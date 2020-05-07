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Депздрав города показал регистрационное удостоверение тестов в подтверждение своего заявления.
Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, закупленные мэрией Москвы, произведены не в Китае, а в Нидерландах, утверждает департамент здравоохранения города.
Заявление появилось на следующий день после публикации расследования «Важных историй» о происхождении экспресс-тестов Biozek Medical. По данным журналистов, закупленные Москвой тесты заявлены как голландские, но на самом деле произведены в Китае, а их точность — ниже, чем утверждает производитель.
На сайте департамента опубликован скан государственного удостоверения медицинского изделия, где подтверждается информация о голландском производителе. При этом журналисты в расследовании отмечали, что в удостоверении Росздравнадзора действительно прописано, что тесты произведены в Нидерландах, однако, по их данным, эта информация неверная.
В депздраве заявили, что тест позволяет получить результат в течение 15 минут — это самый быстрый из существующих способов проверки. В заявлении отмечается, что тест определяет наличие не самого вируса в организме, а иммуноглобулинов, которые вырабатываются как ответ на инфекцию. Это позволяет определить, болен ли человек в текущий момент, или он уже переболел, и у него выработался иммунитет.
К 7 мая в Москве зафиксировано 92 676 случаев заболевания Covid-19, 9227 человек выздоровели, 905 — умерли.
ну мне кажется, что лох он только из-за того, что не убрал эту уродскую плашку.
а что за пиздец вообще, почему у них по дефолту эта плашка? потому что телефон недорогой, рекламу по-умолчанию вставляют?
ну типа считается, что камера там хороша за те деньги и поэтому наверное они лепят рекламу. но вообще эта плашка убирается в настройках одной галочкой. не понимаю людей которые её оставляют. она же мешает.
ну вот разбил ты телефон, купил новый и надо сразу им пользоваться. какой нибудь iphone особо настраивать не надо (да и много нормальных андроидов), и уж тем более убирать рекламу. типа лох, что не просидел 2 часа и не прошерстил все настройки?
Вообще-то, в почту вставляет «Отправлено с iPhone». Насчет фоток не помню...
быстрее люди от короны помрут, чем научатся отключать вотермарки на своих телефонах
Ключевой момент:
The phrase "Dutch-made" was removed from the company's website after questions from the newspaper.
Фраза "Сделано в Нидерландах" была убрана с сайта производителя этого теста после журналистских запросов.
https://nltimes.nl/2020/05/06/dutch-company-sold-unreliable-coronavirus-tests-report
Кто-то занёс в Росздравнадзор. Конечно они будут отнекиваться до последнего.
Я правильно понимаю что опровержение это сертификат, который они сами же сделали?