес…
0

У свиньи оргазм 30 минут

Ответить

Логический шмель

Интенси…
1

Ну спасибо, охуенный комплимент, блять.

Ответить

Интенсивный

Логичес…
0

Ебать ты че грузить меня? Разъёбу ведь)))

Ответить

Универсальный

Логичес…
0

селф мейд? 

Ответить

Интенсивный

Логичес…
0

А у тебя как с этим

Ответить

Универсальный

Интенси…
0

 руку помощи решил протянуть?

Ответить

Интенсивный

Универс…
0

Да, я включила били алиш и дрочу

Ответить

Универсальный

Интенси…
0

настя иванова?

Ответить

Интенсивный

Универс…
0

Даааааа))))

Ответить

Иван Васильев

Универсальный
0

тебя кто с лепры выпустил?

Ответить

Тимур Осокин

12

Да, экономике - пипец

Наш офис базируется на Китай-городе (Москва) - уже процентов 20% заведений (знаю, по общению с их владельцами) не смогут открыться после самоизоляции (это рестораны, кофейные, салоны красоты и пару турфирм) - что будет если режим самоизоляции продлится еще несколько месяцев, не понятно...

Ответить

Постоянный ключ

Тимур
2

Поэтому надо его начинать синимать и возвращать всех к нормальной жизни, а не строить из себя невесть что.

Ответить

Paster Nak

Постоянный
0

Надо продлить и дать людям денег

Ответить

Постоянный ключ

Paster
2

Не дадут.

Ответить

Paster Nak

Постоянный
0

Шоб здохли.

Ответить

Paster Nak

Paster
0

Снимать сейчас карантин - это по сути геноцид

Ответить

Evgenii Evgenii

Paster
0

Какой геноцид, кто хочет - работает, нет - дома сидит.

Ответить

Евгений Большаков

4

с Москвой понятно.
Другое дело - продлит ли Путин "оплачиваемые нерабочие дни" до июня?

Ответить

Иван Ташкинов

Евгений
7

Такие "оплачиваемые" дни можно продлить навсегда. То есть до окончания президентства Путина. То есть навсегда.

Ответить

Сложный коктейль

Евгений
0

Я все хочу посмотреть на 0оть кого-то с оплачивыемыми выходными.  

Ответить

Илья Гераськин

Сложный
0

Знакомый говорит есть в подмосковье какой-то небольшой завод совместный с итальянцами, сидят уже месяц с сохранением зп. Но таких, конечно же, единицы

Ответить

Сложный коктейль

Илья
0

Рабочие сидят с сохранением или офисники? 

Ответить

Илья Гераськин

Сложный
1

Тот офисник, но на таких заводах обычно ФОТ - не главная статья расходов. Может и чернорабочим что-то платят

Ответить

Мистер Блондин

Сложный
0

Большинство сидит с 2\3 зп

Ответить

Мистер Блондин

Илья
0

случайно не оборудование для водоотведения делают? 

Ответить

Илья Гераськин

Мистер
0

Без конкретики инфа, но это знакомый друга. Говорит, ездит ещё и мутит какие-то дела сверху этих халявных денег. 

Ответить

Василий Алёхин

5
Ответить

Юрий Набоков

Василий
1

тут больше подойдет реверс

Ответить

Сергей Гращенко

4

скоро все там будем...

Ответить

Андрей Тодоровский

0

Кажется, пора съебываться из Москвы

Ответить

Бедный мангал

Андрей
10

Если у тебя нет билета куда нибудь в сторону загнивающего запада, то лучше в Москве гнить, чем в условном Кемерово. Ну или на огороды пиздовать, уже май, пора высаживать кусты

Ответить

Андрей Тодоровский

Бедный
0

высаживать кусты

Так я за этим и поеду

Ответить

Бедный мангал

Андрей
0

А чем питаться до августа будешь?

Ответить

Мудрый микроскоп

3

Кто бы сомневался :)

Ответить

Влад Мурыгин

2

@Ольга Щербинина но ведь я уже написал про это новость!? 🤷🏼‍♂️

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до…
В указе прописано, что москвичи с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в транспорте, включая…
tjournal.ru
Ответить

Ольга Щербинина

Влад
–4

Сорри, не увидели, начала свою ставить

Ответить

Влад Мурыгин

Ольга
6

И поэтому мою как повтор расформировали ... Классная модерация 👌🏻

Ответить

Сергей Звезда

Влад
0

Влад, извини, что так получилось. Мы уже объясняли в комментах, что такое возможно, если новость срочная: мы стараемся реагировать быстро и не всегда сразу видим, что параллельно такую новость ставит кто-то вне редакции. Стараемся, чтобы таких ситуаций было как можно меньше 

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
2

Подарите ему подписку на месяц. Компенсируйте хоть какими-то ништяками косяки

Ответить

Нина Жучкова

1

Блин, у меня день рождения 21 мая

Ответить

Металлургический Орзэмэс

Нина
4

Блин, а у меня зимой. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ответить

Нина Жучкова

Металлургический
6

Снимать штаны и бегать...

Ответить

Добрый микрофон

Металлургический
4

блин, а у меня тоже зимой

Ответить

Anton Gostev

Нина
0

Нет, у меня

Ответить

Alex Under

2
Ответить

Эмиль Рубанов

2

Я нихуя не понял, теперь Собяка главный? А если Пу прикажет отменить с 12 режим самоизоляции и масочно-перчаточную религию? Москва останется до 31 мая? 

Наверное это так в их понимании выглядит эффект "власть должна держать народ в изумлении".

Ответить

Polina Malahova

Эмиль
1

Полномочия же регионам выдали, так что Собянин все делает в рамках путинских наставлений.

Ответить

Petr

2

Да ёп вашу...

Ответить

Руководящий Денис

2

блять дайте колеса-то уже поменять на летние!

Ответить

Акиф Гаджиев

–2

странно ожидать чего-то другого при существующей динамике заболевших

Ответить

Федя Гришаедов

1

Гуд ньюс, сэнкс, гайз! Гуд лак! Р.И.П.

Ответить

Dc Maniac

1

Уже повтор ведь ?

Ответить

Илья Гераськин

1

Это обещанные послабления после 11 мая?

Ответить

Alexey Samarkin

1

Самоизоляция, плавно перетекающая в революцию

Ответить

Универсальный теркин30см

0

нате вам от души в душу
https://stihi.ru/2019/01/27/127

Начитанный поросёнок Про свинок - малышам…
Портал предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений…
stihi.ru
Ответить

Внезапный кот

Универсальный
1

Ты уже посвятил стихи Билли Айлиш?

Ответить

Универсальный теркин30см

Внезапный
0

я думал что Максим, это певица, споешь?

Ответить

Этнический танк88

Универсальный
–3

@Сергей Звезда @Вахтёр TJ @Ольга Щербинина спам боты баньте

Ответить

Универсальный теркин30см

Этнический
1

ку-ка-ре-ку

Ответить

Универсальный теркин30см

Универсальный
–2

вы же так хотели что-тоо почитать

Ответить

Универсальный теркин30см

Универсальный
–2

обязательно прочтите, шоб вы всрались

Ответить

Логический шмель

0

Т.е. по всей стране.

Ответить

Ivan Zloy

–1

Уууу, Роисси вперде!

Ответить

n4rym

0

жаль

Ответить

Вирусный жар

0

Все это пи#ец. Пора в бункер. 

Ответить

Andre Macareno

0

Да ебаните уже до 31 декабря, чего обнадеживать-то

Ответить

Польский Кирилл

0

Господин ПЖ велел всем надеть намордники и радоваться.
Иначе эцых с гвоздями.

Ответить

плюшевый батон

0

Пробежки то разрешены? Я уже чувствую жир 

Ответить

Аня Курнаева

0

В Хабаровском крае то же самое

Ответить

Eugen T

Аня
0

Находку вообще закрыли 

Ответить

Фактический каякер

0

Ну кто бы сомневался

Ответить

Nikolay Doo

0

ахуеть

Ответить

Hasan Alloush

0

На стройки можно и в магазине, а на улицу выйти пройтись в одиночестве нельзя. Спасибо

Ответить

Павел Таран

–1

Было бы уж очень подозрительно, если бы сейчас так резко сняли режим самоизоляции. Это поставило бы под сомнение существование самого вируса

Ответить

Люциан Бужор

–1

Да похуй уже, пускай делает что хочет.

Ответить

Bad Bear

–3

Собянин>Путин

Ответить
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