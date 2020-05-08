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что происходит в интернете
Они провисели там почти 30 лет.
Со здания старого корпуса Тверского государственного медицинского университета, бывшего здания НКВД, сняли две мемориальные доски в память о жертвах репрессий 1930-50 годов. Об этом в фейсбуке сообщил активист Артём Важенков.
Надписи на мемориальных досках гласят: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».
Демонтировать доски потребовала прокуратура Центрального района Твери ещё в конце 2019 года. Установку одной мемориальной доски ведомство посчитало незаконной, а информацию на другой – не соответствующей действительности. На здании они появились в 1991 и 1992 годах.
По данным организации «Мемориал», местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в подвалах медуниверситета более шести тысяч польских военнопленных.
В декабре 2019 года против демонтажа мемориальных досок выступали активисты «Открытой России» и «Либертарианской партии России», которые проводили у здания ТГМУ одиночные пикеты.
Зачем они это делают?
Вот реально, в стране ничего не изменится, пока не перестанут прикрывать зверства советского режима. По мне так это главное условие - принять свою историю, сделать выводы, дать всем понять, что уроки усвоили, только тогда можно мечтать о развитии в цивилизованном направлении.
чекистам неприятно осознавать что они злодеи
Недовольный велосипед
У них другое самоощущение. Они воспринимают себя как этакое тайное братство рыцарей, защищающих Страну от внутренних и внешних врагов. В процессе защиты неизбежны перегибы и случайные жертвы, но интересы Страны важнее.
Как-то так.
главное условие - принять свою историю
Я в каждом совкосраче так и вижу как на tj принимают свою историю
Принять свою историю ≠ объявить её прекрасной всю без исключений. Принять свою историю это значит разобрать её и выделить ошибки. Советский период это почти сплошная ошибка.
Человек, который тащит на tj копипасту пишет что про разбор и выделение ошибок.
В день, когда я встречу совкодрочера, который способен на что-то более адекватное, чем визгливый переход на личности, наверное, остановится Земля))
совкодрочера
визгливый переход на личности
Че полыхнул то?
Это вам надо к Кагарлицкому
Хотя не, он комми, но не совкодрочер
Как вы заебали никчемные, я прям каждый день вижу как «рождённые в ссср» день ото дня нихуя не делают, зато домой что-нибудь пиздят, «хозяйственные»
Все в порядке с утра? А то я не могу уловить логику в твоем комментарии.
Логика в том, дядь, что у нас система работает а-ля мент не допросе, там если взял в руку ручку тебе пизда, и действия со съемом табличек аналогичны. Это проверка почвы. Менты это называют «обсасывать», забавно правда?
Замкнутый круг. Платят мало значит надо таскать. Таскают значит зачем им платить. Мотивации нет. Как сказал один доктор, "если бы я не был испорчен медицинским образованием, то заявил бы, что нормально работать человек может только под морфием" (после самотеста с морфием)
В каждом совкосраче видно тебя, готового оправдать что угодно.
Вот это жизнь у человека, поставить себе триггер на TJ на любое упоминание СССР и прибегать тут же с оправданиями.
поставить себе триггер на TJ
Написал человек, который всю ночь срался в теме про Дурова
Можно конешн говорить что на ТЖ кто-то весьма вольно относится к своей истории
Но давайте так - этот момент, которому доска посвящена, реально хуевый и едва ли чем-то оправдываемый. Потому надо все же принять, что случился пиздец, понять, а с хуяли он случился (причем без сказок в виде злой уга-буги которая творила зло потому что злая) и как не повторяться
Вы сами себе ответили - зачем тем, кто требует демонтировать, чтобы что-то изменилось в стране? У них все ок.
Потому что их цель - не менять страну. Их цель - откатить её обратно в ту пучину страха и всевластия НКВД.
Не, тут нифига
Они сами, как экс-чекисты и номенклатура, резко против такого
Точечно щемить - тут да, они первые
Массово - нет, ибо они во-первых больше всех попали под раздачу (если говорить о номенклатуре, которая кушала сама себя все 30-е) и впоследствии массово огребли (собсна, Большой Террор закончился тем, что затерроризировали часть тех, кто там принимал участие)
Чёт вы с утра демонизируете. Есть схожие по смыслу таблички на зданиях, которые не снимают - факт. Было две таблички, которые сняли по причинам незаконной установки и ошибки (там может хоть запятая неправильно стоять и это будет причиной). Согласуют/исправят - повесят обратно.
как повесят или заменят на покруче - будет базар. А так - непонятно. "Здесь в 1940х зверски мучались, пытая людей, сотрудники НКВД, нельзя нам граждане забывать их заслуги и страдания". Ведь так неприятно пытать людей. Кстати их тихо оправдали в 2000х годах, один историк умудрился разнюхать это обстоятельство.
Не бойтесь, новую повесят..скоро
поляки спокойно демонизруют СССР, сравнивают с фашисткой Германией, умаляют подвиги красноармейцев, обвиняют в развязывании войны, всяко говнят на дипломатическом уровне. Вопрос к сердобольным комментаторам:
- зачем поминать их военных?
они заслуживают того, чтобы выпилить их из современной российской истории. Пусть скажут спасибо с того света своим политкам.
сравните количество переживших плен в польской войне:
Правильно. Нельзя умалять подвиг людей, которые прогнали фашистов, а взамен сами остались на 45 лет.
Одной рукой загораживаем мавзолей на Красной площади во время парадов, а другой снимаем памятные доски репрессированным.
Я недавно узнал, что на Красной Площади памятник сталину стоит. Охуел знатно. (Можете назвать слоупоком, да).
Страна контрастов.
Там же вроде не совсем на красной площади, а за стеной, на манежке.
Но дело это не меняет, конечно.
Там ещё в знаменательные дни из жизни этого товарища толпы фанов с цветами собираются.
У нас в самарской области в деревне осенью памятник Ленину поставили. А на въезде установили православный крест с подсветкой.
Кстати а не кажется ли что фасад будут красить? Посмотрите какой он в усосе весь?