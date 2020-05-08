Они провисели там почти 30 лет.

В закладки

Фото: ТИА

Со здания старого корпуса Тверского государственного медицинского университета, бывшего здания НКВД, сняли две мемориальные доски в память о жертвах репрессий 1930-50 годов. Об этом в фейсбуке сообщил активист Артём Важенков.

Надписи на мемориальных досках гласят: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

Демонтировать доски потребовала прокуратура Центрального района Твери ещё в конце 2019 года. Установку одной мемориальной доски ведомство посчитало незаконной, а информацию на другой – не соответствующей действительности. На здании они появились в 1991 и 1992 годах.

По данным организации «Мемориал», местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в подвалах медуниверситета более шести тысяч польских военнопленных.

В декабре 2019 года против демонтажа мемориальных досок выступали активисты «Открытой России» и «Либертарианской партии России», которые проводили у здания ТГМУ одиночные пикеты.

Материал дополнен редакцией