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Новости
Алексей Боржонов
938

Власти Москвы заявили о голландском происхождении закупленных тестов на Covid-19. СМИ утверждали, что они из Китая Материал редакции

Депздрав города показал регистрационное удостоверение тестов в подтверждение своего заявления.

17 комментариев
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Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, закупленные мэрией Москвы, произведены не в Китае, а в Нидерландах, утверждает департамент здравоохранения города.

Заявление появилось на следующий день после публикации расследования «Важных историй» о происхождении экспресс-тестов Biozek Medical. По данным журналистов, закупленные Москвой тесты заявлены как голландские, но на самом деле произведены в Китае, а их точность — ниже, чем утверждает производитель.

Обращаем внимание, что, несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды. Информация о том, что результаты данных тест-систем являются недостоверными, не соответствует действительности. В 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики.

Департамент здравоохранения Москвы

На сайте департамента опубликован скан государственного удостоверения медицинского изделия, где подтверждается информация о голландском производителе. При этом журналисты в расследовании отмечали, что в удостоверении Росздравнадзора действительно прописано, что тесты произведены в Нидерландах, однако, по их данным, эта информация неверная.

Фото депздрава Москвы

В депздраве заявили, что тест позволяет получить результат в течение 15 минут — это самый быстрый из существующих способов проверки. В заявлении отмечается, что тест определяет наличие не самого вируса в организме, а иммуноглобулинов, которые вырабатываются как ответ на инфекцию. Это позволяет определить, болен ли человек в текущий момент, или он уже переболел, и у него выработался иммунитет.

К 7 мая в Москве зафиксировано 92 676 случаев заболевания Covid-19, 9227 человек выздоровели, 905 — умерли.

#новости #covid19

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17 комментариев
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Этнический танк88

12

В депздраве работает лох с сяоми

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Степан Кучеренко

Этнический
0

ну мне кажется, что лох он только из-за того, что не убрал эту уродскую плашку.

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Илья Политов

Степан
0

а что за пиздец вообще, почему у них по дефолту эта плашка? потому что телефон недорогой, рекламу по-умолчанию вставляют?

Ответить

Степан Кучеренко

Илья
1

ну типа считается, что камера там хороша за те деньги и поэтому наверное они лепят рекламу. но вообще эта плашка убирается в настройках одной галочкой. не понимаю людей которые её оставляют. она же мешает.

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Илья Политов

Степан
0

ну вот разбил ты телефон, купил новый и надо сразу им пользоваться. какой нибудь iphone особо настраивать не надо (да и много нормальных андроидов), и уж тем более убирать рекламу. типа лох, что не просидел 2 часа и не прошерстил все настройки?

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Дмитрий Чаплыгин

Илья
0

Вообще-то, в почту вставляет «Отправлено с iPhone». Насчет фоток не помню...

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Пёс-рыцарь

Дмитрий
0

Даже тж яблочко отображает. Тип отправлено с айфона.

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Универсальный

Илья
0

Так ты перенеси настройки как и на Айфоне в чем проблема

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Пёс-рыцарь

Илья
0

Потому что ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!

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Телефонный шар

Этнический
0

ну он хотя бы не удалялся с тж 

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Люциан Бужор

1

"Хи-хи из Голландии" 

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Городской космос

1

Подковерные битвы за Москву. Кто победит - Собянин или АП ?

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Человекоподобный кот

1

быстрее люди от короны помрут, чем научатся отключать вотермарки на своих телефонах

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Павел Петрович

0

Ключевой момент:
The phrase "Dutch-made" was removed from the company's website after questions from the newspaper.

Фраза "Сделано в Нидерландах" была убрана с сайта производителя этого теста после журналистских запросов.
https://nltimes.nl/2020/05/06/dutch-company-sold-unreliable-coronavirus-tests-report

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Илья Гераськин

0

Кто-то занёс в Росздравнадзор. Конечно они будут отнекиваться до последнего.

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Павел Мухунов

0

Я правильно понимаю что опровержение это сертификат, который они сами же сделали?

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Сергей Воробьёв

0

Прочитал вместо "Власти Москвы" —- "Владельцы Москвы"

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