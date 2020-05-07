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Новости
Алексей Боржонов
3182

Соболь и Собчак проведут онлайн-дебаты на тему помощи людям во время кризиса Материал редакции

Они пройдут 10 мая.

62 комментария
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Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр 7 мая анонсировала онлайн-дебаты между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и ведущей Ксенией Собчак. Через несколько часов после публикации поста Фельгенгауэр Соболь подтвердила своё участие в них, Собчак подтвердила своё участие ещё 5 мая.

Тема дебатов: «20 000 каждому: популизм или необходимость?». Они начнутся 10 мая в 18:10 по московскому времени, трансляция пройдёт в эфире «Эха Москвы», на канале Собчак и на «Навальный Live».

Фельгенгауэр отметила, что по регламенту дебатов обе участницы выступят со вступительным словом, ответят на вопросы модератора, затем будут задавать вопросы друг другу. На вопрос даётся до минуты, на ответ — до трёх минут. Первого спикера выберут жребием.

  • Конфликт между Собчак и Соболь начался в апреле, после того как Алексей Навальный предложил выплатить россиянам по 20 тысяч рублей по время кризиса;

  • Собчак в эфире «Эха» раскритиковала идею Навального и заявила, что если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес будет разрушен»;
  • После этого Соболь опубликовала в инстаграме ответ Собчак, где напомнила той о её высказываниях в поддержку пенсионной реформы. Собчак ответила, что готова объяснить ей свою точку зрения;
  • Соболь заявила, что была готова пойти на дебаты ещё в феврале — тогда переговоры с ней вёл главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. Собчак же опубликовала скриншоты личной переписки с ним, где Дзядко объясняет позицию Соболь: она хочет, чтобы Собчак публично вызвала её на дебаты. Собчак отказалась это делать, объясняя, что инициатива исходит не от нее.

#новости #соболь #собчак

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62 комментария
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Артём Арцыбушев

31

В чем смысл дебатов с собчак?

Ответить

Узкий Данила

Артём
3

В чем смысл дебатов с Соболь?

Ответить

Ivan Hohanov

Узкий
4

В чем смысл дебатов?

Ответить

Ваня Погост

Ivan
35
Ответить

Alexey Snooker

Ваня
3
Ответить

Насущные Проблемы

Ваня
1

у неё хуй

Ответить

Ваня Погост

Насущные
4

Да, есть и такой баян.

Ответить

Andre Macareno

Насущные
0

Ещё лучше.

Ответить

Руслан Ефремов

Ivan
0

владимир владимирович, залогиньтесь.

Ответить

Денис Волков

Ivan
0

В чем смысл наших комментариев?

Ответить

Litnikov Danil

Денис
0

Ом

Ответить

Евгений Клочков

Артём
–5

Учитывая способности Ксении самостоятельно думать и говорить без сценаристов и редакторов и, учитывая ее "антирейтинг", это автоматом победа

Ответить

check-it-out

Евгений
–5

Антирейтинг у кого? У тех, кто "кококо ведущая дом 2" или тех, кто по сигналу фас Навального любого гноить автоматически начинают?

Ответить

Евгений Клочков

check-it-out
8

Как не крути, но репутация с "ведущая дома 2" никуда не денется
Плюс Ксения не самый умный в плане сказать человек на Диком Западе
Плюс спорные высказывания
Плюс недавняя история с крабами
Плюс само ее происхождение - девочка из семьи новой номенклатуры до какого-то момента всякий социал-дарвинизм говорила, а теперь на тебе, радеть стала за людей
Плюс выборы 18 года
Плюс история с текущим мужем, когда "мы конечно типа оппозиция", но в нужный момент выступим за Собянина, ибо квартирка и театр под управление хочется

Ответить

check-it-out

Евгений
–3

Ясно, по списку претензий Навального пошли.

Ответить

Евгений Клочков

check-i…
–1

А он есть? я просто рили не интересуюсь, чо там сисян предъявляет

Ответить

Алексей Любимцев

Артём
1

Сделать ей ещё больше рекламы

Ответить

Руслан Гатин

Артём
0

*А в чем смысл дебатов с Собчак если у них одинаковые мнения на эту тему?

Ответить

Тюляш Морской Котан

19
Ответить

Биологический паук например

13
Ответить

Bad Bear

10

Будут спорить кто из них оригинал, а кто клон. Зрители будут голосовать и в конце дебатов проигравшего пристрелит супруг.

Ответить

LordChanka

8

Ну Соболь хотя бы сипатишная

Ответить

Maxim Semenov

6
Ответить

Gleb Khineev

Maxim
1

Последние несколько серий 7-го сезона шикарны

Ответить

check-it-out

4

Примерно так представляю их пассивную агрессивность женскую в ходе дебатов:

Ответить

Zero-zero-one

3
Ответить

Sergey Volkov

3

Представил это как

Ответить

Денис Иванов

Sergey
0

Очень надеюсь что примерно так и будет. Иначе зачем смотреть?

Ответить

Semen Semenov

2

Что-то более мерзкое, чем собчак существует на этой планете?

Ответить

Гена Горьков

Semen
2

Захарова

Ответить

igogo

Semen
0
Ответить

Худой крюк

0

Какие на эту тему могут быть вообще дебаты? Государство как бы если что то запрещает, то должно компенсировать. 

Ответить

Алексей Логачев

Худой
2

Даже на TJ якобы у "думающей" аудитории не всё так очевидно

Ответить

Вкусный звук

1

Зачем проводить дебаты с продажным политическим трупом? Если ты его разгромишь – ничего не даст. Если проиграешь – засмеют. 

Ответить

Vladik Sokolov

0

Говорить будут только через модератора

Ответить

Александр Гонтарев

Vladik
2

а дебаты разве не так делаются?

Ответить

Nikita Resh

–11

Сообщение удалено

Ответить

Александр Гонтарев

Nikita
1

а у Вице-мэра Москвы одежды на овер 15 лямов

Ответить

Насущные Проблемы

Nikita
0

Пруфы будут?

Ответить

Nikita Resh

Насущные
–1

Сообщение удалено.

Ответить

Artem Puchkov

Nikita
1

Тебя ебет сколько они стоят? Она их украла?

Ответить

Zero-zero-one

Nikita
0

Откуда деньги на айфон?Ты что агент госдепа?

Ответить

Artem Puchkov

Nikita
0

Слитый сообщения удалил

Ответить

rossoshmap

Nikita
0

Подарили 

Ответить

Emile Zäkiev

Nikita
0

 иррелевантно

Ответить

Ivan Hohanov

Nikita
0

тебе они так нравятся, что ты об этом три коммента подряд написал

Ответить

Bad Bear

0

Вот это замес

Ответить

Евгений Клочков

0

Так вот как теперь называются вебинары и мастер-классы по вебкаму

Ответить

Рыбий Глаз

0
Ответить

_______ ________

0

А кто из них за либерастов будет топить?

Ответить

Тюляш Морской Котан

_______
0

да

Ответить

Буржуазный Гоша

0

Очередную системную оппозиционерку послали дебатировать с "либерастами". Все как всегда! Машку жалко было. Интереса к этим "дебатам", конечно же, нет. Хайпометр на нуле.

Ответить

Миша Маряк

0

Шо та хуйня, шо эта хуйня. 
Нахуй их обеих.

Ответить

VNVVR ALIEV

Миша
0

Соболь то чем тебе не угодила?

Ответить

Temir

0

Представляю дебаты
И тут такой вопрос в лоб:
Ты хули так похожа на меня?

Ответить

Кисьпись

0

По сути Навальный — Захарова лайт. Ни к чему не прийдут, Собчак попиздит и ускачет восвояси дальше трястись от ненависти к неудачникам из пятерочки.

Ответить

Dennis Naidyuk

0

ЖЕНСКАЯ ДРАКА! 😯

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Собчак и её клон

Ответить

Mikki Rurk

0

Не вижу смысла тратить время на споры с собчак, опять вылезла в разгар политической игры

Ответить

Ильяс Мунарбаев

0
Ответить

Serg Bootlegger

–2

Одна будет раздавать не свои личные деньги, другая топить за экономить. Очень интересно

Ответить

Roman Roman

Serg
0

У государства тоже нет своих денег, только те, что иму народ отстегнул. Почему нельзя часть из них вернуть обратно людям?
Тем более, что это чуток оживит спрос.

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