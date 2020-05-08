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Новости
Тверь
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В Твери с бывшего здания НКВД сняли мемориальные доски о жертвах репрессий Материал редакции

Они провисели там почти 30 лет.

37 комментариев
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Фото: ТИА

Со здания старого корпуса Тверского государственного медицинского университета, бывшего здания НКВД, сняли две мемориальные доски в память о жертвах репрессий 1930-50 годов. Об этом в фейсбуке сообщил активист Артём Важенков.

Надписи на мемориальных досках гласят: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

Демонтировать доски потребовала прокуратура Центрального района Твери ещё в конце 2019 года. Установку одной мемориальной доски ведомство посчитало незаконной, а информацию на другой – не соответствующей действительности. На здании они появились в 1991 и 1992 годах.

По данным организации «Мемориал», местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в подвалах медуниверситета более шести тысяч польских военнопленных.

В декабре 2019 года против демонтажа мемориальных досок выступали активисты «Открытой России» и «Либертарианской партии России», которые проводили у здания ТГМУ одиночные пикеты.

#тверь #тгму #новости

Материал дополнен редакцией
Тверь
Столица Верхневолжья. Где-то между Москвой и Санкт-Петербургом.
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37 комментариев
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Anton Gostev

20

Зачем они это делают?

Вот реально, в стране ничего не изменится, пока не перестанут прикрывать зверства советского режима. По мне так это главное условие - принять свою историю, сделать выводы, дать всем понять, что уроки усвоили, только тогда можно мечтать о развитии в цивилизованном направлении.

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Paster Nak

Anton
24

чекистам неприятно осознавать что они злодеи

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Недовольный велосипед

Paster
9

У них другое самоощущение. Они воспринимают себя как этакое тайное братство рыцарей, защищающих Страну от внутренних и внешних врагов. В процессе защиты неизбежны перегибы и случайные жертвы, но интересы Страны важнее.
Как-то так.

Ответить

Alexei Kuksin

Anton
–9

главное условие - принять свою историю

Я в каждом совкосраче так и вижу как на tj принимают свою историю

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alexferman

Alexei
9

Принять свою историю ≠ объявить её прекрасной всю без исключений. Принять свою историю это значит разобрать её и выделить ошибки. Советский период это почти сплошная ошибка.

Ответить

Alexei Kuksin

alexferman
–4

Человек, который тащит на tj копипасту пишет что про разбор и выделение ошибок.

Ответить

alexferman

Alexei
2

В день, когда я встречу совкодрочера, который способен на что-то более адекватное, чем визгливый переход на личности, наверное, остановится Земля))

Ответить

Alexei Kuksin

alexfer…
–2

совкодрочера

визгливый переход на личности

Че полыхнул то?

Ответить

alexferman

Alexei
0

Тушись)

Ответить

Евгений Клочков

alexfer…
0

Это вам надо к Кагарлицкому
Хотя не, он комми, но не совкодрочер

Ответить

Акционерный колос

alexferman
0

Земля пухом тебе 

Ответить

Dmitriy Volkov

Alexei
2

Как вы заебали никчемные, я прям каждый день вижу как «рождённые в ссср» день ото дня нихуя не делают, зато домой что-нибудь пиздят, «хозяйственные» 

Ответить

Alexei Kuksin

Dmitriy
1

Все в порядке с утра? А то я не могу уловить логику в твоем комментарии.

Ответить

Dmitriy Volkov

Alexei
0

Логика в том, дядь, что у нас система работает а-ля мент не допросе, там если взял в руку ручку тебе пизда, и действия со съемом табличек аналогичны. Это проверка почвы. Менты это называют «обсасывать», забавно правда? 

Ответить

Yuri Miller

Dmitriy
0

Замкнутый круг. Платят мало значит надо таскать. Таскают значит зачем им платить. Мотивации нет. Как сказал один доктор, "если бы я не был испорчен медицинским образованием, то заявил бы, что нормально работать человек может только под морфием" (после самотеста с морфием)

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

Alexei
1

В каждом совкосраче видно тебя, готового оправдать что угодно. 

Вот это жизнь у человека, поставить себе триггер на TJ на любое упоминание СССР и прибегать тут же с оправданиями.

Ответить

Alexei Kuksin

Фичеры
0

поставить себе триггер на TJ

Написал человек, который всю ночь срался в теме про Дурова

Ответить

Евгений Клочков

Alexei
0

Можно конешн говорить что на ТЖ кто-то весьма вольно относится к своей истории

Но давайте так - этот момент, которому доска посвящена, реально хуевый и едва ли чем-то оправдываемый. Потому надо все же принять, что случился пиздец, понять, а с хуяли он случился (причем без сказок в виде злой уга-буги которая творила зло потому что злая) и как не повторяться

Ответить

Pavel Zamyatin

Anton
0

Вы сами себе ответили - зачем тем, кто требует демонтировать, чтобы что-то изменилось в стране? У них все ок.

Ответить

Фичеры не хуже The New Yorker

Anton
0

Потому что их цель - не менять страну. Их цель - откатить её обратно в ту пучину страха и всевластия НКВД. 

Ответить

Евгений Клочков

Фичеры
0

Не, тут нифига
Они сами, как экс-чекисты и номенклатура, резко против такого
Точечно щемить - тут да, они первые

Массово - нет, ибо они во-первых больше всех попали под раздачу (если говорить о номенклатуре, которая кушала сама себя все 30-е) и впоследствии массово огребли (собсна, Большой Террор закончился тем, что затерроризировали часть тех, кто там принимал участие) 

Ответить

Акционерный колос

Anton
0

Что делаешь именно ты?

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Владислав Коньков

Anton
–1

Чёт вы с утра демонизируете. Есть схожие по смыслу таблички на зданиях, которые не снимают - факт. Было две таблички, которые сняли по причинам незаконной установки и ошибки (там может хоть запятая неправильно стоять и это будет причиной). Согласуют/исправят - повесят обратно.

Ответить

Dmitriy Volkov

Владислав
0

Фактовик на месте 

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Yuri Miller

Владислав
0

как повесят или заменят на покруче - будет базар. А так - непонятно. "Здесь в 1940х зверски мучались, пытая людей, сотрудники НКВД, нельзя нам граждане забывать их заслуги и страдания". Ведь так неприятно пытать людей. Кстати их тихо оправдали в 2000х годах, один историк умудрился разнюхать это обстоятельство.

Ответить

Нехороший Мика

19

А переписывают историю все-равно на западе!

Ответить

Митя Простомолотов

13

Не бойтесь, новую повесят..скоро

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Митя
0

Ага...портрет пу ))

Ответить

Владимир Земсков

3

Это типа "мы помним, но в одну сторону"

Ответить

Lungo Leggero

–12

поляки спокойно демонизруют СССР, сравнивают с фашисткой Германией, умаляют подвиги красноармейцев, обвиняют в развязывании войны, всяко говнят на дипломатическом уровне. Вопрос к сердобольным комментаторам:

- зачем поминать их военных?

они заслуживают того, чтобы выпилить их из современной российской истории. Пусть скажут спасибо с того света своим политкам.

сравните количество переживших плен в польской войне:

https://diletant.media/articles/35057034/

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Yuri Miller

Lungo
3

Правильно. Нельзя умалять подвиг людей, которые прогнали фашистов, а взамен сами остались на 45 лет.

Ответить

Роман Трусов

1

Одной рукой загораживаем мавзолей на Красной площади во время парадов, а другой снимаем памятные доски репрессированным.

Ответить

norm

0

Я недавно узнал, что на Красной Площади памятник сталину стоит. Охуел знатно. (Можете назвать слоупоком, да).

Страна контрастов. 

Ответить

Anton Gostev

norm
0

Там же вроде не совсем на красной площади, а за стеной, на манежке.
Но дело это не меняет, конечно.
Там ещё в знаменательные дни из жизни этого товарища толпы фанов с цветами собираются.

Ответить

theLastLetters

norm
0

У нас в самарской области в деревне осенью памятник Ленину поставили. А на въезде установили православный крест с подсветкой. 

Ответить

Дмитрий Сычев

0

Не к добру это...

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Yuri Miller

0

Кстати а не кажется ли что фасад будут красить? Посмотрите какой он в усосе весь?

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