Прямой эфир
Они пройдут 10 мая.
Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр 7 мая анонсировала онлайн-дебаты между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и ведущей Ксенией Собчак. Через несколько часов после публикации поста Фельгенгауэр Соболь подтвердила своё участие в них, Собчак подтвердила своё участие ещё 5 мая.
Тема дебатов: «20 000 каждому: популизм или необходимость?». Они начнутся 10 мая в 18:10 по московскому времени, трансляция пройдёт в эфире «Эха Москвы», на канале Собчак и на «Навальный Live».
Фельгенгауэр отметила, что по регламенту дебатов обе участницы выступят со вступительным словом, ответят на вопросы модератора, затем будут задавать вопросы друг другу. На вопрос даётся до минуты, на ответ — до трёх минут. Первого спикера выберут жребием.
Конфликт между Собчак и Соболь начался в апреле, после того как Алексей Навальный предложил выплатить россиянам по 20 тысяч рублей по время кризиса;
В чем смысл дебатов с собчак?
Узкий Данила
В чем смысл дебатов с Соболь?
В чем смысл дебатов?
у неё хуй
В чем смысл наших комментариев?
Учитывая способности Ксении самостоятельно думать и говорить без сценаристов и редакторов и, учитывая ее "антирейтинг", это автоматом победа
Антирейтинг у кого? У тех, кто "кококо ведущая дом 2" или тех, кто по сигналу фас Навального любого гноить автоматически начинают?
Как не крути, но репутация с "ведущая дома 2" никуда не денется
Плюс Ксения не самый умный в плане сказать человек на Диком Западе
Плюс спорные высказывания
Плюс недавняя история с крабами
Плюс само ее происхождение - девочка из семьи новой номенклатуры до какого-то момента всякий социал-дарвинизм говорила, а теперь на тебе, радеть стала за людей
Плюс выборы 18 года
Плюс история с текущим мужем, когда "мы конечно типа оппозиция", но в нужный момент выступим за Собянина, ибо квартирка и театр под управление хочется
Ясно, по списку претензий Навального пошли.
А он есть? я просто рили не интересуюсь, чо там сисян предъявляет
*А в чем смысл дебатов с Собчак если у них одинаковые мнения на эту тему?
Будут спорить кто из них оригинал, а кто клон. Зрители будут голосовать и в конце дебатов проигравшего пристрелит супруг.
Представил это как
Что-то более мерзкое, чем собчак существует на этой планете?
Говорить будут только через модератора
Сообщение удалено
Пруфы будут?
Сообщение удалено.
А кто из них за либерастов будет топить?
Шо та хуйня, шо эта хуйня.
Нахуй их обеих.
По сути Навальный — Захарова лайт. Ни к чему не прийдут, Собчак попиздит и ускачет восвояси дальше трястись от ненависти к неудачникам из пятерочки.
Не вижу смысла тратить время на споры с собчак, опять вылезла в разгар политической игры
Одна будет раздавать не свои личные деньги, другая топить за экономить. Очень интересно
У государства тоже нет своих денег, только те, что иму народ отстегнул. Почему нельзя часть из них вернуть обратно людям?
Тем более, что это чуток оживит спрос.